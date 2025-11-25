Zeus Vs Typhon : machine à sous gratuite 

Editeur: Pragmatic Play
Rouleaux : 6x4
Lignes : 2048
Mise : 0,20€ à 240€
Jackpot : Non
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
D’un fracas olympien qui résonne jusqu’aux nuages, Zeus vs Typhon fait trembler les rouleaux et oppose le roi des dieux au plus redouté des Titans. 

Entre éclairs déchaînés, rochers en fusion et symboles chargés de mythologie, chaque spin semble heurter la montagne sacrée. Le tout porté par des mécaniques redoutables avec des multiplicateurs et des tours gratuits prêts à libérer leur courroux.  

Le duel divin peut vous offrira-t-il les 10 000x la mise ? Entrez dans l’arène des immortels avec l’accompagnement de nos experts ! 

Présentation de Zeus Vs Typhon 

Après l’affrontement brûlant avec Hadès, Zeus se lance un duel sans merci contre Typhon pour nous plonger dans un nouveau choc titanesque signé par le roi des slots Pragmatic Play

Ainsi, sous le souffle des dieux, le ciel se déchire et nous place devant une interface spectaculaire, divisée en deux. À gauche, Zeus, maître des éclairs, domine les nuages orageux, illuminant la scène de ses éclats divins. À droite, Typhon, colossal et terrifiant, soulève des rochers et crache des flammes dans un paysage incandescent. 

Au cœur de cette scène majestueusement chaotique, la grille affiche une imposante structure de 6×4 rangées, associée à une mécanique totalement atypique qui offre 2 048 lignes de paiement. 

Le jeu capte parfaitement la tension de l’univers mythologique avec sa volatilité élevée. La gamme de mise quant à elle nous permet de participer à la bataille selon notre style. Le seuil minimal de 0.20€ se montre particulièrement commode pour prolonger nos sessions et de nous rapprocher du RTP de 96.49%. Si l’envie nous prend, nous pouvons jouer jusqu’à 240€ par spin

Caractéristiques de Zeus Vs Typhon 

  • Grille : 6×4 
  • Lignes de paiement : 2 048 
  • RTP maximum : 96.49% 
  • Volatilité : élevée 
  • Mise : de 0,20€ à 240€ 
  • Fonctions : symboles spéciaux, free spins, multiplicateurs, achat de bonus  
  • Gains max : 10 000x 
Zeus vs Typhon machine a sous de pragmatic play

Comment jouer à Zeus Vs Typhon ?  

Derrière ses allures badass, Zeus Vs Hades conserve un tableau de commande clair et intuitif, fidèle au style de Pragmatic Play. 

Pour moduler nos paris, nous utilisons les boutons + et –  placés de part et d’autre du bouton Spin. Ce dernier se reconnait par sa flèche tournante et l’emblématique couronne de Pragmatic Play. 

Au lieu de jouer un tour après l’autre, nous préférons activer l'option “Autoplay” qui peut enchaîner jusqu’à 1 000 tours d’affilée. En explorant ce menu, nous n’avons cependant pas trouvé de réglage avancé pour déterminer à l’avance le seuil de perte à ne pas dépasser. Cela nous pousse alors à redoubler de vigilance et à jouer par tranche de 10 autospins. 

La slot propose une option Ante Bet du côté de Typhon et une option d’achat de tours gratuits du côté de Zeus. Ces boutons nous conduisent directement à 2 sortes tours gratuits en échange de mises additionnelles. 

Slot Zeus vs Typhon

Fonctionnement de la machine à sous Zeus Vs Typhon 

Exceptionnel dans ses visuels, Zeus Vs Typhon se montre aussi spectaculaire dans son gameplay. Elle nous propose une grille 6×4 qui paie des deux côtés avec 1 024 façons de gagner dans les deux sens. Cela nous fait donc, un total de 2 048 lignes de paiement. 

Nous pouvons obtenir des gains lorsque 3 symboles identiques ou plus s’alignent sur des cases adjacentes. Les symboles de gauche paient de gauche à droite et les symboles de droite paient dans le sens contraire. 

Chaque icône de paiement a son alter ego sur le côté opposé de la grille, avec des gains identiques pour les deux : 

  • Les Chaussures ailées / Chaussures enflammées payent entre 0,10x à 0,50x la mise. 
  • Les Pots d’or / Pots à serpent sont récompensés entre 0,15x à 0.75x le pari. 
  • La Harpe argentée / Harpe dorée offrent entre 0,25x et 1x la mise
  • Les chevaux ailés / Chevaux enflammés sont aussi rémunérés à 0.35x et 1.25x  
  • L’Aigle / Phénix attribuent des gains de 0,40x à 2x la mise. 
  • Zeus / Typhon offrent les meilleurs gains qui vont de 0,50x à 2,50x le pari. 

Quels sont les bonus disponibles dans Zeus Vs Typhon ?   

Zeus vs Typhon affiche des fonctionnalités qui peuvent sembler basiques au premier abord, mais elles réservent de nombreuses surprises

Multiplicateur divin 

Au cœur du duel titanesque entre Zeus et Typhon, chaque divinité cherche à faire gagner son camp, et pour nous, cela se traduit par un boost multiplicateur qui optimise considérablement nos gains.  

À chaque spin, l’orbe dans la main de Zeus ou de Typhon peut afficher un multiplicateur d’une valeur aléatoire de 2x, 3x, 5x, 7x, 10x ou 20x et qui fonctionne comme suit :  

  1. Le multiplicateur de gauche s’applique uniquement aux gains générés par les symboles de gauche, et celui de droite aux symboles de droite
  1. Si un spin contient des combinaisons gagnantes des deux côtés et que des multiplicateurs apparaissent sur les deux camps, tous les gains sont multipliés par le produit des deux multiplicateurs
Multiplicateurs machine à sous zeus vs typhon

Free Spins 

Lorsque les forces divines s’ouvrent enfin à nous, 3 symboles Scatter déclenchent une série de 10 Free Spins, à laquelle s’ajoutent 5 tours supplémentaires pour chaque Scatter additionnel obtenu durant la session. 
Une fois la séquence lancée, un multiplicateur aléatoire apparaît à chaque spin, aussi bien du côté de Zeus que de celui de Typhon, renforçant la puissance des deux camps. 

Ante bet et Achat de bonus 

Nous pouvons aussi plonger directement au cœur du conflit mythologique grâce aux options. Nous disposons aussi d’une Ante Bet qui nous permet d’améliorer nos spins :  

  • Avec 4x, une Ante Bet nous ouvre la possibilité d’augmenter significativement nos chances de déclencher les Free Spins. 
  • Avec 10x, un Super Spin s’offre à nous, garantissant l’apparition d’un multiplicateur à chaque rotation. 
  • Avec 125x, nous avons accès immédiatement à une session de Free Spins standards, sans passer par le jeu de base. 
  • Et pour les plus téméraires, avec 500x, le bonus ultime se dévoile : des Super Free Spins où les multiplicateurs croissants transforment chaque spin en montée en puissance divine. 
Achat Bonus zeus vs typhon

RTP, volatilité et potentiel de gains  

Zeus vs Typhon nous plonge dans une expérience où la volatilité élevée et le suspens imposent la loi. Certaines de nos sessions peuvent paraître impitoyables, avant de laisser place à des envolées soudaines de gains. 

Avec un RTP de 96.49%, le jeu peut offrir, sur le très long terme, un retour intéressant sur nos mises. Cela implique toutefois des milliers de tours. Rien ne garantit des gains réguliers et chaque session reste profondément imprévisible. 

Quant au gain maximal de 10 000x, il représente l’un des atouts majeurs de cette slot. Rare, exigeant, mais terriblement grisant et nous maintient en haleine au fil des spins. 

Alternatives à Zeus Vs Typhon  

Laissez-vous emporter par les légendes grecques en découvrant d’autres machines à sous qui capturent la même puissance épique que Zeus vs Typhon. Nous avons choisi trois titres qui sauront prolonger cette expérience divine signée Pragmatic Play. 

Zeus Vs Hades Gods of War

Grande sœur de Zeus vs Typhon, cette slot mérite pleinement le détour grâce à ses visuels soignés et ses animations immersives. Elle déploie également une mécanique à haute tension, enrichie par une gamme de fonctionnalités variées.  

Ses perspectives de gains, bien qu’un peu en dessous de celles de sa petite sœur, restent suffisamment attractives pour offrir une expérience gratifiante et spectaculaire. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Pragmatic Play 
Thème Mythologie Grecque 
RTP 96.07% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 15 000x la mise 
Grille 5×5 
zeus vs hades gods of war alternative zeus vs typhon

Spear of Athena 

Spear of Athena se présente comme une alternative plus douce et plus posée, mais pas moins intéressante que Zeus vs Typhon. Cette machine à sous de Hacksaw Gaming met en scène la déesse de la guerre et de la sagesse dans une ambiance solennelle, portée par des visuels d’une grande pureté. 
Sur cette slot, nous profitons d’un rythme plus fluide, avec un gameplay tout aussi dynamique. Elle propose notamment 2 sortes de tours gratuits et des multiplicateurs. Les gains max sont légèrement inférieurs, mais intéressants ! 

Caractéristiques Détails
Éditeur Hacksaw Gaming 
Thème Mythologie Grecque 
RTP 96.20% 
Plage de mises 0,10€ – 50€ 
Gains maximums 15 000x la mise 
Grille 6×4
spear of athena alternative zeus vs typhon

Rise of Olympus Extreme

Rise of Olympus Extreme, signé Play’n GO, demeure l’un des piliers du panthéon des machines mythologiques.  

Le jeu nous fait voyager aux côtés de Zeus, Poséidon et Hadès, chacun utilise ses pouvoirs pour remodeler la grille et offrir des enchaînements captivants. Cela en fait alors une alternative intéressante à Zeus Vs Typhon. 

Cette machine à sous propose entre autres un gameplay riche en fonctionnalités avec plusieurs sortes de tours gratuits et des multiplicateurs. À la clé, des gains nettement plus élevés que ceux de Zeus vs Typhon ! 

Caractéristiques Détails
Éditeur Play’n Go 
Thème Mythologie Grecque 
RTP 96.24% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 50 000x la mise 
Grille 5×5 
rise of olympus extreme alternative zeus vs typhon

Zeus Vs Typhon : notre avis complet  

La mythologie est un terrain que Pragmatic Play maîtrise à la perfection, et cela se confirme avec Zeus vs Typhon. Les visuels de cette machine à sous sont à couper le souffle. Chaque détail ainsi que les animations témoignent d’un réalisme époustouflant.  

Le gameplay quant à lui n’est ni simple ni complexe. L’éditeur a su trouver le juste milieu et nous le félicitons pour cela !  

Bien que la mécanique de paiement nous ait un peu surpris aux premiers spins, le jeu reste intuitif et facile à comprendre. D’autant plus qu’il ne s’encombre pas d’une longue liste de fonctionnalités. Nous apprécions entre autres l’ergonomie du tableau de commande. 

Cette création a su se montrer très généreuse envers nous. Et même si le multiplicateur max n’est pas l’un des alléchants.  

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play
💰 Mises 0,20€ à 240€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 2048
🔥 Jackpot Non
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
