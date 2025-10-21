Sun Princess: machine à sous gratuite 

Après un voyage au pays des arcs-en-ciel et des nuages, nous nous laissons envelopper par la lumière éclatante du soleil et pénétrons dans le royaume féerique de Sun Princess.

Cette création lumineuse signée Hacksaw Gaming nous fait virevolter sur les premiers rayons de l’aube pour découvrir une pluie de fonctionnalités étincelantes. Gains en Cluster, cadres magiques, tours gratuits et multiplicateurs viennent illuminer chaque tour et pourraient nous mener vers le jackpot éblouissant de 10 000x la mise.

Aux côtés de la princesse Céleste, découvrons les trésors cachés de son royaume solaire.

Présentation de Sun Princess

Sun Princess est une machine à sous lumineuse sur laquelle Hacksaw Gaming exprime une nouvelle fois son côté fantaisiste. À en voir la thématique et la patte graphique de la slot, nous pouvons penser à une suite logique de Rainbow Princess et de Cloud Princess.

Conçue dans un style animé lumineux, la grille de 7×7 de Sun Princess se déploie dans un jardin luxuriant. À droite, Céleste, vêtue d’une robe dorée étincelante, illumine notre quête et accompagne chacun de nos tours.

Sa douceur ne se limite pas à l’apparence : elle se retrouve également dans sa mécanique de gameplay avec un système de paiement en Cluster.

Elle embarque aussi un modèle mathématique à volatilité moyenne, combiné à un RTP de 96.29%. Cela pourrait jouer à notre avantage sur le long terme. Ainsi, pour obtenir un retour relativement satisfaisant, nous optons pour des mises modestes qui ne s’éloignent pas du minimum de 0.10€.

Caractéristiques de Sun Princess

Grille : 7×7

Lignes de paiement : cluster pay

RTP maximum : 96.29%

Volatilité : moyenne

Mise : 0,10€ à 100€

Fonctions : cascades, symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Sun Princess ?

Pour Sun Princess, Hacksaw Gaming conserve son interface épurée et intuitive, en parfaite harmonie avec l’univers féérique du jeu.

Les mises se règlent aisément par tranches de 0,10€ ou de 1€ à l’aide des flèches situées sous la grille.

Une fois le montant déterminé, nous pouvons lancer les tours de deux manières, soit via le grand bouton central à la flèche tournante, soit en programmant des autospins.

Grâce au mode turbo combiné à l’option Autoplay, nous pouvons enchainer jusqu’à 1 000 tours automatiques en moins de 2 minutes. Nous gardons néanmoins le contrôle sur notre budget grâce aux réglages avancés de la slot.

Sur la partie gauche de l’écran, le raccourci Bonus Buy donne accès à plusieurs options d’achat de fonctionnalités.

Enfin, toutes les informations de jeu, mais aussi des paramètres supplémentaires sont accessibles depuis le menu hamburger.

Fonctionnement de la machine à sous Sun Princess

Si l’atmosphère générale du jeu est apaisante, sa mécanique est en revanche d’un dynamisme surprenant.

La machine à sous affiche une imposante grille de 7×7 rouleaux qui embarque un système de paiement en cluster ou grappes. Les gains se forment dès qu’un groupe d’au moins 5 symboles identiques se touche horizontalement ou verticalement sans interruption.

Dans le tableau de paiement se trouvent 10 symboles illustrés par des bijoux ainsi que des pierres précieuses :

Les gemmes étincelantes, symboles de faible valeur, s’alignent par grappes de 5 à 49 icônes et offrent des gains allant de 0.10x à 750x la mise.

Les symboles premium, représentés par de somptueux artefacts de princesse (diadème, cœur de cristal, grimoire, sceptre et couronne dorée) récompensent plus généreusement, entre 0.60x et 10 000x la mise pour 5 à 49 symboles.

Le Wild, remplace tous les symboles payants. Dans de rares cas, il peut rapporter le gain maximal de 10 000x s’il arrive à remplir la totalité de la grille.

Quels sont les bonus disponibles dans Sun Princess?

Outre la mécanique hypnotisante dans le jeu de base, Sun Princess dévoile aussi un large éventail de fonctionnalités, ce qui n’a rien d’étonnant de la part de Hacksaw Gaming. Nous y retrouvons notamment quelques fonctions communes avec les autres titres de sa série dont les cases magiques et les différentes sortes de tours gratuits.

Sun Ray Frames

Les merveilles de Sun Princess commencent avec les Sun Ray Frames qui marquent des positions aléatoires sur la grille. Ils s’activent après la distribution des gains :

Le Sun Ray Frame se propage verticalement, horizontalement ou dans les quatre directions selon l’espace disponible.

Les symboles touchés sont transformés par le même symbole que celui sur lequel le rayon s’est posé.

Les Wilds touchés reçoivent un multiplicateur 2x, cumulable si plusieurs Wilds sont affectés.

Une Chain Reaction peut se déclencher si le rayon touche des symboles identiques ou Wilds, créant de nouvelles propagations jusqu’à remplir la grille.

