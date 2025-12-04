Toro 911 : machine à sous gratuite

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Casinozer : Notre avis en tant que joueur
Casinozer
500 €
Jusqu'à 100 %
20 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
GQbet Casino
500 €
Jusqu'à 100 %
100 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 10€
Obtenir mon bonus
Editeur: ELK Studio
Rouleaux : 5x7
Lignes : 421
Mise : 0.20€ à 100€
Autoplay : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Toro 911 : machine à sous gratuite

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu ELK Studio.

Toro 911 : machine à sous gratuite
Toro 911 : machine à sous grat
ELK Studio
Giraffalot : machine à sous gratuite
Giraffalot : machine à sous gr
ELK Studios
Crescendo : machine à sous gratuite 
Crescendo : machine à sous gra
ELK Studio
Deadeye: machine à sous gratuite 
Deadeye: machine à sous gratuit
ELK Studio
Avalon X : machine à sous gratuite
Avalon X : machine à sous grat
ELK Studios
Fish & Bird: machine à sous gratuite
Fish & Bird: machine à sous
ELK Studio
Phoenix Graveyard II : machine à sous gratuite 
Phoenix Graveyard II : machine �
ELK Studio
Pirots 4: machine à sous gratuite 
Pirots 4: machine à sous gratui
ELK Studio
Rex Stampede : machine à sous gratuite 
Rex Stampede : machine à sous g
ELK Studio
Buffalo Toro : Machine à sous gratuite
Buffalo Toro : Machine à sous g
Elk Studios

D’un éclat bleu qui traverse la grille au moment où une sirène s’élève, Toro 911 prend vie sous le souffle rythmé des appels radio.

Sur cette toile urbaine, ELK Studios insuffle une nouvelle énergie à son héros et l’entraîne dans une lutte vive contre la corruption à travers ses fonctions spéciales. Symboles spéciaux, multiplicateurs et respins s’enchaînent alors avec légèreté pour nous accompagner vers la récompense de 10 000x la mise.

Envie de patrouiller aux côtés de Toro ? Mettez toutes les chances de votre côté grâce à notre plan d’attaque.

Présentation de Toro 911

Toro 911 marque une nouvelle étape dans la série emblématique d’ELK Studios, un éditeur reconnu pour ses univers forts, son style graphique soigné et ses mécaniques aussi lisibles que punchy.

Après le succès du premier Wild Toro en 2016, ELK Studios revisite son personnage emblématique et abandonne l’ambiance hispanique au profit d’un décor urbain plus contemporain. La toile de fond en dit long et affiche un panneau électoral du maire Diaz, recouverte de graffitis qui le transforment en un diable.

Animé par une forte volatilité, le célèbre taureau joue un rôle de justicier et combat la corruption sur la grille de 5×7 rangées et 421 lignes de paiements. Pour faire partie de son équipe, nous devons placer des mises de 0.20€ à 100€.

Si nous arrivons à tenir suffisamment longtemps, nous pouvons espérer profiter du RTP de 94%, un retour qui se trouve certes en dessous de la moyenne, mais qui pourrait jouer à notre avantage.

Caractéristiques de Toro 911

  • Grille : 5×7
  • Lignes de paiement : 421
  • RTP maximum : 94 %
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,10€ à 100€
  • Fonctions : symboles spéciaux, multiplicateurs, respins
  • Gains max : 10 000x
Toro 911 machine à sous elk studios

Comment jouer à Toro 911 ?

À l’instar des autres créations d’ELK Studio, Toro 911 profite d’une prise en main très simple. Il reprend ainsi les codes graphiques des tableaux de bord inspirés du 911 : épurés, intuitifs et directs.

Les mises se règlent depuis l’icône de jetons située en bas à gauche de la grille. Ce menu affiche directement la gamme complète de montants accessibles qui nous permet de faire notre choix en un clic.
Sur la droite, le bouton de lancement domine l’interface avec sa grande flèche tournante.

Dans le coin haut à droite, l’option Auto permet de programmer jusqu’à 100 tours automatiques. Pour une utilisation plus mesurée, un intervalle entre 10 et 25 autospins reste préférable, car la machine n’offre pas d’outil avancé pour encadrer les pertes.

