Pray for Six : machine à sous gratuite

Editeur: Hacksaw Gaming
Rouleaux : 6x5
Mise : 0,10€ à 50€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Hacksaw Gaming.

Pray for Six : machine à sous gratuite
Pray for Six : machine à sous g
Hacksaw Gaming
Deal with Death : machine à sous gratuite 
Deal with Death : machine à s
Hacksaw Gaming
Toshi Ways Club : machine à sous gratuite en ligne
Toshi Ways Club : machine à sou
Hacksaw Gaming
Circle of Life: machine à sous gratuite 
Circle of Life: machine à sou
Hacksaw Gaming
Donny and Danny : Machine à sous gratuite en ligne
Donny and Danny : Machine à sou
Hacksaw Gaming
Army of Ares: machine à sous gratuite
Army of Ares: machine à sous gr
Hacksaw Gaming
Le Santa : machine à sous gratuite
Le Santa : machine à sous gratu
Hacksaw Gaming
Spear of Athena: machine à sous gratuite 
Spear of Athena: machine à so
Hacksaw Gaming
Steamrunners: machine à sous gratuite 
Steamrunners: machine à sous gr
Hacksaw Gaming
Le Cowboy : machine à sous gratuite
Le Cowboy : machine à sous gra
Hacksaw Gaming

Oh mon Dieu! Faites vos prières… vous arrivez tout droit en enfer ! Le royaume du diable crépite et transpire la décomposition. C’est dans les bas-fonds infernaux que vous pourrez tenter le tout pour le tout. Quel trésor peut bien se cacher dans l’antre du démon ? Survivez au chaos infernal, et tentez de décrocher le mystérieux Total Win Bar !

Pray for Six vous propose un jeu à 6 rouleaux et 5 rangées avec un gain maximal de 20 000 fois votre mise.

Oserez-vous tenter le diable ? La chance tournera-t-elle en votre faveur ? Laissez notre équipe vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

pray for six hacksaw

Présentation de Pray for Six

Selon la tradition du studio Hacksaw Gaming, développeur et éditeur, bien connu pour son style original et immersif. Nous sommes entraînés dans l'univers gothique graffiti gore de Pray for Six grâce à son gameplay très particulier du Total Win Bar et de la roue rituelle. Inspirée d’une vraie torture sortie tout droit des enfers, il faudra s’armer de patience avant de voir les cascades s’activer !

Lors de notre tête-à-tête avec le Malin, nous sommes transportés dans une atmosphère macabre. Avec un design de graffiti occulte, sur un monochrome de gris sombre teinté d’orange braise et de blanc; c’est sans compter sur la musique aux rythmes envoûtants, de percussions et de synthétiseurs. Ambiance New Orleans garantie.

La grille est fixe, avec 6 rouleaux et 5 rangées, au centre de la scène avec pour présentateur le diable sur son cheval zombie d’un côté et, selon les spins, son chien zombie de l’autre côté.

On retrouve une volatilité élevée, dans la moyenne pour les slots. Le RTP étant de 96,35%.

Caractéristiques du jeu

  •  Grille : 6 x 5 rangées
  •  RTP : 96,35%
  •  Volatilité : élevée
  •  Mise : 0,10€ à 50€
  •  Fonctions : free spins, achat de bonus, autoplay, turbo
Pray for six slot

Comment jouer à Pray for Six

Pour commencer à jouer sur le slot, rien de plus simple ! 

L’interface est épurée, nous identifions avec netteté et simplicité les éléments qui nous rapprochent rapidement de notre jackpot diabolique !

C’est en dessous de la grille de jeux à gauche que nous pourrons apprécier de manière très synthétique notre budget évoluant au fil des parties ainsi que nos gains, et à droite les éléments nous permettant de choisir le montant de nos mises, de les afficher, de les augmenter ou de les descendre.

Nous pouvons ajuster les mises avec les flèches du haut ou la flèche du bas et lancer le spin grâce à la flèche circulaire.

Pour les amateurs de sensations fortes, l’achat de bonus permet d'accéder rapidement à un jeu encore plus intense !

Voyons les fonctionnalités plus en détail !

Le fonctionnement de la machine à sous Pray for Six

Nous pouvons tout de suite reconnaître le style de Hacksaw Gaming avec sa mécanique originale du Total Win Bar et ses valeurs attribuées aux symboles spéciaux, plus qu'aux lignes de paiement classiques.

Vous gagnez quand tous les gains de chaque tour sont collectés dans la barre de gains totaux. La barre de gains totaux est située à l'extérieur de la grille représentée par une pyramide de dés et le gain collecté est attribué lorsque toutes les cascades sont terminées.

Après chaque gain, les symboles gagnants sont remplacés par de nouveaux symboles, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux gains.

Ici la « Wailing wheel » est activée par le « 6 » lors de son apparition, puis détermine la catégorie de votre multiplicateur. Ensuite il s'active s'il y a au moins un gain sur la grille, et après que toutes les cascades soient terminées. Lorsque des symboles « 6 » apparaissent pendant les cascades, ils apparaissent activés.

Quand un symbole « 6 » s'active, il déclenche une roue gémissante à la même position. La roue gémissante tourne et s'arrête sur un prix en espèces, un multiplicateur additif, un multiplicateur multiplicatif ou un GAIN MAX qui est attribué instantanément. Les prix en espèces sont payés en multiples de votre mise et sont sélectionnés parmi les tranches de valeur bronze, argent ou or.

Les trois tranches de valeur ont les prix en espèces suivants :

Prix en espècesMultiplicateurs
Bronze1x, 2x, 3x, 4x
Argent5x, 10x, 15x, 20x
Or25x, 50x, 100x, 250 x, 333x, 500x, 666x

Quand la « Wailing wheel » s'arrête sur un multiplicateur, sa valeur est ajoutée au côté de la Total Win Bar. Si plusieurs valeurs de multiplicateurs sont collectées, elles sont combinées en un seul total. Si le multiplicateur est additif, la nouvelle valeur est ajoutée au multiplicateur total existant. Lorsque la valeur est multiplicative, la nouvelle valeur multiplie le multiplicateur total existant. 

Une fois que les symboles « 6 » sont activés, le gain final collecté dans la Total Win bar est multiplié par la valeur du multiplicateur final sur la barre de gains totaux.

La barre de gains totaux est réinitialisée pour le tour suivant.

Pray for six fonctionnement

Quels sont les bonus disponibles dans le jeu Pray for Six

Regardons de plus près ce que Pray for Six nous offre dans ses bonus !

Les bonus peuvent être déclenchés automatiquement et ils sont accessibles à n’importe quel moment du jeu, y compris dans les free spins, ce qui donne une dimension plus active au joueur, qui peut d'emblée tester la stratégie du jeu.

La base de chaque bonus est constituée de 10 tours en plus et des scatters, ensuite vous cumulez les caractéristiques du premier bonus « UNHOLY OFFSPRING », sauf les deux premiers qui se concentrent sur les probabilités.

  • BONUS – HUNT à partir de 6x la mise : augmentez de 5x les chances de déclencher des symboles FS à chaque spin.
  • BONUS – 666 à partir de 100x la mise : garantit un symbole « 6 » à chaque spin. 
  • BONUS – UNHOLY OFFSPRING à partir de 200x la mise : activez ce bonus en obtenant 3 scatter FS simultanément et augmentez les chances d'obtenir des symboles « 6 ». 2 symboles FS + 2 tours gratuits. 3 symboles FS + 4 tours gratuits. 
  • BONUS – CRADLE OF CHAOS à partir de 100x la mise : activez ce bonus en obtenant 4 scatter FS simultanément. La barre de gains totaux est progressive, accumulant les gains et les multiplicateurs jusqu'à la fin du bonus. 2 symboles FS + 2 tours gratuits. 3 symboles FS + 4 tours gratuits. 
  • BONUS ÉPIQUE CACHÉ – PLAYTIME IN PURGATORY : activez ce bonus en obtenant 5 scatter FS en même temps. Au moins deux symboles « 6 » sont garantis à chaque tour. 2 symboles FS + 2 tours gratuits. 3 symboles FS + 4 tours gratuits.
Pray for six bonus

Pour rendre le jeu encore plus diabolique, vous avez même la possibilité de coupler ces bonus aux fonctionnalités du jeu telles que le TURBO et le SUPER TURBO qui augmentent la vitesse du jeu pour une attraction encore plus vivante.

Vous pouvez aussi activer la fonction AUTOPLAY avec une mise et un nombre de tour défini ! 

RTP, volatilité et potentiel des gains

D’abord, nous pouvons nous intéresser au RTP, pour ce jeu, le RTP moyen est de 96,35%.

Un autre paramètre important à prendre en compte, c'est la volatilité élevée du jeu.

Enfin, le potentiel des gains est défini par les paramètres du jeu : la Total Win Bar, les multiplicateurs, les bonus, les symboles de valeurs “6” et les mécaniques spéciales telles que la roue gémissante. Le multiplicateur maximum est de 20 000x.

Les démons des enfers savent comment vous entraîner dans le jeu, mais vous pouvez les déjouer ! 

La meilleure stratégie ici, en tenant compte de ces paramètres ainsi que des bonus, c’est de jouer de petites sommes dès le départ. Les gains sont rares mais très valorisés par la mécanique du jeu : par exemple 250 tours avant de déclencher la Total Win Bar.

Pray for six total win

Alternatives à Pray for Six

Dans le même esprit infernal et graffiti, nous pouvons retrouver plusieurs jeux de machines à sous en ligne initialement créés par Hacksaw Gaming.

Tout d’abord, la première slot élaborée de cette série infernale par le studio juste avant Pray for Six, c’est SixSixSix avec la même signature visuelle et sonore.

SixSixSix

Le jeu est composé de ways classiques, il y a moins de bonus et la mécanique est plus simple que dans Pray for Six.Le RTP est plus bas, il y a les bonus et l’autoplay est bien disponible ! Le jeu nous apparaît plus simple et moins chaotique.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeInfernal/ graffiti
RTP max/min96,15%  
Mise0,10€ à 100€
Gain maximum16 666x
Grille5×4
SixSixSix slot

Pray for Three

Ici on trouve un jeu tant pour la thématique similaire dans un univers infernal un peu plus fantomatique et au niveau du gameplay.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeInfernal/ graffiti
RTP moyen96,33% 
Mise0,10€ à 100€
Gain maximum13 333x
Grille5×5
Pray for three slot

Chaos Crew 3

Dans un univers très différent pour sa mécanique des Hackways mais on reste dans le thème avec des zombis édulcorés, on retrouve une machine à sous en ligne qui pourrait aussi vous plaire, elle est conçue avec un gameplay encore plus fou que Pray for Six pour son intensité, avec de nombreux bonus et de synergie entre les symboles.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
Thèmecartoon zombie
RTP moyen96,18% 
Mise0,10€ à 100€
Gain maximum30 000x
Grille5×5
Chaos Crew3

Pray for Six : notre avis complet 

Nous avons testé pour vous Pray for Six et voici ce que nous en avons pensé.

Tout d’abord, l'atmosphère du jeu nous a captivés comme envoûtés par les démons de l’enfer. Nous avons été surpris par les synergies et mécaniques complexes de la Total Win Bar, nous donnant l’envie de jouer et d’obtenir de gros gains. 

Cette mécanique conviendra parfaitement aux joueurs patients qui ne cherchent pas du sensationnel à tous les tours.

Nous avons aussi testé le jeu avec de petites mises et sans achat de bonus, donc un jeu pour un joueur prudent et à petit budget par exemple, et c’est là où le jeu pourrait devenir frustrant pour un joueur, car il faut de nombreux tours avant de compléter la Total Win bar.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming
💰 Mises 0,10€ à 50€
🕹️ Freespins Oui
Nathan Pernet
Par Nathan Pernet le
Passionné de jeux de hasard depuis son plus jeune âge, Nathan Pernet est un ancien chef de projet web. Avec une grande expérience dans le jeu vidéo, c'est Nathan qui lance le projet jeux-gratuits-casino.com avec pour objectif de rendre accessible gratuitement les meilleurs jeux de casino. Désormais, impliqué comme un des acteurs majeurs du marché, Nathan s'est entouré d'une équipe d'experts pour offrir la meilleure expérience aux passionnés qui suivent jeux-gratuits-casino.com
Bonus 1 000 €
250 %
Récupérer mon bonus
