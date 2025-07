Olympus Wins Super Scatter : machine à sous gratuite

Portée par des nuages roses et des colonnes célestes, la machine à sous Olympus Wins Super Scatter, se dévoile à nous tel un petit écrin d’or.

Petite dans ses apparences, mais grande dans ses fonctionnalités, cette création de Pragmatic Play cache sous ses airs légers un potentiel de gain immense. Sur ses rouleaux s’enchainent symboles spéciaux, multiplicateurs et free spins.

Prêt à gravir les marches de l’Olympe ? Notre équipe vous ouvre le chemin !

Présentation d’Olympus Wins Super Scatter

Olympus Wins Super Scatter de Pragmatic Play est, comme qui dirait, une version miniature de Gates of Olympus, pensée pour offrir une expérience plus légère.

Née d’une collaboration avec Fat Panda, cette machine à sous propose une grille atypique de 5 rouleaux et 2 000 lignes de paiements. Elle s’élève avec légèreté dans un ciel peuplé de nuages roses et violets, là où Zeus nous attend avec son air le plus doux et même attendrissant !

Éclair à la main, il se tient toujours prêt à déclencher les tours gratuits, à attribuer de meilleurs multiplicateurs et même à transformer des gains classiques en des récompenses étincelantes.

Si la majorité des slots s’arrêtent à une mise maximale de 100€, Olympus Wins Super Scatter va jusqu’à 240€, ce qui saurait satisfaire les grands parieurs. De notre côté, nous trouvons que le minimum de 0.20€ est idéal pour amortir les risques représentés par sa haute volatilité.

La slot propose d’ailleurs un bon RTP de 96.5% qui pourrait être intéressant si nous jouons sur le long terme. Avec un peu de chance, peut-être que nous arriverions à décrocher les gains max de 100 000x le pari !

Caractéristiques d’Olymous Wins Super Scatter

Grille : 5 rouleaux et 2 000 lignes de paiements

RTP maximum : 96,5%

Volatilité : Élevée

Mise : De 0,20€ à 240€

Fonctions : cascades, tours gratuits, multiplicateurs, symboles dorés

Gains max : 100 000x

Comment jouer à Olympus Wins Super Scatter ?

La première chose qui nous a marqués sur Olympus Wins Super Scatter, c’est son interface optimisée pour mobile, avec tous les boutons placés en bas de l’écran.

Pour ajuster nos mises, la pile de jetons nous propose plusieurs options. Pour connaître la valeur de notre mise, il nous suffit de regarder la case «mise totale ».

Les spins se lancent via le bouton au milieu, mais nous pouvons programmer jusqu’à 1 000 tours automatiques via le mode « Autoplay ». Comme nous ne pouvons pas définir des limites de gains ou de pertes, nous préférons jouer les spins 10 par 10.

Les paramètres se trouvent sous le menu avec l’engrenage et les règles générales, en français sous le bouton « i ».

Fonctionnement de la machine à sous Olympus Wins Super Scatter

Olympus Wins Super Scatter nous a beaucoup surpris avec la simplicité de ses mécaniques. Une fois le spin lancé, nous espérions aligner 3 à 5 symboles sur les cases adjacentes de gauche à droite pour remporter un prix.

Avec 2 000 lignes de paiements actifs, nous espérons former des combinaisons gagnantes plus facilement. Par ailleurs, la slot embarque un système de cascade qui décuple nos opportunités de gains.

Pour ce qui est des symboles, son tableau de paiement comporte 9 icônes classiques et 3 symboles spéciaux :

Les symboles de faible valeur sont représentés par les icônes de cartes qui payent entre 0.05x à 0.60x la mise pour 3 à 5 symboles identiques sur une ligne.

Les symboles premiums sont illustrés par la couronne, la bague, la coupe et le sablier. Ces derniers payent entre 0.25x à 2.50x le pari pour une combinaison de 3 à 5 symboles.

Les symboles spéciaux : Wild : représenté par la porte de l’Olympe, il apparaît uniquement sur les rouleaux 2,3 et 4 de la grille. Il substitue toutes les icônes classiques pour former des assortiments gagnants. Scatter : incarné par Zeus, il peut atterrir sur tous les rouleaux et déclenche les tours gratuits. Super Scatter : peut activer les tours gratuits et même attribuer la plus haute récompense de la machine à sous.

:

À chaque gain, les combinaisons gagnantes sont mises en surbrillance avant d’être retirées de la grille et les symboles restants tombent en bas de l’écran et les emplacements vides sont comblés par de nouveaux symboles venus d’en haut. Les cascades continuent jusqu’à ce que plus aucune combinaison gagnante n’apparaisse .

En cas de gain exceptionnel, le jeu s’arrête un moment pour le mettre en évidence.

Quels sont les bonus disponibles dans Olympus Wins Super Scatter ?

Comme toute création de Pragmatic Play qui se respecte, Olympus Wins Super Scatter se démarque par sa longue liste de fonctionnalités spéciales. Ces dernières nous ont surtout impressionnés avec les opportunités qu’elles nous ont attribuées !

Multiplicateurs en cascades

Au-dessus de la grille, vous verrez un collecteur qui indique l’évolution de vos multiplicateurs x2, x3 et x5. À chaque nouvelle cascade, il monte d’un cran jusqu’à atteindre un maximum de x5.

À la 4e cascade, le multiplicateur reste à 5x pour toutes les cascades suivantes. Le compteur est remis à zéro lorsque plus aucun assortiment gagnant ne se forme.

Symboles dorés

Les symboles normaux peuvent devenir de super symboles en étant marqués en doré. Ces icônes tombent exclusivement sur les rouleaux 2, 3 et 4, et lorsqu’ils contribuent à un assortiment gagnant, ils se transforment en WILD pour la prochaine cascade.

Super Scatter

Le Super Scatter est le meilleur symbole que nous puissions espérer obtenir sur Olympus Wins Super Scatter, car il peut nous mener vers le plus gros jackpot du slot !

Si 3 de ces symboles déclenchent les tours gratuits, ils peuvent aussi attribuer de belles récompenses :

Pour 1 Super Scatter + 2 Scatters classique, nous gagnons 50x notre mise

Une combinaison de 2 Super Scatters + 1 Scatter est payée à 500x le pari

3 Super Scatters permettent de remporter jusqu’à 5 000x la mise

4 Super Scatters permettent de décrocher la plus haute récompense de 100 000x le pari

Free Spins

Quand au moins 3 Scatters ou Super Scatters sont présents sur nos rouleaux, nous obtenons 10 tours gratuits. Chaque nouveau Scatter ajoute 2 spins à notre compteur.

Pendant cette session, tous les gains commencent avec un multiplicateur de 2x qui s’applique aux combinaisons gagnantes. Celui-ci passe à 4x, 6x et 10x après chaque cascade. Il est fixé à 10x à partir de la 4e cascade, et est ramené à 2x à la fin de la réaction en chaîne.

Le bonus Free Spins de Olympus Wins Super Scatter se renouvelle grâce à 3 nouveaux Scatters qui tombent sur la grille.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Olympus Wins Super Scatter promet des gains dignes du géant de son créateur, avec un maximum de 100 000x la mise. Pour être réalistes, nous ne pensons pas que cette somme soit vraiment à portée de main. Mais, tout peut basculer avec seulement 4 Super Scatter sur la grille !

Nous avons aussi decelé un grand potentiel de gain chez cette machine à sous grâce à son RTP de 96.5% qui rentre parfaitement dans la moyenne et à ses fonctionnalités spéciales.

Comme tout jeu à forte volatilité, il nous a réservé de longues sessions creuses. Mais au bout d’un moment, le slot s’est montrée généreuse et nous a donné l’opportunité de récupérer une grande partie de nos pertes sur un bonus free spins.

Alternatives à Olympus Wins Super Scatter

Fans de Pragmatic Play, nous avons sélectionné quelques titres à découvrir dans la même veine qu’Olympus Wins Super Scatter.

Gates of Olympus Super Scatter

Impossible de parler d’Olympus Wins Super Scatter sans évoquer son grand frère, Gates of Olympus, également développé par Pragmatic Play. Cette fois-ci nous allons nous tourner vers sa version Super Scatters qui, elle aussi, permet de décrocher un jackpot de 50 000x grâce à 4 Super Scatters sur la grille.

Ce titre culte propose une atmosphère plus intense et met en scène un Zeus imposant, propulsant des multiplicateurs de 2x à 500x sur une grille 6×5 en système tumbling. Les deux titres partagent en revanche la même volatilité et le RTP de 96,50 %.

Caractéristique Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie grecque RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ – 360€ Gains maximums 50 000x la mise Grille 6×5

Zeus vs Hades Gods of War

Lancée en mai 2023 par Pragmatic Play, Zeus vs Hades ne perd pas du poil de la bête et séduit les amateurs de slots mythologiques. Elle constitue une excellente alternative à Olympus Wins Super Scatter avec son RTP de 96.07% et sa forte volatilité. Ses opportunités de gains sont moins impressionnantes, mais nous semblent plus réalistes !

Caractéristique Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie grecque RTP 96.05% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 5×5

Starlight Princess 1000

Starlight Princess 1000 est aussi une création de Pragmatic Play, mais elle nous emmène dans un univers totalement antagoniste de celui d’Olympus Wins Super Scatter. Néanmoins, nous y retrouvons les graphismes détaillés ainsi que le gameplay riche en fonctionnalités.

Caractéristique Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Fantaisie RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ – 125€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 6×5

Olympus Wins Super Scatter : notre avis complet

Pour une machine à sous inspirée de la mythologie, Olympus Wins Super Scatter a su se démarquer du lot. Et ce qui nous a le plus étonnés, c’est que ce soit sa simplicité qui fasse toute la différence !

Nous avons tout de même retrouvé la touche Pragmatic Play dans ses graphismes qui sont exceptionnels. Notre seul regret serait que l’interface se limite à un affichage pour mobile, ce qui limite notre immersion.

Les fonctionnalités spéciales sont bien pensées et se déclenchent assez régulièrement et nous ont même menés à plusieurs big wins !

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play 💰 Mises 0,20€ à 240€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 2 000 🔥 Jackpot Non