La commande X-iter occupe une place centrale dans l’expérience et nous donne un accès immédiat aux modes spéciaux.

Enfin, le menu hamburger en haut à gauche regroupe l’ensemble des informations essentielles avec les règles détaillées, la table des gains, l’historique et les paramètres audio, permettant d’ajuster l’expérience.

Machine à sous Toro 911

Fonctionnement de la machine à sous Toro 911

Le fonctionnement de Toro 911 s’appuie sur une structure plus ambitieuse que la moyenne avec sa grille de 5×7 rangées qui nous offre un total de 421 façons de gagner.

Nous gagnons dès que 3 symboles identiques se trouvent sur des rouleaux côte à côte ou en diagonale, à condition de partir de l’extrémité le plus à gauche de la grille. Nous ne verrons pas de cascade lorsque cela se produit, mais nous avons droit à des multiplicateurs lorsque des wilds sont impliqués dans nos assortiments gagnants.
Le tableau de paiement quant à lui rassemble 11 symboles réguliers :

  • Les figures J à A offrent des récompenses modestes, comprises entre 0.10x et 0.45x la mise.
  • Les symboles premium (menottes, badges, oranges et fleurs) grimpent plus haut, avec des gains situés entre 0.50x à 5x pour une connexion maximale.

Nous y trouvons également 3 sortes de wilds qui peuvent remplacer n’importe quel symbole payant et une ligne entièrement composée de wilds paie comme le symbole le plus rémunérateur.

Quels sont les bonus disponibles dans Toro 911 ?

Autant vous dire dès le début que Toro 911 ne propose pas de bonus tours gratuits, mais son gameplay n’en est pas moins intéressant et généreux en gains. Nous avons d’ailleurs pu profiter d’une série de respin avec de belles récompenses.

Toro Goes Wild

Lorsque Toro apparaît simultanément avec un ou plusieurs symboles Matador sur nos rouleaux, il rentre dans une rage folle et les traque un par un.

  1. À chaque Matador renversé, Toro absorbe son multiplicateur qui s’ajoute à celui qui lui est déjà attribué.
  2. Les symboles qui se trouvent sur son passage sont transformés en Wild.
  3. Lorsque le Toro a pris place, de nouvelles combinaisons gagnantes peuvent se former grâce à ces nouveaux Wilds.
  4. Une série de respin se déclenche ensuite avec le Toro qui migre rouleau après rouleau jusqu’à atteindre le rouleau le plus à gauche.
  5. S’il est compris dans un assortiment gagnant, son multiplicateur s’applique aux gains de celui-ci.
Fonction toro gone wild Toro 911

Matador Respin

Dans Toro 911, même un Matador peut activer une fonction spéciale. En obtenant un de ces symboles, nous obtenons un respin.

Pour chaque nouveau Matador, nous gagnons un respin supplémentaire. Ces symboles sont associés à des multiplicateurs avec une valeur minimale de x2.

Si durant les respins, ils rencontrent un Toro, nos potentiels de gains sont décuplés.

Clean the Streets

Ce bonus s’active dès que Toro et Diaz apparaissent ensemble. L’ambiance devient alors plus lourde.

Pour se protéger, Diaz appelle au moins un Matador avant que Toro ne fonce pour nettoyer la grille. Le taureau élimine d’abord les hommes de main, puis s’attaque au maire pour collecter leur multiplicateur.

Si Diaz réussit à se déplacer, un respin est offert, s’il est expulsé, la fonction se termine. Les positions touchées par Toro sont toujours transformées en Wild.

Fonction clean the street Toro 911

X-iter

Le mode X-iter de Toro 911 nous permet de contourner le hasard et de plonger directement au cœur des fonctionnalités majeures.

  • Pour 2.50× la mise, nous avons 3 fois plus de chances de déclencher Toro Goes Wildou Clean the Streets.
  • Pour 5× la mise, nous avons l’Elevated Feature Hunt, qui multiplie par plus de 5 les probabilités d’obtenir l’une de ces deux fonctions majeures.
  • Pour 10× la mise, un spin qui garantit l’apparition du symbole Diaz.
  • Pour 25× la mise, une option qui assure le déclenchement de Toro Goes Wild.
  • Pour 100× la mise, nous avons le Super Feature Spin, la formule ultime qui garantit Clean the Streets.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Toro 911 frappe fort avec la volatilité élevée. Notée à 7/10, celle-ci nous expose à un risque réel, mais avec des possibilités de succès tout aussi spectaculaires. Dans notre expérience, la patience a souvent été récompensée.

