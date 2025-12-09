Ra’s Reckoning : machine à sous gratuite

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Casinozer : Notre avis en tant que joueur
Casinozer
500 €
Jusqu'à 100 %
20 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
GQbet Casino
500 €
Jusqu'à 100 %
100 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 10€
Obtenir mon bonus
Editeur: Play'n go
Rouleaux : 6x5
Lignes : Cluster Pay
Mise : 0,10€ à 100€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Avalanche : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Ra’s Reckoning : machine à sous gratuite

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Play'n go.

Ra’s Reckoning : machine à sous gratuite
Ra’s Reckoning : machine à so
Play'n go
Static Nightmare Abyssways : machine à sous gratuite 
Static Nightmare Abyssways : mac
Play'n Go
Reactoonz 100 : machine à sous gratuite 
Reactoonz 100 : machine à sous
Play'n Go
Lab of Madness it’s a Wild: machine à sous gratuite 
Lab of Madness it’s a Wild: ma
Play'n Go
Rise of Olympus Extreme : machine à sous gratuite
Rise of Olympus Extreme : machin
Play'n Go
Tomb of Gold 2 : machine à sous gratuite
Tomb of Gold 2 : machine à sous
Play'n Go
Big Win Cat Pawsperity: machine à sous gratuite 
Big Win Cat Pawsperity: machine
Play'n Go
City of Sound: machine à sous gratuite 
City of Sound: machine à sous g
Play' n Go
Viper City Heist: machine à sous gratuite 
Viper City Heist: machine à sou
Play'n Go
Machine à sous gratuite : Hugo Legacy
Machine à sous gratuite : Hugo
Play N Go

Née d’un éclair sacré jailli des profondeurs du désert, Play’n GO invoque la puissance solaire de l’Égypte mythique avec Ra’s Reckoning.

Sur cette scène brûlante, le dieu-soleil impose sa loi et déploie ses bénédictions à travers les cascades, les multiplicateurs, les récompenses cash et les tours gratuits. Et au sommet de cette ascension, Ra’s Reckoning laisse entrevoir un potentiel maximal de 50 000x la mise !

Obtiendrez-vous la faveur du dieu-soleil ou serez-vous éclipsé par sa lumière ? Laissez-vous guider par notre équipe pour mettre toutes les chances de votre côté.

Présentation de Ra’s Reckoning

Ra’s Reckoning est une fresque égyptienne qui démontre, une fois encore, le savoir-faire créatif de Play’n GO.

Cette machine à sous contraste avec les représentations que nous voyons habituellement et affiche une allure mieux élaborée dans un style cartoon. Sa toile de fond colorée est composée de dunes dorées, de pyramides et de colonnes effritées.

Apep, le serpent rouge glisse à l’horizon, drapé de poussière chaude, et surgit au moment des free spins.

La grille, quant à elle, se veut imposante dans sa structure de 6×5 rangées comme dans son apparence.

Play’n GO conforte cette vision grandiose avec un gain maximum de 50 000x la mise et une volatilité extrême. Ainsi, les victoires peuvent être spectaculaires, mais nous devons aussi nous attendre à des pertes successives.

La faveur du dieu-soleil se lit dans le RTP de 96,20%, un taux qui pourrait nous être intéressant si nous arrivons à tenir sur le long terme. Raison pour laquelle nous devons bien mesurer nos offrandes à chaque spin.

Avec une fourchette de 0,10€ à 100€, nous disposons d’une marge suffisante pour adapter notre approche.

Caractéristiques de Ra’s Reckoning

  • Grille : 6×5
  • Lignes de paiement : cluster pays
  • RTP maximum : 96.20%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,10€ à 100€
  • Fonctions : cascades, récompenses cash, free spins, multiplicateurs
  • Gains max : 50 000x
Ra's Reckoning machine à sous playn go

Comment jouer à Ra’s Reckoning ?

Ra’s Reckoning se présente comme l’une des créations les plus abouties de sa lignée en matière de commandes. Les montants de mise apparaissent clairement en bas de l’écran et nous pouvons soit appuyer directement dessus, soit utiliser les flèches placées aux extrémités du panneau pour ajuster la valeur.

Le bouton Spin, en vert, est positionné juste à côté de l’Autoplay, en jaune. Le premier lance chaque rotation manuellement, tandis que le second permet de programmer jusqu’à 100 tours automatiques avec la même mise. Nous disposons également de commandes avancées pour programmer les limites de gains et de pertes à ne pas dépasser.

Ce jeu ne propose pas d’option d’achat de bonus. Nous devons donc progresser naturellement au fil des tours pour les déclencher, ce qui rend chaque activation d’autant plus satisfaisante.

Machine à sous Ra's Reckoning

Fonctionnement de la machine à sous Ra’s Reckoning

Sous la vigilance incandescente de Râ, installé à droite de la grille, Ra’s Reckoning révèle une mécanique bien plus vivante qu’il n’y paraît.

Le jeu repose sur une structure imposante de 6×5 rangées, animée par un système de gains groupés ou cluster pay. Il nous suffit de réunir 5 symboles identiques ou plus, sur les cases adjacentes à la verticale ou à l’horizontale, pour déclencher un gain et amorcer la mécanique Mega Drop.

À chaque combinaison gagnante, les symboles concernés disparaissent et laissent glisser de nouveaux éléments depuis le haut. Cela peut provoquer une cascade de gains successifs.

Le tableau de paiement, quant à lui, comprend 10 icônes classiques :

  • Des symboles faibles représentant les cartes du 10 à l’As qui sont récompensés entre 0.10x et 15x la mise.
  • Des symboles forts tels que le lotus, le chat, l’Ankh, le scarabée ou l’Œil d’Horus offrent des récompenses allant de 1x à 100x le pari.

Vous y verrez également plusieurs icônes spéciales dont :

  • Le Wild qui remplace tous les symboles payants pour faciliter la création de groupes gagnants.
  • Le Scatter qui active les tours gratuits
  • Les pièces et les jars attribuent des récompenses cash.

Quels sont les bonus disponibles dans Ra’s Reckoning ?

Le mécanisme de Ra’s Reckoning semble façonné et sacralisé par les dieux de l’Égypte antique et nous offre une expérience dynamique et rythmée grâce à ses fonctionnalités spéciales.

Divine Fames

Chaque fois que nous obtenons un gain, les positions touchées par la combinaison gagnante sont marquées par des cadres spéciaux.

La couleur de la case commence par le bronze et évolue ensuite vers l’argent et l’or quand de nouveaux assortiments gagnants se forment sur ces positions. Toutefois, ces cases divines ne libèrent leur pouvoir que si le dieu-soleil apparaît sur la grille pour nous accorder sa bénédiction.

Divine Frames Ra's Reckoning

Ra’s Blessing

Quand une Bénédiction de Ra s’active, les cases révèlent des symboles pièces qui affichent chacun une valeur différente. Les valeurs changent selon la couleur du cadre.

  • Les pièces de bronze affichent des valeurs comprises entre 0.20x à 1x
  • Les pièces d’argent offre entre 2x à 5x
  • Les pièces d’or attribuent des prix de 10x à 25x

Une fois révélés, les multiplicateurs sont collectés et appliqués à nos mises. Il arrive aussi que les cases divines révèlent des symboles spéciaux qui nous attribuent de meilleures récompenses :

  • Clash: ce petit papillon multicolore applique un multiplicateur x2 à x10 sur toutes les pièces présentes sur la grille.
  • Jar : cette vase antique récupère la valeur des pièces qui se trouvent sur les positions qui lui sont adjacentes avant que les cadres restants se réactivent pour révéler de nouveaux symboles. Les valeurs collectées s’ajoutent et s’appliquent à nos mises avec celle des pièces.

Free Spins

La machine à sous Ra’s Reckoning a deux manières de nous démontrer sa puissance avec ses bonus tours gratuits. Lorsque cela se produit, le décor vire au rouge et Apophis ou Apep entre en scène, non pas pour affronter le dieu Râ, mais plutôt pour s’allier à lui et décupler nos gains.

Red Eclipse

Si nous obtenons 3 symboles Scatter représentés par l’œil de Apep, nous remportons 8 tours gratuits. Pendant cette fonctionnalité, tous les Cadres Divins restent visibles entre les tours jusqu’à ce qu’un symbole Bénédiction de Râ les active.

Chaque fois que nous obtenons 2 symboles Scatter supplémentaires, nous gagnons 2 tours gratuits additionnels et chaque Scatter supplémentaire ajoute encore 2 tours, jusqu’à atteindre un maximum de 46.

Divine Red Eclipse

Lorsque nous obtenons 4, 5 ou 6 symboles Scatter, nous remportons respectivement 8, 10 ou 12 tours gratuits. Dans cette version avancée, plusieurs avantages se présentent à nous :

  • Les Cadres Divins restent visibles tout au long des tours gratuits.
  • Les tours gratuits supplémentaires peuvent se déclencher de la même manière que dans la fonctionnalité Red Eclipse.
  • Le nombre maximum de tours gratuits que nous pouvons atteindre est de 54.
Free spins Ra's Reckoning

RTP, volatilité et potentiel de gains

Sur Ra’s Reckoning, une volatilité extrême règne en maître, ce qui nous expose à des risques de pertes plus importantes. Nos sessions oscillent entre moments calmes et explosions de gains et de cascades spectaculaires.

Avec son RTP de 96,20%, le jeu affiche un potentiel de retour intéressant sur le long terme. Mais, comme toujours, aucun résultat n’est jamais garanti, et il est nécessaire de jouer des milliers de tours pour nous en rapprocher. Heureusement que la gamme de mises est assez large pour tenter de prolonger nos sessions.

Le gain maximum de 50 000x la mise place cette machine parmi les expériences les plus intenses de l’univers égyptien des slots, même si atteindre de tels sommets repose principalement sur le hasard.

Alternatives à Ra’s Reckoning

Après avoir exploré les dunes brûlantes, les temples majestueux et les mystères divins de l’Égypte antique à travers différentes créations, nous vous présentons 3 titres qui s’imposent comme les meilleures alternatives à Ra’s Reckoning.

Book of Dead

Nous pensons que Book of Dead est une alternative intéressante à Ra’s Reckoning. Il affiche un univers qui nous fait explorer une autre facette de l’Égypte antique à travers des graphismes tout aussi soignés.

Ce titre affiche aussi une belle collection de fonctions spéciales ainsi que des perspectives de gains intéressantes et surtout plus réalistes.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPlay’n Go
ThèmeEgypte antique
RTP96.21%
Plage de mises0,01€–100€
Gains maximums5 000x la mise
Grille5×3
Book of dead alternative ra's reckoning

Legacy of Dead

Avec Legacy of Dead, nous plongeons dans une expérience tout aussi palpitante que celle de Ra’s Reckoning, cette fois au cœur d’une pyramide ancienne. Les visuels restent captivants, colorés et d’une grande qualité graphique.

La mécanique est en revanche plus simple, mais conserve un rythme prenant qui nous tient en haleine.

Les gains potentiels se trouvent légèrement en dessous de ceux de Ra’s Reckoning. Les fonctionnalités spéciales nous ont toutefois surpris plus d’une fois !

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPlay’n Go
ThèmeEgypte antique
RTP96.58%
Plage de mises0,10€–100€
Gains maximums5 000x la mise
Grille5×3
legacy of dead slot

Dawn of Egypt

Dawn of Egypt est une excellente alternative à Ra’s Reckoning, notamment pour son gameplay riche en fonctionnalités.

Sa volatilité est moins élevée, donc moins exigeante, mais nous y avons aussi vécu des hauts et des bas. Ce qui nous a surtout séduits chez cette slot, ce sont les récompenses qu’elle peut attribuer. Ces dernières sont certes moins spectaculaires que celles de Ra’s Reckoning, mais elles nous semblent plus atteignables.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPlay’n Go
ThèmeEgypte antique
RTP96.23%
Plage de mises0,10€–100€
Gains maximums5 000x la mise
Grille5×3
Dawn of egypt alternative ra's reckoning

Ra’s Reckoning: notre avis complet

Ra’s Reckoning nous a fait vivre une expérience totalement différente pour une machine à sous qui porte sur un thème aussi familier.

Nous sommes particulièrement fans des animations qui nous ont impressionnés dès le lancement du jeu. Les graphismes sont aussi d’une qualité exemplaire, une qualité qui a un peu impacté sur le délai de chargement.

Les fonctionnalités spéciales peuvent donner une impression de déjà vu, mais elles remplissent parfaitement leur rôle et nous procurent de belles poussées d’adrénaline. Nous sommes également impressionnés par les gains que cette slot peut nous attribuer, même avec des combinaisons classiques.

🎰 Editeur de jeux Play'n go
💰 Mises 0,10€ à 100€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes Cluster Pay
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

red baron live
Red Baron Live
Jeux de Live Casino
ez marble race las vegas live ezugi
EZ Marble Race Las Vegas d’Ezugi: Que vaut ce jeu ?  
Jeux de Live Casino
halloween auto roulette live
Halloween Auto Roulette : Que vaut ce jeu ?  
Jeux de table
money time live
Money Time Pragmatic: Testez ce jeu de casino en live 
Jeux de Live Casino
chicken road
Chicken Road : Que vaut ce jeu ? 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
heads will roll crash game
Heads Will Roll : Que vaut ce jeu de casino ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Vortex Casino : Notre avis sur ce jeu 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !