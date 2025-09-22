Sweet Rush Bonanza: machine à sous gratuite 

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Millionz Casino : Notre avis en tant que joueur
Millionz Casino
1000 €
Jusqu'à 100 %
50 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x0
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Vegaz Casino : Avis & Test de cette plateforme
Vegaz Casino
1000 €
Jusqu'à 100 %
150 Free Spins
Max bet : 4 €
Wager : x0
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Editeur: Pragmatic Play
Rouleaux : 6x5
Lignes : Scatter Pay
Mise : 0,20€ à 240€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Avalanche : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Sweet Rush Bonanza: machine à sous gratuite 

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Pragmatic Play.

Sweet Rush Bonanza: machine à sous gratuite 
Sweet Rush Bonanza: machine à s
Pragmatic Play
Spellmaster: machine à sous gratuite 
Spellmaster: machine à sous gra
Pragmatic Play
Sweet Bonanza Super Scatter : machine à sous gratuite 
Sweet Bonanza Super Scatter : ma
Pragmatic Play
Fortune of Aztec : machine à sous gratuite 
Fortune of Aztec : machine à so
Pragmatic Play
Olympus Wins Super Scatter : machine à sous gratuite
Olympus Wins Super Scatter : mac
Pragmatic Play
Machine à sous gratuite : Rainbow Reels
Machine à sous gratuite : Rainb
Pragmatic Play
Machine à sous gratuite : Gravity Bonanza
Machine à sous gratuite : Gravi
Pragmatic Play
Forge of Olympus : Machine à sous gratuite
Forge of Olympus : Machine à so
Pragmatic Play
Machine à sous gratuite : Mahjong Wins Slot
Machine à sous gratuite : Mahjo
Pragmatic Play
8 Golden Dragon Challenge : Machine à sous gratuite
8 Golden Dragon Challenge : Mach
Pragmatic Play

D’un éclat de sucre qui fond en mille couleurs, Sweet Rush Bonanza s’élève dans les cieux pour éveiller nous papilles et émerveiller nos yeux !  

Sur cette création féerique, Pragmatic Play tisse l’une de ses plus belles œuvres où Sweet Bonanza et Sugar Rush s’entrelacent dans un gameplay aux mille saveurs. Portée par une forte volatilité, multiplicateurs en cascade et tours gratuits se succèdent pour nous conduire vers des gains tourbillonnants de 5 000x la mise. 

Après avoir goûté aux délices de cette symphonie sucrée, nous vous partageons les secrets qu’elle recèle. 

Présentation de Sweet Rush Bonanza 

Sweet Rush Bonanza est la machine à sous où Pragmatic Play vient sceller le mariage gourmand de deux de ses plus grands succès sous un prisme très pétillant. 

Telle une toile vivante, Sweet Rush Bonanza s’anime sur un paysage paradisiaque baigné de rose et de mauve. Derrière la grille, un flot de sucre fondu s’écoule, apportant à la scène une touche féérique. 

Si le décor évoque clairement l’univers de Sugar Rush, la structure reprend celle de Sweet Bonanza avec une grille de 6×5 rouleaux et un système de paiement en Scatter. À chaque détour de cette rivière rose, les rebondissements prennent vie à travers des cascades, des multiplicateurs et des tours gratuits

Cette dynamique, renforcée par une bande-son latino énergique, rend l’expérience plus vibrante, parfaitement en harmonie avec sa haute volatilité

Les perspectives de gains, plafonnées à 5 000x la mise, se révèlent moins illusoires que dans d’autres créations. Le RTP de 96,50% est aussi solide et pourrait être à notre portée grâce à une large gamme de mises 0,20€ à 240 .  

Caractéristiques principales : 

  • Grille : 6×5 
  • Lignes de paiements : Scatter Pay 
  • RTP : 96,50% 
  • Volatilité : Élevée 
  • Mises : 0,20€ à 240€ 
  • Fonctions spéciales : Free spins, multiplicateurs et cascade 
  • Gain maximum : 5 000x la mise 
sweet rush bonanza machine à sous

Comment jouer à Sweet Rush Bonanza ?  

Sweet Rush Bonanza conserve un mécanisme de ses grandes sœurs avec un tableau de commande épurée, mais très complète. 

Le gros bouton au centre sert à lancer la rotation des rouleaux. En mode gratuit, vous pouvez immédiatement cliquer dessus sans risque, mais si vous jouez avec de l’argent réel, il vaut mieux régler votre mise avant de commencer. 

Pour ajuster vos paris, utilisez les boutons + et – placés de part et d’autre du bouton spin.  

Le jeu propose aussi un mode autoplay, qui permet de lancer plusieurs tours automatiques. Sans options de limitation, il est donc plus sûr de jouer par petites séries, par exemple 10 tours à la fois. 

À gauche de la grille sont affichés 1 bouton Ante Bet avec 3 possibilités et 1 menu pour l’option d’achat qui donne directement accès aux tours gratuits. 

sweet rush bonanza slot

Fonctionnement de la machine à sous Sweet Rush Bonanza  

Après ses visuels, les merveilles de Sweet Rush Bonanza s’étendent aussi dans ses mécaniques à travers son système de Scatter Pay

Nous décrochons des gains lorsque 8 symboles identiques tombent n’importe où sur la grille de 6×5 rouleaux. Ces derniers n’ont pas besoin de se toucher pour créer des assortiments gagnants. 

Une fois payées, ces combinaisons sont retirées de la grille pour créer une cascade de douceurs et potentiellement des gains successifs.  

À chaque cascade, des multiplicateurs apparaissent sur les zones touchées par les symboles payants. 

Comme sur Sweet Bonanza, les icônes sont faites de friandises, mais aussi de fruits : 

  • Ils sont les moins rémunérateurs, mais les plus fréquents. Ils payent entre 0.25x et 4x la mise
  • Les oursons en tant qu’icônes à valeur médium offrent entre 0.50x à 7.5x le pari
  • Les icônes de forte valeur sont les bonbons et attribuent entre 1x à 50x

Sur ce titre, nous n’avons pas de Wild, mais disposons d’un Scatter qui en plus de déclencher les tours gratuits, débloquent des gains compris entre 0.10x à 5x la mise dès que nous en obtenons 4 sur nos rouleaux

Quels sont les bonus disponibles dans Sweet Rush Bonanza ?  

Bien qu’il s’agisse d’une version remastérisée, Sweet Rush Bonanza nous embarque dans une aventure assez familière avec des fonctionnalités que nous avons déjà vues sur des créations précédentes. 

Cascades et multiplicateurs 

Durant les avalanches, les positions vides sont marquées d’un emballage de bonbon jaune avant de recevoir de nouvelles icônes. 

  1. Les positions marquées reçoivent un multiplicateur dès la deuxième explosion sur la même case. 
  1. La valeur du multiplicateur débute à x2 et double à chaque nouvelle explosion. 
  1. Nous pouvons espérer obtenir jusqu’à x128.  
  1. Nous voyons ces multiplicateurs s’appliquer à toutes les combinaisons qui touchent sa case.  
  1. Lorsqu’ils se combinent sur une même ligne, ils s’additionnent.  
  1. Dans le jeu de base, ces multiplicateurs persistent jusqu’à la fin de la séquence de cascades. 
sweet rush bonanza multiplicateurs

Free Spins 

Dès que 4 Scatters (représentés par des sucettes) ou plus illuminent l’écran, un univers sucré s’ouvre à nous avec 10 tours gratuits. Chaque cascade nourrit les multiplicateurs, qui restent accrochés à la grille jusqu’à la fin des bonus. 

Si nous obtenons à nouveau 4 SCATTER ou plus, nous gagnons 10 tours supplémentaires, avec les rouleaux spéciaux toujours actifs. 

Nous pouvons aussi profiter d’un mode bonus boosté avec toutes les cases de la grille marquées d’un multiplicateur x2 dès le début des free spins. Ces derniers restent collants et gagnent de la valeur après chaque tour.  

sweet rush bonanza free spins

Ante Bet 

Pour donner plus de saveur à notre aventure, nous disposons de 3 options Ante Bet qui améliorent nos chances d’accéder aux bonus sans les acheter directement :  

  • Avec une mise x3, 10x plus de chande de déclencher les tours gratuits. 
  • Avec une mise x20, toutes les cases commencent avec des multiplicateurs à x2. 
  • Avec une mise x250, toutes les cases de la grille démarrent avec des multiplicateurs à x32. 

Buy Free Spins 

Pour les plus impatients, ils peuvent directement obtenir des tours gratuits et des super tours gratuits grâce aux achats de bonus.  

  • 100x la mise : active les tours gratuits standards. 
  • 500x la mise : active les super tours gratuits, avec des multiplicateurs x2 déjà présents sur toutes les cases. 

Bien que les perspectives de gains soient améliorées durant les tours gratuits, il ne faut pas prendre à la légère les risques que représentent les coûts supplémentaires de l’achat qui pourrait augmenter vos dépenses. 

sweet rush bonanza bonus buy

RTP, volatilité et potentiel de gains  

D’après ses caractéristiques techniques, les gains que Sweet Rush Bonanza peut attribuer sont largement satisfaisants, même si sa forte volatilité nous expose à des pertes fréquentes.  

Pragmatic Play a aussi fait le choix judicieux de conserver le multiplicateur maximum de 5 000x la mise, héritée de Sugar Rush. Un plafond qui a le mérite d’être réaliste et potentiellement accessible. Ce qui nous motive à prolonger nos sessions. 

D’autant plus que le RTP de 96.50%, supérieur à la moyenne, pourrait jouer à notre avantage si nous arrivons à jouer suffisamment longtemps.  

Alternatives à Sweet Rush Bonanza  

En tant que fans des délices sucrés et des machines à sous aux allures de friandises, nous avons de quoi satisfaire notre gourmandise ludique au-delà de Sweet Rush Bonanza. Pour prolonger votre voyage, nous vous suggérons 3 de nos titres préférés qui portent sur cet univers. 

Sugar Rush 

Ayant servi d’inspiration à Sweet Rush Bonanza, Sugar Rush se présente comme une alternative idéale. Nous y retrouvons notamment des visuels colorés avec le même décor pétillant et envoutant.  

Bien que Sugar Rush affiche une grille plus large et un système de paiement en cluster, les perspectives de gains de ces slots sont quasiment similaires. Elles proposent notamment le même RTP ainsi que le même multiplicateur maximal

Caractéristique Détails 
Éditeur Pragmatic Play 
Thème Friandises 
RTP 96.50%  
Plage de mises 0,20€ – 100€ 
Gains maximums 5 000x la mise 
Grille  7×7 
sugar rush alternative de sweet rush bonanza

Sweet Bonanza 

Sweet Bonanza de Pragmatic Play a aussi apporté sa contribution pour nourri la création de Sweet Rush Bonanza, spécialement dans ses mécaniques. Cette création propose en revanche une volatilité plus douce pour des opportunités de gains plus élevés. 

Caractéristique Détails
Éditeur Pragmatic Play 
Thème Friandises 
RTP 96.49%  
Plage de mises 0,20€ à 125€ 
Gains maximums 21 100x la mise 
Grille 6×5 
sweet bonanza alternative de sweet rush bonanza

Reel Rush XXXtreme 

Pour une expérience plus atypique, Reel Rush XXXtreme de NetEnt peut substituer Sweet Rush Bonanza.  

Ses graphismes sont tout aussi captivants que ceux de la création de Pragmatic Play avec bien sûr sa propre touche d’originalité. Elle s’avère entre autres tout aussi généreuse avec ses 3 125 lignes de paiement. 

Caractéristique Détails
Éditeur NetEnt 
Thème Friandises 
RTP 96.06%  
Plage de mises 0,30€ à 600€ 
Gains maximums 8 130x la mise 
Grille 5×5 
reel rush xxxtreme alternative sweet rush bonanza

Sweet Rush Bonanza: notre avis complet  

Avec Sweet Rush Bonanza, nous avons eu l’impression de retomber dans un univers familier, celui qui a ouvert la voie à tout un genre de machines à sous gourmandes. Les visuels ne sont pas très révolutionnaires, mais leur douceur pastel et leur simplicité continuent de nous plaire. 

C’est surtout du côté du gameplay que nous avons trouvé notre bonheur. La mécanique en scatter pay, les cascades enchaînées et la présence régulière de multiplicateurs apportent une dynamique agréable. 

Même avec une volatilité assez marquée, nous avons remarqué que les gains s’activent à un rythme satisfaisant. 

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play
💰 Mises 0,20€ à 240€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes Scatter Pay
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Notre test et avis du jeu de casino Vortex
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pragmatic megasicbo
Le jeu de casino en direct Mega Sic Bo
Guides Casino
imperiaal quest live casino
Le jeu de casino en direct Imperial Quest
Guides Casino
wildz extra chilli epic spins all news uid 643917b3649f5
Le jeu de casino en direct Extra Chilli Epic Spins
Guides Casino
casino 3491252 1920
Comment sont règlementées les machines à sous en ligne ?
News
poker chips 5623768 1920 380x2141 1
Les meilleurs jeux de casino pour débutants : le guide ultime
News
casino 3260372 1920
L’évolution des machines à sous à travers les âges
Guides Casino