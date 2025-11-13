Steamrunners: machine à sous gratuite 

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Millionz Casino : Notre avis en tant que joueur
Millionz Casino
1000 €
Jusqu'à 100 %
50 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x0
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
MyStake Casino : Notre avis en tant que joueur
MyStake
1000 €
Jusqu'à 100 %
Offre exclusive
Max bet : 5 €
Wager : x30
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Editeur: Hacksaw Gaming
Rouleaux : 5x4
Lignes : 14
Mise : 0,10€ à 100€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Steamrunners: machine à sous gratuite 

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Hacksaw Gaming.

Steamrunners: machine à sous gratuite 
Steamrunners: machine à sous gr
Hacksaw Gaming
Le Cowboy : machine à sous gratuite
Le Cowboy : machine à sous gra
Hacksaw Gaming
Sun Princess: machine à sous gratuite 
Sun Princess: machine à sous gr
Hacksaw Gaming
The Count : machine à sous gratuite 
The Count : machine à sous grat
Hacksaw Gaming
Le King machine à sous gratuite 
Le King machine à sous gratuite
Hacksaw Gaming
Chaos Crew 3: machine à sous gratuite 
Chaos Crew 3: machine à sous gr
Hacksaw Gaming
Le Zeus: machine à sous gratuite 
Le Zeus: machine à sous gratuit
Hacksaw Gaming
Bullets and Bounty: machine à sous gratuite 
Bullets and Bounty: machine à s
Hacksaw Gaming
Rainbow Princess : machine à sous gratuite 
Rainbow Princess : machine à so
Hacksaw Gaming
Aiko and the Wind Spirit : machine à sous gratuite 
Aiko and the Wind Spirit : machi
Hacksaw Gaming

Tadaaa ! Une montée orchestrale annonce le départ d’une aventure décoiffante dans Steamrunners, la nouvelle machine à sous signée Hacksaw Gaming

Dans un ciel d’acier et de vapeur, nous prenons les commandes de leurs machines volantes pour une épopée steampunk pleine d’étincelles. Sur notre chemin, multiplicateurs, symboles spéciaux et tours gratuits seront nos meilleurs alliés dans la quête des 10 000x la mise

Prêt à décoller ? Notre équipe vous livre le plan de vol ! 

Présentation de Steamrunners  

Steamrunners est une machine à sous sur laquelle Hacksaw Gaming fait souffler un vent nouveau, mêlant invention et élégance mécanique. 

Aux commandes d’un cockpit baigné de vapeur, nous survolons un monde steampunk suspendu entre nuages et métaux qui brillent d’une lueur ambrée. À gauche, un héros au regard déterminé semble guider la manœuvre, tandis qu’à droite, un avion à réaction fend l’horizon clair. 

La traversée se déroule sur une grille métallique de 5×4 rouleaux qui s’imposent comme le cœur battant de la navette, animée par des pistons et des engrenages bien huilés.  

La douceur et la légèreté de Steamrunners se prolongent dans sa mécanique avec une volatilité moyenne. Celle-ci assure une navigation fluide mais palpitante, ponctuée de gains réguliers comme autant de turbulences bienvenues.  

La gamme de mises de 0.10€ à 100€ tel un coussin nuageux nous offre un niveau de confort qui nous aide à nous rapprocher du RTP de 96,32%. 

Caractéristiques de Steamrunners 

  • Grille : 5×4 
  • Lignes de paiement : 14 
  • RTP maximum : 96.32% 
  • Volatilité : moyenne 
  • Mise : de 0,10€ à 100€ 
  • Fonctions : symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins 
  • Gains max : 10 000x 
steamrunners machine a sous hacksaw gaming

Comment jouer à Steamrunners?

Pour naviguer dans les cieux de Steamrunners, commencez par ajuster votre mise via les flèches haut et bas qui permettent de faire défiler les montants par tranches de 0,10€ ou 1€.  

Une fois le montant choisi, vous pouvez lancer les tours de deux manières. Soit via le grand bouton avec flèche tournante, soit en programmant des autospins sous le petit bouton triangulaire à droite du bouton spin. 

Cette option nous offre la possibilité de programmer jusqu’à 1  000 tours automatiques qui défileront en moins de 2 minutes si nous activons le mode turbo. Mais, ce que nous apprécions le plus, c’est la possibilité de déterminer à l’avance le seuil de gain et de perte à ne pas dépasser.  

Sur la partie gauche, le raccourci Bonus Buy offre un accès rapide aux fonctionnalités contre quelques mises supplémentaires. 

Enfin, toutes les informations et les options de configuration supplémentaires sont disponibles depuis le menu hamburger, pour faciliter votre aventure aérienne. 

machine à sous steamrunners

Fonctionnement de la machine à sous Steamrunners  

Comme dit plus haut, les engrenages et les tuyaux vibrent autour de la grille de 5×4 rangées, parcourues par 14 lignes de paiements. Si le cœur de la machine est bouillonnant, sa mécanique, elle, conserve un rythme posé et précis. 

Elle nous attribue des gains quand 3 symboles identiques ou plus s’alignent de gauche à droite, en partant du rouleau le plus à gauche. Après l’affichage des gains, certains symboles peuvent chambouler la grille et ajouter des multiplicateurs sur nos rouleaux.  

Cette machine à sous Hacksaw Gaming utilise 10 symboles de paiements pour nous récompenser :  

  • Les cartes royales (10, J, Q, K et A) offrent les plus petits gains, compris entre 0.20x et 1x la mise
  • Les symboles premium, tels que le télescope, le chapeau ou le gramophone sont récompensés entre 0.50x à 5x le pari. 
  • Enfin, le Wild doré remplace tous les symboles payants et peut, à lui seul, attribuer des gains allant jusqu’à 10x la mise

Quels sont les bonus disponibles dans Steamrunners?  

Sous la carlingue de cet univers steampunk, le moteur de Steamrunners vibre au rythme d’une armada de fonctionnalités spéciales avec des symboles spéciaux qui chamboulent la grille, des multiplicateurs qui s’envolent et même 3 sortes de bonus free spins.  

Wild Gas Canister Symbols 

Lorsque le symbole Bidon de Gaz Vert tombe sur nos rouleaux, il se propage et transforme tous les symboles adjacents à faible valeur en symboles Wilds.  

  1. La propagation se fait horizontalement et verticalement.  
  1. Si d’autres symboles à faible valeur ou Wild sont connectés aux nouveaux symboles transformés, la propagation continue. 
  1. Lorsque des symboles à faible valeur sont transformés en Wilds, il y a une chance qu’une valeur de multiplicateur aléatoire soit ajoutée à ce nouveau symbole XWild.  
  1. Les Wilds créés par les bidons de gaz peuvent avoir des multiplicateurs allant de 2x à 200x.  
  1. Les Wilds déjà présents sur la grille et affectés par les bidons de gaz recevront un multiplicateur de 2x. 
  1. Lorsqu’un Wild avec multiplicateur participe à une combinaison gagnante, la valeur du gain est multipliée par le multiplicateur du Wild.  
  1. Si plusieurs Wilds avec multiplicateurs font partie de la même combinaison, leurs valeurs sont additionnées avant d’être appliquées au gain.  
steamrunners wild gas canister

Bonus Sky City 

Le bal des tours gratuits débute lorsque 3 symboles FS Scatter s’invitent en même temps sur notre grille. Les moteurs s’allument doucement, et la session s’élance avec 8 tours gratuits

Dans ce mode, la mécanique du jeu de base reste fidèle à elle-même, mais une petite révolution se produit dans les airs où les Wilds à multiplicateurs deviennent collants. À chaque passage d’un bidon de gaz, leurs valeurs se multiplient par deux

Le ciel devient alors le théâtre de gains vertigineux, avec des multiplicateurs pouvant atteindre 5 000x la mise.  

Bonus Gaslight District

Quand quatre symboles FS Scatter se posent en même temps sur nos rouleaux, le ciel de Steamrunners s’ouvre sur 10 tours gratuits. Nous retrouvons sur ce bonus, la mécanique de SKY CITY avec au moins un symbole Wild présent sur la grille pendant les free spins. 

steamrunners free spins

Hidden bonus Court of High Steam

Le grand envol de Steamrunners atteint son apogée lorsque 5 symboles FS Scatter s’alignent sur la grille, nous décrochons alors 10 tours gratuits pour poursuivre notre ascension. 

Durant ce vol en altitude, la mécanique reste la même que dans le jeu de base, mais chaque rotation est dopée par la présence garantie d’un bidon de gaz vert, prêt à propager ses Wilds et à faire exploser les multiplicateurs. 

