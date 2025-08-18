Phoenix Graveyard II : machine à sous gratuite 

D’un coup de tonnerre suivi d’un rugissement de guitare, ELK Studios marque la renaissance du légendaire phénix dans Phoenix Graveyard II.

Après une aventure dans les mondes colorés de Conquer Babylon et Seamen, nous franchissons les grilles d’un univers lugubre, mais avec un gameplay tout aussi captivant. Entre batailles de Wilds, rangée de fonctionnalités et tours gratuits, cette machine à sous a maintenu nos sens en alerte tout au long de la session.

En quête de sensations fortes ? Suivez nos pas dans les méandres de ce cimetière mystérieux.

Présentation de Phoenix Graveyard II

Phoenix Graveyard II est une machine à sous qui nous a marqué par son esthétique et par son intensité de jeu.

Ce flot d’adrénaline, signé ELK Studios, arbore un style sombre et gothique, avec comme scène principale un cimetière lugubre éclairé par la lueur blafarde de la lune. Au centre de l’action, une grille de 5×4 rouleaux qui peut offrir jusqu’à plus de 1 024 manières de gagner.

La structure est encadrée par deux lanternes dont la flamme vacille au rythme du vent. En toile de fond : des arbres tordus, des tombes et la silhouette d’une maison probablement hantée.

Cette machine à sous nous fait frissonner non seulement pour ses visuels, mais aussi pour sa volatilité extrême. Avec la mise minimale de 0.20€ nous pouvons faire face aux risques qu’elle représente.

Le seuil maximal de 100€ n’est, en revanche, pas l’idéal si vous voulez jouer assez longtemps et ressentir le RTP de 94% à travers vos gains.

Caractéristiques de Phoenix Graveyard II

Grille : 5×4

Lignes de paiement : 1 024+

RTP maximum : 94%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,20€ à 100€

Fonctions : symboles spéciaux, respin, rangée bonus, free spins, ligne de fonctionnalités, achat de bonus

Gains max : 25 000x

Comment jouer à Phoenix Graveyard II ?

Comme sur le premier opus, nous avons trouvé toutes les options pratiques pour optimiser notre expérience de jeu :

Les mises s’ajustent via la pile de jetons en bas à gauche de la grille. Ce menu comporte une liste complète des montants disponibles.

Pour lancer les tours, nous avons 2 possibilités : via le bouton « Spin » ou en programmant jusqu’à 100 Autospins avec le bouton « Auto ». Nous préférons jouer par tranche de 10 à 25 tours pour garder un minimum de contrôle sur nos mises.

Nous pouvons prendre un raccourci vers les bonus avec des mises additionnelles en appuyant sur X-iter.

Fonctionnement de la machine à sous Phoenix Graveyard II

Sur ce deuxième opus de Phoenix Graveyard, ELK Studio a réduit le terrain de jeu avec une grille de 5×4 rangées. Il conserve, en revanche, le nombre de lignes de paiement évolutif, offrant jusqu’à plus de 1 024 manières de gagner.

Le système de paiement est assez classique. Nous décrochons une récompense en alignant au moins 3 symboles identiques sur les rouleaux adjacents en partant de l’extrémité gauche de la grille.

Nous y avons trouvé beaucoup de symboles, mais en y regardant de plus près, nous avons constaté qu’il existe 2 versions pour chaque personnage.

Les icônes de faible valeur sont les symboles de cartes 10 et J stylisés dans le thème glauque et offrant des récompenses allant de 0.10x à 0.20x le pari.

Les cartes royales (A, K, Q), quant à elles, conservent ce même style et paient entre 0,15x et 0,40x la mise.

Les personnages, en tant que symbole premiums sont rémunérés entre 0.40x à 2.50x la mise.

Quels sont les bonus disponibles dans Phoenix Graveyard II ?

ELK Studio étend encore un peu plus nos possibilités avec le gameplay de Phoenix Graveyard II à travers des fonctionnalités encore plus originales.

Phoenix et Reaper Wilds

Ce titre base son fonctionnement sur les 2 Wilds qui, en plus de remplacer les symboles payants, permettent d’activer différentes sortes de fonctionnalités :

Le Phoenix Wild : porteur de renaissance, ce joker offre un respin et se déplace aléatoirement d’une case à l’autre après chaque respin.

Le Reaper Wild : incarnation des ténèbres, ce wild attribue un respin, tout en se déplaçant vers la gauche à chaque tour jusqu’à quitter la grille.

Batailles Sauvages

Quand 2 Wilds tombent sur la grille, nous gagnons plus de respin. Nous assistons aussi à une bataille au coup par coup entre eux et le vainqueur remporte le multiplicateur de l’autre.

Si le Phoenix gagne : 1 à 5 plumes Wild apparaissent sur la grille.

Si le Faucheur remporte la victoire : les symboles bas sont supprimés et remplacés par des icônes premiums.

Phoenix Skull and Reaper Skull

Les éléments placés en haut de la grille servent de support aux fonctions spéciales de Phoenix Graveyard II, à commencer par les crânes qui s’allument aléatoirement :

Le Crâne du Phoenix fait apparaître 1 à 3 Phoenix Wilds suivis de respins.

Le Crâne du Reaper ajoute un Reaper Wild sur le rouleau le plus à droite et maintient les rangées de fonctionnalités actives durant les respins.

Rangée de Fonctionnalités

En dessous des crânes, une rangée de 5 colonnes d’apparence neutre s’active quand un Wild tombe sur la grille. Les cases peuvent dévoiler des positions vides ou activer l’une des fonctions suivantes :

Split : divise les symboles sur la grille de différentes manières, augmentant ainsi le nombre de lignes de paiement. Cela peut toucher l’ensemble de la grille pour le Split All ou un groupe de symboles pour le Split left and Right.

Split One : sélectionne une position aléatoire sur la bobine en dessous et augmente ses façons de gagner allant de 1 à 6.

Power Up : augmente la division des cases touchées si elle a déjà été divisée.

Spawn Reaper : fait apparaître un Reaper sauvage sur une position aléatoire de la grille.

Respin : bloque tous les Wilds à leur place et déclenche un respin.

Jeu Bonus

Pour 3, 4 ou 5 symboles Scatter, nous recevons respectivement 6, 8 ou 10 tours gratuits, mais les respins en attente se lancent avant le début des bonus. Durant les Free Spins, les Wilds restent collés sur la grille et se déplacent vers une autre position, tout en activant une case de la rangée des fonctions.

Si d’autres Phénix apparaissent pendant la fonction, ils restent également sur la grille et ajoutent +1 tour gratuit.

Super Bonus

Si nous faisons apparaître un symbole Super Bonus sur la bobine la plus à droite ou que nous déclenchions un bonus pendant qu’un crâne est actif :

Toute la rangée de fonctions s’active.

L’effet Power Up se déclenche et le bonus passe en Super Bonus.

Nous recevons +2 tours gratuits supplémentaires.

Achats X-iter

Sous le bouton X-iter, nous avons découvert un large panel de choix pour acheter les bonus :

2,5x la mise : pour quatre fois plus de chances de déclencher le bonus.

5x la mise : pour huit fois plus de chances de déclencher le bonus.

50x la mise : toutes les positions de rangée de fonctions sont débloquées et les symboles bonus sont remplacés par des super bonus.

100x la mise : déclenche immédiatement le bonus classique.

500x la mise : accès immédiat au super bonus.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Au vu de ses fonctionnalités, nous pouvons nous attendre à beaucoup de surprises venant de cette machine à sous. D’autant plus que sa forte volatilité s’aligne parfaitement à son ambiance palpitante avec des risques de pertes élevés, mais des gains potentiellement élevés.

Son RTP de 94% a été revu à la baisse comparé au premier opus, mais cette slot vaut toujours la peine d’être jouée sur le long terme.

Pour ce qui est de son multiplicateur max de 25 000x la mise, nous n’avons pas eu l’occasion de le décrocher. Par ailleurs, de tels sommets ne sont pas forcément accessibles, mais comme le hasard reste seul maître à bord, tout est toujours possible.

Alternatives à Phoenix Graveyard II

D’après notre expérience, plusieurs machines à sous peuvent offrir une expérience aussi palpitante que Phoenix Graveyard II. En voici 3 d’entre elles.

Phoenix Graveyard

Le premier opus partage l’ambiance sombre et macabre de Phoenix Graveyard II, avec certes moins de fonctionnalités, mais un RTP plus élevé. Son multiplicateur maximal est en revanche moins important.

Caractéristiques Détail Éditeur ELK Studio Thème Phœnix/Cimetière RTP 95% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5 rouleaux

Rex Stamped

Nous avons trouvé quelques points communs entre Rex Stamped et Phoenix Graveyard II, non seulement dans son thème, mais aussi dans sa mécanique en général. Le RTP et la volatilité sont quasiment les mêmes.

Caractéristiques Détail Éditeur ELK Studio Thème Dinosaures RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 25 000x la mise Grille 5×4

Plagues 1346

La machine à sous Plagues 1346 de Trifecta nous plonge dans une ambiance historique dramatique proche du côté sombre de Phoenix Graveyard II. Elle est tout aussi volatile et riche en fonctionnalités, mais cette fois-ci avec un RTP plus élevé.

Caractéristiques Détail Éditeur Trifecta Gaming Thème Peste noire RTP 96.36% Plage de mises 0,50€ – 40€ Gains maximums 34 562,5x la mise Grille 5×4

Phoenix Graveyard II : notre avis complet

Phoenix Graveyard II est une machine à sous exceptionnelle qui a mis nos nerfs à rude épreuve, mais qui nous a aussi fait frissonner avec des gains inattendus, et cela, malgré son RTP un peu en dessous de la moyenne.

Sa gamme de mises est suffisamment large, nous ayant permis de tenir assez longtemps face à sa forte volatilité.

Nous avons eu un peu de mal à cerner ses différentes fonctionnalités, mais en jouant à la version démo, nous avons pu les découvrir une par une sans risquer de perdre de l’argent.

Côté visuels, nous n’avons rien à redire : cette création est juste un chef-d’œuvre !

🎰 Editeur de jeux ELK Studio 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 1 024