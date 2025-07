Rex Stampede : machine à sous gratuite 

D’un grondement lointain suivi d’un cri perçant, le roi des dinosaures vous invite à faire un voyage dans le temps à bord de la machine à sous Rex Stampede.

De la jungle luxuriante jusqu’aux entrailles d’un volcan en fusion, cette création signée ELK Studios vous plonge au cœur d’un spectacle saisissant, entre tours gratuits, multiplicateurs sauvages et la fonctionnalité Stampede.

Suivez-nous dans les traces du géant pour découvrir ce que Rex Stampede a sous ses griffes !

Présentation de Rex Stampede

Rex Stampede est une machine à sous surprenante tant dans ses graphismes que dans ses mécaniques.

Elk Studio, son créateur a choisi un design en 2.5D qui représente le monde des dinosaures pour mettre en avant un gameplay des plus dynamiques.

L’animation de lancement annonce une expérience palpitante et pleine de mystère. Et même si la tension retombe légèrement après le chargement de l’interface verdoyante du jeu de base, cela ne dure pas bien longtemps. Le décor change complètement et l’écran s’embrase quand les tours gratuits et les débandades se déclenchent.

Pour faire tourner ses 5×4 rouleaux, nous devons miser entre 0.20€ à 100€, mais comme il s’agit d’un jeu à forte volatilité avec un RTP de 94%, en dessous de la moyenne, nous devons redoubler de vigilance et privilégier des mises modestes qui ne dépassent pas les 0.8€.

Caractéristiques de Rex Stampede

Grille : 5×4

: 5×4 Lignes de paiement : 1 024

: 1 024 RTP maximum : 94%

: 94% Volatilité : Élevée

: Élevée Mise : De 0,20€ à 100€

: De 0,20€ à 100€ Fonctions : grille en expansion, tours gratuits, wilds multiplicateurs

: grille en expansion, tours gratuits, wilds multiplicateurs Gains max : 25 000x

Comment jouer à Rex Stampede ?

La machine à sous en ligne propose une interface simpliste et très détaillée, avec des boutons particulièrement gros, éparpillés de part et d’autre de l’écran.

Les mises s’ajustent via la pile de jetons en bas à gauche de la grille. Sous ce menu se trouve une palette de mise avec tous les montants acceptés.

Le bouton de lancement est le plus visible, car il domine la partie droite de l’écran juste en dessous de l’option Auto. Mais, c’est cette dernière qui nous intéresse le plus, car elle nous permet d’immerger dans le jeu en programmant jusqu’à 100 spins.

Nous avons également une commande spécifique pour l’achat de bonus illustré par l’inscription « Xiter ». Grâce à elle, nous avons découvert toutes les fonctionnalités du jeu sans attendre.

Enfin, un menu hamburger est placé en haut à gauche où nous avons trouvé toutes les informations concernant le jeu.

Fonctionnement de la machine à sous Rex Stampede

Avec une grille de 5×4 rouleau, Rex Stampede semble être une machine à sous classique ce qui n’est vraiment pas le cas, puisque la slot dispose d’un haut potentiel de gains avec ses 1 024 lignes de paiement.

Lorsque la fonction spéciale est activée, la grille peut s’étendre, ajoutant deux rangées supplémentaires sur les rouleaux 2 à 5, pour atteindre jusqu’à 5 184 façons de gagner.

Les gains se décrochent généralement grâce à un alignement de 3 symboles identiques sur les rouleaux adjacents de la gauche vers la droite. Le T-Rex violet, quant à lui, paye dès que vous en alignez 2 sur une ligne de paiement.

Particulièrement riche, le tableau des gains de Rex Stampede affiche 10 symboles classiques et 2 icônes spéciales :

Symboles de faible valeur : les icônes de carte 10, J, Q, K et A, aux couleurs vives façon art rupestre, rapportent entre 0,10x et 0,40x la mise.

Symboles de forte valeur : représentés par 5 dinosaures aux allures féroces occupent le haut du tableau, avec le T-Rex comme roi de la grille. Ces symboles peuvent rapporter entre 0,50x et 8x la mise.

Le symbole Wild : représenté par le soleil couchant, remplace tous les symboles classiques pour former des alignements gagnants. Il peut aussi révéler un multiplicateur.

Le symbole Stampede : illustré par les traces de T-Rex, déclenche la fonction Stampede quand deux ou plus apparaissent sur la même ligne.

Le symbole Scatter : le dinosaure doré active les tours gratuits lorsqu’il apparaît au moins trois fois à l’écran.

Quels sont les bonus disponibles dans Rex Stampede ?

D’apparence simpliste, Rex Stampede ne fait pas dans la dentelle côté fonctionnalités. Durant nos sessions, la grille n’a pas cessé de trembler pour nous mener à plusieurs reprises vers des opportunités de gains impressionnantes !

Stampede

Lorsque au moins 2 empreintes de dinosaure ou plus tombent sur une même ligne, un énorme dinosaure apparaît à l’écran et traverse toute la ligne pour retirer tous les symboles présents sur celle-ci.

Ces derniers sont ensuite remplacés par des T-Rex dans le jeu de base, ou en T-Rex dorés pendant le bonus. Nous pouvons ainsi nous attendre à décrocher de belles récompenses.

Si un symbole empilé est touché, il se transforme entièrement en pile de T-Rex (ou T-Rex doré dans le bonus).

Wilds multiplicateur

Quand le symbole Wild apparaît sur la grille de Rex Stampede, il peut aléatoirement s’accompagner d’un multiplicateur de 2x, 3x ou 5x. Si l’icône en question contribue à une combinaison gagnante, sa valeur s’applique aux gains de cette ligne.

Si plusieurs Wilds multiplicateurs apparaissent dans la même combinaison, leur valeur s’additionne avant de s’appliquer aux gains.

Tours gratuits

Grâce à 3, 4 ou 5 symboles scatters sur nos rouleaux, nous pouvons espérer décrocher 6, 12 ou 18 tours gratuits :

Si nous obtenons 1 T-Rex doré sur le rouleau le plus à gauche , nous remportons +1 tour supplémentaire.

, nous remportons supplémentaire. Si le T-Rex doré tombe sur un autre rouleau , il offre +1 jeton pour ce rouleau, puis se transforme en T-Rex normal.

il offre pour ce rouleau, puis se transforme en T-Rex normal. Grâce à 3 jetons dans l’un des collecteurs d’un rouleau :

dans l’un des collecteurs d’un rouleau : Nous remportons +1 tour gratuit .

. Le rouleau passe de 4 à 6 rangées et des T-Rex sont placés dessus .

et des . Tous les symboles à gains élevés sur ce rouleau sont remplacés par des T-Rex qui restent collés à la grille jusqu’à la fin des tours gratuits.

qui restent collés à la grille jusqu’à la fin des tours gratuits. Chaque Wild impliqué dans un gain révèle un multiplicateur.

Notre session bonus est renouvelée avec +3, +6, +12 ou +18 tours gratuits si nous obtenons 2, 3, 4 ou 5 scatters supplémentaires.

X-iter : Achat de bonus

Grâce au mode X-iter, nous avons accédé à toutes les fonctions spéciales de Rex Stampede en un clic :

Bonus Hunt : pour 3x la mise, nos chances de déclencher le bonus sont triplées.

Deux Wilds ou plus : pour 10x notre mise, un tour contient au moins deux Wilds garantis.

Stampede garanti : pour 25x notre pari, un spin déclenche systématiquement la fonction Stampede

Bonus standard : accès direct au tour bonus classique pour 100x notre mise initiale.

Super bonus : pour 500x la mise, chacun de nos tours bonus est accompagné d’un Stampede automatique.

Cette option comporte un risque supplémentaire, mais avec une mise de seulement 0,20€, ce risque reste limité et parfois, le jeu en vaut clairement la chandelle. Nous avons d’ailleurs remarqué que la slot se montre plus généreuse en mode achat.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Le début de notre session sur Rex Stampede a été assez rude, certainement à cause de sa haute volatilité, mais cela ne nous a pas découragés pour autant. Au bout de quelques spins, nous avons obtenu de belles récompenses, bien qu’il ne s’agisse pas encore du gain max de 25 000x la mise.

Son RTP de 94% n’est pas le plus élevé qu’une machine à sous en ligne peut proposer, il est même en dessous de la moyenne. Nous avons cependant constaté que le jeu dispose d’un bon potentiel en termes de gains, notamment grâce à ses fonctionnalités et sa fonction d’achat de bonus.

Alternatives à Rex Stampede

Témoins de l’ascension fulgurante d’ELK Studio, nous avons repéré plusieurs perles dans sa collection qui sont tout aussi captivantes que Rex Stampede.

Nitropolis TV

Nitropolis TV partage plusieurs points communs avec Rex Stampede, dont une interface simpliste et agréable à voir, une commande intuitive et un gameplay riche. Cette fois avec une ambiance de plateau télé.

Cette machine à sous offre un RTP de 94% associé haute volatilité et porte la signature d’ELK Studio à travers ses lignes de paiements décuplés et sa fonction X-iter

Caractéristiques Détail Éditeur ELK Studio Thème Télévision, Retro RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×4 et 4 096 lignes de paiement

Tropicool

Taillé dans un style fruité, Tropicool constitue une excellente alternative pour Rex Stampede. En plus de son ambiance tropicale, il partage aussi la même mécanique, avec des commandes faciles d’accès.

Sa grille comporte 6×6 rouleaux pour 46 656 lignes de paiements. Son RTP est un peu plus élevé que celui de Rex Stampede, tandis que sa volatilité est revue à la baisse.

Caractéristique Détail Éditeur ELK Studio Thème Fruits RTP 95% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×6 rouleaux pour 46 656 lignes de paiements

ZapLab

Du haut de ses 7×7 rouleaux, ZapLab affiche un design assez similaire à celui de Reactoonz de Play’n Go. Particulièrement riche en fonctionnalités, cette machine à sous plaira indéniablement aux amateurs de Rex Stampede.

Caractéristique Détail Éditeur ELK Studio Thème Laboratoire, Savant fou RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 7×7 et cluster pay

Rex Stampede: notre avis complet

Rex Stampede est une grande réussite pour ELK Studio ! Visuellement, le jeu propose un graphisme soigné, même s’il n’atteint pas tout à fait la qualité d’un Play’n GO ou d’un Pragmatic Play. Il n’en reste pas moins très agréable à l’œil.

Nous avons remarqué une petite décadence entre le décor du jeu de base et l’ambiance générale que l’éditeur veut mettre en avant. Cela dit, dès qu’une fonction spéciale s’active, le jeu prend une tout autre dimension et regagne en intensité.

Notre plus grand coup de cœur, c’est surtout les opportunités de gains impressionnants que cette machine à sous peut offrir à travers le nombre de ses lignes de paiements et ses fonctions spéciales. Cela avec une gamme de mise parfaitement accessible !

🎰 Editeur de jeux ELK Studio 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 1 024 🔥 Jackpot Non