Editeur: Hacksaw Gaming
Rouleaux : 6x5
Lignes : 19
Mise : 0,10€ à 100€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Le Zeus: machine à sous gratuite 

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Hacksaw Gaming.

Le Zeus: machine à sous gratuite 
Le Zeus: machine à sous gratuit
Hacksaw Gaming
Bullets and Bounty: machine à sous gratuite 
Bullets and Bounty: machine à s
Hacksaw Gaming
Rainbow Princess : machine à sous gratuite 
Rainbow Princess : machine à so
Hacksaw Gaming
Aiko and the Wind Spirit : machine à sous gratuite 
Aiko and the Wind Spirit : machi
Hacksaw Gaming
Charm of the Dragon : machine à sous gratuite 
Charm of the Dragon : machine à
Hacksaw Gaming & Bullshark
Pyrofox : machine à sous gratuite 
Pyrofox : machine à sous gratui
Hacksaw Gaming & Backseat
Machine à sous gratuite : Densho
Machine à sous gratuite : Densh
Hacksaw Gaming
Le Bandit Casino : Machine à sous gratuite Hacksaw Gaming
Le Bandit Casino : Machine à so
Hacksaw Gaming
Machine à sous gratuite : Ronin Stackways
Machine à sous gratuite : Ronin
Hacksaw Gaming
Machine à sous gratuite : Dropem Slot
Machine à sous gratuite : Drope
Hacksaw Gaming

Lorsque la série « Zeus » s’invite sur les terres de l’Olympe, Le Zeus déploie un univers où la mythologie grecque se pare d’un sourire malicieux.  

5e opus d’une série culte de Hacksaw Gaming, cette machine à sous nous propose un voyage céleste animé de Mystery Reels, de multiplicateurs étincelants et de free spins capables de faire jaillir jusqu’à 20 000x la mise. 

Une fois encore, notre équipe a suivi Smokey dans l’une de ses aventures les plus loufoques et vous met au parfum. 

Présentation de Le Zeus  

Après un tour dans l’Égypte antique, sur la terre des Vikings et dans la peau d’Elvis Presley, nous atterrissons au sommet du mont Olympe aux côtés de Smokey qui se pare des atours d’un dieu farceur.  

Dans cette création signée Hacksaw Gaming, l’humour décalé se mêle à un décor céleste façon bande dessinée, où une grille 6×5 s’élève parmi nuages, colonnes antiques et statues imposantes. 

Éclair à la main, Smokey, le raton laveur tente de canaliser son pouvoir divin. Lorsqu’il réussit, il bouleverse la partie avec des symboles spéciaux, des multiplicateurs et des tours gratuits. Dans le cas contraire, le jeu prend une tournure amusante, rythmée par les mimiques maladroites de notre mascotte, qui nous arrachent un sourire. 

Grâce à sa volatilité moyenne, Le Zeus se révèle plutôt clément avec nous, offrant des gains appréciables à intervalles réguliers. Avec son RTP de 96.26%, nous nous trouvons au-dessus de la moyenne, ce qui pourrait jouer à notre avantage sur le long terme. 

Caractéristiques de Le Zeus 

  • Grille : 6×5 
  • Lignes de paiement : 19 
  • RTP maximum : 96.26% 
  • Volatilité : moyenne 
  • Mise : de 0,10€ à 100€ 
  • Fonctions : respins, symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins 
  • Gains max : 20 000x 
Le zeus machine à sous

Comment jouer à Le Zeus ?  

Comme à son habitude, Hacksaw Gaming imprime sa signature à travers un tableau de commande ultra-intuitif qui regroupe tous les boutons en dessous de la grille. 

Avant de commencer nos parties, nous plaçons un pari de 0.10€ à 100€. Ce dernier s’ajuste au centime près grâce aux flèches haut et bas. 

Pour lancer un tour, nous avons le choix entre le bouton spin avec la flèche tournante qui active les tours un par un.  

L’option Autoplay, quant à elle, nous permet de jouer 1  000 tours successifs sans avoir à intervenir. Le mode automatique s’interrompt quand les limites de gains et de pertes que nous avons programmées sont atteintes. 

Les bonus sont accessibles via l’option Bonus Buy où nous pouvons choisir entre 4 possibilités. 

Machine à sous Le Zeus

Fonctionnement de la machine à sous Le Zeus  

Hacksaw Gaming conserve la matrice des opus précédents de la série avec une grille de 6×5 rangées, mais opte pour une mécanique de paiement plus simple avec 19 lignes fixes.  

Nous décrochons des victoires quand au moins 3 symboles identiques s’alignent sur des cases adjacentes sans interruption, en partant par le rouleau le plus à gauche. 

L’éditeur a choisi des icônes assez atypiques pour agrémenter notre aventure : 

  • Dans le rang des symboles à faible valeur, nous avons des lettres grecques qui paient entre 0.10x et 3x le pari pour une combinaison de 3 à 6 icônes identiques. 
  • Ceux de valeur supérieure qui sont illustrés par des cornes, des épées, des piliers, des masques, des ailes et des casques rapportent entre 0.50x et 100 la mise. 
  • Les Wilds peuvent aussi offrir des récompenses lorsque nous en obtenons 6 sur la grille. Grâce à cela, nos mises sont multipliées par 200x

Quels sont les bonus disponibles dans Le Zeus?  

Derrière les notes humoristiques et les visuels aériens de Le Zeus, nous avons découvert un gameplay des plus riches.  

Mystery Reveal 

Quand des symboles Mystère représentés par l’éclair apparaissent verticalement sur les rouleaux 2 à 5. Ils révèlent soit un symbole à forte valeur, soit tous des Wilds, soit un Mystery Reel.  

  1. Si un symbole révélé par l’icône Mystère fait partie d’un gain, une séquence de respins est déclenchée. 
  1.  Tous les symboles révélés redeviennent des symboles Mystère et restent figés pendant le respin.  
  1. Une fois le respin terminé, de nouveaux symboles sont révélés et de nouveaux gains sont attribués.  
  1. La séquence de respins continue jusqu’à ce qu’aucun nouveau gain ne soit obtenu avec les symboles Mystères révélés ou qu’un Mystery Reel soit révélé. 
Mystery symbole Le Zeus machine à sous Hacksaw Gaming

Mystery Reels 

Les Mystery Reels se forment lorsque plusieurs symboles Mystère apparaissent sur le même rouleau. Ces symboles se mettent alors à tourner puis s’arrêtent pour dévoiler soit un symbole Pièce, Diamant, Trèfle ou Pot d’Or qui affiche un multiplicateur aléatoire selon leur type

  • Pièces de bronze : 0,20x, 0,50x, 1x, 2x, 3x, 4x 
  • Pièces d’argent : 5x, 10x, 15x, 20x 
  • Pièces d’or : 25x, 50x, 100x 
  • Diamants : 150x, 250x, 500x 

Les Trèfles s’activent en dernier et attribuent aussi de nouvelles récompenses : 

  • Trèfles verts multiplient toutes les Pièces ou Pots d’Or adjacents jusqu’à x20. 
  • Trèfles dorés appliquent ce multiplicateur sur tous les Pièces ou Pots d’Or présents sur la grille. 

Une fois que tous les Trèfles ont appliqué leurs multiplicateurs, les symboles Pot d’Or collectent tous les multiplicateurs avant que les autres icônes se remettent à tourner.  

Bonus Game – Bolt & Run 

En obtenant 3 symboles Scatter FS, nous accédons à 8 tours gratuits. Tous les symboles Mystère que nous voyons restent figés jusqu’à la fin des tours gratuits.  

Ce mode conserve les mécaniques du jeu de base, mais tous les nouveaux symboles Mystère qui apparaissent sont figés et restent en place pendant toute la durée du bonus. La valeur minimale d’une Pièce qui apparaît est de 1x. 

Bonus Game – Myth-Taken Identity 

Avec quatre Scatters FS, nous débloquons 8 tours gratuits avec un Mystery Meter placé à droite de la grille. 

  • Chaque symbole Mystère collecté vient alimenter notre compteur.  
  • Une fois les 25 étapes atteintes, nous obtenons un Reward Spin
  • L’intégralité de la grille se transforme en Mystery Reels révélant uniquement des Pièces, des Diamants, des Trèfles ou des Pots d’Or. 

À mesure que nous accumulons les Reward Spins, la qualité des symboles s’améliore. Les Pièces de moindre valeur disparaissent progressivement pour laisser place aux versions les plus lucratives.  

Free spins Le Zeus machine à sous Hacksaw Gaming

Hidden Epic Bonus – Gods Just Wanna Have Fun 

Le Graal s’ouvre à nous si 5 Scatters FS apparaissent. Nous déclenchons 8 tours gratuits dans une version épique du bonus Bolt & Run.  

Dès le départ, les rouleaux centraux (2, 3, 4 et 5) sont recouverts de symboles Mystère et aucun symbole de faible valeur ne peut tomber. Enfin, la valeur minimale d’une Pièce grimpe à 5x la mise

Achat de bonus 

En ouvrant la case « Bonus Buy », les fonctionnalités spéciales de la machine à sous sont à notre portée, cela moyennant en revanche une mise additionnelle : 

  • Pour un pari supplémentaire de 3x, nous avons 5 fois plus de chances d’activer les tours gratuits. 
  • 50x la mise nous avons 6 mystery symboles de garantit 
  • Les tours gratuits bolt & run quant à eux coutent 80x le pari
  • Enfin, pour le Myth taken identity, nous devons payer 300x notre mise initiale

En regardant de plus près, nous avons remarqué que la volatilité du jeu augmente avec l’une de ces options activées. 

Bonus buy Le Zeus machine à sous

RTP, volatilité et potentiel de gains  

Ce que nous apprécions le plus sur la machine à sous Le Zeus, ce sont les perspectives de gains qu’elle offre à travers sa volatilité moyenne. Grâce à elle, nous avons obtenu des victoires régulières avec des prix d’un bon niveau.  

Son RTP 96.26% se place dans la bonne moyenne et nous motive à jouer sur le long terme, car elle pourrait nous attribuer un retour intéressant après des milliers de tours. 

Enfin, le multiplicateur max de 20 000x la mise n’est pas forcément à notre portée dès les premiers tours, mais l’espoir de le décrocher ne nous quitte pas ! 

Alternatives à Le Zeus  

Il n’est pas difficile de trouver une machine à sous qui porte sur un thème similaire à celui de Le Zeus, mais certains d’entre eux se sont montrés plus intéressants que d’autres. Pour diversifier votre expérience, découvrez 3 alternatives que nos experts recommandent vivement

Olympus Wins Super Scatter 

Selon nous, l’ambiance légère et décontractée d’Olympus Wins Super Scatter est celle qui se rapproche le plus de Le Zeus. Bien que son lot de fonctionnalités soit moins étoffé, cette machine à sous de Pragmatic Play reste très dynamique et offre des perspectives de gains relativement alléchantes. 

Caractéristique Détails
Éditeur Pragmatic Play 
Thème Mythologie grecque 
RTP 96.50% 
Plage de mises 0,20€ –240€ 
Gains maximums 100 000x la mise 
Grille 5 rouleaux 
Olymus wins super scatter alternative le zeus

Rise of Olympus Extreme 

Rise of Olympus Extreme aborde le thème dans un style plus sérieux que Le Zeus. Il s’agit aussi d’une alternative intéressante surtout pour son lot de fonctionnalités particulièrement bien fourni. Cette création de Play’n Go affiche aussi un RTP satisfaisant avec des gains potentiellement élevés. 

Caractéristique Détails
Éditeur Play'n Go
Thème Mythologie grecque 
RTP 96.20% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 50 000x la mise 
Grille 5×5 
Rise of olympus extreme alternative le zeus

Fortune of Aztec 

Pour explorer d’autres frontières de la mythologie, nous vous recommandons d’essayer Fortune of Aztec pour substituer Le Zeus. Nous l’apprécions pour son univers coloré et son interface particulièrement optimisée pour les petits écrans. D’autant plus que sa petite grille embarque une multitude de fonctionnalités divertissantes. 

Caractéristique Détails
Éditeur Pragmatic Play 
Thème Mythologie Aztec 
RTP 96.50% 
Plage de mises 0,20€ –100€ 
Gains maximums 100 000x la mise 
Grille 5 rouleaux 
Fortune of aztec alternative le zeus

Le Zeus : notre avis complet  

Le Zeus aborde le thème de la mythologie grecque d’une manière surprenante, mais si comme nous vous avez déjà joué sur les titres précédents, vous y retrouverez facilement les paternes de la série. Et ce n’est pas plus mal, car nous n’avons pas l’impression de jouer sur une terre inconnue. 

Comme toujours, les graphismes sont impeccables, parfaitement dignes du génie de Hacksaw Gaming. Les animations sont assez simplistes, mais rigolotes, ce qui agrémente parfaitement le gameplay chargé de tension. 

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming
💰 Mises 0,10€ à 100€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 19
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
