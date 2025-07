Pirots 4: machine à sous gratuite 

Propulsés à travers les étoiles après l’attaque d’un monstre abyssal, nous atterrissons en pleine orbite dans l’univers intrigant de la machine à sous Pirots 4.

Sous les néons glacés d’une station spatiale, les valeureux perroquets en scaphandre seront nos alliés pour collecter des gemmes et déclencher des cascades. Les bombes, les tours gratuits et les symboles spéciaux seront de la partie.

Prêt pour cette aventure cosmique ? Suivez les traces de notre équipage.

Présentation de Pirots 4

Comme son nom l’indique, Pirots 4 est le 4e volet d’une saga devenue culte signée ELK Studio.

Après la jungle, l’ère des dinosaures et le Far West, nous voilà partis pour une quête stellaire, à la recherche de notre trésor dérobé par un extraterrestre à tentacule.

Le jeu se déroule sur une grille futuriste de 6×6 rouleaux représentant une base spatiale. Celle-ci est placée sur une toile de fond étoilée, parsemée de quelques planètes et astéroïdes.

Si les visuels de la slot claquent, il n’en est pas moins des fonctionnalités qui font danser les pierres cosmiques et les perroquets à travers des cascades interminables, des respins et des tours gratuits.

Côté gain, ELK Studio conserve la même formule que sur les titres précédents avec un multiplicateur max de 10 000x la mise. Celui-ci s’avère difficile à atteindre, mais envisageable grâce à la forte volatilité qui nous a d’ailleurs surpris avec des gains élevés, bien que rares. Son RTP de 94% est un peu en dessous de la moyenne, mais reste acceptable.

Caractéristiques de Pirot 4

Grille : 6×6

RTP maximum : 94%

Volatilité : Élevée

Mise : De 0,20€ à 100€

Fonctions : cascades, translation de symboles, symboles gratuits, gains instantanés, tours gratuits

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Pirots 4 ?

Les boutons de commande de Pirots 4 sont éparpillés de part et d’autre de l’écran et ne sont pas opaques. Nous devons passer notre souris dessus pour qu’ils apparaissent.

En regardant en bas à gauche, nous avons le bouton de mise qui se déploie et qui affiche des options de paris allant de 0.20€ à 100€. Les spins quant à eux se lancent via le plus gros bouton en bas à droite.

Le menu Atoplay, se limite à 100 tours automatiques, mais c’est mieux ainsi, car il n’embarque pas des réglages spécifiques pour limiter les pertes.

Sous le bouton Xiter, nous avons 5 options d’achats de bonus.

Fonctionnement de la machine à sous Pirots 4

Le fonctionnement de Pirots 4 est vraiment atypique, limite spectaculaire. Mais si, comme nous, vous avez suivi la série depuis ses débuts, vous n’aurez pas de mal à le comprendre.

La mécanique est basée sur une structure de 6×6 rouleaux et pas de ligne de paiement fixe :

Nous gagnons quand un perroquet ramasse des pierres de la même couleur que lui, placées juste à côté de sa colonne.

La valeur des gains obtenus dépend du nombre de pierres collectées.

Nous pouvons d’ailleurs remporter une victoire avec une seule pierre alignée à un perroquet.

Les gemmes de Pirot 4 ne sont pas seulement de différentes formes, mais aussi de tailles variées correspondant à 7 niveaux :

Une pierre rouge peut rapporter entre 0.10x et 30x la mise

La valeur d’une gemme violette varie de 0.10x à 15x

La verte paie entre 0.05x et 10x

La bleue entre 0.50x et 7.50x

Les pierres collectées disparaissent de l’écran et sont remplacées par de nouveaux symboles pour déclencher une éventuelle cascade en cas de nouveau gain. La grille peut aussi accueillir d’autres icônes spéciales directement liées aux fonctionnalités spéciales de la slot.

Quels sont les bonus disponibles dans Pirots 4 ?

En plus des fonctions basiques héritées de ses grandes sœurs, cette machine à sous propose aussi quelques modes qui lui sont propres.

Collection Meter

Après chaque victoire, les symboles collectés par un oiseau sont envoyés dans la jauge au-dessus de notre grille.

Celle-ci se remplit au fil des cascades et se réinitialise à la fin du spin. Lorsqu’elle est pleine, le coffre s’ouvre et libère des symboles spéciaux qui sont ajoutés à des positions aléatoires sur la grille.

Le coffre peut se recharger 3 fois.

Switcheroo et Power Clash

Quand deux oiseaux se trouvent côte à côte, un Switcheroo peut les faire échanger de place ou déplacer un oiseau vers un symbole à collecter.

3 oiseaux ou plus placés sur des cases adjacentes provoquent une explosion. La Power Clash libère ainsi une zone de 5×5 symboles autour d’eux. Les oiseaux s’envolent, activant tout ce qu’ils croisent : bombe, black Holes, jetons, scatters, etc.

Corner Bombs

Aux 4 coins de notre base spatiale, nous avons des bombes avec les mêmes couleurs que les perroquets.

Si une pierre de la même couleur est placée sur une bombe et que celle-ci est collectée par un oiseau, la bombe explose à la fin de la collecte.

Tous les oiseaux sont retirés de la grille.

L’explosion efface une zone de 3×3 symboles de la station spatiale.

La grille s’élargit jusqu’à 8×8.

Cela crée également des tunnels interstellaires, qui peuvent contenir des symboles spéciaux à collecter.

Les 4 bombes d’angle peuvent aussi exploser de manière aléatoire, déclenchant une nouvelle chute de symboles.

Symboles spéciaux

Quand une fonction active un symbole spécial, les gemmes peuvent être remplacées par Scatters, un Super Scatters ou un Wild, mais aussi par d’autres icônes plus intéressantes :

Pièces : offre des gains instantanés entre 1x à 100x, à collecter. La pièce Max Win complète le dernier gain pour nous permettre d’atteindre le multiplicateur max.

Upgrade et Upgrade All : augmentent de 1 à 3 niveaux les symboles collectés par l’oiseau.

Transform : transforme un groupe de gemmes qui se trouvent à proximité des oiseaux en un symbole de la même couleur que ce dernier.

Spacecorn : forme des ponts permettant à l’oiseau d’atteindre un symbole.

Black Hole : lorsqu’il est collecté, il aspire les oiseaux et les symboles, puis les renvoie dans un ordre aléatoire.

Lost in Space

Si tous les symboles sont retirés pendant Spacecorn, le mode Lost in Space s’active avec 3 tours gratuits bonus sur une grille 8×8. Les spins réinitialisent grâce à de nouvelles pièces et passerelles collectées. À la fin, les oiseaux collectent les pièces adjacentes. Le Spacecorn facilite l’accès aux pierres.

Alien Invasion

Quand le vautour arrive, il collecte les symboles colonne par colonne. Il peut affronter les Pirots dans des duels spatiaux :

S’il gagne : l’oiseau est éjecté et un multiplicateur augmente

S’il perd : l’invasion s’arrête et le multiplicateur s’applique sur nos gains

Il ne collecte pas Black Holes, Spacecorn ou Transform

Peut déclencher les bombes d’angle en les ramassant

Si tous les oiseaux sont vaincus, le Bandit rafle tous les symboles restants

Bonus Game

L’apogée de notre odyssée est atteinte lorsque nous collectons 3 scatters et déclenchons 5 free spins qui augmentent de +1 pour chaque scatter supplémentaire.

La session se joue sur la grille initiale, mais un Super Scatter a contribué à son activation, nous accédons aux Super Free Spins. Nous jouons sur une grille de 8×8 et toutes les fonctions spéciales déclenchées avant le début du bonus s’activent simultanément au premier tour.

X-iter

Ce bouton est en réalité un portail dimensionnel qui nous mène directement vers les fonctions spéciales de la machine à sous :

Avec 3x la mise, nos chances de bonus sont multipliées par 4.

À 25x, cap sur Alien Invasion.

50x, et nous voilà dans Lost in Space.

Les Free Spins s’activent directement pour 100x la mise.

Et pour les Super Free Spins, il faudra miser 500x

RTP, volatilité et potentiel de gains

Son RTP de 94% n’est pas le meilleur atout de Pirots 4, car il se trouve en dessous de la moyenne. Néanmoins, avec sa forte volatilité, vous pourriez décrocher quelques victoires consistantes à condition de faire preuve de patience et de discipline !

Les gains maximums de 10 000x le pari n’est pas accessible au premier spin ni garantit au millionième, vous pouvez tout de même tenter votre chance avec des mises minimes, en dessous de 1€ et vous laisser surprendre.

Alternatives à Pirots 4

Nous devons admettre que Pirots 4 est assez unique dans son genre, néanmoins, nous avons identifié quelques créations qui peuvent offrir une expérience de jeu similaire.

Pirots 3

Un petit retour en arrière ne fait jamais de mal. Pirots 3 vous replonge dans la genèse de la saga, avec un style visuel plus terrestre et une mécanique assez similaire à celle de Pirots 4.

Caractéristiques Détail Éditeur ELK Studio Thème Perroquets, Far West RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×7

Tsar Wars

Développée par Nolimit City, Tsar Wars nous embarque aussi dans une aventure cosmique, mais avec une touche hilarante. Tout comme Pirots 4, sa gamme de fonctionnalités va vous impressionner !

Caractéristiques Détail Éditeur Nolimit Cty Thème Star Wars, Histoire russe RTP 96.05% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 19 755x la mise Grille 6×6

Brute Force : Alien Onslaught

Brute Force : Alien Onslaught peut parfaitement substituer Pirots 4 non seulement pour son thème des guerres interstellaires, mas aussi pour sa forte volatilité.

Caractéristiques Détail Éditeur Nolimit City Thème Espace, Aliènes RTP 96.01% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 80 000x la mise Grille 6×5

Pirots 4: notre avis complet

Pirots 4 est un véritable feu d’artifice aussi bien dans ses visuels que dans son fonctionnement.

Toutefois, sa richesse peut incommoder les joueurs débutants. Nous vous recommandons d’ailleurs de jouer sur la démo gratuite pour vous familiariser avec son gameplay. La gamme de mise permet aussi d’adopter une approche prudente afin de limiter un tant soit peu les pertes.

Nous nous attendions également à ce qu’ELK apporte quelques améliorations sur les perspectives de gains, notamment au niveau du RTP. La machine à sous nous a tout de même offert de belles opportunités à travers ses fonctions spéciales.

🎰 Editeur de jeux ELK Studio 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui