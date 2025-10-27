Tricky Treats: machine à sous gratuite

Des bonbons ou des tours… pourquoi choisir ? Sur la machine à sous Tricks Treats, Push Gaming nous invite à une nuit d’Halloween où la frontière entre douceur et malice s’efface sous la lueur des lanternes.

Sur cette grille festive et ensorcelée, tours gratuits, symboles spéciaux, gains instantanés et multiplicateurs se combinent pour nous faire savourer bon nombre de friandises, doublé de sorts. Si nous réussissons à tirer parti de toutes ces surprises, notre récompense s’élèvera à 10 000x la mise.

Découvrons les tours et détours sucrés de Tricky Treats!

Présentation de Tricky Treats

Tricky Treats est une machine à sous signée Push Gaming, qui aborde Halloween sous un angle délicieusement ludique qu’effrontément inquiétant.

À la place des frayeurs sombres et des cris étouffés, l’éditeur préfère nous emmener à une fête foraine ensorcelée, baignée de nuances de violet et de rose. Sur une toile de fond faite de maison hantée, de manèges, de ballons et de citrouilles, la grille s’étire en longueur pour dévoiler une impressionnante structure de 6×9 rangées.

Si l’ambiance est à la fête, les sueurs froides sont réelles face à la forte volatilité du jeu. Les pertes peuvent s’enchaîner aussi vite que les tours, mais les récompenses, se révèlent aussi à la hauteur du risque.

D’autant plus que le RTP de 96,32% pourrait offrir un potentiel de gain solide sur le long terme.

Caractéristiques de Play With The Devil Megaway

Grille : 6×9

6×9 RTP maximum : 96.32%

: 96.32% Volatilité : élevée

: élevée Mise : de 0,10€ à 100€

: de 0,10€ à 100€ Fonctions : cascades, symboles spéciaux, gains instantanés, tours gratuits

: cascades, symboles spéciaux, gains instantanés, tours gratuits Gains max : 10 000x

Comment jouer à Tricky Treats?

Tricky Treats fait partie des machines à sous les plus faciles à prendre en main et offre une gamme de mises flexible allant de 0.10€ à 100€. Son tableau de commande quant à lui se fond bien dans le décor, tout en étant intuitif :

Le premier élément qui nous saute aux yeux est le gros bouton Spin en bas à droite de la grille maqué par une flèche tournante.

Le bouton des mises quant à lui se trouve juste au-dessus du bouton spin. Il est représenté par une pile de jeton qui, une fois déployée, révèle les montants autorisés pour jouer.

Nous y avons également trouvé une option « Autoplay » qui permet de programmer jusqu’à 1 000 tours automatiques avec le même pari. Mais le menu est dépourvu d’un réglage pour limiter les pertes. De ce fait, nous préférons nous cantonner à un autospin de 10 à 25 tours successifs.

Pour faciliter notre test, nous avons trouvé une option d’achat de bonus sous la petite étoile noire qui comporte 2 alternatives.

Fonctionnement de la machine à sous Tricky Treats

Les délicieuses farces de Tricky Treats se dégustent sur un plateau gourmand de 6×9 rangées, avec un mécanisme de Cluster Pay.

Les gains se déclenchent dès qu’un groupe de 5 symboles identiques ou plus se touche horizontalement ou verticalement. Plus le cluster est grand, plus les récompenses augmentent.

Les combinaisons gagnantes disparaissent ensuite comme par magie pour laisser d’autres symboles tomber. Les cascades peuvent alors s’enchaîner si de nouveaux clusters se forment. Des multiplicateurs peuvent aussi tomber sur nos rouleaux et multiplier nos gains s’ils sont inclus dans des clusters gagnants.

Les symboles sont représentés par des créatures mystiques aussi adorables qu’effrayantes :

Les icônes de basse valeur sont les fantômes. Celles-ci sont payées entre 0.10x et 5x la mise .

. Les chauves-souris, quant à elles, attribuent entre 0.50x et 25x la mise .

. Les icônes premium sont illustrées par la tête de Frankenstein et le petit vampire. Ces icônes sont rémunérées entre 1x et 500x le pari.

Quels sont les bonus disponibles dans Tricky Treats?

Vous ne risquez pas de vous ennuyer sur la machine à sous Tricky Treats, car elle embarque aussi une multitude de sucreries et de tours diaboliques dans son gameplay.

Le Wild Multiplicateurs

La citrouille joue le rôle de Wild, remplace tous les symboles classiques et déclenche les bonus tours gratuits.

Chaque Wild s’accompagne d’un multiplicateur qui commence à x1. La valeur de celui-ci augmente de +1 à chaque combinaison gagnante où il intervient. Quand aucun cluster n’apparaît, il se retire de la grille.

Il peut également s’agir d’un Wild Multiplier qui partage sa valeur (allant jusqu’à x5) avec tous les Wilds présents avant de se transformer en Instant Prize. La valeur du prix instantané, dans ce cas, peut aller jusqu’à x1 000.

Les Instants Prize multiplier et Cluster Link

Les Instant Prize sont les friandises les plus convoitées du jeu. Dès que cinq d’entre eux se regroupent, un gain direct est déclenché, pouvant aller de x1 à x1 000.

La vraie magie opère avec le symbole Instant Prize Multiplier qui apparaît sur nos rouleaux. Son rôle ? Multiplier toutes les valeurs visibles par x2 à x10 avant de se transformer à leur tour en gain.

Si plusieurs Instants Prize se regroupent sur les rouleaux, la fonction Cluster Link déclenche des gains instantanés d’une valeur aléatoire.

Collector

Le Collector est un symbole spécial qui attire à lui des symboles identiques dispersés sur la grille pour former des clusters gagnants.

Cette icône peut également aspirer les Instants Prize, à condition qu’il y en ait au moins quatre. Selon la configuration, elle peut ensuite se changer en symbole payant ou en Instant Prize pouvant atteindre x1000.

Free Spins

Lorsque 3 symboles Wild ou plus apparaissent n’importe où sur la grille, la fonction Free Spins est activée avec 6 tours gratuits.

Une fois déclenchés, les symboles Wild et Instant Prize présents durant le jeu de base restent figés à leur position et sont reportés dans les Free Spins. Par ailleurs, lors des Free Spins, aucun symbole de paiement classique n’apparaît sur nos rouleaux. Chaque position vide peut tourner pour révéler l’un de ces symboles :

Instant Prize

Wilds et Wild Multipliers,

Multiplicateurs d’Instant Prize,

Collectors

À la fin du bonus, toutes les valeurs collectées et multipliées au fil de la session sont additionnées.

Ce total est ensuite appliqué à notre mise pour constituer notre gain final.

Achat de bonus

Tricky Treats propose 2 possibilités pour accéder aux bonus tours gratuits grâce à des mises additionnelles :

Le Free Spin classique est accessible avec une mise supplémentaire de 120x .

. Pour 400x le pari initial, nous obtenons des Super Free Spins.

RTP, volatilité et potentiel de gains

La machine à sous Tricky Treats affiche un potentiel de gain impressionnant. Sa mécanique en cluster ainsi que ses fonctionnalités spéciales se sont révélées généreuses envers nous.

Bien que le gain maximum de 10 000x la mise nous semble peu réaliste, la slot nous a attribué des récompenses assez fréquemment, cela malgré sa forte volatilité. Néanmoins, les risques représentés par une telle variance ne sont pas à prendre à la légère, surtout si vous voulez ressentir le RTP à travers vos gains.

Pour nous rapprocher du RTP de 96,32%, nous devons prolonger nos sessions le plus longtemps possible. Heureusement, la gamme de mise nous offre une marge suffisamment large pour ajuster notre approche.

Alternatives à Tricky Treats

L’univers d’Halloween est particulièrement prisé dans le monde des machines à sous, mais il est assez rare de trouver des titres qui procurent des sensations similaires à celles de Tricky Treats. Nous avons fait de notre mieux et avons trouvé 3 slots qui s’en rapprochent le plus.

Tricks and Treats

Tricks and Treats porte sur le même thème que Tricky Treats, bien que cette création de Red Tiger soit plus dans le thème farce que friandise, ses visuels sont aussi teintés d’une nuance de violet et de rose avec des icônes qui rappellent la thématique d’Halloween.

Ces deux titres affichent également des similitudes dans leur gameplay, notamment avec des multiplicateurs et des bonus tours gratuits. Les potentiels de gains de Tricks and Treats sont en revanche moins élevés que ceux de Tricky Treats.

Caractéristiques Détails Éditeur Red Tiger Thème Halloween RTP 95.73% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 1 696x la mise Grille 5×4

The Count

Bien que moins coloré, The Count peut être considéré comme une alternative idéale à Tricky Treats.

Cette machine à sous de Hacksaw Gaming nous embarque aussi dans une aventure tout aussi palpitante aux côtés de petites créatures malicieuses et attendrissantes.

Ses perspectives de gains se rapprochent entre autres de celles de tricky Treats.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Halloween RTP 96.36% Plage de mises 0,10€ – 75€ Gains maximums 12 500x la mise Grille 5×5

Boo

Les visuels de Tricky Treats nous ont beaucoup rappelé la pâte graphique de Boo, une machine à sous de Big Time Gaming. Quoique l’ambiance soit un peu plus tendue.

Les mécaniques des 2 titres se rapprochent un peu avec des lignes de paiements décuplées et un gameplay riche en fonctionnalités.

Caractéristiques Détails Éditeur Big Time Gaming Thème Halloween RTP 96.54% Plage de mises 0,10€ – 10€ Gains maximums 47 050x la mise Grille 4×4

Tricky Treats: notre avis complet

Notre équipe est tout simplement tombée sous le charme de Tricky Treats, notamment pour son côté léger et amusant. Cela apporte une originalité des plus appréciables dans le paysage des machines à sous sur le thème d’Halloween.

Côté visuel, la réalisation joue sur une simplicité efficace, tout en affichant une qualité graphique remarquable.

La slot se révèle particulièrement généreuse, grâce à la combinaison de paiement en clusters ainsi qu’aux cascades. Les Free Spins et les multiplicateurs ont également su nous gratifier avec des récompenses intéressantes.







🎰 Editeur de jeux Push Gaming 💰 Mises 0,10€ – 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Cluster Pay