Machine à sous gratuite : Plague 1346  

Au cœur d’un Moyen Âge ravagé par la peste, une machine à sous lugubre s’éveille sous les cloches d’une ville en quarantaine : Plague 1346.

Trifecta Gaming a captivé notre attention avec cette création au thème décalé travaillé dans un style artistique de haute qualité. Le gameplay n’est pas non plus en laisse et propose une large panoplie de fonctionnalités qui peuvent vous mener vers des gains impressionnants.

Prêt à défier les ombres de l’histoire ? Suivez nos experts dans les ruelles infectées.

Les caractéristiques de la machine à sous Plague 1346

Plague 1346 est une machine à sous en ligne qui reflète parfaitement l’esprit novateur de Trifecta Gaming, un éditeur prometteur apparu sur le marché des casinos en ligne en 2023.

Un peu surpris par son thème glauque, nous avons été captivés par les détails des graphismes de cette création. Elle nous fait voyager dans le temps, dans les ruelles d’une ville infestée par la peste plongée dans la pénombre et où les cadavres s’amassent.

La grille, quant à elle, comporte 4 rouleaux sur 5 rangées et 20 lignes de paiement fixes. Elle accueille différents symboles comme les rats, les corbeaux ainsi que des icônes de cartes. Les gains s’obtiennent quand vous alignez au moins 3 icônes identiques sur l’une des lignes de paiements, sachant que seul le gain le plus élevé sera pris en compte.

D’une volatilité élevée de 5/5 et d’un RTP de 96.36%, ce titre s’est montré généreux à plusieurs reprises, notamment grâce aux bonus tours gratuits et les respins.

Comparée à d’autres machines à sous de Trifecta comme Zodiac Odyssey ou Sugar Daddy, Plague 1346 offre aussi de meilleures opportunités de gains avec un maximum de 34 562,5x la mise.

Caractéristique Détail Fournisseur Trifecta Gaming Thème Peste noire Grille 4×5 et 20 lignes de paiements Mise min / max 0,50€ à 40€ RTP 96.36% et 96.443% en mode achat de bonus Gain max 34 562,5x Bonus Free spins, symboles spéciaux

Les meilleurs sites pour jouer à la machine à sous Plague 1346

Millionz Casino : Grâce à son interface fluide et à son bonus sans condition de mise (100% jusqu’à 1 000€ + 50 Free Spins), ce casino est idéal pour s’immerger dans l’ambiance intense de Plague 1346.

Pampago : Ce site fiable et bien sécurisé propose un bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 1 000€ + 50 Free Spins avec un wager x35. Une belle occasion de découvrir Plague 1346 tout en remplissant progressivement les conditions de bonus.

Simsinos : Pour les amateurs de jeu sur mobile, Simsinos est une référence. Son bonus de 100% jusqu’à 500€ + 250 Free Spins, sans condition de mise, vous permet de plonger dans l’univers médiéval de Plague 1346 en toute liberté.

Comment fonctionne la machine à sous Plague 1346 ?

Nous n’avons pas eu de difficulté à prendre en main Plague 1346, car son architecture est la même que celle de ses sœurs avec les boutons de jeu à droite et les paramètres en bas à gauche. Elle propose, en revanche, moins de fonctionnalités.

Les différents symboles et fonctionnalités

Nous avons compté 10 symboles standards sur le tableau de paiement de plague 1346. Pour gagner, nous devons en aligner 3, 4 ou 5 symboles identiques sur des rouleaux adjacents à l’horizontale de gauche vers la droite en partant du rouleau le plus à gauche.

Les symboles classiques de cette slot sont classés en 3 catégories :

Symboles premiums : Le corbeau et le rat paient entre 0.75x et et 25x la mise.

Symboles moyens : Le masque, la fiole et la lampe sont récompensés entre 0.50x à 10x le pari.

Symboles de faible valeur : Les icônes de cartes sont rémunérées entre 0.25x à 3x la mise.

Nous y avons aussi trouvé plusieurs symboles spéciaux comme le Scatter et 3 sortes de Wild dont le modèle standard qui sert à remplacer les autres icônes pour constituer un assortiment gagnant.

Le fonctionnement bonus

Sur Plague 1346, les fonctions spéciales reposent principalement sur les symboles Wilds qui activent des respins. C’est d’ailleurs l’une des rares fois de notre vie que nous trouvons autant de Wilds sur une machine à sous en ligne.

Lors d’un tour sans gain, un convertisseur peut apparaître aléatoirement sur un Wild standard. Celui-ci se transforme alors en Wild spécial et déclenche un respin gratuit.

Wild Vagabond : Ce Wild se déplace à chaque tour vers une colonne aléatoire et s’étend en hauteur sur la case du dessus après chaque gain.

Wild Réplicateur : Il génère deux Wilds supplémentaires placés aléatoirement sur les rouleaux pendant un respin. Ces Wilds changent de position à chaque tour, mais ne restent pas en place.

Wild Expansif : Il s’étend sur toute la hauteur de sa colonne. Lorsqu’un gain est obtenu, il reste en place et déclenche un respin.

Les free spins et multiplicateurs

Les tours gratuits s’activent lorsque au moins 3 symboles Bonus apparaissent à l’écran, peu importe leur position.

Nombre de Scatters Nombre de tours gratuits 3 9 4 13 5 17

Les tours gratuits dans Plague 1346 ne se contentent pas de simples spins : ils démarrent par une séquence interactive en trois étapes, où le joueur doit faire des choix.

Étape 1 : phase de qualification

Le joueur choisi parmi trois options. En cas de bon choix, il accède à la suite du bonus.

Étape 2 : premier multiplicateur

Un nouveau choix permet de révéler un multiplicateur de gains.

Étape 3 : multiplicateur final

Un dernier choix détermine un second multiplicateur. Celui-ci est multiplié par celui de l’étape 2 pour créer le multiplicateur global appliqué à tous les gains pendant les tours gratuits.

Nous avons remarqué que, durant cette phase, les Wilds spéciaux sont plus fréquents et gagnent en puissance à chaque respin. Il est aussi possible de déclencher des tours gratuits supplémentaires grâce aux Scatters.

Que vaut le jeu Plague 1346 sur mobile ?

Comme pour ses autres titres, Trifecta a fait un excellent travail dans l’adaptation mobile de Plague 1346 sur mobile. La machine à sous s’adapte parfaitement à tout type d’écrans et fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Nous n’avons pas eu besoin de télécharger d’application spécifique, nous avons lancé notre première session sur la version mobile de Simsinos.

La navigation est fluide dès les premières secondes, tant au chargement qu’en jeu. Sur notre Redmi Note 7, le titre s’est lancé en moins de 5 secondes. Aucun ralentissement ni échauffement, même après de longues sessions.

Comptez en moyenne 10 % de batterie consommée par heure de jeu.

L’affichage est plus épuré avec une palette de couleurs plus concentrée, renforçant l’atmosphère du jeu. La grille occupe toute la hauteur de l’écran, tandis que les commandes sont regroupées en bas pour une prise en main facile, aisément accessible par le pouce.

Que vaut réellement la machine à sous Plague 1346 ?

Plague 1346 est une machine à sous très bien travaillée. Trifecta réussit haut la main son challenge de séduire les joueurs avec un thème original, sombre, mais irrésistible !

L’ambiance visuelle et sonore nous a complètement envoûtés, de sorte que certains membres de notre équipe ont trouvé le jeu un peu trop prenant pour une session nocturne. Mention spéciale au décor en arrière-plan, troublant, mais captivant.

Les mécaniques quant à elles, sont simples et riches en surprises. Les free spins se sont déclenchés assez facilement lors de nos sessions.

La mise minimale reste un peu haute, mais respecte nos standards pour une approche prudente. D’autant plus que le potentiel de gain compense largement avec un bon RTP et une haute volatilité. Bon équilibre entre accessibilité et intensité. Le jeu tourne bien sur mobile. Aucun bug. Aucune latence.

FAQ

Peut-on tester Plagues 1346 gratuitement ? Oui, vous pouvez jouer avec des mises fictives sur la version démo gratuite du jeu en haut de notre page ou sur les casinos en ligne que nous vous suggérons. Quel est le RTP de Plagues 1346 ? La machine à sous en ligne Plague 1346 propose un retour théorique de 96.36% dans le jeu de base et qui augmente à 96.443% en mode achat de bonus. Ces chiffres rentrent parfaitement dans la moyenne des slots, mais il ne faut pas oublier qu’il est donné à titre indicatif et reflète une estimation sur le long terme. Quelle est la volatilité de cette machine à sous ? Plague 1346 est une machine à sous très volatile avec une note de 5/5. Cela correspond à un niveau de risque élevé, à des gains assez rares, mais aussi à des gains qui peuvent être impressionnants quand l’occasion se présente. Plagues 1346 est-elle une machine à sous fiable ? Conçue par l’éditeur certifié Trifecta Gaming, plague 1346 est une machine à sous entièrement fiable. Elle utilise un RNG pour garantir des résultats équitables. Ses données clés sont clairement indiquées.

🎰 Editeur de jeux Trifecta Gaming 💰 Mises 0,50€ à 40€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 20 🔥 Jackpot Non