C’est grâce à cette fonction que nous pouvons espérer décrocher la récompense maximale si la grille se remplit de Wilds.

Solaris Grove

Tout comme Rainbow Princess, Celeste illumine la grille de ses rayons dorés à travers plusieurs variantes de tours gratuits.

L’aventure commence avec le Solaris Grove. Cette session bonus est déclenchée par 3 symboles Scatter à l’effigie de la princesse. Ce mode accorde 10 free spins et augmente considérablement les chances de voir apparaître des Sun Ray Frames sur la grille.

Sunfire Palace

Si 4 Scatters tombent sur nos rouleaux, nous obtenons aussi 10 tours gratuits. Sur ce bonus, les Wilds qui sont touchés par un Sun Ray deviennent collants et s’accompagnent de multiplicateurs cumulatifs.

Tout comme dans Solaris Grove, nous pouvons prolonger nos sessions grâce à des Scatters additionnels :

2 Scatters nous attribuent 2 tours gratuits supplémentaires.

3 Scatter nous offre 4 tours gratuits de plus.

Hidden Epic Bonus – Golden Eclipse

Le Hidden Epic Bonus se déclenche grâce à 5 symboles FS Scatter. Nous obtenons ainsi 10 tours gratuits. Si, dans le premier bonus, nos chances d’activer un Sun Ray Frame sont décuplés, avec le Golden Eclipse, nous sommes sûrs d’en activer un à chaque tour. Les tours gratuits supplémentaires sont attribués selon les mêmes règles que les autres modes bonus.

Bonus Buy

Pour directement goûter à l’adrénaline des fonctions spéciales de Sun Princess, nous disposons de l’option Buy Bonus. Sous ce menu, nous pouvons trouver 4 possibilités :

2x la mise : augmente nos chances de déclencher un bonus.

50x la mise : garantit qu’au moins un Sun Ray Frame apparaisse.

80x la mise : lance 10 tours gratuits avec Solaris Grove.

200x la mise : lance 10 tours gratuits avec Sunfire Palace et Wilds Sticky multipliés.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Ce qui nous a le plus impressionnés sur la machine à sous Sun Princess, c’est le potentiel de gains qu’elle peut offrir même à travers les combinaisons classiques. Par ailleurs, elle opte pour une approche équilibrée, avec une volatilité moyenne qui permet de décrocher des victoires régulières tout en conservant une part de surprise lors des spins.

Le RTP de 96,29% pourrait apporter un rendement théorique intéressant sur le long terme. Néanmoins, il reste important de gérer ses mises avec prudence pour tenter de profiter pleinement du potentiel de la machine.

Enfin, le gain maximum plafonné à 10 000x la mise est très attractif, dans la mesure où il offre des perspectives de jackpots excitantes, même si atteindre cette somme demeure rare.

Alternatives à Sun princess

Fervent artisan des mondes féeriques, Hacksaw Gaming explore avec passion le royaume lumineux de ses princesses. Nous avons exploré cet univers et découvert 3 alternatives qui prolongent la magie et les mécaniques de Sun Princess.

Rainbow Princess

Rainbow Princess et Sun Princess semblent avoir été conçues dans le même moule, notamment en ce qui concerne la mécanique de gains et les fonctions spéciales.

Bien que la structure de leur grille soit différente, ces deux titres offrent une expérience de jeu similaire. Les symboles utilisés sont à peu près les mêmes, ainsi que les perspectives de gains.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animés RTP 96.36% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×5

Cloud Princess

Cloud Princess fait également partie de la même série que Sun Princess et peut parfaitement la remplacer si vous voulez explorer d’autres royaumes. Vous y découvrirez aussi une multitude de fonctionnalités intéressantes.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animés RTP 96.24% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×5

Aiko and the Wind Spirit

Bien que leurs univers diffèrent quelque peu, nous avons relevé plusieurs points communs entre Aiko and the Wind Spirit et Sun Princess. Ces deux machines à sous proposent notamment un gameplay d’apparence douce, mais très dynamique.

Nous avons aussi observé que ces titres affichent le même RTP et la même volatilité. Nous pouvons aussi aspirer aux multiplicateurs max.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animés RTP 96.29% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5×4

Sun princess: notre avis complet

Nous avons été éblouis par Sun Princess, et pas seulement pour ses visuels étincelants !

Ce qui frappe avant tout, c’est sa panoplie de fonctionnalités qui augmente considérablement nos opportunités de gains.

Certes, le jackpot de 10 000x la mise ne soit pas forcément accessible au premier spin, il reste toutefois alléchant. Nous pouvons notamment y accéder grâce à une succession de Sun Ray Frames sur un Wild.

Hacksaw Gaming peut aussi être fier de la qualité graphique et les mécaniques raffinées qu’il a embarqué sur cette création. Pour notre équipe, c’est l’une des plus belles illustrations du thème des animés.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming 💰 Mises 0,10€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Cluster Pay