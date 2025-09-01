Play With The Devil Megaways: machine à sous gratuite 

Portée par des percussions orientales et des flammes dansantes, la machine à sous Play With the Devil Megaways jaillit des profondeurs des enfers pour embraser notre écran !

Dans ce royaume incandescent, un hôte malicieux nous convie à partager son trésor à travers des lignes de paiement décuplées, des cascades, des récompenses instantanées et des tours gratuits. Plusieurs symboles spéciaux se joindront également à notre quête pour nous mener vers la récompense ultime de 14 444.8x la mise.

Après un périple au sein de ces abîmes, nous vous révélons ses secrets cachés.

Présentation de Play With The Devil Megaways

Play with the Devil Megaways est une machine à sous sur laquelle Red Tiger réinvente l’un de ses classiques.

Dans cette version remasterisée, l’éditeur remplace l’ambiance oppressante et macabre que l’on pourrait attendre par un univers incandescent, mais étonnamment léger. Les visuels nous plongent dans un décor brumeux parsemé de montagnes de pièces d’or et le Diable lui-même affiche un air malicieux, presque attendrissant.

L’aventure se déroule sur une grille atypique de 6 colonnes, enrichie par le rouleau supplémentaire propre aux mécaniques Megaways, offrant ainsi jusqu’à plus de 117 649 lignes de paiements.

Les perspectives de gains sont impressionnantes, mais pas pour autant illusoires. De plus, avec un RTP de 96.09% et une volatilité élevée, la slot peut réserver de belles surprises.

La gamme de mise, comprise entre 0.20€ et 20€, nous met à notre aise et nous permet de savourer pleinement chaque étincelle de notre périple sans risquer d’embraser notre budget du premier coup.

Caractéristiques de Play With The Devil Megaways

Grille : 6 rouleaux

RTP maximum : 96.09%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,20€ à 20€

Fonctions : cascades, symboles spéciaux, gains instantanés, tours gratuits

Gains max : 14 444.8x

Comment jouer à Play With The Devil Megaways ?

Le tableau de commande de Play With The Devil Megaways est étonnamment simple, mais aussi très complet.

Nous pouvons ajuster nos mises au centime près via les boutons +/- et lancer les spins en utilisant le gros bouton avec des flèches tournantes. Avec le mode « Auto », nous pouvons programmer 10, 20, 30, 50 ou 100 tours automatiques tout en profitant de toutes les options nécessaires pour ne pas dépasser nos limites de gains et de pertes. La slot propose aussi un portail inter-dimensionnel d’achat de bonus qui nous mène vers les fonctions spéciales grâce à des mises additionnelles. En cherchant un peu, nous avons trouvé les boutons de réglages en haut à droite de la grille.

Fonctionnement de la machine à sous Play With The Devil Megaways

Sur ce deuxième opus de Play With The Devil, Red Tiger a troqué la grille traditionnelle pour une aire de jeu plus audacieuse de 6×4 rangées auxquelles s’ajoute un 7ᵉ rouleau horizontal placé au-dessus. À chaque tour, le nombre de symboles sur les rouleaux peut varier.

Nous décrochons des récompenses grâce à une combinaison de 3 icônes identiques ou plus, alignées sur des rouleaux adjacents en commençant par l’extrémité gauche de la grille. Si toutes les cases de la grille s’arrêtent avec 7 symboles, nous avons jusqu’à 117 649 manières de gagner.

Chaque assortiment gagnant qui se forme s’embrase et s’efface de la grille pour activer une cascade, optimisant nos chances de former de nouvelles combinaisons gagnantes.

Le tableau de paiement comporte 10 symboles classiques :

Les icônes de faible valeur sont représentées par les cartes de 10 à A et sont récompensées entre 0.05x à 0.25x la mise pour une combinaison de 3 à 6 symboles identiques.

Les symboles prémiums (trident, pot d’or parchemin et bijoux) payent entre 0.10x à 5x le pari.

Quels sont les bonus disponibles dans Play With The Devil Megaways ?

Si le principal attrait de Play With The Devil Megaways réside dans la structure atypique de sa grille, la slot ne se contente pas de nous surprendre et nous propose une large panoplie de fonctionnalités spéciales.

Devil Wild

Le Devil Wild remplace tous les symboles payants, mais n’apparaît que sur la rangée du dessus.

Lorsque nous obtenons un Wild avec un autre symbole spécial, la valeur des coins et des prix instantanés s’activent immédiatement. Si plusieurs icônes sont présents sur la grille à ce moment, leur valeur s’additionne et nous attribue un gain combiné.

Devil Coins

Les icônes Devil Coins sont des scatters particuliers qui s’accompagnent d’un multiplicateur de mise de 0,50x, 1x, 1.50x, 2x ou 2.50x. Ces pièces ne s’activent que si nous avons un Wild sur la grille. Lorsque c’est le cas, toutes les pièces visibles sont additionnées pour former un multiplicateur global qui s’applique à nos mises.

Bonus Prizes

Sur le flanc gauche de la grille, vous pouvez apercevoir plusieurs prix instantanés, ce sont les Bonus Prizes Si plusieurs récompenses sont affichées, leurs valeurs s’additionnent.

Chacun correspond à un multiplicateur fixe :

Mini Bonus : 5x

Minor Bonus : 15x

Major et Mega Bonus : prix variables selon la valeur des coins et le nombre de Megaways

Nudge

De manière aléatoire, si un spin fait apparaître des devil coins et/ou des bonus prizes, mais que le devil wild n’est pas tombé, le rouleau horizontal peut se déplacer à la fin des réactions en chaîne pour faire apparaître le Wild.

Inversement, lorsque le devil wild est déjà présent, à la fin des réactions en chaîne, tout rouleau qui ne contient ni devil coins ni bonus prizes peut se remettre à tourner pour laisser tomber un ou plusieurs symboles bonus.

Free Spins

Chaque fois que le Diable apparaît, il lance des boules de feu sur un ou les deux coffres au-dessus des rouleaux. Chaque impact peut activer aléatoirement l’un ou les deux coffres pour déclencher des tours gratuits.

Si un seul coffre s’active, 6 tours gratuits sont accordés.

Si les deux coffres s’activent, 12 tours gratuits sont accordés.

Pendant le bonus, le Diable reste sur le rouleau horizontal et lance des boules de feu à chaque spin, offrant une chance de re-déclencher les tours gratuits selon les mêmes conditions.

Achat de bonus

En cliquant sur le bouton Feature Buy, nous avons découvert 2 options d’achats de bonus :

L’un mène directement aux tours gratuits grâce à une mise additionnelle de 80x.

L’autre permet d’ajouter un Wild sur le rouleau horizontal à chaque tour grâce à un pari supplémentaire de 10x.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Play With The Devil Megaway nous fait osciller entre frissons glacés et bouffées de chaleur avec sa forte volatilité. Les risques de pertes sont, en effet, plus importants, mais les potentiels de gains également.

Son RTP de 96.09% ne s’éloigne pas trop de la moyenne et pourrait être intéressant si nous arrivons à tenir assez longtemps pour le ressentir à travers nos gains. Néanmoins, il faut garder en tête qu’il s’agit d’une donnée théorique qui ne garantit en rien un retour fixe à chaque session.

Même si nous n’avons pas encore pu décrocher les 14 444.8x la mise, nous avons identifié un très bon potentiel sur cette slot avec une fréquence de gains moyenne de 4 tours sur 12.

Alternatives à Play with the Devil Megaway

L’univers infernal est assez populaire dans le monde des machines à sous. Il ne vous sera donc pas difficile de trouver un titre qui offre des sensations proches de celles de Play With The Devil Megaways. De notre côté, nous en avons trouvé 3 qui s’y rapprochent le plus en termes de qualité et de gameplay.

Play With The Devil

Tel un retour au péché originel, nous sommes repartis à la source avec le premier opus de Play With The Devil. Cette machine affiche le même univers envoûtant, ainsi que des fonctionnalités spéciales identiques, ce qui en fait une alternative de choix pour tous ceux qui apprécient l’expérience Play With The Devil Megaways.

Caractéristiques Détails Éditeur Red Tiger Thème Enfer RTP 95.71% Plage de mises 0,10€ – 20€ Gains maximums 2 523x la mise Grille 5×3

Phoenix Graveyard II

Si vous êtes en quête d’un univers plus sombre et plus oppressant, Phoenix Graveyard II est l’alternative idéale. Vous y trouverez de nombreuses fonctionnalités tout aussi palpitantes que celles de Play With The Devil Megaways, avec des opportunités de gains plus élevés.

Caractéristiques Détails Éditeur ELK Studio Thème Phoenix/Tombeau RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 25 000x la mise Grille 5×4

Angel VS Sinner

Pragmatic Play a aussi abordé le thème de l’enfer et des démons sur plusieurs de ses créations, mais Angel VS Sinner est celle qui se rapproche le plus de Play With The Devil Megaways. Cette machine à sous met en scène, le duel entre anges et démons dans des graphismes de la même qualité que celui de la réalisation de Red Tiger. Elle propose également un RTP sensiblement similaire.

Caractéristiques Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Ange et démon RTP 96.56% Plage de mises 0,10€ – 250€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 5×5

Play With The Devil Megaways : notre avis complet

Play With The Devil Megaways est une très belle machine à sous qui nous a agréablement surpris avec son ambiance plutôt légère pour son thème. Les graphismes sont tout simplement à couper le souffle et les animations très originales.

Attendris par l’allure potelet de la mascotte, nous nous sommes laissés emporter par le rythme frénétique des fonctionnalités qui nous ont attribué des gains substantiels. Par ailleurs, ces derniers ont parfaitement comblé la valeur des symboles standards jugés assez modestes par nos experts.

Notre plus grand coup de cœur reste sa gamme de mise rassurante et confortable, idéale pour gravir de hauts sommets sans avoir peur de voir sa bankroll partir en fumée.

🎰 Editeur de jeux Red Tiger 💰 Mises 0,20€ à 20€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 117 649