La mise minimale de 0,20 € nous a permis de rester dans l’action assez longtemps pour profiter pleinement du RTP de 94%. Ce dernier se révèle un peu en dessous de la moyenne, mais reste intéressant et peut nous aider à lisser les fluctuations sur le long terme.

Quant au gain maximum de 10 000× la mise, il est alléchant. Il nous faudra toutefois, une bonne dose de chance pour le voir se réaliser. Les potentiels de gains affichés par la slot nous paraissent tout de même très intéressants.

Alternatives à Toro 911

ELK Studios a laissé libre cours à son imagination débridée sur la série Wild Toro, nous a fait explorer des univers variés à travers les différents opus. Nous en avons retenu les 3 versions qui nous ont le plus marqués.

Wild Toro

Ce titre original nous ramène aux corridas traditionnelles, avec des rues espagnoles colorées et une ambiance pleine d’action.

La mécanique repose sur une grille moins imposante que celle de Toro 911 avec un gameplay qui se rapproche de celui de Toro 911. Ce titre embarque aussi des Wilds mobiles et des respins, mais plus simples.

Son RTP est légèrement supérieur, mais son multiplicateur le plus élevé nous semble plus accessible.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurELK Studios
ThèmeTaureau
RTP96.40%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums2 250x la mise
Grille5×3
Wild toro alternative toro 911

Toro 7s

Sur Toro 7s constitue une alternative plus simple à Toro 911. Son affichage se révèle plus classique et minimaliste, avec un style inspiré des machines à sous traditionnelles.

La mécanique de cette slot est moins complexe et offre des gains sur des lignes de paiement fixes. Elle affiche un potentiel de gain similaire à celui de Toro 911, mais avec un RTP plus élevé.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurELK Studios
ThèmeTaureau
RTP95%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums10 000x la mise
Grille3×3
Toro 7s alternative toro 911

Bufallo Toro

Version qui précède Toro 911, Bufallo Toro est un substitut très intéressant, surtout si vous recherchez le dépaysement.

Cette machine à sous nous immerge dans le décor sauvage et animalier du Far West américain. La grille est un peu différente, mais les fonctionnalités restent proches de Toro 911. Les potentiels de gains sont nettement plus élevés avec un RTP qui pourrait être plus gratifiant.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurELK Studios
ThèmeTaureau
RTP94%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums50 000x la mise
Grille6×4
Bufallo toro alternative toro 911

Toro 911 : notre avis complet

Toro 911 nous a un peu fait penser à Zootopia de Disney. Ses visuels sont d’une qualité cinématographique et sont très immersifs. Les petites animations sur la grille font leur petit effet, surtout lorsqu’elles précèdent des gains élevés.

Nous aurions aimé avoir un bouton qui permet d’activer et de désactiver le son au premier plan, mais nous apprécions tout de même l’ergonomie de l’interface.

Côté gameplay, rien à redire, la slot est très dynamique. Les respins comblent parfaitement l’absence de bonus tours gratuits. Les potentiels de gains sont aussi raisonnables. Quand la grille se remplit de l’éclat doré des Wilds après les respins, les récompenses sont juste sensationnelles !

🎰 Editeur de jeux ELK Studio
💰 Mises 0.20€ à 100€
🎮 Lignes 421
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

red baron live
Red Baron Live
Jeux de Live Casino
ez marble race las vegas live ezugi
EZ Marble Race Las Vegas d’Ezugi: Que vaut ce jeu ?  
Jeux de Live Casino
halloween auto roulette live
Halloween Auto Roulette : Que vaut ce jeu ?  
Jeux de table
money time live
Money Time Pragmatic: Testez ce jeu de casino en live 
Jeux de Live Casino
chicken road
Chicken Road : Que vaut ce jeu ? 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
heads will roll crash game
Heads Will Roll : Que vaut ce jeu de casino ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Vortex Casino : Notre avis sur ce jeu 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !