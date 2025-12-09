MonkeyPop 2 : machine à sous gratuite

Editeur: AvatarUx
Rouleaux : 5x3
Lignes : 16 807
Mise : 0.10€ à 300€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Avalanche : Oui
Derrière les pétales de cerisier qui flottent au vent, MonkeyPop 2 s’éveille dans univers calme et apaisant.

Mais sous cette douceur apparente, le jeu nous surprend vite avec une mécanique bien plus vive  faite de cascades, de multiplicateurs et de tours gratuits capables d’illuminer nos sessions avec des gains de 10 000x de gains.

Envie d’explorer ces subtilités avec plus de clarté ? Laissez nos experts vous éclairer. 

Présentation de MonkeyPop 2

MonkeyPop 2 marque le retour d’un tableau culte, apparu pour la première fois en 2022 et qui revient aujourd’hui avec une identité encore plus douce et plus raffinée.

Signée par AvatarUX, cette machine à sous propose une interface harmonieuse et méditative basée sur une grilled’apparence classique de 5×3 rangées.

Celle-ci est installée sur une toile de fond en forme de havre de paix avec un ruisseau brumeux qui serpente entre les rochers, un cerisier en fleurs se dresse au bord de l’eau et un singe en pleine méditation veille depuis la droite de l’écran.

Cette machine à sousrévèle toutefois une personnalité contrastée dans sa mécaniqueavec une volatilité plus vive que ce que ses couleurs pastels le disent.

Son RTP de 96.05% ne s’éloigne pas de la moyenne et s’avère très intéressant sur le long terme. La gamme de mises quant à elle s’étend entre 0,10€ à 300€, ce qui nous offre une bonne marge pour ajuster notre approche et tenter de tirer parti de ce taux.

Caractéristiques de MonkeyPop 2

  • Grille : 5×3
  • Lignes de paiements : 16 807
  • RTP maximum : 96.05%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0.10€ à 300 €
  • Fonctions : cascades, multiplicateurs, tours gratuits, achat de bonus
  • Gains max : 10 000x
Monkeypop 2 Avatarux

Comment jouer à MonkeyPop 2 ?

Le tableau de commande de MonkeyPop 2 est graphiquement moins élaboré que le premier opus, mais s’avère plus fourni :

Le menu de mises prend la forme d’une petite tour de jetons qui regroupe une sélection nette de valeurs qui nous permet d’ajuster tranquillement notre pari avant d’activer le spin.

Pour lancer un tour, nous disposons du bouton circulaire orné d’une flèche, mais nous avons aussi un mode Autoplay capable d’enchaîner automatiquement un nombre infini de spins.

Avec le mode turbo sous le petit éclair, nous pouvons accélérer la cadence et jouer une centaine de tours en moins de 2 minutes.

Même sans limites prédéfinies, nous gardons la liberté de reprendre la main et de modifier nos mises à tout moment.

Enfin, la fonction XPress réunit plusieurs options d’achat de bonus pour pimenter nos sessions grâce à une mise additionnelle.

Machine à sous MonkeyPop 2

Fonctionnement de la machine à sous MonkeyPop 2

Dans MonkeyPop 2, le mantra du jeu se récite sur une grille de 5×3 rangées qui peut pourtant s’élever à chaque victoire grâce à la fonction PopWins.

Dès que 3 symboles identiques ou plus s’alignent sur des rouleaux adjacents, la grille étend sa hauteur. Les icônes gagnantes disparaissent et 2 nouvelles rangées s’ajoutent à notre grille. Ce mécanisme de cascade atypique se perpétue jusqu’à atteindre un total de 16 807 façons de gagner.

Pour ce qui est du tableau de paiement, il est composé de 11 symboles stylisés dans le thème :

  • Les cartes (10 à A) : les icônes de faibles valeurs sont récompensées de 0.20x et 0.60x la mise.
  • Les 4 singes colorés : en tant que symboles premium, ils payent entre 0.40x et 2.50x le pari.

La slot embarque aussi des symboles spéciaux que nous trouvons habituellement sur les machines à sous, dont un Wild et un Scatter.

Quels sont les bonus disponibles dans MonkeyPop 2 ?

Sous l’esthétique zen et méditative de MonkeyPop 2, nous avons découvert un système de jeu qui crée un contraste surprenant. Les mécaniques se révèlent bien plus nerveuses qu’il n’y paraît, et insufflent à chaque tour, une délicieuse tension qui tranche avec la douceur visuelle du décor.

PopWins

AvatarUx conserve la mécanique PopWins que nous avons tant appréciée sur le premier volet. Ainsi, à chaque combinaison gagnante, nous pouvons voir la grille changer de configuration et nous offrir plus de possibilités de gains :

  1. Les symboles gagnants disparaissent instantanément pour laisser place à deux nouveaux symboles.
  2. Tant que des gains continuent de s’enchaîner, le processus se répète.
  3. Dans le jeu principal, nous pouvons atteindre 6 hauteurs de cases.
  4. La grille peut afficher et jusqu’à 7 pendant les tours gratuits.
Popwins Monkeypop2

Bénédictions du Singe

En jeu de base, le Singe peut aussi, étendre la grille à son maximum au début du spin sans qu’une victoire ne soit décrochée.

Cette intervention active également le Multiplicateur Global, sur le nuage rose placé en haut à gauche de la grille. Celui-ci augmente de +1 après chaque gain obtenu durant ce même tour. Le multiplicateur s’applique aux gains de chaque tour.

Tours gratuits

Lorsque nous faisons apparaître 3 Scatters, les tours gratuits s’activent. Au lancement du bonus, plusieurs paramètres sont attribués de manière aléatoire :

  • Nombre de lignes de paiement : 4, 5 ou 7 hauteurs pour 1 024, 3 125 ou 16 807 façons de gagner.
  • Nombre de tours gratuits : 7, 9 ou 12.
  • Multiplicateur de départ : x3, x5 ou x10.

La machine à sous nous propose aussi un jeu de quitte ou double au début de la session de bonus. Ainsi, chacun des trois paramètres peut être misé une fois pour tenter un meilleur résultat.

  • Si la récompense est déjà au maximum, le gamble est désactivé pour celle-ci.
  • En cas d’échec, le bonus entier est perdu.
  • Le bouton Collecter permet de commencer immédiatement le bonus avec les valeurs obtenues.
Free spins monkeypop 2

Wilds Throw et collecteur de bonus

Dans le jeu bonus, le singe veille comme un petit maître zen et intervient lorsque l’harmonie du spin en a besoin.

D’un geste aussi imprévisible que bienveillant, il peut projeter des Wilds sur des cases aléatoires, pour agrandir la grille et décupler nos chances de créer des alignements gagnants.

Parallèlement, chaque symbole bonus récolté allume une flamme dans le collecteur. Quand les trois flammes sont réunies, un tour gratuit supplémentaire est accordé, puis le compteur revient à son état initial.

Parfois, dans un souffle imprévisible, le singe accorde sa Bénédiction  en remplissant le collecteur d’un seul coup, ce qui nous accorde +1 Free Spin.

Bonus Max

Le Bonus Max est un mode extrêmement rare, mais possible lors d’un achat ou d’un déclenchement exceptionnel. Il commence directement avec :

  • 12 Free Spins
  • Multiplicateur x10
  • 16 807 façons de gagner (grille maximale d’entrée de jeu)

Sauf que dans ce mode, le gamble est désactivé, puisque tout est déjà au niveau maximal.

Fonctionnalités XPress

Sous le menu Xpress, nous avons découvert 2 accès rapides aux séquences bonus :

  • Bonus Fortune : pour 60x la mise, nous activons les tours gratuits avec un nombre de lignes de paiement aléatoire et un multiplicateur que nous pouvons rejouer en gamble.
  • Bonus Max : pour 500x le pari en revanche, nous accédons aux bonus ultimes de la machine à sous où tous les paramètres sont à leur maximum.
Achat bonus monkeypop 2

RTP, volatilité et potentiel de gains

MonkeyPop 2 dévoile un potentiel de gains théoriques assez solide, mais son tempérament reste imprévisible.

Sa volatilité très élevée signifie que les récompenses peuvent tarder à apparaître. Toutefois, lorsque les enchaînements favorables surviennent, les cascades et les multiplicateurs peuvent créer des moments marquants.

Avec un RTP théorique de 96.05%, légèrement inférieur à la moyenne du marché, MonkeyPop 2 pourrait tout de même offrir un très bon retour pour ceux qui arrivent à prolonger leur session.

Enfin, les récompenses attribuées par les combinaisons classiques sont largement satisfaisantes surtout lorsqu’elles s’enchaînent et le gain maximal de 10 000x la mise est très alléchant. L’obtenir tient davantage du souffle du destin que d’une volonté contrôlée.

Alternatives à MonkeyPop 2

Si vous avez apprécié l’énergie zen, les mécaniques dynamiques et imprévisibles de MonkeyPop 2, plusieurs autres machines à sous pourraient parfaitement prolonger cette expérience. Voici les 3 meilleurs alternatifs que nos experts recommandent.

MonkeyPop

Le premier opus, MonkeyPop, posé sur une ambiance asiatique vive et pastel, reste pour nous une excellente alternative pour immerger l’esprit original de la série.

Nous profitons d’un décor et d’une ambiance assez similaires, associés à un gameplay tout aussi surprenant que celui de MonkeyPop 2. Tout cela pour des perspectives de gains un peu plus élevés que ceux du deuxième volet.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurAvatarUx
ThèmeSinges et Zen
RTP96.33%
Plage de mises0,20€ –100€
Gains maximums20 000x la mise
Grille5×3
monkeypop alterntive monkeypop2

Charm of the dragon

Charm of the dragon propose aussi une ambiance apaisante qui se rapproche de celle de MonkeyPop 2, centrée sur les symboles porte-bonheur asiatiques et sur une direction graphique adorable.

Nous y retrouvons une harmonie visuelle qui rappellera le charme zen mais aussi la mécanique dynamique d’une grille extensible ainsi que les mêmes potentiels de gains.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeDragon et Zen
RTP96.36%
Plage de mises0,10€ –100€
Gains maximums10 000x la mise
Grille5×3
charm of the dragon alternative monkeypop 2

Big Win Cat Pawsperity

Les amateurs de MonkeyPop 2 aimeront particulièrement Big Win Cat Pawsperity pour ses visuels riches mais apaisants. Sa mécanique est un peu moins farfelue, mais reste très captivante, notamment lorsque les fonctions spéciales s’activent.

Elle peut attribuer des gains qui bien qu’en dessous de ceux de MonkeyPop 2 nous semblent très attrayants.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeZen
RTP96.20%
Plage de mises0,05€ –100€
Gains maximums5 000x la mise
Grille3×3
big wit car pawsperity alternative monkeypop 2

MonkeyPop 2 : notre avis complet

MonkeyPop 2 est une machine à sous où le mot immersion prend tout son sens. Chaque élément visuel semble avoir été peint au pinceau et donne une dimension artistique que nous avons rarement vue dans le monde des machines sous.

La version mobile est un chef d’œuvre qui nous garde collés à notre écran des heures durant.

À notre plus grande surprise, sa mécanique est loin d’être un long fleuve tranquille et ses perspectives de gains sont assez impressionnantes. Nous avons joué le bonus max et c’était juste sensationnel !

🎰 Editeur de jeux AvatarUx
💰 Mises 0.10€ à 300€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 16 807
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
