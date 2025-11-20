Spear of Athena: machine à sous gratuite 

Editeur: Hacksaw Gaming
Rouleaux : 6x5
Lignes : 19
Mise : 0,10€ à 50€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
D’un grondement sacré qui résonne depuis les profondeurs du Panthéon, Hacksaw Gaming brandit la puissance de la déesse aux yeux pers dans Spear of Athéna. 

Sur ce tableau divin, la fille de Zeus fend les cieux et fait vibrer les piliers de marbre grâce à sa lance légendaire et à ses pouvoirs divins. Respin, symboles spéciaux et trois types de Free Spins s’unissent alors sous son égide pour forger des récompenses magistrales pouvant atteindre les 15 000x la mise

Avant de franchir les portes du temple, laissez-nous éclairer le chemin. 

Présentation de Spear of Atnhena  

Spear of Athéna est une nouvelle ode mythologique qui démontre, une nouvelle fois le savoir-faire artistique de Hacksaw Gaming. 

Du haut de ses 6×5 rangées, cette machine à sous nous transporte loin des tumultes de l’Olympe, où l’ambiance plus solennelle, imprégnée de la douce aura de la sage protectrice d’Athènes. Autour d’elle, un décor contrasté avec un volcan assoupi aux lueurs rougeoyant en dessous de la grille et une brume blanche qui recouvre la toile de fond. 

Suspendus entre calme céleste et menace tellurique, nous sommes bercés par l’alternance subtile de pertes et de fortunes attribuées par la volatilité moyenne.  

La délicatesse de la déesse se traduit aussi à travers le RTP de 96.20%, qui, sur le long terme pourrait nous offrir des gains intéressants. D’autant plus que les mises débutent bas, à seulement 0.10€, et permettent de profiter longuement de l’atmosphère divine.  

Les guerriers en quête de sensations fortes, quant à eux, peuvent parier jusqu’à 50€. 

Caractéristiques de Bizarre 

  • Grille : 5×4 
  • Lignes de paiement : 19
  • RTP maximum : 96.06% 
  • Volatilité : moyenne 
  • Mise : de 0,10€ à 50€ 
  • Fonctions : respins, symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins 
  • Gains max : 15 000x 
Spear of Athena machine a sous de hacksaw gaming

Comment jouer à Spear of Atnhena? 

À l’instar des autres créations de Hacksaw Gaming, Spear of Athéna affiche une ergonomie exemplaire. Les boutons de commande s’intègrent harmonieusement au décor, tout en restant parfaitement lisibles et simples à utiliser. 

Nous disposons des flèches haut et bas pour ajuster nos mises par tranche de 0.10€ avant de lancer les tours. 

Le bouton Spin, marqué d’une flèche circulaire, nous permet de déclencher les tours un par un. 

Nous préférons en revanche jouer avec le mode « Autoplay » qui nous permet d’enchaîner jusqu’à 1 000 tours d’affilée, d’autant plus que les enchaînements peuvent s’interrompre dès que les limites de gains ou de pertes que nous avons déterminées sont atteintes. 

À notre plus grand plaisir, la slot embarque aussi le petit bouton jaune avec l’inscription Bonus Buy. Celui-ci nous mène à 4 options d’achats pour invoquer les pouvoirs d’Athéna. 

Machine à sous Spear of Athena

Fonctionnement de la machine à sous Spear of Atnhena 

La machine à sous Spear of Athéna puise son énergie dans la mythologie grecque, mais conserve une mécanique volontairement sobre et accessible. Elle se joue sur une grille de 6×5 rangées pour 19 lignes de paiement fixes. 

Nous décrochons une victoire quand nous alignons 3 symboles identiques ou plus sur des rouleaux adjacents, de gauche à droite.  

Les tours se déroulent sans cascade, mais nous pouvons avoir des respins successifs lorsque nous obtenons une victoire. Des multiplicateurs peuvent aussi se dévoiler sur certaines positions pour décupler nos gains. 

Pour nous attribuer les récompenses divines, la slot s’appuie sur 10 symboles réguliers, 1 Wild : 

  • Les symboles de cartes (10 à A) récompensent entre 0,10x et 0,70x la mise. 
  • Les symboles mythologiques (serpentcheval de TroiehibouMéduse et Athéna) offrent entre 0.30x et 3x le pari. 
  • Le Wild joue le rôle de substitut dans les combinaisons gagnantes, mais il peut aussi attribuer des gains de 3x la mise si nous en alignons 6 sur nos rouleaux.  

Nous avons également compté plusieurs icônes spéciales qui n’attribuent pas de gains directs, mais interviennent pour activer les différentes fonctionnalités du jeu. 

Quels sont les bonus disponibles dans Spear of Atnhena? 

Le mécanisme de cette slot semble avoir été forgé, poli et béni par les dieux eux-mêmes, pour nous immerger dans la ferveur des légendes antiques. Une ferveur qui se dévoile à travers ses fonctionnalités spéciales. 

Goddess Respins  

Dès qu’une combinaison se forme sur nos rouleaux, les symboles concernés se parent de cadres enflammés.  

  1. Les symboles gagnants sont enfermés dans des cadres enflammés et restent figés, tandis que les autres rouleaux continuent de tourner. 
  1. Chaque nouveau symbole qui améliore un gain ou crée un nouveau gain est marqué par un cadre et se verrouille à son tour, déclenchant un respin supplémentaire
  1. Les gains sont déterminés à la fin des respins, une fois que toutes les améliorations et nouvelles combinaisons ont été comptabilisées. 
  1. Si un symbole Fortune apparaît, son cadre s’illumine d’un bleu glacé, mais sa puissance ne se libère qu’à la fin des respins, renforçant les gains de manière stratégique. 

Les icônes FS qui tombent durant les respins restent également collées sur leurs rouleaux bien qu’elles ne soient pas marquées par un cadre brillant. Nous avons ainsi plus de chance de déclencher des tours gratuits. 

Respin machine à sous Spear of Athena

Fortune Reveal  

Si l’Égide d’Athéna illumine la grille avec ses ailes blanches et son éclat doré, des symboles spéciaux seront ajoutés sur les cadres enflammés à la fin de la fin des respins.  

Les pièces multiplicateurs : 

  • Bronze : valeurs de 0,20x à 4x la mise 
  • Argent : valeurs de 5x à 20x la mise 
  • Or : valeurs de 25x à 500x la mise 

Les vases quant à elles antiques collectent et stockent les valeurs de toutes les pièces et des amphores adjacentes. Les autres cadres flamboyants restants s’activent à nouveau et dévoilent de nouveaux symboles spéciaux. Ces nouveaux symboles peuvent être à leur tour des Pièces, des Amphores ou des Boucliers, déclenchant une nouvelle série de collectes et de multiplicateurs. 

Les Boucliers Verts multiplient les Pièces ou Amphores situées sur les cases adjacentes par l’une des valeurs suivantes : x2, x3, x4, x5, x10 ou x20, tandis que les Boucliers Rouges multiplient toutes les Pièces ou Amphores présentes sur la grille par l’une des mêmes valeurs : x2, x3, x4, x5, x10 ou x20

Omen of War 

Durant notre conquête, 3 échelons de tours gratuits se dressent devant nous. Le premier pallier correspond au bonus Omen of War. Celui-ci se déclenche lorsque nous obtenons 3 FS Scatter n’importe où sur la grille. Nous obtenons alors 10 tours gratuits. Durant ce bonus : 

  • Les cadres enflammés restent figés jusqu’à la fin des bonus. 
  • Chaque scatter supplémentaire qui apparaît peut ajouter 2 ou 4 tours

Siege of Troy et Athena Ascends 

Pour franchir le deuxième pallier, nous devons avoir 4 Scatters. Nous gagnons alors 12 tours gratuits avec la mécanique d’Omen of War. Chaque symbole Fortune qui tombe sur la grille garantit cependant, au moins un Bouclier. 

Avec 5 Scatters, nous accédons au dernier niveau des bonus avec 12 tours gratuits, chacun accompagné d’un symbole Fortune. Les pièces qui tombent durant cette session sont toujours d’argent ou d’or. 

Free spins Spear of Athena machine à sous gratuite

Achat de fonctionnalités  

Pour déjouer les tours du destin et atteindre directement les bonus, nous pouvons passer par les options d’achat : 

  • Pour 3x la mise, nous avons 5 fois plus de chances de déclencher un bonus. 
  • 60x la mise assurent un gain et au moins un symbole Fortune. 
  • Le bonus Omen of War peut être acheté directement pour 100x
  • Pour 250x la mise, nous pouvons accéder au bonus Siege of Troy

RTP, volatilité et potentiel de gains 

La machine à sous Spear of Athéna nous immerge dans un équilibre subtil entre régularité et suspenses, grâce à sa volatilité moyenne. Nous profitons ainsi de victoires fréquentes souvent associées à des prix d’un bon niveau. 

Avec un RTP de 96,20%, cette machine à sous s’inscrit dans la moyenne haute et pourrait nous offrir un retour avantageux sur le long terme, ce qui nous incite à prolonger nos sessions.  

Le gain maximal de 15 000x la mise reste une étoile lointaine sur l’Olympe, mais sa lumière nous maintient dans un horizon alléchant. 

Alternatives à Spear of Athena 

Après avoir parcouru la multitude de machines à sous mythologiques qui peuplent ces univers divins, nous avons retenu trois titres qui, parmi cette abondance de légendes tournoyantes, se démarquent comme les héritiers les plus dignes de notre odyssée. 

Rise of Olympus Extreme

Rise of Olympus Extreme est comme qui dirait la version masculine de Spear of Athena. Ses visuels sont plus colorés et son univers est plus vivant.  

Il embarque aussi 3 sortes de tours gratuits et des multiplicateurs, le tout porté par une forte volatilité. Ses perspectives de gains sont plus élevées, mais son RTP se rapproche de celui de la création de Hacksaw Gaming. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Play’n Go 
Thème Mythologie Grecque 
RTP 96.20% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 50 000x la mise 
Grille 5×5 
Rise of olympus extreme alternative spear of athena

Le Zeus 

Le Zeus s’inscrit dans un registre moins conventionnel qui met le petit raton laveur de la série « Le » dans la peau d’un dieu Grecque. Développé par le même éditeur que Spear of Anthéna, il profite de la même intuitivité et d’un gameplay riche en fonctionnalités. Ce titre affiche aussi le même RTP assez similaire pour une volatilité moyenne. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Hacksaw Gaming
Thème Mythologie Grecque 
RTP 96.26% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 20 000x la mise 
Grille 6×5 
Le zeus alternative a spear of athena

Olympus Wins Super Scatter 

La machine à sous Olympus Wins Super Scatter illustre aussi le thème de la mythologie grecque, mais dans un style optimisé pour mobile. Nous l’avons surtout choisi pour son gameplay dynamique et bourré de bonus comme celui de Spear of Athena.  

Caractéristiques Détails
Éditeur Pragmatic Play 
Thème Mythologie Grecque 
RTP 96.50% 
Plage de mises 0,10€ – 240€ 
Gains maximums 100 000x la mise 
Grille 5 rouleaux 
Olymus wins super scatter alternative spear of athena

Spear of Atnhena: notre avis complet  

Spear of Athena a été pour nous un véritable coup de cœur visuel. Le choix de la palette de couleur a su mettre en avant la douce force de la déesse de l’Olympe.  

Côté gameplay, la slot se prend en main avec une facilité déconcertante. Les fonctionnalités sont nombreuses et généreuses, mais loin d’être aussi complexes que celles de certaines machines à sous que nous avons vu auparavant.  

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming
💰 Mises 0,10€ à 50€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 19
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
