Starlight Princess Super Scatter : machine à sous gratuite 

D’un éclat de lumière au sommet des nuages, Starlight Princess Super Scatter se révèle une nouvelle fois avec grâce et féérie.

Cette fresque céleste nous replonge dans le royaume scintillant de la série culte de Pragmatic Play, mais cette fois-ci avec la fameuse fonction super scatter. Cascades, multiplicateurs et tours gratuits se joindront également à lui pour nous ouvrir les portes de jolis jackpots allant jusqu’à 50 000x la mise.

Laissez-vous guider par notre équipe sous cette pluie d’étoiles et partez à la conquête des trésors célestes qui brillent au cœur du royaume de la princesse.

Présentation de Starlight Princess Super Scatter

Starlight Princess Super Scatter marque le grand retour de la princesse la plus lumineuse de l’univers Pragmatic Play. Après plusieurs versions devenues cultes, ce quatrième opus vient réinventer la formule en y intégrant une mécanique encore plus palpitante dont la fonction Super Scatter.

Graphiquement, le jeu conserve tout le charme céleste de la saga avec des nuages cotonneux, des éclats de lumière, des joyaux de différentes couleurs ainsi qu’une héroïne radieuse qui veille sur chaque spin.

Il en est de même pour la grille qui garde ses 6×5 rangées avec la mécanique de Scatter Pay.

Si l’ambiance est féerique et lumineuse, sa volatilité, elle, se montre redoutable. Chaque session peut osciller entre de longues séries de pertes et des explosions célestes de récompenses. Heureusement que nous disposons d’une gamme de mises suffisamment large de 0.20€ à 240€ pour y faire face et nous rapprocher du RTP de 96.50%.

Caractéristiques de Starlight Princess Super Scatter

Grille : 6×5

Lignes de paiement : Scatter Pay

RTP maximum : 96.50%

Volatilité : élevée

Mise : de 0,20€ à 240€

Fonctions : Super Scatter, multiplicateurs, tours gratuits, jackpot

Gains max : 50 000x

Comment jouer à Starlight Princess Super Scatter ?

Pour déchaîner la magie céleste de Starlight Princess Super Scatter, le tableau de commande reprend la présentation intuitive et élégante typique de Pragmatic Play.

Les mises s’ajustent aisément grâce aux boutons + et – disposés de part et d’autre du bouton Spin. Ce dernier est orné de la couronne emblématique de l’éditeur. Grâce à lui, nous pouvons lancer les tours manuellement, un à un.

Pour ceux qui préfèrent une expérience plus fluide, le mode Autospin permet d’enchaîner jusqu’à 1 000 tours automatiques. Il nous faudra néanmoins garder un œil attentif sur notre budget, car cette fonction ne comporte pas d’option d’arrêt automatique en cas de gains ou de pertes.

Enfin, sur le flanc gauche de la grille, un portail magique nous donne accès aux fonctions Ante Bet et Bonus Buy permettant d'augmenter nos chances de déclencher les tours gratuits.

Fonctionnement de la machine à sous Starlight Princess Super Scatter

Les enchantements de Starlight Princess Super Scatter se déploient sur une grille de 6×5 rangées.

Les combinaisons gagnantes ne se lisent plus en ligne mais se dessinent dans les étoiles. Nous n’avons pas de contraintes de rouleaux, dans la mesure où il suffit de faire apparaître 8 symboles identiques ou plus, n’importe où sur la grille.

Chaque victoire déclenche une cascade, souvent associée à des multiplicateurs, ce qui nous offre de nouvelles chances d’enchaîner les victoires et de décupler nos gains.

9 symboles peuvent attribuer des récompenses :

Les gemmes colorées (vertes, bleues, roses et oranges) représentent les icônes de faible valeur et payent entre 0,25x et 10x la mise.

Les icônes premiums (étoile, lune, cœur et soleil) sont rémunérées entre 1,50x et 50x le pari.

Le Scatter peut attribuer une récompense jusqu’à 10x la mise, mais uniquement pour une combinaison de 5 symboles identiques.

Cette machine à sous embarque aussi de 2 autres symboles spéciaux qui n’attribuent pas de gains directs, mais déclenchent des fonctions spéciales.

Quels sont les bonus disponibles dans Starlight Princess Super Scatter ?

Tout comme ses grandes sœurs, Starlight Princess Super Scatter propose un riche éventail de fonctionnalités qui ne se limitent pas à l’attraction phare qu’est le Super Scatter. Nous y retrouvons également plusieurs mécanismes déjà aperçus sur les opus précédents.

Tumble Feature et multiplicateurs

La fonction Thumble correspond tout simplement aux cascades de symboles qui se produisent à chaque fois que nous obtenons un scatter gagnant.

Les symboles payants s’évaporent dans un éclat de lumière.

Les symboles restants tombent au bas de l’écran et les cases vides sont remplacées par de nouveaux symboles provenant du haut.

Le processus de chute continue jusqu’à ce qu’aucune nouvelle combinaison n’apparaisse.

Des cœurs ailés apparaissent de manière aléatoire durant les cascades et sont associés à des multiplicateurs compris entre2x et 500x. À la fin de la séquence de chute, les valeurs de tous les symboles MULTIPLIER présents à l’écran sont additionnées et le gain total de la séquence est multiplié par cette valeur finale.

