Rise of Olympus Extreme : machine à sous gratuite

D’un grondement divin qui résonne depuis les cieux, Play’n GO déchaîne toute sa puissance mythologique sur Rise of Olympus Extreme.

Sur cette fresque spectaculaire, Zeus, Hadès et Poséidon s’unissent pour faire trembler l’Olympe avec leurs pouvoirs spéciaux. Free Spins et multiplicateurs viennent se joindre à notre légion pour forger des victoires colossales avec des récompenses allant jusqu’à 50 000x la mise.

Avant de défier la fureur des dieux, laissez-nous vous ouvrir le chemin !

Présentation de Rise of Olympus Extreme

Rise of Olympus Extreme est un monument mythologique qui révèle une fois encore le talent créatif de Play’n GO.

Après la parenthèse visuelle de Rise of Olympus 100, nous retrouvons dans Extreme le décor grandiose du premier opus. La grille se dresse au sommet du Mont Olympe, enveloppée de nuages et teintée d’une délicate nuance de mauve. Au loin, des temples flottent au-dessus des rochers, accentuant la dimension divine du paysage. Sur la grille, les dieux apparaissent tour à tour pour déchaîner aléatoirement leurs pouvoirs.

La structure du jeu est aussi identique à celle de Rise of Olympus Origins avec une grille 5×5 rouleaux. Une mécanique de cluster pay remplace en revanche les lignes de paiements classiques pour nous offrir des opportunités de gains plus élevés.

Play’n GO pousse l’expérience vers l’extrême avec un jackpot de 50 000x la mise et une volatilité élevée notée à 10/10. Celle-ci offre des gains relativement impressionnants, mais avec un niveau de risque tout aussi important.

Le RTP de 96,20% est aussi intéressant, à condition de pouvoir jouer suffisamment longtemps, ce qui est rendu accessible grâce à une gamme de mises qui débute à 0,10€. Les joueurs les plus audacieux peuvent, quant à eux, miser jusqu’à 100€.

Caractéristiques de Holy Hand Grenade II Dream Drop

Grille : 5×5

Lignes de paiement : cluster pays

RTP maximum : 96.20%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,10€ à 100€

Fonctions : pouvoirs spéciaux, suppression de symboles, free spins, multiplicateurs

Gains max : 50 000x

Comment jouer à Rise of Olympus Extreme?

Rise of Olympus Extreme est la plus sophistiquée de sa série en termes de commande.

Les montants des mises sont affichés en détail en bas de l’écran. Nous pouvons directement appuyer dessus ou utiliser les flèches qui se trouvent aux extrémités de ce champ.

Le bouton Spin en vert et l’Autoplay en jaune se trouvent côte à côte. Si le premier lance les tours un par un, le deuxième permet de programmer jusqu’à 100 autospins avec la même mise et des limites spécifiques de gains et de pertes.

Sur ce titre, l’option d’achat de bonus n’est pas proposée. Nous devons naviguer au gré des parties pour les activer. Ainsi, chaque déclenchement devient une petite victoire.

Fonctionnement de la machine à sous Rise of Olympus Extreme

D’apparence basique, la mécanique de Rise of Olympus Extreme est d’un dynamisme exemplaire. Elle repose sur une grille 5×5 rangées avec un système de paiement en grappe.

Nous forgeons nos gains en alignant 3 symboles identiques ou plus, que ce soit à l’horizontale ou à la verticale. Ces symboles peuvent s’unir pour former plusieurs combinaisons, comme si les dieux eux-mêmes complotaient pour multiplier nos victoires.

Tels dans une cascade, les assortiments gagnants sont retirés de la grille et les symboles du dessus remplissent les positions vides. Aucune nouvelle icône ne vient cependant combler le vide. Lorsqu’un trio disparaît, un Wild surgit au centre et chaque apparition fait grimper le multiplicateur de victoire.

Nous avons compté 9 symboles dans le tableau de paiement qui se partagent en 3 catégories :

Les icônes fortes représentées par les divinités payent entre 0.20x à 1.50x la mise.

Les symboles faibles illustrés par le trident de Poséidon, le casque d’Hadès, la foudre de Zeus et la harpe sont rémunérés entre 0.10x à 0.50x le pari.

Le Wild est le seul icône spécial. Son rôle est de nous aider à former des combinaisons gagnantes et nous offre jusqu’à 2.50x la mise si nous arrivons à aligner à 5 jetons avec un cheval.

Si les free spins sont souvent associés aux symboles Scatters, sur Rise of Olympus extrême, ils se déclenchent d’une manière différente. Si nous arrivons à former suffisamment de clusters gagnants pour vider la grille, nous accédons aux bonus tours gratuits.

Quels sont les bonus disponibles dans Rise of Olympus Extreme?

Rise of Olympus Extreme pousse l’intensité à son paroxysme et déploie un arsenal de fonctionnalités bien qu’épurées restent très intéressantes en termes de gains. Ils s’accompagnent d’ailleurs d’animations spectaculaires, pour renforcer l’énergie du jeu.

Multiplicateurs

La roue placée à gauche de la grille tourne aléatoirement entre les spins pour dévoiler un multiplicateur de gain de x1 à x1 000. A la fin des tours, sa valeur est appliquée aux récompenses décrochées durant le spin.

Hand of God

Quand la chance semble nous échapper, la main d’une divinité intervient au hasard pour réécrire notre destin. Selon le dieu présent, un pouvoir unique se déclenche :

Hadès : sélectionne des positions aléatoires pour y placer des symboles identiques

Poséidon : invoque un ou deux jokers et les places aléatoires

Zeus : balaye deux ensembles de symboles de la grille avec sa foudre

Après chaque coup divin, un autre dieu prend place à côté de la grille

La Colère de l’Olympe

En bas à gauche se trouve une jauge qui se remplit progressivement à chaque fois qu’une divinité participe à une combinaison gagnante. 3, 4 ou 5 symboles divins remplissent respectivement 1, 2 ou 3 parties de cette jauge.

Une fois pleine, la Colère de l’Olympe s’abat lors d’un tour sans gains. Les trois dieux se succèdent alors pour activer tout à tour son pouvoir avant que les gains ne soient évalués.

Dégagement de la grille et tours gratuits

Enfin, si nous parvenons à effacer totalement la grille, un prix instantané de 20x la mise s’affiche à l’écran. Celui-ci est multiplié par le multiplicateur actif pour décupler nos gains.

La bataille se poursuit ensuite avec les tours gratuits. Avant d’entrer dans l’arène, nous choisissons notre allié et chacun d’eux propose une approche différente :

Hadès nous accompagne avec 4 tours gratuits, mais il sait compenser par des relances plus puissantes.

Poséidon nous offre 5 tours gratuits, équilibrant puissance et longévité.

Zeus nous accorde 8 tours gratuits, jouant la carte de l’endurance.

Le multiplicateur se conserve et ne se réinitialise qu’à la fin, pouvant atteindre les 1 000x. À chaque tour sans victoire, le dieu choisi intervient pour nous donner une seconde chance.

La jauge peut également rajouter des tours supplémentaires : +4 avec Hadès, +3 avec Poséidon et +2 avec Zeus, jusqu’à un maximum de 100.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Sur Rise of Olympus Extreme, la volatilité extrême impose sa loi, ce qui augmente considérablement le niveau de risque. Certaines parties peuvent paraître calmes, avant de basculer en une tempête de gains spectaculaires.

Avec un RTP de 96.20%, nous pourrions espérer un retour intéressant sur le long terme, à la seule condition de jouer des milliers de tours. Quoi qu’il en soit, aucun résultat n’est jamais garanti à chaque session.

Le gain maximum de 50 000x la mise place ce titre parmi les expériences les plus puissantes du panthéon des slots, mais de tels sommets restent assez difficiles à atteindre.

Alternatives à Rise of Olympus Extreme

Si les divinités de l’Olympe vous attirent, mais que vous souhaitez varier les expériences, plusieurs titres reprennent des mécaniques ou une atmosphère similaire. Pour ce faire, nos experts ont choisi les 3 meilleures alternatives à Rise of Olympus Extreme.

Rise of Olympus Origins

Avec Rise of Olympus Origins, Play’n GO revient aux bases du mythe. Nous retrouvons les mêmes dieux emblématiques et une grille de jeu similaire, mais cette version mise sur une volatilité plus modérée. Si le RTP est sensiblement plus élevé, les perspectives de gains sont moins importantes.

Caractéristiques Détails Éditeur Play’n Go Thème Mythologie Grecque RTP 96.24% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 20 000x la mise Grille 5×5

Olympus Wins Super Scatter

Toujours dans l’esprit de gravir le Mont Olympe et de jouer avec les divinités, Olympus Wins Super Scatter est une alternative idéale à Rise of Olympus extreme. Sa mécanique est surtout optimisée pour les joueurs nomades.

Côté gains, Pragmatic Play met la barre un peu plus haute avec un RTP de 96.50% et un multiplicateur max de 100 000x la mise.

Caractéristiques Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie Grecque RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ –240€ Gains maximums 100 000x la mise Grille 5 rouleaux

Conquert Babylon

Relax Gaming nous emmène explorer une autre facette de la mythologie avec Conquer Babylon. Nous pensons que c’est une alternative intéressante pour Rise of Olympus Extreme, non seulement pour son style artistique à couper le souffle, mais aussi pour ses perspectives de gains, bien qu’un peu plus bas, sont très intéressantes.

Caractéristiques Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie Babylonienne RTP 96.10% Plage de mises 0,20€ –60€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 6×4

Rise of Olympus Extreme: notre avis complet

Rise of Olympus Extreme est une excellente machine à sous qui nous a permis de nous reconnecter avec l’essence même des slots mythologiques. Ce troisième opus reprend le skin du tout premier Rise of Olympus, mais dans une version visuellement plus aboutie, aux lignes plus douces et à l’esthétique mieux travaillée.

Ce troisième volet ne propose pas beaucoup de fonctionnalités et conserve la plupart des mécaniques des titres précédents. L’introduction du système de paiement en cluster nous semble être l’idée la plus judicieuse pour dynamiser le jeu.

Enfin, nous trouvons les perspectives de gains largement satisfaisantes, même si elles ne sont pas forcément des plus réalistes.

🎰 Editeur de jeux Play'n Go 💰 Mises 0,10€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Cluster Pay