The Count : machine à sous gratuite 

À la lueur d’une lune de sang, la machine à sous The Count s’ouvre sur un univers plein de malice et de mystère.

Dans cette demeure animée, les chauves-souris virevoltent et les rires résonnent quand les Wilds s’étendent et les différentes sortes de free spins s’enchaînent sur la grille. Les multiplicateurs grandissent sous le regard coquin du comte, jusqu’à atteindre les 12 500x la mise.

Après une valse au clair de lune, nous vous livrons les secrets les plus pétillants de ce bal immortel.

Présentation de The Count

The Count est une machine à sous sur laquelle Hacksaw Gaming exprime son goût du drame mêlé à l’humour noir.

Inspirée de la légende de Dracula, cette création nous plonge dans un univers rétro et fantasque, au style cartoon noir et blanc. Un choix artistique qui fait ressortir quelques symboles colorés, qui viennent rompre la monotonie.

La toile de fond représente le couloir d’un vieux manoir où des personnages espiègles, presque attendrissants dansent au rythme d’une musique jazzy.

Devant ce tableau simpliste se trouve une grille transparente de 5×5 rouleaux et 19 lignes de paiement.

Cette machine à sous est animée par une forte volatilité qui peut offrir des moments intenses avec des niveaux de risques tout aussi élevés que les gains potentiels. Heureusement, la gamme de mise de 0.10€ à 75€ s’avère assez confortable pour y faire face.

Avec un RTP de 96.36%, laisse également penser à un retour satisfaisant si nous arrivons à tenir suffisamment longtemps.

Caractéristiques de The Count

Grille : 5×5

Lignes de paiement : 19

RTP maximum : 96.20%

Volatilité : élevée

Mise : 0,10€ à 75€

Fonctions : symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins

Gains max : 12 500x

Comment jouer à The Count ?

Pour le tableau de commande, Hacksaw Gaming reste fidèle à son approche minimaliste, avec des boutons qui se fondent dans le décor noir et blanc du manoir.

Pour ajuster nos mises, nous pouvons utiliser les flèches haut et bas.

Le bouton Play, large et bien centré, nous invite à lancer la danse des rouleaux d’un simple clic.

Juste à côté, l’option Autoplay nous permet de programmer jusqu’à 1 000 tours d’affilée sans avoir peur de dépasser nos limites grâce à un arsenal complet de réglages.

Sur la gauche, l’icône Bonus Buy offre aux plus impatients 4 options d’achats qui ouvrent la porte des bonus.

Enfin, toutes les informations et les réglages se dissimulent élégamment derrière un menu hamburger.

Fonctionnement de la machine à sous The Count

Pour une machine à sous classique, The Count nous a attribué une bonne dose d’adrénaline à travers une mécanique simpliste, basée sur une grille de 5×5 rouleaux et 19 lignes de paiement.

Elle nous attribue des gains dès que 3 à 5 symboles identiques s’alignent sans interruption sur des rouleaux adjacents. Les combinaisons gagnantes se lisent de la gauche vers la droite et commencent toujours par le rouleau le plus à gauche.

Pour ce qui est du tableau de paiement, 12 symboles peuvent attribuer des récompenses sur cette slot :

Les symboles de cartes (10, J, Q, K, A) payent entre 0.20x et 1 x la mise.

Les icônes thématiques de plus haute valeur (marteau, tombe, cercueil, crâne, araignée) sont rémunérées entre 0.50x et 5x la mise.

La chauvesouris Wild ainsi que la coupe de sang peuvent également rapporter jusqu’à 5x la mise, mais uniquement pour une combinaison de 5 symboles identiques.

La machine à sous The Count intègre également des symboles spéciaux qui n’attribuent pas de gains directs mais qui déclenchent des multiplicateurs aléatoires ou des tours gratuits.

Quels sont les bonus disponibles dans The Count?

La mécanique de gameplay de The Count reflète parfaitement le style d’Hacksaw Gaming. L’éditeur déploie sur cette création toute son inventivité à travers une série de fonctionnalités originales.

Expanded Bloody Wilds

Lorsque la coupe de sang apparaît, elle s’étend pour devenir un Bloody Wild s’il fait partie d’une combinaison gagnante. Telle une cascade sanglante, il recouvre le haut de la grille jusqu’à sa position d’origine. Cette extension augmente ainsi nos chances de gains.

Les symboles Blood peuvent aussi s’accompagner d’un multiplicateur allant jusqu’à x500 qui s’applique sur les gains dans lesquels ils sont impliqués.

Si plusieurs Bloody Wilds sont présents, leurs multiplicateurs s’additionnent avant d’être appliqués au total du gain.

Wild Bat Symbols

La chauvesouris violette est aussi un Wild, mais son rôle est surtout d’apporter des multiplicateurs. La valeur de ces derniers débute à x2 et peut atteindre x500.

Lorsque ces wilds participent à une combinaison gagnante, leurs valeurs se cumulent pour booster les gains.

S’ils apparaissent en même temps que des Bloody Wilds, leurs multiplicateurs se combinent.

Si un Epic Wild Bat entre en jeu, il applique son multiplicateur à tous les Wilds présents sur la grille.

Bonus Game – Bat to the Bone

Sur The Count nous avons droit à 3 sortes de Bonus Free Spins. Le bal commence avec le Bat to the Bone.

Grâce à 3 symboles FS, nous activons un bonus de 10 tours gratuits.

Pendant ce bonus, nous conservons les mécaniques du jeu principal avec plus de chances d’obtenir des symboles Wild Bat.

La valeur minimale du multiplicateur dans ce bonus est de 2x.

Nous pouvons obtenir 2 à 4 tours gratuits supplémentaires grâce à 2 ou 3 nouveaux symboles FS.

Bonus Game – Rest in Pieces

Si 4 symboles FS scatter tombent sur la grille, nous activons un bonus de 10 tours gratuits pendant le jeu de base. Ce bonus reprend les mécaniques du jeu principal, mais ajoute un symbole progressif situé à l’extérieur de la grille, composé de 5 sections correspondant aux symboles à faible paiement.

Chaque fois qu’un de ces symboles génère un gain, une section se remplit sur le compteur correspondant.

Lorsque les 5 sections sont complètes, elles s’activent au tour suivant et remplacent tous les symboles à faible paiement par des Wild Bat pour le reste du bonus.

La valeur minimale du multiplicateur dans ce bonus est de 2x, ce qui renforce les possibilités de gains à chaque tour.

Hidden Epic Bonus – Count on Blood

5 symboles FS scatter, nous attribue 100 tours gratuits Hidden Epic Bonus pendant le jeu de base.

Ce bonus reprend les mécaniques du bonus REST IN PIECES, tout en augmentant nos chances d’obtenir des Epic Wild Bat. À chaque tour, nous bénéficions d’une garantie d’au moins 5 symboles Wild, ce qui rend les sessions de jeu encore plus spectaculaires et riches en gains potentiels.

Bonus Buy

Nous avons été ravis de pouvoir accéder à ces différentes fonctionnalités grâce à l’option Bonus Buy. En cliquant sur le bouton dédié, nous découvrons 4 alternatives que nous pouvons choisir selon nos envies et notre budget.

Pour 3x la mise, nous augmentons nos chances de 3x d’accéder aux tours gratuits.

Pour 50x la mise, chaque tour garantit l’apparition d’au moins 3 symboles Wild Bat, avec une forte probabilité de symboles spéciaux supplémentaires.

Pour 100x la mise, nous déclenchons 10 tours gratuits, avec une chance accrue d’obtenir des Wild Bat.

Pour 300x la mise, nous activons 10 tours gratuits Rest in Pieces.

RTP, volatilité et potentiel de gains

D’un RTP de 96.36%, The Count rentre bien dans la moyenne des machines à sous en ligne. Nous pouvons ainsi espérer un retour intéressant de sa part si nous arrivons à prolonger nos sessions. Chose qui semble relativement possible compte tenu de la gamme de mise flexible.

La forte volatilité de la slot, quant à elle, nous expose à des risques de pertes fréquentes, mais pourrait nous débloquer des gains surprenants.

Quoique le multiplicateur max de 12 500x la mise n’est pas forcément le plus réaliste, mais avec un peu de chance, tout peut basculer.

Alternatives à The Count

Célèbre pour ses créations aux thèmes décalés et à l’esthétique marquée, Hacksaw Gaming propose plusieurs titres tout aussi intéressants que The Count. Ces machines à sous mettent en avant un humour noir, des visuels soignés ainsi que des fonctionnalités pleines de surprises.

Pray for Three

Sortie avant The Count, cette machine à sous adopte, elle aussi, une interface en noir et blanc, avec un thème tout aussi original et décalé.

À en juger par sa mécanique, on pourrait penser qu’elle a inspiré la création de The Count. La principale différence réside dans son système de paiement, plus étendu et offrant davantage de combinaisons gagnantes.

Tout aussi riche en fonctionnalités, elle offre un RTP et une perspective sensiblement similaire à celle de The Count.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Horreur, Halloween RTP 96.33% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 13 333x la mise Grille 5×5

SixSixSix

Nous avons choisi SixSixSix comme alternative à The Count parce qu’il dégage à peu près le même aura. Nous y retrouvons notamment le style graphique en noir et blanc, la touche humoristique que nous apprécions beaucoup.

Cette machine à sous offre des opportunités de gains intéressantes avec un multiplicateur max de 16 666x. Mais, son RTP se trouve un peu en dessous de celui de The Count.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Diable RTP 96.15% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 16 666x la mise Grille 5×4

Chaos Crew 3

Bien que plus colorée, l’interface ainsi que l’ambiance générale de Chaos Crew 3 nous rappelle celle de The Count. Cette machine à sous propose aussi une large gamme de fonctionnalités qui peuvent nous mener vers des récompenses impressionnantes.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Street art RTP 96.18% Plage de mises 0,10€ –30€ Gains maximums 30 000x la mise Grille 5×5

The Count: notre avis complet

Nous sommes immédiatement tombés sous le charme de la simplicité de The Count. La note d’humour et la légèreté insufflée dans sa mécanique n’est d’ailleurs pas passé inaperçu aux yeux de nos experts.

Le gameplay se révèle à la fois riche et facile à prendre en main. Ce que nous apprécions particulièrement, ce sont les opportunités de gains offertes par les fonctionnalités spéciales, qui apportent dynamisme et suspense à chaque tour.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming 💰 Mises 0,10€ à 75€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 19