Super Scatter

La fonction Super Scatter ou plutôt le symbole qui le représente est celui que nous attendons le plus sur cette machine à sous en ligne. Son rôle est de nous mener vers l’un des 4 jackpots lorsqu’il apparaît sur nos rouleaux :

Les combinaisons de 4 SCATTER ou plus, avec au moins un SUPER SCATTER, paient comme suit :

1 SUPER SCATTER + 4 SCATTERS ou plus de n’importe quel type paie 100x la mise totale.

2 SUPER SCATTER + 4 SCATTERS ou plus paient 500x la mise totale.

3 SUPER SCATTER + 4 SCATTERS ou plus paient 5 000x la mise totale.

4 SUPER SCATTER + de 4 SCATTERS ou plus paient 50 000x la mise totale.

Free Spins

Nous accédons aux bonus Free Spins de Starlight Princess Super Scatter lorsque 4 symboles SCATTER ou plus apparaissent n’importe où sur l’écran. Nous décrochons alors 15 tours gratuits avec un compteur qui récupère les multiplicateurs.

Chaque fois qu’un symbole MULTIPLIER apparaît et qu’un gain est obtenu, la valeur du multiplicateur s’ajoute au multiplicateur total. Pendant toute la durée du round, dès qu’un nouveau MULTIPLIER apparaît et génère un gain, le multiplicateur total est appliqué à ce gain.

Lorsque 3 SCATTER ou plus apparaissent pendant la session bonus, nous gagnons 5 tours gratuits supplémentaires. Le symbole SUPER SCATTER n’est cependant pas disponible durant cette fonctionnalité.

Ante Bet et Buy Free Spins

Même si la magie des étoiles nous invite à la patience et à la contemplation, il est parfois tentant de saisir le pouvoir des raccourcis grâce à l’option d’achat de bonus :

Avec une mise supplémentaire de 1.50x, les SCATTER et les Super Scatter apparaissent plus souvent, nous donnant un accès plus rapide aux Free Spins.

Les Free Spins classiques peuvent être achetés pour 100× la mise, offrant un départ immédiat vers les tours gratuits.

Les Super Free Spins sont disponibles pour 500× la mise, garantissant plusieurs SCATTER et multiplicateurs plus élevés afin de maximiser nos gains stellaires.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Starlight Princess Super Scatter est une machine à sous très volatile, notée 5/5 par son éditeur. Cela signifie que les gains se font moins fréquents, mais qu’ils peuvent être très généreux lorsqu’ils se déclenchent.

Le RTP quant à lui est de 96,50%, ce qui signifie que cette machine pourrait offrir des retours de gains sur le long terme. Il s’agit toutefois d’une moyenne théorique, calculée sur des millions de tours. Pour tenter d’en profiter, nous devons prolonger nos sessions de jeu.

Dans le meilleur des cas, nous pouvons espérer décrocher jusqu’à 50 000× sa mise, grâce aux Super Scatters. Atteindre un tel gain reste néanmoins exceptionnel, mais avec un peu de chance, la victoire spectaculaire pourrait être à portée de main.

Alternatives à Starlight Princess Super Scatter

Après avoir exploré les merveilles féeriques de Starlight Princess Super Scatter, notre équipe vous emmène à la rencontre de 3 autres princesses venues d’autres royaumes magiques.

Starlight Princess

Cette machine à sous est la grande soeur de la version Super Scatter et propose déjà l’univers animémagie. Elle propose aussi une grille de 6×5 rangées avec la mécanique scatterpays et des multiplicateurs après cascades.

Le style visuel et le gameplay sont presque similaires sauf que ce premier envoi affiche un potentiel de gain moins élevé, mais plus réaliste.

Caractéristiques Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Animé, Princesse RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ – 240€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 6×5

Rainbow Princess

Rainbow Princess est aussi une excellente alternative pour Starlight Princess Super Scatter non seulement pour son thème, mais aussi pour sa mécanique.

En plus d’une interface idyllique, cette machine à sous propose aussi un gameplay très dynamique qui lui aussi est basé sur une grille de 6×5 rangées, mais avec un système de paiement en cluster. Sans oublier la multitude de fonctionnalités spéciales qui ont animé nos sessions.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animés, princesses RTP 96.36% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×5

Sun Princess

La machine à sous Sun Princess de Hacksaw Gaming peut parfaitement substituer Starlight Princess pour son univers rempli de magie.

Elle affiche une mécanique captivante avec une grille plus imposante de 7×7 rangées. Ses gains max sont de 10 000x la mise, ce qui se trouve en dessous de celui de la création de Pragmatic Play, mais qui reste toutefois très intéressant.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animé, Princess RTP 96.29% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 7×7

Starlight Princess Super Scatter : notre avis complet

Plonger dans Starlight Princess Super Scatter a été un véritable plaisir pour nous !

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de changements au niveau du design, Pragmatic Play a su insuffler une touche de modernité dans les visuels et les animations. La bande-son est très entraînante, mais surtout hypnotique. Ceux qui aiment le calme peuvent éteindre le son en un clic.

La mécanique de cette slot est d’un dynamisme surprenant et surtout très généreux. Les grandes stars sont, certes, les symboles Super Scatter, mais même les autres fonctions apportent aussi de leur peps. Les Free Spins sont même presque interminables !

Ce que nous avons particulièrement aimé, c’est sa large gamme de mises, qui rend cette slot accessible à tous les profils de joueurs

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play 💰 Mises 0,20€ à 240€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Scatter Pay 🔥 Jackpot Oui