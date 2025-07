Pyrofox : machine à sous gratuite 

D’un air folklorique venu des sous-bois, le renard Pyro nous invite pour une balade enchantée sur la machine à sous PyroFox.

Des clairières baignées de lumière aux recoins les plus mystérieux de la forêt, cette création signée Hacksaw Gaming et Backseat nous embarque pour une aventure paisible où les pleines lunes déclenchent des tours gratuits et les multiplicateurs nous font décrocher les étoiles.

Après avoir suivi le renard à la trace, nous venons vous livrer les secrets bien gardés de Pyrofox.

Présentation de Pyrofox

Pyrofox est une charmante machine à sous née de la collaboration d’Hacksaw et de Backseat Gaming.

Contrairement à ce que son thème laisse présager, elle propose un univers apaisant et féérique. Pas de crépitement, ni de feu de forêt ou encore de renards pyromanes, juste un terrain de camping boisé habillé de brun, de marron et d’orange. Pyro fait de temps en temps apparaître une petite flamme entre ses doigts, mais sans jamais embraser la grille.

Le gameplay quant à lui repose sur une grille de 5×4 rangées avec 14 lignes de paiements fixes où quelques fonctionnalités intéressantes se succèdent pour casser le rythme linéaire du jeu.

Cette création de Hacksaw touche toutes les catégories de joueurs avec sa gamme de mises comprise entre 0.10€ à 100€. Pyrofox se caractérise par un RTP de 96.24% et une forte volatilité.

Caractéristiques de Pyrofox

Grille : 5×4

Lignes de paiement : 14

RTP maximum : 96.24%

Volatilité : Élevée

Mise : De 0,20€ à 100€

Fonctions : symboles spéciaux, tours gratuits, multiplicateurs, gamble et achat de bonus

Comment jouer à Pyrofox ?

Le tableau de commande de Pyrofox est d’une simplicité étonnante, mais aussi très complète, surtout au niveau de l’Autoplay.

Pour commencer à jouer, nous ajustons nos mises via les flèches haut et bas, en bas à droite de la grille.

Juste à côté, un bouton avec une flèche tournante qui sert à lancer le spin.

Sur ce titre, nous pouvons aisément jouer jusqu’à 1 000 tours automatiques sans risquer de dépasser nos limites. En effet, son menu Autoplay propose plusieurs options de personnalisations qui se trouvent sous le bouton Advanced.

Associé au mode «Turbo » et « Super Turbo » sous le menu hamburger, les 1 000 tours défilent si vites que nous ne voyons pas le temps passer !

Enfin, pour accéder directement aux fonctions spéciales, nous pouvons passer par le menu « Bonus Buy » où nous trouverons 4 options d’achat de bonus.

Fonctionnement de la machine à sous Pyrofox

Hacksaw et Backseat Gaming ont opté pour une architecture classique avec une grille traditionnelle de 5×4 rouleaux pour Pyrofox et cela lui réussit plutôt bien.

Pour décrocher une récompense, nous devons obtenir au moins 3 symboles identiques sur l’une de ses 14 lignes de paiements. La slot ne dispose pas de système de cascade, mais si le Wild aide à former un assortiment gagnant, il s’étend sur tout le rouleau et peut potentiellement débloquer de nouveaux gains.

9 symboles standards et 4 icônes spéciales peuvent atterrir sur la grille de cette machine à sous :

Les symboles premiums sont inspirés de la forêt et payent entre 5x à 25x la mise pour une combinaison de 5 icônes identiques.

Les icônes de cartes représentent les symboles standards et sont rémunérées entre 1x à 2.50x le pari pour 5 symboles identiques.

Le Wild peut aussi offrir des récompenses de 25x la mise seulement si vous en alignez 5 également sur une ligne de paiement.

Quels sont les bonus disponibles dans Pyrofox ?

Côté bonus, Pyrofox mise sur des fonctionnalités relativement basiques, mais dynamiques !

Rouleau Pyro

En plus du Wild classique, nous avons aussi trouvé Pyro sur nos rouleaux, qui joue le rôle d’un expanding wild. Lorsqu’il participe à une combinaison gagnante, il s’étend pour couvrir tout le rouleau et nous aide à obtenir des lignes de gains supplémentaires en substituant les icônes classiques.

Multiplicateur des tours gratuits

Quand nous entrons dans une session bonus, la plaque de bois placée au-dessus de la grille affiche un multiplicateur.

Sa valeur débute à x1 et augmente à +1 à chaque tour.

Il ne se réinitialise pas jusqu’à la fin des free spins et s’applique aux gains de chaque spin.

Free spins

La machine à sous en ligne Pyrofox déploie son plus haut potentiel à travers ses bonus Free Spins. Elle n’en propose d’ailleurs pas 1, mais 2 types.

Flame Fox Frenzy

En obtenant 3 symboles bonus “arbre de feu”, nous gagnons 10 tours gratuits. Ce bonus fonctionne comme le jeu de base, mais avec plus de chances de faire atterrir des symboles Wild et Pyro. Ainsi, nous pouvons espérer former des combinaisons gagnantes plus facilement.

Nous pouvons également profiter des multiplicateurs de gains affichés en haut de la grille.

Les icônes de pleine lune ne sont néanmoins pas disponibles sur ce mode. De nouveaux arbres en feu quant à eux nous attribuent des tours supplémentaires.

Blaze of Glory

Ce mode est plus facile à déclencher que la première version des bonus, mais il n’en est pas moins intéressant !

Le bonus Blaze of Glory s’active grâce à 3 icônes de « pleine lune » et commence avec 10 tours gratuits. 1, 2 et 3 nouveaux symboles quant à eux attribuent respectivement 1, 3 et 10 free spins additionnels.

Sur ce bonus, les wilds qui tombent sur la grille deviennent collants pendant toute la durée du bonus. Le multiplicateur global commence à x1 et augmente de +1 à chaque spin.

Gamble

À l’activation des bonus free spins de Pyrofox, nous avons un supplément d’adrénaline avec un jeu de quitte ou double. L’enjeu est de rejouer nos tours gratuits pour tenter d’en obtenir plus sur la roue de la Fortune qui apparaît à l’écran.

Nous pouvons gambler jusqu’à 3 fois ou collecter nos tours gratuits actuels à tout moment. Si nous perdons notre gamble, nos tours gratuits partent aussi en fumée.

Chaque tentative peut aboutir à :

1er gamble réussi : jusqu’à 15 tours gratuits

2e gamble réussi : jusqu’à 20 tours gratuits

3e gamble réussi : jusqu’à 25 tours gratuits

Au bout de la 3e tentative, nous ne perdons pas la totalité de nos tours gratuits, mais repartons avec 10 tours gratuits si nous perdons notre gamble.

Achat de bonus

Cette option est faite pour ceux qui veulent directement plonger au cœur de l’action, car elle mène aux fonctionnalités spéciales grâce à une mise additionnelle.

L’option Bonus Hunt à 2x la mise est notre préférée, car elle optimise nos chances d’accéder aux free spins sans trop nous faciliter la tâche.

Nous avons aussi le Wild Fire à 50x le pari qui nous mène vers un tour unique avec un multiplicateur global aléatoire allant de x2 à x100, révélé avant chaque spin.

Pour 100x notre mise, nous accédons au bonus Blaze of Glory.

La fonction Flame Fox’s Frenzy quant à elle est accessible grâce à une mise additionnelle de 200x.

RTP, volatilité et potentiel de gains

La machine à sous en ligne offre un assez bon potentiel de gains avec un RTP de 96.24%. Mais, il s’agit d’un pourcentage purement théorique. Pour tenter de vous en rapprocher, vous devrez jouer des millions de tours et ainsi vous exposer au risque élevé représenté par sa forte volatilité.

Dans le meilleur des cas, vous pourriez gagner jusqu’à 15 000x votre mise, un sommet relativement accessible si la chance penche de votre côté.

Alternatives à Pyrofox

Si comme nous, vous avez été hypnotisé par la beauté de Pyrofox, vous trouverez certainement votre bonheur sur l’un des titres que nous vous suggérons ci-dessous.

Invictus

Inspiré d’un univers de guerres antiques, Invictus partage à peu près la même architecture que Pyrofox avec une grille de 5×4 rouleaux et 14 lignes de paiements. Il affiche également les mêmes potentiels de gains, dont le même RTP et la même volatilité, mais en revanche avec plus de fonctionnalités.

Caractéristiques Détail Éditeur Hacksaw Gaming Thème Rôme antique RTP 96.24% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 5×4

Le King

Nous changeons totalement d’univers avec un décor lumineux et coloré sur cette version du Bandit. Cette création d’Hacksaw Gaming offre un gameplay plus dynamique que celui de Pyrofox, ce qui comblera votre envie d’action et d’aventures !

Caractéristiques Détail Éditeur Hacksaw Thème Las Vegas RTP 96.14% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 20 000x la mise Grille 6×5

Fred’s Food Truck

La machine à sous Fred’s Food Truck d’Hacksaw Gaming affiche plus ou moins, un structure similaire à celle de Pyrofox. Sa mécanique repose sur une grille de 5×5 rouleaux et 15 lignes de paiements et elle peut attribuer jusqu’à 10 000x le pari.

Caractéristiques Détail Éditeur Kacksaw Gaming Thème Fastfood RTP 96.33% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5×5

Pyrofox : notre avis complet

Pyrox est une très belle machine à sous, taillée dans des visuels bien élaborés et agréables à l’œil. Bien que nous nous soyons attendus à plus d’action, le jeu nous a finalement séduits par sa simplicité assumée et son rythme feutré.

Nous sommes un peu restés à notre faim en termes de gameplay qui est assez basique, mais qui ne manque tout de même pas de surprises. Par ailleurs, les fonctionnalités spéciales de la slot nous ont menés à plusieurs reprises à des gains totalement inattendus !

De plus, la mise minimale se trouve bien en dessous de nos limites de 0.80€, ce qui nous permet de prolonger nos sessions.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming & Backseat 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 14