Pour chacun des bonus, le vent peut nous porter plus haut encore. La présence de nouveaux symboles FS peut pour prolonger notre aventure : 

  • 2 FS Scatter offrent +2 tours gratuits
  • 3 FS Scatter en accordent +4

Bonus Buy 

Pour ceux qui veulent prendre de l’altitude sans attendre que la chance souffle dans la bonne direction, l’option Bonus Buy propose plusieurs formules : 

  • Bonus Hunt : pour 3x la mise initiale, nous avons 5 fois plus de chances de déclencher un jeu bonus. 
  • Smokeshow : 50x le pari garantit la présence d’un symbole Bidon de Gaz. 
  • Sky City : pour 80x la mise, nous activons 8 tours gratuits avec des Wilds Sticky et des multiplicateurs. 
  • Gaslight District : 200x le pari nous octroie 10 tours gratuits avec Wilds Sticky et multiplicateurs, plus un Wild garanti à chaque spin. 
steamrunners achat de bonus

RTP, volatilité et potentiel de gains  

Dans Steamrunners, Hacksaw Gaming conserve son équilibre entre confort de jeu et potentiel grisant. La slot repose sur une volatilité moyenne, ce qui nous offre une expérience fluide, rythmée par des gains assez réguliers et des valeurs relativement satisfaisantes.  

Le RTP de 96,32% se situe dans la bonne moyenne et garantit, sur le long vol, un retour stable pour les joueurs les plus persévérants. Il reste toutefois conseillé de garder les manettes légères, avec des mises proches du minimum, afin de profiter du voyage sans surchauffer le moteur. 

Si le ciel semble calme, le potentiel n’en demeure pas moins spectaculaire avec un maximum 10 000x la mise

Alternatives à Steamrunners  

Si l’univers de Steamrunners vous a donné envie de prolonger le voyage à travers les cieux et les machines à vapeur, plusieurs autres créations méritent le détour. Voici 3 titres qui sauront séduire les amateurs de mécanique, de multiplicateurs et de ciel d’acier.  

Steam Squad 

Steam Squad est une autre création de Red Tiger Gaming qui prolonge à merveille l’univers mécanique et aérien de Steamrunners. Ses visuels se rapprochent beaucoup de celle de la création de Hacksaw Gaming. 

Son mécanisme de base est cependant plus complexe que celle de Streamrunners. Sa grille affiche 6×6 rouleaux et embarque un mécanisme de paiement en Scatter.  

Caractéristiques Détails
Éditeur Red Tiger 
Thème Steampunk 
RTP 95.64% 
Plage de mises 0,10€ –20€ 
Gains maximums 3 235x la mise 
Grille 6×6 
steam squad alternative steamrunners

Money Track 2 

Money Track 2 reprend l’intensité du gameplay de Steamrunners, mais dans un univers ferroviaire. Nous l’avons surtout choisi pour sa longue liste de bonus et son rythme plus soutenu, avec des gains potentiels attractifs. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Stakelogic
Thème Steampunk 
RTP 96% 
Plage de mises 0,40€ –80€ 
Gains maximums 50 000x la mise 
Grille 5×4 
money track 2 alternative steamrunners

Spark of Genious 

Comme Steamrunners, cette machine à sous de Play’nGo nous embarque aussi dans un atelier steampunk-électrique. Sa grille affiche une apparence intéressante avec une structure plus imposante de 6×6 rangées.  

Contrairement à Steamrunners, plus fluide et posé, Spark of Genius mise sur une mécanique plus tendue et technique avec une multitude de fonctionnalités. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Play’n Go 
Thème Steampunk 
RTP 96.30% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 10 000x la mise 
Grille 6×6 
spark of genius alternative steamrunners

Steamrunners: notre avis complet  

Steamrunners de Hacksaw Gaming nous a fait vivre une aventure à la fois grisante et rafraîchissante.  

Nous apprécions la simplicité de sa mécanique qui est facile à comprendre, mais qui offre aussi une bonne dose d’adrénaline. Les multiplicateurs et bonus successifs ajoutent une tension délicieuse avec à la clé, des perspectives de gains intéressants. 

Côté design, rien à redire. L’univers steampunk est parfaitement retranscrit dans un style visuel à la fois doux, harmonieux et très agréable à contempler. 

Note spéciale pour le temps de chargement vraiment court ! 

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming
💰 Mises 0,10€ à 100€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 14
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

red baron live
Red Baron Live
Jeux de Live Casino
ez marble race las vegas live ezugi
EZ Marble Race Las Vegas d’Ezugi: Que vaut ce jeu ?  
Jeux de Live Casino
halloween auto roulette live
Halloween Auto Roulette : Que vaut ce jeu ?  
Jeux de table
money time live
Money Time Pragmatic: Testez ce jeu de casino en live 
Jeux de Live Casino
chicken road
Chicken Road : Que vaut ce jeu ? 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
heads will roll crash game
Heads Will Roll : Que vaut ce jeu de casino ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Vortex Casino : Notre avis sur ce jeu 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !