Reel Rush XXXtreme : machine à sous gratuite 

D’un pépiement doux porté par le vent, Reel Rush XXXtreme marque le grand retour d’un classique haut en couleur. La folie fruitée reprend de plus belle, mais cette fois, avec plus de magie !

Au programme : des lignes de paiements décuplées, des respins, des fonctionnalités inédites et explosives, mais surtout des gains XXXtremes allant jusqu’à 8 130 fois la mise.

Nous avons découvert le circuit en avant-première et vous partageons nos ressentis !

Présentation de Reel Rush XXXtreme

Reel Rush XXXtreme est une machine à sous fruitée pas comme les autres. Signée NetEnt, elle troque le ton rafraîchissant habituel contre un univers déjanté aux allures de jeu vidéo ludique. L’ensemble du décor nous fait penser à un parcours de jeu d’aventure bordé d’arbres et de buissons où les friandises et les fruits aux couleurs acidulées sont les héros.

L’action se déroule sur une grille évolutive jusqu’à 5×5 rouleaux, dont certaines cases sont recouvertes par un film transparent. Débloquez toutes ces positions pour activer le plein potentiel du slot et profiter des bonus free spins !

Après avoir joué en mode démo, nous avons testé le jeu avec la mise minimale de 0.30€ pour tenter de jouer le plus longtemps possible avec notre budget de 60€ et de nous rapprocher un tant soit peu du RTP de 96.06%.

Le pari maximal de 60€ se trouve en dessous de la majorité des autres slots mais nous parait élevé et risqué pour un jeu à haute volatilité comme Reel Rush XXXtreme. Bien que la machine à sous puisse rapporter de belles récompenses, ces dernières se débloquent assez rarement et vous pourriez enchainer plusieurs pertes avant d’en décrocher.

Caractéristiques de Reel Rush XXXtreme

Grille : 5×5

Lignes de paiement : 3 125

RTP maximum : 96.06%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,30€ à 60€

Fonctions : Respins, Wilds mystères , golden mystérieux, tours gratuits, Elevate

Comment jouer à Reel Rush XXXtreme ?

Le tableau de commande de Reel Rush XXXtreme a été modernisé et offre une meilleure ergonomie que le premier volet. Il présente peu de boutons qui sont bien espacés.

Au premier coup d’œil, nous reconnaissons l’onglet de mise avec les boutons +/- en bas à gauche de la grille.

Le bouton de lancement se trouve au milieu avec l’inscription Spin. Pour ajuster la vitesse des rouleaux, cliquez sur le petit bouton qui se trouve à sa gauche.

Sur la droite, vous avez le menu « Autoplay » où nous pouvons jouer jusqu’à 100 tours automatiques. Mais, comme il n’y a pas d’options de limitations, il est préférable de jouer par tranche de 5 à 10 autospins pour ajuster les mises en fonction de la tendance du jeu.

Cette machine à sous ne dispose pas d’une option d’achat en soi, mais elle embarque un onglet où vous pouvez améliorer les opportunités de gains grâce à des mises supplémentaires. Pour y accéder, cliquez sur « Elevate ».

Fonctionnement de la machine à sous Reel Rush XXXtreme

La mécanique de la machine à sous Reel Rush XXtreme repose sur une grille de 5×5 rouleaux avec des cases verrouillées pour donner une structure initiale de 1-3-5-3-1. Celle-ci s’agrandit au fur et à mesure que des combinaisons gagnantes se forment sur la grille, débloquant de plus en plus de lignes de paiement. Elle peut atteindre un maximum de 3 125 manières de gagner.

Les gains se décrochent grâce à trois symboles identiques ou plus alignés horizontalement ou verticalement, sans interruption, à partir du rouleau le plus à gauche. Chaque gain sur Reel Rush XXXtreme déclenche non pas une cascade, mais immédiatement un respin.

En examinant le tableau de paiement, nous avons identifié 3 sortes de symboles :

Les bonbons rapportent entre 0.03x à 0.30x la mise

Tandis que les fruits payent entre 0.16x à 10x le pari

Le symbole Wild remplace les icônes classiques pour former des assortiments gagnants.

Quels sont les bonus disponibles dans Reel Rush XXXtreme ?

Presque chaque tour sur Reel Rush XXXtreme nous a surpris avec ses diverses fonctionnalités atypiques. Même les free spins ne se déclenchent pas avec des Scatters !

Re-Spins et rouleaux expansifs

Dans le jeu de base, lorsqu’une combinaison gagnante se forme, un respin s’active. C’est-à-dire que les rouleaux se remettent à tourner sans que vous ayez à placer une mise additionnelle. 2 positions supplémentaires se débloquent également à chaque nouvelle victoire. Sur ce jeu, nous pouvons espérer obtenir jusqu’à 5 respins consécutifs.

Fonctionnalités mystères

Pendant les respins, chaque nouvelle position peut dévoiler un symbole spécial qui offre un avantage spécifique :

Fonctionnalités Mystères réguliers

Multiplicateur +1 : augmente le multiplicateur de base d’un point, activé dès la prochaine victoire.

Wild : ajoute un symbole Wild sur la grille pour faciliter les combinaisons.

Bombe : débloque deux positions supplémentaires sur les rouleaux. Une fois la grille entièrement révélée, chaque bombe offre un tour gratuit supplémentaire.

Fonctionnalités Mystères dorés

Multiplicateur +10 : multiplie vos gains de 10x sur le prochain tour.

Sticky Wild : fige un Wild en place jusqu’à la fin du tour.

Rouleau Wild Extensible : transformant un rouleau entier en Wild au tour suivant.

Si un Sticky Wild apparaît sur le même rouleau qu’un Rouleau Wild extensible, ces deux effets fusionnent pour créer un Rouleau Sticky Wild. Ce dernier est intégralement couvert de Wilds et reste verrouillé en place jusqu’à la fin du round.

Free Spins

Ne trouvant pas de Scatter dans la table des paiements, nous ne nous attendions pas à obtenir des bonus Free Spins jusqu’à ce que toutes les positions de la grille se débloquent. Ainsi, sur cette grille complète de 5×5 rouleaux, 7 tours gratuits s’activent.

Tous les multiplicateurs, Sticky Wilds, Rouleaux Wild extensibles et Rouleaux Sticky Wilds remportés dans le jeu principal restent sur la grille durant cette session.

Tous les symboles spéciaux gagnés lors du dernier respin avant l’activation des tours gratuits sont également conservés.

Elevate

Reel Rush XXXtreme embarque aussi la fonction exclusive Elevate de NetEnt. Celle-ci nous offre le choix sur 3 niveaux de bonus :

XXXtreme Spins 1 : pour 3× la mise initiale, nous avons 1 Golden Mystery garantie à chaque tour.

XXXtreme Spins 2 : un pari supplémentaire de 25× la mise de base nous permet d’obtenir 1 Golden Mystery + 1 fonction mystère classique par rouleau.

XXXtreme Spins 3 : pour 200× la mise, nous activons 4 Golden Mystery Features + 1 mystère régulier sur chaque position.

Pour le prix, nous étions un peu déçus que cette dernière option ne mène pas directement vers des Free Spins, mais après l’avoir lancé, nous avons tout de même obtenu les fameux tours gratuits après un respin !

RTP, volatilité et potentiel de gains

Outre une gamme de fonctionnalités bien fournie, NetEnt a aussi utilisé un modèle mathématique à forte volatilité sur cette création. Ce qui correspond à un niveau de risque décuplé, mais aussi avec des potentiels de gains plus importants.

Son taux de redistribution ou RTP de 96.06% correspond à la moyenne appliquée dans le monde des machines à sous. Cela laisse présager des opportunités intéressantes sur le long terme, mais qui restent purement théoriques.

Le gain maximal de 8 130x la mise n’est peut-être pas le plus élevé du marché, mais il a le mérite d’être réaliste et parfaitement atteignable.

Alternatives à Reel Rush XXXtreme

Qu’est-ce qui vous a attiré sur Reel Rush XXXtreme ? Ses graphismes pétillants, son gameplay dynamique ou ses potentiels de gains ? Quelle que soit votre réponse, vous retrouverez cela dans l’une des machines à sous que nous vous proposons ci-dessous.

Milkshake XXXtreme

Avec une interface tout aussi délicieuse que celle de Reel Rush XXXtreme, cette machine à sous utilise un système de fonctions mystères, avec des cascades et des multiplicateurs progressifs. Nous nous sommes aussi régalés avec les Wilds qui s'accumulent pour créer un effet boule de neige. Si son RTP de 96,06 % est similaire à celui de Reel Rush XXXtreme, sa volatilité est nettement plus faible.

Caractéristique Détail Éditeur NetEnt Thème Milkshakes RTP 96.04% Plage de mises 0,25€ – 50€ Gains maximums 7 100x la mise Grille 6×6

Fruit Shop Frenzy

Traitant également le thème des fruits, cette création de NetEnt constitue une alternative parfaite pour Reel Ruxh XXXtreme. Elle nous a surtout séduite avec la simplicité de son affichage qui cache en réalité une sacrée dose d’adrénaline !

Caractéristique Détail Éditeur NetEnt Thème Fruits RTP 96.04% Plage de mises 0,10€ – 8€ Gains maximums 10 868x la mise Grille 5×3

Gonzo’s Quest

Moins sucrée que Reel Rush XXXtreme, mais tout aussi palpitante, Gonzo’s Quest s’appuie sur une grille de 5×3, pour nous conter une aventure au cœur de l’Eldorado. Accessible dès 0.20€, elle peut offrir jusqu’à 2 500x notre mise.

Caractéristique Détail Éditeur NetEnt Thème Quête de l’Eldorado RTP 95.97% Plage de mises 0,20€ – 50€ Gains maximums 2 500x la mise Grille 5×3

Reel Rush XXXtreme : notre avis complet

NetEnt pousse les curseurs à fond sur ce volet de Reel Rush, ce qui explique certainement le sigle XXXtreme.

Nous nous sommes attendus à plus d’innovation en termes de visuels, mais retrouver l’ancien paterne ne nous a pas déplu. L’éditeur a en revanche mis le paquet sur le gameplay en proposant des fonctions spéciales inédites grâce auxquelles nous nous sommes régalés.

Nous avons constaté que malgré sa forte volatilité, le jeu attribue des récompenses assez fréquemment.

🎰 Editeur de jeux NetEnt 💰 Mises 0,30€ à 60€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 3 125