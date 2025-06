Machine à sous gratuite : Zodiac Odyssey  

Dans l’infini du cosmos, les mystères du zodiaque se dévoilent sur la machine à sous Zodiac Odyssey.

Portée par une ambiance astrale et des symboles chargés de sens, cette odyssée céleste vous entraîne à travers les signes astrologiques, avec à la clé des fonctionnalités riches en surprises.

Les caractéristiques de la machine à sous Zodiac Odyssey

Zodiac Odyssey est une machine à sous développée par une étoile montante de l’iGaming, Trifecta. Énigmatique dans ses visuelles, son fonctionnement et sa bande sonore, elle propose une grille de 6 rouleaux sur 6 rangées qui plane au-dessus d’une forêt traversée par une rivière.

Elle affiche plusieurs points communs avec sa congénère Scaraboosh, autre création du provider, notamment dans son mécanisme de paiement en cluster. Les gains se décrochent grâce à un assortiment de 4 symboles identiques ou plus sur des cases adjacentes horizontalement ou verticalement.

Chaque victoire déclenche une cascade. Les combinaisons gagnantes sont retirées de la grille et remplacées par d’autres. La réaction en chaîne se perpétue jusqu’à ce que plus aucun cluster payant ne se forme.

Cette création gagne naturellement sa place parmi nos préférés grâce à sa gamme de mise très raisonnable de 0.10€ à 15€. La récompense max de 9862.7x est aussi très gratifiante, mais surtout réaliste. Avec un rtp 96.51% et une haute volatilité, elle apporte tout de même sa dose d’adrénaline !

Caractéristique Détail Fournisseur Trifecta Gaming Thème Spirituel, mystique Grille 6×6 Mise min / max 0,10€ à 15€ RTP 96.51% Gain max 9862.7x Bonus Free spins, roue du zodiaque, multiplicateurs, achat bonus

Les meilleurs sites pour jouer à la machine à sous Zodiac Odyssey

Millionz casino : Avec un bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 1 000€ + 50 Free Spins, sans conditions de mise, ce casino est le must pour jouer à Zodiac Odyssey.

Pampago : Ce site est l’un des plus sûrs que nous connaissons. Il attribue un bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 1 000€ + 50 free spins, soumis à un wager x35 que vous pouvez remplir en jouant à Zodiac Odyssey.

Simsinos : Si vous préférez jouer sur mobile, lancez vos sessions sur cette plateforme et profitez d’un bonus de 100% jusqu’à 500€ + 250 Free Spins aussi sans conditions de mise.

Comment fonctionne la machine à sous Zodiac Odyssey ?

Si nous apprécions autant Zodiac Odyssey c’est parce que derrière ses commandes simples et épurées, elle cache une multitude de fonctionnalités qui peuvent mener vers des opportunités de gains intéressantes.

Les différents symboles et fonctionnalités

La machine à sous Zodiac Odyssey propose 8 symboles standards dont :

4 icônes premiums : représentées par les éléments de la nature et qui payent entre 0.8x et 500x le pari.

: représentées par les éléments de la nature et qui payent entre 0.8x et 500x le pari. 4 icônes de valeur moins élevée : illustrés par les triangles qui sont payés entre 0.2x à 100x la mise.

Nous y avons aussi trouvé 2 icônes spéciales dont des symboles communs aux machines à sous en ligne : le Wild et le Scatter. Ces derniers n’attribuent pas de récompenses directes, mais activent des fonctionnalités spéciales.

Le Wild joue le rôle de joker et aide à former des combinaisons gagnantes en substituant les autres icônes. Sur Zodiac Odyssey, il est représenté par une boule de cristal qui affiche le symbole qu’il va remplacer quand il est impliqué dans un cluster.

Le Scatter quant à lui est illustré par une clé qui peut déverrouiller la porte des Free Spins grâce à une combinaison de 3 symboles ou plus.

Le fonctionnement du bonus

En jeu de base comme durant les tours gratuits, nous pouvons profiter de 2 sortes de fonctionnalités spéciales.

Multiplicateurs

Le système de multiplicateurs ajoute une belle tension à chaque cascade :

Lorsqu’un symbole explose une seconde fois sur la même case, un multiplicateur de 2x apparaît sur cette position.

apparaît sur cette position. Chaque nouvelle explosion supplémentaire sur cette position double ce multiplicateur.

La valeur du multiplicateur augmente progressivement jusqu’à atteindre le maximum de x64.

Le multiplicateur total est appliqué à chaque cluster qui atterrit dessus.

Dans le jeu de base, tous les multiplicateurs sont réinitialisés à la fin du tour.

Fonction Roue du Zodiaque

Nous avons été agréablement surpris en découvrant que la roue au-dessus de la grille n’est pas que décorative. Elle tient un rôle important dans le mécanisme de la slot. En effet, elle permet d’activer une fonction spéciale : le zodiac wheel.

Cette fonction se déclenche à chaque les cascades et choisi un élément au hasard.

Si un symbole de forte valeur correspondant à l’élément tiré tombe sur la grille, un nombre aléatoire de ces symboles est ajouté sur la grille.

Celui-ci offre ainsi une opportunité de former des combinaisons gagnantes et de déclencher une cascade.

Les free spins et multiplicateurs

Lorsque 3 Scatters ou plus apparaissent simultanément sur la grille de Zodiac Odyssey, la structure céleste autour de la grille change d’aspect et la machine passe en mode bonus.

Le nombre de tours gratuits obtenus dépend directement du nombre de Scatters qui atterrit sur les rouleaux :

Scatter Jeux Gratuits 3 10 4 12 5 14 6 16 7 18 8+ 20

Durant cette session, les multiplicateurs obtenus lors des cascades sont conservés d’un spin à un autre. Ils doublent de valeur à chaque nouveau cluster qui se forme sur sa position et peuvent grimper jusqu’à x64.

Que vaut le jeu Zodiac Odyssey sur mobile ?

Comme sur toutes ses créations, nous félicitons Trifecta pour l’adaptation mobile de Zodiac Odyssey qui fonctionne parfaitement sur iOS et Android. Celui-ci peut être joué via un navigateur, donc sans téléchargement.

L’affichage se limite à l'essentiel avec une grille qui occupe la totalité de l'écran et les boutons de commandes placés en bas de l’interface. Un emplacement idéal pour une gestion avec une seule main.

Cette simplicité offre une expérience fluide dès les premières secondes, aussi bien lors du chargement que pendant les sessions de jeu. Sur notre Redmi Note 7, le lancement s’est effectué en moins de 5 secondes.

Par ailleurs, nous n’avons ressenti aucun lag ni surchauffe même après une longue session. Une heure de jeu consomme généralement 10% de la batterie.

Que vaut réellement la machine à sous Zodiac Odyssey ?

Après plusieurs semaines de test, nous nous sommes accordés à donner une note de 8.5/10 à la machine à sous Zodiac Odyssey.

Les visuels soignés et riches en détails séduiront sans doute les amateurs de mystique et d’ésotérisme.

C’est aussi l’une des rares machines à sous que nous avons jouée avec la bande-son activée en continu. Non seulement elle colle à l’ambiance, mais elle renforce aussi l’immersion. Les bruitages des rouleaux sont agréables à l’oreille.

La gamme de mises est parfaitement accessible, ce qui rassurera les joueurs prudents comme nous. Même si le maximum de 15€ est un peu bas et peut être frustrant pour les amateurs de paris élevés. Néanmoins, cette approche nous semble plus réaliste et plus atteignable.

FAQ

Peut-on tester Zodiac Odyssey gratuitement ? Oui, Zodiac Odyssey est proposé en version démo gratuite que vous trouverez en haut de cette page et sur les casinos que nous recommandons. Vous y retrouverez les mêmes paramètres que dans la version payante, notamment le RTP et la volatilité. Quel est le RTP de Zodiac Odyssey ? Le taux de retour théorique ou RTP de cette machine à sous en ligne est de 96,51 % et monte un peu à 96,516% pour la fonction d’achat. Des pourcentages intéressants, mais qui ne garantissent en rien des retours réguliers, car tout dépend du hasard. Quelle est la volatilité de cette machine à sous ? Zodiac Odyssey est une machine à sous à très forte volatilité, notée à 5/5 par l’éditeur. Cela correspond à un niveau de risque assez élevé avec des gains relativement rares, mais potentiellement élevés quand l’occasion se présente. Les résultats peuvent, cependant, varier d‘une session à une autre. Zodiac Odyssey est-elle une machine à sous fiable ? Oui, nous pouvons certifier que Zodiac Odyssey est entièrement fiable puisqu'il s’agit d’une réalisation de Trifecta, un éditeur de confiance.

🎰 Editeur de jeux Trifecta Gaming 💰 Mises 0,10€ à 15€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Cluster Pay 🔥 Jackpot Non