Sweet Rush Bonanza: machine à sous gratuite 

D’un éclat de sucre qui fond en mille couleurs, Sweet Rush Bonanza s’élève dans les cieux pour éveiller nous papilles et émerveiller nos yeux !

Sur cette création féerique, Pragmatic Play tisse l’une de ses plus belles œuvres où Sweet Bonanza et Sugar Rush s’entrelacent dans un gameplay aux mille saveurs. Portée par une forte volatilité, multiplicateurs en cascade et tours gratuits se succèdent pour nous conduire vers des gains tourbillonnants de 5 000x la mise.

Après avoir goûté aux délices de cette symphonie sucrée, nous vous partageons les secrets qu’elle recèle.

Présentation de Sweet Rush Bonanza

Sweet Rush Bonanza est la machine à sous où Pragmatic Play vient sceller le mariage gourmand de deux de ses plus grands succès sous un prisme très pétillant.

Telle une toile vivante, Sweet Rush Bonanza s’anime sur un paysage paradisiaque baigné de rose et de mauve. Derrière la grille, un flot de sucre fondu s’écoule, apportant à la scène une touche féérique.

Si le décor évoque clairement l’univers de Sugar Rush, la structure reprend celle de Sweet Bonanza avec une grille de 6×5 rouleaux et un système de paiement en Scatter. À chaque détour de cette rivière rose, les rebondissements prennent vie à travers des cascades, des multiplicateurs et des tours gratuits.

Cette dynamique, renforcée par une bande-son latino énergique, rend l’expérience plus vibrante, parfaitement en harmonie avec sa haute volatilité.

Les perspectives de gains, plafonnées à 5 000x la mise, se révèlent moins illusoires que dans d’autres créations. Le RTP de 96,50% est aussi solide et pourrait être à notre portée grâce à une large gamme de mises 0,20€ à 240 .

Caractéristiques principales :

Grille : 6×5

Lignes de paiements : Scatter Pay

RTP : 96,50%

Volatilité : Élevée

Mises : 0,20€ à 240€

Fonctions spéciales : Free spins, multiplicateurs et cascade

Gain maximum : 5 000x la mise

Comment jouer à Sweet Rush Bonanza ?

Sweet Rush Bonanza conserve un mécanisme de ses grandes sœurs avec un tableau de commande épurée, mais très complète.

Le gros bouton au centre sert à lancer la rotation des rouleaux. En mode gratuit, vous pouvez immédiatement cliquer dessus sans risque, mais si vous jouez avec de l’argent réel, il vaut mieux régler votre mise avant de commencer.

Pour ajuster vos paris, utilisez les boutons + et – placés de part et d’autre du bouton spin.

Le jeu propose aussi un mode autoplay, qui permet de lancer plusieurs tours automatiques. Sans options de limitation, il est donc plus sûr de jouer par petites séries, par exemple 10 tours à la fois.

À gauche de la grille sont affichés 1 bouton Ante Bet avec 3 possibilités et 1 menu pour l’option d’achat qui donne directement accès aux tours gratuits.

Fonctionnement de la machine à sous Sweet Rush Bonanza

Après ses visuels, les merveilles de Sweet Rush Bonanza s’étendent aussi dans ses mécaniques à travers son système de Scatter Pay.

Nous décrochons des gains lorsque 8 symboles identiques tombent n’importe où sur la grille de 6×5 rouleaux. Ces derniers n’ont pas besoin de se toucher pour créer des assortiments gagnants.

Une fois payées, ces combinaisons sont retirées de la grille pour créer une cascade de douceurs et potentiellement des gains successifs.

À chaque cascade, des multiplicateurs apparaissent sur les zones touchées par les symboles payants.

Comme sur Sweet Bonanza, les icônes sont faites de friandises, mais aussi de fruits :

Ils sont les moins rémunérateurs, mais les plus fréquents. Ils payent entre 0.25x et 4x la mise.

Les oursons en tant qu’icônes à valeur médium offrent entre 0.50x à 7.5x le pari.

Les icônes de forte valeur sont les bonbons et attribuent entre 1x à 50x.

Sur ce titre, nous n’avons pas de Wild, mais disposons d’un Scatter qui en plus de déclencher les tours gratuits, débloquent des gains compris entre 0.10x à 5x la mise dès que nous en obtenons 4 sur nos rouleaux.

Quels sont les bonus disponibles dans Sweet Rush Bonanza ?

Bien qu’il s’agisse d’une version remastérisée, Sweet Rush Bonanza nous embarque dans une aventure assez familière avec des fonctionnalités que nous avons déjà vues sur des créations précédentes.

Cascades et multiplicateurs

Durant les avalanches, les positions vides sont marquées d’un emballage de bonbon jaune avant de recevoir de nouvelles icônes.

Les positions marquées reçoivent un multiplicateur dès la deuxième explosion sur la même case.

La valeur du multiplicateur débute à x2 et double à chaque nouvelle explosion.

Nous pouvons espérer obtenir jusqu’à x128.

Nous voyons ces multiplicateurs s’appliquer à toutes les combinaisons qui touchent sa case.

Lorsqu’ils se combinent sur une même ligne, ils s’additionnent.

Dans le jeu de base, ces multiplicateurs persistent jusqu’à la fin de la séquence de cascades.

Free Spins

Dès que 4 Scatters (représentés par des sucettes) ou plus illuminent l’écran, un univers sucré s’ouvre à nous avec 10 tours gratuits. Chaque cascade nourrit les multiplicateurs, qui restent accrochés à la grille jusqu’à la fin des bonus.

Si nous obtenons à nouveau 4 SCATTER ou plus, nous gagnons 10 tours supplémentaires, avec les rouleaux spéciaux toujours actifs.

Nous pouvons aussi profiter d’un mode bonus boosté avec toutes les cases de la grille marquées d’un multiplicateur x2 dès le début des free spins. Ces derniers restent collants et gagnent de la valeur après chaque tour.

Ante Bet

Pour donner plus de saveur à notre aventure, nous disposons de 3 options Ante Bet qui améliorent nos chances d’accéder aux bonus sans les acheter directement :

Avec une mise x3, 10x plus de chande de déclencher les tours gratuits.

Avec une mise x20, toutes les cases commencent avec des multiplicateurs à x2.

Avec une mise x250, toutes les cases de la grille démarrent avec des multiplicateurs à x32.

Buy Free Spins

Pour les plus impatients, ils peuvent directement obtenir des tours gratuits et des super tours gratuits grâce aux achats de bonus.

100x la mise : active les tours gratuits standards.

500x la mise : active les super tours gratuits, avec des multiplicateurs x2 déjà présents sur toutes les cases.

Bien que les perspectives de gains soient améliorées durant les tours gratuits, il ne faut pas prendre à la légère les risques que représentent les coûts supplémentaires de l’achat qui pourrait augmenter vos dépenses.

RTP, volatilité et potentiel de gains

D’après ses caractéristiques techniques, les gains que Sweet Rush Bonanza peut attribuer sont largement satisfaisants, même si sa forte volatilité nous expose à des pertes fréquentes.

Pragmatic Play a aussi fait le choix judicieux de conserver le multiplicateur maximum de 5 000x la mise, héritée de Sugar Rush. Un plafond qui a le mérite d’être réaliste et potentiellement accessible. Ce qui nous motive à prolonger nos sessions.

D’autant plus que le RTP de 96.50%, supérieur à la moyenne, pourrait jouer à notre avantage si nous arrivons à jouer suffisamment longtemps.

Alternatives à Sweet Rush Bonanza

En tant que fans des délices sucrés et des machines à sous aux allures de friandises, nous avons de quoi satisfaire notre gourmandise ludique au-delà de Sweet Rush Bonanza. Pour prolonger votre voyage, nous vous suggérons 3 de nos titres préférés qui portent sur cet univers.

Sugar Rush

Ayant servi d’inspiration à Sweet Rush Bonanza, Sugar Rush se présente comme une alternative idéale. Nous y retrouvons notamment des visuels colorés avec le même décor pétillant et envoutant.

Bien que Sugar Rush affiche une grille plus large et un système de paiement en cluster, les perspectives de gains de ces slots sont quasiment similaires. Elles proposent notamment le même RTP ainsi que le même multiplicateur maximal.

Caractéristique Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Friandises RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 7×7

Sweet Bonanza

Sweet Bonanza de Pragmatic Play a aussi apporté sa contribution pour nourri la création de Sweet Rush Bonanza, spécialement dans ses mécaniques. Cette création propose en revanche une volatilité plus douce pour des opportunités de gains plus élevés.

Caractéristique Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Friandises RTP 96.49% Plage de mises 0,20€ à 125€ Gains maximums 21 100x la mise Grille 6×5

Reel Rush XXXtreme

Pour une expérience plus atypique, Reel Rush XXXtreme de NetEnt peut substituer Sweet Rush Bonanza.

Ses graphismes sont tout aussi captivants que ceux de la création de Pragmatic Play avec bien sûr sa propre touche d’originalité. Elle s’avère entre autres tout aussi généreuse avec ses 3 125 lignes de paiement.

Caractéristique Détails Éditeur NetEnt Thème Friandises RTP 96.06% Plage de mises 0,30€ à 600€ Gains maximums 8 130x la mise Grille 5×5

Sweet Rush Bonanza: notre avis complet

Avec Sweet Rush Bonanza, nous avons eu l’impression de retomber dans un univers familier, celui qui a ouvert la voie à tout un genre de machines à sous gourmandes. Les visuels ne sont pas très révolutionnaires, mais leur douceur pastel et leur simplicité continuent de nous plaire.

C’est surtout du côté du gameplay que nous avons trouvé notre bonheur. La mécanique en scatter pay, les cascades enchaînées et la présence régulière de multiplicateurs apportent une dynamique agréable.

Même avec une volatilité assez marquée, nous avons remarqué que les gains s’activent à un rythme satisfaisant.

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play 💰 Mises 0,20€ à 240€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Scatter Pay