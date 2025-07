Tomb of Gold 2 : machine à sous gratuite

Le sable brûlant n’a pas effacé toutes les traces du passé ! Tomb of Gold 2 poursuit l’histoire avec audace et générosité, pour vous entraîner dans une aventure au cœur de l’Égypte Antique.

Retrouvez vos fonctionnalités préférées dans un écrin de mystère où un jackpot de 10 000x la mise vous attend.

Fouilles terminées, trésors analysés : notre équipe vous livre tous les secrets de Tomb of Gold 2.

Présentation de Tomb of Gold 2

Tomb of Gold 2 est une machine à sous développée par le studio Play’n GO, qui revisite l’univers des pharaons dans un design qu’aucun autre éditeur n’a jamais fait. Elle nous ouvre les portes d’un tombeau luxueux dans une atmosphère à mi-chemin entre l’épopée antique et le jeu d’aventure hollywoodien.

La grille de 6×4 rouleaux se dresse majestueusement au milieu de l’écran, bordée par des sculptures de serpent doré et sur le dessus, une coupelle qui collecte les pièces d’or.

Et pour symboliser l’opulence et la richesse, elle n’offre pas 20 ni même 25, mais 4 096 lignes de paiements !

Tomb of Gold 2 nous a aussi surpris avec ses multiples bonus : la Pile d’Or qui peut s’activer à tout moment, le retour de la célèbre fonction Lock’N Gold, et des tours gratuits à multiplicateur progressif.

Un spin sur Tomb of Golf 2 coûte entre 0.10€ et 100€. Toutefois, nous vous recommandons de vous limiter à des mises modestes en dessous de 0.80€ pour tenter d’amortir les risques représentés par sa haute volatilité et de vous rapprocher du RTP de 96.21%.

Caractéristiques de Tomb of Gold 2

Grille : 6×4

Lignes de paiement : 4 096

RTP maximum : 96,21%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,10€ à 100€

Fonctions : Jackpot, Lock’n Gold, Respins, tours gratuits avec multiplicateur progressif

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Tomb of Gold 2 ?

Tomb of Gold 2 propose une interface claire et détaillée, idéale pour les joueurs débutants comme pour les habitués. Play’n Go s’inspire des mécaniques de ses autres créations, comme Viper Heist pour sa structure.

Pour ajuster notre mise, nous retrouvons les boutons + et − situés en bas de l’écran. Les montants se mettent en surbrillance pour indiquer la valeur choisie.

Le bouton vert à droite sert à lancer un tour manuel, tandis que le petit bouton jaune sur la gauche ouvre le mode Autospin. Celui-ci permet de programmer jusqu’à 100 tours automatiques, avec des limites de gains ou de pertes personnalisables.

Une fois les spins enclenchés, tout se joue sur l’alignement des bons symboles. Et pour les plus pressés, un bouton “éclair” est placé en bas à gauche, à côté du bouton de son pour accélérer les animations.

Envie d’en savoir plus ? En cliquant sur le bouton “i”, vous accéderez aux règles complètes du jeu, aux explications sur les bonus, et à l’historique de vos derniers gains.

Fonctionnement de la machine à sous Tomb of Gold 2

Ce que nous apprécions d’emblée sur Tomb of Gold 2, c’est la clarté de son fonctionnement. Play’n GO. Par ailleurs, nous n’avons pas besoin de mémoriser les tracés des lignes de paiements.

Les gains se décrochent à partir de 3 symboles ou plus se trouvant sur des rouleaux adjacents de gauche à droite, en commençant par le rouleau le plus à gauche.

Le tableau de paiement de Tomb of Gold 2 compte 8 symboles standards et 3 icônes spéciales :

Symboles faibles : les classiques J, Q, K et A, souvent présents, rapportent jusqu’à 0.20x à 1.40x la mise.

Symboles premium : Cléopâtre, l’artefact, le scarabée et Anubis offrent de meilleures récompenses comprises entre 0.70x à 5x la mise.

Symboles spéciaux :

Wild : représenté par le cobra remplace les symboles standards et possède une valeur élevée.

Sphinx Scatter : déclenche les tours gratuits.

Pièces d’or : activent les fonctionnalités Lock’N Gold ou Stack of Gold.

Le déclenchement des gains est spectaculaire avec des animations étincelantes, et nous n’avons pas non plus besoin de calculer nos gains, car ils sont clairement affichés en bas de la grille.

Quels sont les bonus disponibles dans Tomb of Gold?

Tomb of Gold 2 nous a offert une expérience bien plus intense que le premier opus, avec des bonus variés qui se sont déclenché plus fréquemment.

Pile d’or

Des pièces d’or apparaissent aléatoirement sur la grille pendant les spins. Elles n’attribuent pas de récompenses spécifiques, elles sont stockées dans une pile visuelle au-dessus de la grille.

De temps en temps, cette pile déclenche un prix bonus correspondant aux 5 jackpots de la slot :

Mini : 20x la mise

Minor : 50x le pari

Major : 100x la mise

Grand : 1 000x la mise

Il est important de savoir que la valeur des gains est attribuée de manière aléatoire et ne dépend pas du nombre de pièces que vous avez récolté.

Lock’N Gold

Cette fonction repose aussi sur les pièces d’or. Dès que nous en obtenons 6 pièces ou plus, le Lock’N Gold se déclenche avec 3 respins.

Chaque pièce reste en place tandis que les autres cases se libèrent pour faire atterrir de nouvelles icônes. Toute nouvelle pièce réinitialise le compteur de respin.

À la fin de la session, 2 choses peuvent se passer :

Si l’écran est couvert par des pièces, nous pouvons espérer remporter jusqu’à 500x notre pari.

Dans le cas contraire, les pièces révèlent des multiplicateurs qui s’ajoutent entre eux et s’appliquent sur nos mises.

Tours gratuits et multiplicateurs progressifs

À chaque fois que 2 sphynx apparaissent, la grille se met à trembler pour potentiellement accueillir le 3ᵉ. Grâce à 3 Scatters, nous déclenchons les Free Spins :

Une roue de la Fortune se débloque pour déterminer le nombre de tours (jusqu’à 30) et le multiplicateur de départ allant jusqu’à x5.

Pendant les tours, chaque Wild spécial ajoute de la valeur au multiplicateur global. La session de bonus tours gratuits peut devenir interminable grâce au scatter, car chaque nouveau symbole obtenu ajoute un spin supplémentaire.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Pour une machine à sous à haute volatilité, Tomb of Gold 2 nous a surpris avec des gains impressionnant dès le début de nos tests. Nous avons ensuite connu une période un peu creuse, mais c’est tout à fait compréhensible.

Avec un RTP de 96.21%, elle peut offrir des gains intéressants sur le long terme. Mais, il faut rester prudent, tout d’abord pour pouvoir s’en rapprocher, mais aussi et surtout parce qu’il est donné à titre indicatif et ne garantit pas un retour fixe pour chaque somme jouée.

Dans le meilleur des cas, Tomb of Gold 2 peut nous attribuer jusqu’à 10 000x notre pari, ce qui nous semble un peu difficile à atteindre, mais pas impossible.

Alternatives à Tomb of Gold

Si vous appréciez les machines à sous bien conçues et remplies de fonctionnalités, Play’n GO saura vous combler. Le studio propose une large palette de thèmes, chacun accompagné de mécaniques solides et d’opportunités de gains attractives. Voici 3 titres qui ont particulièrement retenu notre attention dernièrement.

Big Win Cat Pawsperity

Machine à sous à thème asiatique, Big Win Car Pawsperity adopte un style bien plus léger que Tomb of Gold 2, mais reste une excellente alternative pour les amateurs de jeux dynamiques avec des fonctionnalités variées.

Sa grille 3×3 cache un système de respins, une roue bonus, ainsi que des jackpots fixes allant jusqu’à 5 000x la mise.

Moins immersive visuellement, cette création est très agréable à l'œil avec une direction artistique apaisante. Le RTP de 96,20 % et la volatilité moyenne en font un choix parfait pour les joueurs à la recherche de gains fréquents, sans pression.

Caractéristique Détail Éditeur Play’n GO Thème Asiatique RTP 96.20% Plage de mises 0,05€ – 100€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 3×3 et 5 lignes de paiement

Viper Heist City

Avec un décor digne d’un film de braquage et des graphismes réalistes ultra-soignés, Viper City Heist est une bonne alternative à Tomb of Gold 2.

Idéale pour les joueurs en quête d’aventure et d’excitation, cette machine à sous vous surprendra avec ses respins, ses multiplicateurs, ses free spins ainsi que ses 3 jackpots fixes allant jusqu’à 15 000x le pari.

Avec un RTP de 96.65 et d’une volatilité élevée, Viper City Heist vous offrira aussi de belles poussées d’adrénalines !

Caractéristique Détail Éditeur Play’n GO Thème Action RTP 96.65% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 5×3 et 20 lignes de paiement

City of Sound

City of Sound lui vous transporte dans un monde mélodieux avec son thème musical. Malgré leur univers totalement différent, cette slot pourrait vous plaire si vous appréciez Tomb of Gold 2.

Elle reprend notamment plusieurs éléments de Tomb of Gold 2 : respins, multiplicateurs progressifs, et tours gratuits activés via une mécanique originale. Nous n’y avons pas trouvé de jackpot, mais son potentiel de gain allant jusqu’à 4 000x le pari nous satisfait largement.

Caractéristique Détail Éditeur Play’n GO Thème Musique RTP 96.30% Plage de mises 0,05€ – 100€ Gains maximums 4 000x la mise Grille 5×3 et 25 lignes de paiement

Tomb of Gold: notre avis complet

Il a été impossible pour nous de résister face à la beauté de cette machine à sous. Bien qu’elle porte sur un thème surexploité, cette création de Play’n Go a su apporter sa touche d’originalité dans chaque détail de son interface.

Œuvre d’art dans ses visuels et sa bande, elle nous a aussi impressionnés avec son gameplay plein de revirements. Et qui malgré une volatilité élevée, se sont déclenché assez fréquemment, tout comme les gains. Quoique nous n’avons pas encore eu la chance de décrocher la pile de pièces.

Coup de cœur pour les free spins qui s’étendent jusqu’à n’en plus finir et qui s’accompagnent de généreux multiplicateurs !

🎰 Editeur de jeux Play'n Go 💰 Mises 0,10€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 4 096 🔥 Jackpot Oui