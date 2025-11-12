Pink Elephants Trinity : machine à sous gratuite 

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Millionz Casino : Notre avis en tant que joueur
Millionz Casino
1000 €
Jusqu'à 100 %
50 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x0
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
MyStake Casino : Notre avis en tant que joueur
MyStake
1000 €
Jusqu'à 100 %
Offre exclusive
Max bet : 5 €
Wager : x30
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Editeur: Thunderkick
Rouleaux : 6x4
Lignes : 4 096 à 16 384
Mise : 0,10€ à 100€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Pink Elephants Trinity : machine à sous gratuite 

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Thunderkick.

Pink Elephants Trinity : machine à sous gratuite 
Pink Elephants Trinity : machine
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Zap Attack Slot
Machine à sous gratuite : Zap A
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Grand Mêlée
Machine à sous gratuite : Grand
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Swords of Shoguns Slot
Machine à sous gratuite : Sword
Thunderkick
Machine à sous gratuite : The Wildos
Machine à sous gratuite : The W
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Jiggly Cash Slot
Machine à sous gratuite : Jiggl
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Dionysus Golden Feast
Machine à sous gratuite : Diony
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Rex the Hunt Slot
Machine à sous gratuite : Rex t
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Triple Christmas Gold Slot
Machine à sous gratuite : Tripl
Thunderkick
Machine à sous gratuite : Triple Royal Gold Slot
Machine à sous gratuite : Tripl
Thunderkick

Dans la quiétude d’un sanctuaire isolé, Pink Elephants Trinity s’éveille dans une explosion de lumière mystique. 

Née de l’imagination visionnaire de Thunderkick, cette création nous entraîne au cœur d’une vallée sacrée, où des singes en méditation invoquent la puissance des Mystery Feature, des Wilds et des tours gratuits. 

L’énergie de ces rituels réveillera-t-elle la générosité des éléphants roses pour vous offrir les 14 400x la mise ? Partez à l’aventure avec nous pour tenter de les décrocher ! 

Présentation de Pink Elephants Trinity 

Développé par Thunderkick, Pink Elephants Trinity marque le retour tant attendu d’une saga déjà adulée par les joueurs. Sauf que sur cette machine à sous, nous sommes face à un univers plus sombre et plus mystérieux.  

Après le désert et la vaste prairie des opus précédents sont donc remplacés par un sanctuaire mystique baigné d’une brume rose violacé.  

En toile de fond, une montagne sculptée et ponctuée par des chutes d’eau. La grille quant à elle affiche une structure de 6×4 rouleaux et offrir entre 4 096 à 16 384 façons de gagner.  

Cette mécanique pleine de rebondissements est portée par une volatilité extrême qui accroit les risques de pertes, mais augmente les perspectives de gains. Le RTP de 96.18% est quant à lui un peu en dessous de la moyenne, reste intéressant sur le long terme. 

Caractéristiques de Pink Elephants Trinity 

  • Grille : 6×4 
  • Lignes de paiement : 4 096 à 16 384  
  • RTP maximum : 96.18% 
  • Volatilité : élevée 
  • Mise : de 0,10€ à 100€ 
  • Fonctions : Mystery Feature, des Wilds et des tours gratuits. 
  • Gains max : 14 400x 
pink elephants trinity de thunderkick

Comment jouer à Pink Elephants Trinity?  

L’harmonie impose sa loi dans l’univers de Pink Elephants Trinity, et chaque élément trouve naturellement sa place.  

Les mises s’ajustent en deux clics grâce au menu « Bet » qui déploie l’éventail de pari accepté.  

Pour faire tourner les rouleaux, nous avons le bouton Spin avec la flèche tournante. Nous pouvons aussi jouer en mode « Autoplay ». Une option que nous trouvons très pratique, car elle nous permet d’enchaîner jusqu’à 5 000 tours automatiques. Cela sans risquer de dépasser nos limites. Cette option embarque en effet des réglages avancés pour déterminer les seuils à ne pas dépasser. 

2 autres boutons ont aussi retenu notre attention, dont l’option « Buy Ferature » qui mène directement vers 3 sortes de bonus et le bouton « Bet+ » qui permet d’améliorer nos chances de les déclencher. 

machine à sous pink elephants trinity

Fonctionnement de la machine à sous Pink Elephants Trinity 

Pink Elephants Trinity s’articule autour d’une grille de 6×4 rangées et 4 096 lignes de paiement. Au sommet de sa révélation, un 7e rouleau peut surgir pour élargir l’horizon et décupler les possibilités de gains. 

Nous décrochons des récompenses grâce à 3 à 6 symboles identiques sur des rouleaux consécutifs, en partant du rouleau le plus à gauche 

Dans le tableau de paiement, 10 sortes de symboles peuvent nous offrir des récompenses ainsi que 2 icônes spéciales :  

  • Les figures royales sculptées comme des os rapportent entre 1x et 2x la mise pour six symboles alignés. 
  • Les quatre singes méditatifs servent de symboles intermédiaires et offrent entre 2,50x et 5x la mise pour six symboles consécutifs. 
  • L’éléphant rose rapporte 8x la mise pour une combinaison de 6 symboles et peut atteindre 13x la mise lorsque le septième rouleau entre en jeu. 

Les Wilds jouent le rôle de joker, mais n’offrent pas de récompenses. Il en est de même pour le Scatter qui sert à déclencher les bonus free spins. 

Quels sont les bonus disponibles dans Pink Elephants Trinity ? 

Pink Elephants Trinity n’a pas seulement changé d’apparence, il a aussi injecté une dose d’adrénaline supplémentaire à travers ses nouvelles fonctions spéciales.  

Fonction Mystère 

Cette fonction nous a bien surpris lorsqu’elle se déclenche durant le jeu de base comme pendant les free spins. Elle peut notamment améliorer nos chances de déclencher les bonus en ajoutant des symboles scatter sur la grille au début d’un spin.   

  • Dans le jeu de base, jusqu’à 5 Scatters peuvent être injectés. 
  • Dans le jeu bonus, jusqu’à 3 Scatters peuvent être ajoutés. L’activation devient systématique à partir du niveau 5 des bonus.  

Bonus Game 

Le jeu bonus se déclenche lorsque nous collections 3 Scatters ou plus sur la grille. Nous décrochons alors 8 tours gratuits

Toutefois, si nous obtenons 4 à 6 Scatters dès le départ, certains animaux spéciaux peuvent être actifs au début du bonus. Les bonus Free Spins s’accompagnent également de multiplicateurs qui nous sont attribués suivant le nombre de scatter : 

  • 2 Scatters accordent un multiplicateur de cacahuètes x2 
  • 3 Scatters accordent un multiplicateur x3 et +3 tours gratuits
free spins pink elephants trinity

Bonus Game Levels 

Pink Elephants Trinity nous fait évoluer sur 6 niveaux dans ses bonus tours gratuits. Quand les Pink Elephants et les Scatters tombent sur la grille, nous récupérons leur cacahuète pour progresser et passer au niveau suivant. Nous gagnons +3 tours gratuits supplémentaires à chaque palier que nous franchissons.  

  1. Niveau 1 – Entrée (0 cacahuète) 
    Ce premier palier reprend le jeu de base, à une différence près : la collecte de cacahuètes est désormais activée pour commencer notre ascension. 
  1. Niveau 2 – Patte sauvage de Panthera (21 cacahuètes) 
    Les Wilds apparaissent entourés de cadres lumineux et peuvent se transformer en Wilds collants s’ils sont touchés par un autre Wild ou par les interventions du Jaguar ou du Bufo. 
  1. Niveau 3 – Griffe sauvage du Jaguar (34 cacahuètes) 
    Avant chaque tour, un nouveau Wild est ajouté sur les rouleaux 2 à 5. S’il tombe sur un cadre Panthera, il devient automatiquement collant pour le reste du bonus. 
  1. Niveau 4 – Saut sauvage du Bufo (55 cacahuètes) 
    Ce niveau permet d’améliorer un Wild collant en Sticky Peanut, ou d’en créer un s’il n’en existe pas encore. Si aucune amélioration n’est possible, le Bufo reste en attente. 
  1. Niveau 5 – Ascension du Singe (89 cacahuètes) 
    Les animaux spéciaux disparaissent, tout comme les 4 symboles de singes à gains moyens. Les Wilds collants restent en place et la fonction Mystère se déclenche à chaque tour, créant une tension constante. 
  1. Niveau 6 – Fin de partie (144 cacahuètes) 
    Un 7ᵉ rouleau s’ajoute et débloque 16 384 manières de gagner. Tous les Wilds collants se transforment en Sticky Pink Elephants, les cacahuètes disparaissent et seuls les symboles d’éléphants restent en jeu. 

Ante Bet+  

Quand la patience n’est pas notre fort, Pink Elephants Trinity nous offre des raccourcis pour accélérer la chasse aux éléphants roses. 

Avec Bet+, nous pouvons augmenter notre mise pour booster les chances de déclencher le jeu bonus : 

  • Bonus Boost : x2 la mise pour 3x plus de chances d’obtenir un bonus. 
  • Bonus Boost Plus : x3 la mise pour 6x plus de chances
  • Bonus Boost Ultra : x5 la mise pour 12x plus de chances
  • Bonus Boost Extreme : pour un pari additionnel de 55x, nous avons 144x plus de chances de déclencher le jeu bonus. 
achat bonus pink elephants trinity

Achat de bonus 

Pour ceux qui veulent un accès direct au jeu bonus, trois options sont disponibles : 

  • Pour 150x la mise, nous accédons directement au Jeu Bonus classique, avec 3 Scatters.  
  • Pour 300x la mise, le bonus s’ouvre avec 4 Scatters. Ce palier augmente nos chances de démarrer avec des animaux spéciaux déjà actifs. 
  • Pour 600x la mise, nous déclenchons le Jeu Bonus avancé, avec 5 Scatters ou plus garantis.  

RTP, volatilité et potentiel de gains 

A notre plus grand plaisir, les potentiels de gains de Pink Elephants Trinity ont été revus à la hausse avec un multiplicateur de 14 400x la mise. Une récompense qui peut paraître illusoire au premier spin, mais la forte volatilité de la machine à sous peut bien nous surprendre. 

Le RTP de 96.18% quant à lui se trouve un peu en dessous de la moyenne, mais reste satisfaisant. Si nous arrivons à jouer suffisamment longtemps, nous pourrions profiter d’un bon retour de la part de cette slot. 

Alternatives à Pink Elephants Trinity  

Envie de plus de féerie et de magie ? Nous vous suggérons 3 autres titres qui partagent le même esprit que Pink Elephants Trinity.  

Pink Elephants  

Mère de Pink Elephants Trinity, cette machine à sous constitue une alternative intéressante. Elle nous reconnecte avec les esprits des éléphants roses, mais cette fois-ci dans un cadre plus clair et moins mystérieux. Nous y trouvons également d’autres animaux que les singes. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Thunderkick 
Thème Mystique  
RTP 96.10% 
Plage de mises 0,10€ –100€ 
Gains maximums 8 200x la mise 
Grille 6×4 
pink elephants alternative pink elephants trinity

Pink Elephants 2 

Pink Elephants 2 est celui qui précède Pink Elephants Trinity dans la saga. Cette machine à sous prolonge donc l’aventure féérique avec ses éléphants roses emblématiques. La grille et les symboles restent aussi familiers, mais l’univers est plus lumineux.  

Sur cette slot, nous avons droit à des gains plus élevés que sur le premier opus, mais qui sont toutefois en dessous de celui de. Son RTP est cependant plus élevé

Caractéristiques Détails
Éditeur Thunderkick 
Thème Mystique  
RTP 96.13% 
Plage de mises 0,10€ –100€ 
Gains maximums 10 000x la mise 
Grille 6×4 
pink elephants 2 alternative pink elephants trinity

Zodiac Oddyssey 

Nous pensons que Zodiac Odyssey de Trifecta Gaming constitue également une excellente alternative pour continuer notre quête de paix et d’harmonie initiée avec Pink Elephants Trinity. L’interface est superbe, captivante à l’œil, et le gameplay est tout aussi riche. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Thunderkick 
Thème Mystique  
RTP 96.51% 
Plage de mises 0,10€ –15€ 
Gains maximums 9 862x la mise 
Grille 6×6 
zodiac odysseyalternative pink elephants trinity

Pink Elephant Trinity: notre avis complet  

Découvrir la version remastérisée l’emblématique série de Thunderckik a été une expérience des plus plaisantes, mais aussi des plus surprenantes ! 

La mécanique de base conserve l’esprit du titre original, mais les nouvelles fonctions spéciales apportent une vraie profondeur. Cela peut dérouter les joueurs moins habitués, surtout lors des premières parties. 

Heureusement, après quelques tours, nous avons pu y voir plus clair et avons même été surpris par les potentiels de gains que les free spins peuvent offrir. 

Côté ambiance, nous avons été bluffés. Les graphismes sont magnifiques, les effets lumineux saisissants et la bande-son crée une atmosphère à la fois mystique et énergique. 

🎰 Editeur de jeux Thunderkick
💰 Mises 0,10€ à 100€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 4 096 à 16 384
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

red baron live
Red Baron Live
Jeux de Live Casino
ez marble race las vegas live ezugi
EZ Marble Race Las Vegas d’Ezugi: Que vaut ce jeu ?  
Jeux de Live Casino
halloween auto roulette live
Halloween Auto Roulette : Que vaut ce jeu ?  
Jeux de table
money time live
Money Time Pragmatic: Testez ce jeu de casino en live 
Jeux de Live Casino
chicken road
Chicken Road : Que vaut ce jeu ? 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
heads will roll crash game
Heads Will Roll : Que vaut ce jeu de casino ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Vortex Casino : Notre avis sur ce jeu 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !