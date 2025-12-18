Raptor 2 Doublemax: machine à sous gratuite

Editeur: Yggdrasil
Rouleaux : 5x3
Lignes : 243
Mise : 0.10€ à 10€
Au rythme de percussions primitives, une montagne de pierres se fend sous les fracas de griffes et des échos préhistoriques de Raptor 2 DoubleMax.

Ce poème sauvage signé Yggdrasil renoue avec l’esprit primal du premier opus ainsi qu’avec sa fonction doublemax. Si les multiplicateurs doublent au fil des cascades, les free spins, eux, étendent les rouleaux pour déployer le plein potentiel de la machine et nous rapprochent du trésor ultime de 9 493x la mise.

Après avoir traversé les profondeurs de la jungle, nous vous dévoilons ce que le souffle chaud des reptiles géants nous a confié.

Présentation de Raptor 2 Doublemax

Raptor 2 DoubleMax est un écrin sauvage sur lequel Yggdrasil nous entraîne vers des zones restées hors de portée lors du premier opus.

Fidèle à son identité, le jeu conserve un design 3D soigné. Sa toile de fond donne vie à une jungle dense et vibrante, où dinosaures et créatures préhistoriques s’animent au milieu d’une végétation luxuriante.

La grille minimaliste de 5×3 rangées, éclairée par la lumière des lucioles se dévoile comme une clairière au cœur de ce décor foisonnant. Elle peut ensuite s’étendre pour nous offrir jusqu’à 243 lignes de paiements.

Cette montée en puissance s’accompagne d’une forte volatilité qui peut dissimuler des gains impressionnants, mais aussi des risques de pertes élevés.

Mais, derrière la brume d’incertitude et de suspense, la slot laisseentrevoir un retour potentiel exceptionnel avec RTP 97%. Celui-ci est associé à une plage de mises des plus rassurantes de 0,10€ et 10€ qui nous permettent d’enchaîner les rotations et de nous installer sur la durée.

Caractéristiques de Raptor 2 Doublemax

  • Grille : 5×3 à 5×7
  • Lignes de paiement : 243
  • RTP maximum : 97%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,10€ à 10€
  • Fonctions : cascades, grille en expansion, tours gratuits, multiplicateur doublemax, achat de bonus
  • Gains max : 9 493x
Comment jouer à Raptor 2 Doublemax ?

Pour le tableau de commande de Raptor 2, Yggdrasil choisit une formule moins détaillée et plus intuitive que celle de la première version. Tous les boutons sont donc moins colorés et sont concentrés en bas à droite de l’écran.

Les mises se règlent via la pile de jetons qui affiche la palette de mise avec tous les montants possibles une fois déployée.

Le bouton de lancement est le plus visible, marqué par l’habituelle flèche tournante qui est juste au-dessus située sur la partie droite de l’écran, juste en dessous de l’option Auto Spin.

Cette dernière nous intéresse particulièrement, car elle nous permet de programmer un nombre infini de rotations automatiques, avec toutes les options de limitations nécessaires pour garder le contrôle sur notre budget.

Une commande spécifique permet également d’acheter directement le bonus, représentée par l’inscription « Achat ».

Enfin, un menu hamburger regroupe toutes les informations essentielles sur le jeu.

Fonctionnement de la machine à sous Raptor 2 Doublemax

Les géants de Raptor 2 Doublemax déploient leur puissance sur la même grille de 5×3 rangées, mais qui est devenue évolutive lors des tours gratuits. Nous ne disposons alors pas que 25 lignes de paiement, mais jusqu’à 243 manières de gagner.

Les récompenses se décrochent grâce à un assortiment de 3 à 5 symboles identiques qui s’alignent sur nos rouleaux, en commençant par l’extrémité gauche de la grille.

Les symboles gagnants disparaissent ensuite d’un coup de griffe et un Wild est ajouté à une position aléatoire avant que d’autres icônes tombent du haut. Nous avons ainsi la chance d’avoir des cascades de gains. Des multiplicateurs croissants s’appliquent aussi à nos gains à chaque cascade.

Pour attribuer les gains, la slot affiche un tableau de paiement épuré avec 8 symboles classiques :

  • Les cartes (pique, cœur, carreaux et trèfle) payent de 0,10x à 0,40x la mise.
  • Les dinosaures rapportent de 0.50x à 3x le pari.

Outre le Wild, nous avons également le Scatter représenté par l’empreinte de dinosaure qui permet d’activer les tours gratuits.

Quels sont les bonus disponibles dans Raptor 2 Doublemax?

Sous les brumes épaisses de la jungle se cachent des fonctionnalités qui nous rappellent fortement le premier opus, mais qui sont nettement plus surprenantes et surtout plus généreuses. Le principal élément que nous remarquons est le retour du puissant multiplicateur DoubleMax. Il est cette fois-ci accompagné de tours gratuits et d’un trio d’options d’achat de fonctionnalités.

Multiplicateur DoubleMax

Sur le flanc gauche de la grille, une ribambelle de multiplicateurs s’enchaîne, prête à s’embraser à la moindre combinaison gagnante.

  1. Les gains consécutifs augmentent la fonction doublemax et la valeur du multiplicateur en bas de la pile est doublée.
  2. Il s’applique aux gains de chaque cascade avant d’être doublé pour le suivant.
  3. Dans le jeu de base, le multiplicateur débute à x1 et se réinitialise dès qu’une avalanche se termine ou qu’un tour est perdant.
  4. Dans les tours gratuits, le multiplicateur commence également à x1, mais ne se réinitialise pas pendant toute la durée du bonus.
  5. Le DoubleMax peut grimper jusqu’à un impressionnant x2 048.
Tours gratuits

Si le jeu de base affiche déjà un rythme soutenu, les bonus de Raptor 2 DoubleMax montent clairement d’un cran avec une grille qui change de configuration.

Nous y accédons à partir de 3 symboles Scatter, et le nombre de tours gratuits comme la taille de la grille varient selon la quantité obtenue :

  • 3 Scatters nous offrent 5 tours gratuits sur une grille 5×3
  • 4 Scatters nous accordent 15 tours gratuits sur une grille 5×5
  • 5 Scatters attribuent 15 tours gratuits sur une grille 5×7
DoubleMax

Pendant les tours gratuits, obtenir 3 Scatters ou plus active la fonction d’extension des rouleaux. Tant que la grille n’a pas atteint sa taille maximale, deux lignes supplémentaires sont ajoutées à chaque déclenchement, jusqu’à atteindre une grille 5×7.

Si 5 Scatters supplémentaires apparaissent, nous recevons 1 tour gratuit supplémentaire, accompagné de l’extension de la grille.

Achat de fonctionnalités

Si nous souhaitons accéder immédiatement aux tours gratuits, le jeu met à notre disposition 3 achats de bonus :

  • 80x la mise pour un bonus à 3 Scatters (5 tours gratuits).
  • 240x la mise pour un bonus à 4 Scatters (15 tours gratuits).
  • 880x la mise pour un bonus à 5 Scatters (15 tours gratuits et la grille maximale).

RTP, volatilité et potentiel de gains

Sur le plan des gains, Raptor 2 DoubleMax affiche un potentiel très solide ! Il impressionne notamment nos experts avec un RTP de 97% qui se place bien au-dessus de la moyenne du marché et dépasse de loin la majorité des slots.  

Grâce à ce beau pourcentage, nous pouvons espérer profiter d’un retour gratifiant sur la durée. D’autant plus qu’avec la gamme de mise de 0,10€ à 10€, il nous est tout à fait possible de prolonger nos sessions et de nous en rapprocher.

Le gain maximal de 9 493x, n’est cependant, pas des plus accessibles, mais avec une petite dose de chance tout est possible.

Enfin, la volatilité élevée s’impose comme la petite touche épicée dans notre aventure avec ses éventuelles séries de pertes et ses pics de gains.

Alternatives à Raptor 2 Doublemax

Après avoir exploré l’intensité de Raptor 2 DoubleMax, nous avons eu envie de rester dans cet univers préhistorique. Nous avons donc sélectionné 3 machines à sous du même thème, avec chacune son propre du gameplay différent.

Raptor Doublemax

Premier opus de la licence, Raptor DoubleMax pose les bases que son successeur vient enrichir. Ce titre affiche une approche plus douce et plus fantaisiste avec des visuels plus colorés.

Sa structure est aussi plus simple et plus contenue, avec une mécanique qui reste en revanche très captivante. Elle propose des potentiels de gains nettement plus élevés que ceux du deuxième volet bien que son RTP se trouve un poil en dessous de celui-ci.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurYggdrasil
ThèmeDinosaures
RTP96.01%
Plage de mises0,20€ – 60€
Gains maximums20 000x la mise
Grille5×3
Rex Stampede

Avec Rex Stampede, nous changeons d’approche tout en restant dans l’univers des dinosaures. Comparé à Raptor 2 DoubleMax, cette slot mise plus sur le chaos visuel taillé dans un design en 2.5D, mais qui reste tout aussi immersif.
Ce que nous apprécions le plus sur ce titre, c’est surtout son rythme effréné et ses innombrables fonctionnalités totalement inédites. Il propose également un potentiel de gains élevé, avec certes un RTP moins impressionnant, mais satisfaisant.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurELK Studios
ThèmeDinosaures
RTP94%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums25 000x la mise
Grille5×4
Dino Drop

Dino Drop et un petit trésor qu’il faut absolument découvrir si vous voulez vivre une aventure atypique.

Malgré sa taille un peu réduite, cette machine à sous embarque toute la puissance du géant Pragmatic Play qui peut parfaitement prolonger l’adrénaline de Raptor 2 Doublemax grâce à sa large gamme de fonctionnalités.

Avec ce titre, nous pouvons nous attendre à des retours tout aussi intéressants, pour des perspectives de gains qui nous semblent plus réalistes.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmeDinosaures
RTP96.47%
Plage de mises0,01€ – 250€
Gains maximums1 240x la mise
Grille3×3
Raptor 2 Doublemax: notre avis complet

Nous ne pouvons que féliciter Yggdrail pour la belle prouesse qu’il a réalisée sur Raptor 2 Doublemax !

Ce second incarne parfaitement la suite que nous attendions de cette série, notamment en termes de fonctionnalités. Celui-ci nous a surpris avec sa mécanique particulièrement nerveuse et évolutive cachée derrière une grille d’apparence classique. Notre coup de cœur a été le tableau de commande simplifié qui facilite grandement la prise en main.

Nous lui tirons également notre chapeau pour les visuels et les animations de la machine à sous qui sont si bien élaborés que nous avons presque senti la brume moite nous envelopper durant nos sessions.

Côté gain, le choix de baisser le gain maximum est très judicieux, car il donne au titre un côté moins illusoire. Le hasard nous a d’ailleurs donné la chance de nous en rapprocher grâce aux multiplicateurs doublemax.

🎰 Editeur de jeux Yggdrasil
💰 Mises 0.10€ à 10€
🎮 Lignes 243
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
