Le Cowboy est une machine à sous gratuite très attendue par les fans de l’éditeur Hacksaw Gaming, puisqu’il reprend l’emblématique raton-laveur qui se retrouve cette fois dans le Far West.

Chez Jeux-gratuits-casino, nous voulions absolument essayer cette slot pour connaître ses spécificités, sa mécanique, son potentiel de gains ainsi que ses bonus. On vous explique tout dans cette revue de la machine Le Cowboy !

Présentation de Le Cowboy

Le Cowboy a été dévoilé le 26 octobre 2025 par les équipes d’Hacksaw Gaming et permet de continuer la fameuse série avec le personnage de Le Bandit ou même Le Zeus. Il vous transporte cette fois dans le Far West où Smokey utilise son barillet pour tenter de remporter jusqu’à 25 000 fois votre mise.

Les fonctionnalités sur Le Cowboy ne manquent pas. C’est une habitude pour Hacksaw Gaming de proposer des bonus originaux, mais cette fois, ce sont les barillets et les balles du personnage qui peuvent vous permettre de récolter des pièces d’or, d’argent ou de bronze.

Nous avons adoré l’ambiance et la musique qui fait beaucoup penser à un saloon sur Le Cowboy ! Vous pouvez y retrouver deux modes free spins exceptionnels : High Noon Saloon et Trail of Trickery, sur lesquels vous avez désormais la possibilité de Gamble pour entrer sur un bonus épique caché, Pistols at Dawn.

Sans plus attendre, voici l’ensemble des caractéristiques de la machine à sous Le Cowboy :

Grille : 6×5

: 6×5 RTP : 96.28%

: 96.28% Volatilité : Moyenne

: Moyenne Fonctions spéciales : Free Spins, Gamble, Wilds, Collecteurs, Multiplicateurs, Pièces Cash, Super Cascade, Achat de Bonus.

Comment jouer à Le Cowboy ?

Pour commencer à jouer à Le Cowboy, vous devez évidemment procéder à une inscription sur un casino en ligne partenaire d’Hacksaw Gaming. Pas très compliqué, puisqu’il s’agit de l’un des éditeurs les plus représentés en ligne ! Effectuez un premier dépôt et recevez votre bonus pour lancer le jeu en mode réel.

Depuis l’interface de la machine à sous, utilisez les boutons mis à votre disposition pour pouvoir configurer une mise entre 0.05€ et 40€. Vous pouvez également décider d’activer l’un des Featurespins, Bonushunt ou Wild West, pour augmenter vos chances de décrocher un bonus ou pour avoir l’assurance d’avoir 2 Wilds.

Hacksaw Gaming intègre également un système de jeu automatique sur Le Cowboy, qui peut vous permettre de miser plus facilement. Configurez jusqu’à 1 000 spins auto, et définissez des conditions d’arrêt sur une victoire, sur une fonctionnalité spéciale ou même sur un certain montant de pertes.

Maintenant que vous êtes prêt, lancez simplement vos spins sur Le Cowboy et observez les symboles qui tombent sur les rouleaux ! Vous pouvez à tout moment vous rapprocher du gain maximal de 25 000x votre mise en formant les meilleures combinaisons ou en faisant tomber des fonctionnalités.

Bien évidemment, Hacksaw Gaming propose aussi l’achat de bonus sur sa machine à sous, qui permet de déclencher sans attendre les bonus High Noon Saloon ou Trail of Trickery, respectivement contre 65x votre mise et contre 250x votre mise.

Si vous gagnez sur la slot Le Cowboy, vous êtes immédiatement crédité sur votre compte de casino en ligne et vous pouvez demander un retrait vers la méthode de votre choix : à condition évidemment d’avoir compléter le wagering de votre bonus en cours, et de votre dépôt.

Fonctionnement de la machine à sous Le Cowboy

Cette fois, vous vous retrouvez au milieu d’une ville du Far West sur une grille 6×5, avec un système de clusters pays. Il suffit de faire tomber au moins 5 symboles connectés sur les rouleaux pour pouvoir former un gain sur Le Cowboy : ce qui offre beaucoup plus de possibilités qu’une machine avec des lignes de paiement fixes.

En cas de combinaison gagnante sur Le Cowboy, sachez également que la Super Cascade va se déclencher pour vous permettre d’enchaîner sans avoir à payer à nouveau. Les symboles gagnants disparaissent, les symboles restants tombent vers le bas et laissent place à de nouveaux. De quoi avoir des chances supplémentaires !

Les symboles disponibles

Comme vous allez le remarquer rapidement, tout l’univers de la machine à sous d’Hacksaw Gaming tourne autour du Far West et de la fameuse affiche « Recherché mort ou vif ». Vous pouvez y retrouver des symboles classiques pour en connecter entre 5 et 14+ ensemble :

Les symboles de faible valeur , dont le 10, J, Q, K et A (0.20x à 50x).

, dont le 10, J, Q, K et A (0.20x à 50x). Les symboles de haute valeur, dont le chapeau de cowboy (0.40x à 75x), le cactus (0.40x à 75x), le revolver (0.60x à 100x), le crâne de bison (0.60x à 100x) et l’étoile de shérif (1x à 200x).

Nous avons énormément apprécié que l’univers de la machine à sous soit respecté absolument à tous les niveaux. Ces symboles classiques permettent donc de gagner jusqu’à 200 fois votre mise, sans aucune fonctionnalité.

Sachez également que des symboles Wilds sont disponibles sur Le Cowboy. Il agit comme un joker sur Le Cowboy et permet de remplacer n’importe quel autre symbole pour vous aider à former des combinaisons gagnantes

Quels sont les bonus disponibles dans Le Cowboy ?

Comme vous allez le remarquer, des bonus et fonctionnalités spéciales sont disponibles sur Le Cowboy pour améliorer votre expérience et vous donner une chance de vous rapprocher du gain de 25 000x votre mise.

Voici l’ensemble des bonus du jeu :

La fonction Revolver

C’est la fonctionnalité que vous allez espérer toucher le plus possible sur Le Cowboy, équivalente aux fameux Arc-en-ciels des autres titres d’Hacksaw Gaming. Le bonus Revolver Reveals se déclenche lorsqu’un cluster gagnant se forme avec un Wild : ce dernier se transforme en barillet.

Concrètement, le barillet contient entre 2 et 6 balles et s’active dès que les cascades sont terminées. Une fois qu’il tire les balles , les symboles touchés peuvent devenir :

Pièces de bronze de 1x, 2x, 4x votre mise.

Pièce d’argent de 5x, 10x, 15x ou 20x votre mise.

Pièce d’or de 25x, 50x ou 100x votre mise.

Trèfles à quatre feuilles qui multiplient les pièces adjacentes par x2, x3, x4, x5, x10 ou x20.

Trèfles en or qui multiplient toutes les pièces par x2, x3, x4, x5, x10 ou x20.

Symbole Revolver qui peut tirer à nouveau pour augmenter la valeur des autres symboles.

Symbole Reload qui recharge tous les Revolvers pour avoir de nouveaux tirs.

Sac de butin qui collecte toutes les pièces et les diamants.

L’ensemble de la mécanique des bonus de Le Cowboy tourne autour de cette fonctionnalité appelée « Revolver Reveal » sur ce jeu d’Hacksaw Gaming. Il est donc important de la comprendre avant de vous lancer.

High Noon Saloon

En faisant tomber 3 symboles scatters FS dans le jeu de base, vous pouvez déclencher le High Noon Saloon Bonus et recevoir 10 free spins.

Avant de commencer, Hacksaw Gaming vous propose de Gamble pour tenter d’améliorer le bonus : dans ce mode, vous remportez un prix en cash , ou un symbole FS supplémentaire pour atteindre le bonus Trail of Trickery.

Si vous décidez de jouer sur le High Noon Saloon, ce mode reprend les mécaniques du jeu de base, mais vous offre une chance accrue d’activer des Barillets de Revolver. Vous pouvez également obtenir des symboles FS supplémentaires durant le mode :

2 symboles FS : +2 free spins

: +2 free spins 3 symboles FS : +4 free spins

Un mode de jeu vibrant, qui vous donne la possibilité d’enchaîner les fonctions Revolver et d’avoir des prix en cash.

Le bonus High Noon Saloon peut être acheté 65 fois votre mise.

Trail of Trickery

En réussissant à obtenir 4 symboles scatters FS sur les rouleaux du jeu Le Cowboy, vous déclenchez 10 free spins sur le mode Trail of Trickery.

De la même manière, vous pouvez commencer par Gamble pour tenter d’obtenir un prix en cash ou d’atteindre le bonus épique caché « Pistols at Dawn ». Mais c’est évidemment un risque à prendre !

Une fois de plus, la mécanique est similaire au jeu de base, mais cette fois, un Barillet est affiché en haut de la grille. Chaque connexion sur les rouleaux permet d’ajouter 1 balle dans votre collecteur, qui va s’activer à la fin des tours gratuits.

Bien évidemment, vous pouvez également gagner +2 free spins ou +4 free spins supplémentaires en faisant tomber d’autres symboles FS durant ce mode de jeu.

C’est donc l’un des modes de jeu sur Le Cowboy qui a le plus gros potentiel de gains, étant donné que vous pourriez remplir la grille 6×5 de symboles spéciaux en remplissant complètement votre Barillet de Revolver.

Le bonus Trail of Trickery peut être acheté contre 250 fois votre mise.

Bonus caché épique – Pistols at Dawn

En réussissant à faire tomber 5 symboles scatters FS sur les rouleaux ou en gagnant lors d’un Gamble sur Trail of Trickery, vous déclenchez le mode épique Pistols at Dawn.

Celui-ci conserve la mécanique de base et le fonctionnement de Trail of Trickery avec le Barillet qui accumule les balles à chaque gain. La seule différence, c’est que vous commencez avec 5 balles, soit un avantage considérable.

En plus, le Barillet s’active à chacun des 10 free spins, et pas seulement à la fin ! C’est évidemment sur ce bonus épique que vous avez le plus de chances d’atteindre le gain maximal de 25 000x votre mise.

Hacksaw Gaming ne permet pas d’acheter le bonus Pistols at Dawn, il doit obligatoirement être débloqué en jouant dans le jeu de base ou en tentant de Gamble.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Nous nous sommes évidemment intéressés à la documentation technique et au potentiel de la machine à sous Le Cowboy, pour savoir si elle est vraiment intéressante par rapport aux autres créations d’Hacksaw Gaming.

Ci-dessous, les données les plus importantes à retenir :

RTP : le RTP de la slot Le Cowboy est de 96.28%, assurant un retour assez important sur le long terme aux joueurs. C’est un taux plus élevé que la moyenne des jeux testés sur notre site.

: le RTP de la slot Le Cowboy est de assurant un retour assez important sur le long terme aux joueurs. C’est un taux plus élevé que la moyenne des jeux testés sur notre site. Potentiel de gains : il est possible de remporter jusqu’à 25 000 fois votre mise sur Le Cowboy en réussissant à avoir la meilleure combinaison grâce au Revolver Reveal. Avec une mise maximale de 40€, le jackpot est donc de 1 000 000€.

: il est possible de remporter jusqu’à 25 000 fois votre mise sur Le Cowboy en réussissant à avoir la meilleure combinaison grâce au Revolver Reveal. Avec une mise maximale de 40€, le jackpot est donc de 1 000 000€. Volatilité : la volatilité est moyenne sur Le Cowboy. Cela signifie que vous allez faire des gains assez réguliers, et d’une valeur moyenne. Selon nous, c’est une caractéristique adaptée pour les joueurs assez prudents.

Nous avons été assez impressionné par le potentiel de cette machine à sous d’Hacksaw qui n’est vraiment pas touché même en étant moyennement volatile. Le jackpot est supérieur à la majorité des jeux de cette série, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Alternatives à Le Cowboy

Si vous cherchez un jeu similaire à Le Cowboy, nous en avons quelques-uns en stock dans la collection gratuite de Jeux-gratuits-casino. Voici ceux que nous recommandons de découvrir immédiatement :

Le Bandit

Le Bandit est la première machine à sous de cette série, lancée en août 2023 par Hacksaw Gaming. Celle-ci a connu un véritable succès et a introduit le personnage du raton-laveur dans une ville des années 40 où il est possible de remporter jusqu’à 10 000 fois votre mise.

La mécanique est assez similaire avec les fameux Arc-en-ciel qui déclenchent des pièces de cash, des collecteurs ou multiplicateurs. C’est toujours sur une grille 6×5 que vous vous retrouvez, et cette fois vous pouvez miser entre 0.10€ et 100€ par spin.

Le Zeus

Le Zeus fait également partie de cette série d’Hacksaw Gaming, la machine est arrivée en septembre 2025 et propose un gain maximal de 20 000 fois votre mise et un RTP de 96.26%. Vous êtes cette fois aux côtés du dieu du tonnerre et vous pouvez faire des spins entre 0.10€ et 100€.

Une fois de plus, l’éditeur propose son fameux système de symboles Mystery, et propose également trois bonus : Bolt & Run, Myth-Taken Identity et un bonus épique caché, Gods Just Wanna Have Fun. Pas de quoi s’ennuyer sur Le Zeus !

Le King

Vous avez aimé tous les jeux d’Hacksaw avec le raton-laveur ? Le King en fait partie, cette machine arrivée le 26 juin 2025 met le personnage dans la peau d’Elvis Presley et vous permet de remporter jusqu’à 20 000 fois votre mise.

Avec un RTP élevé de 96.14% et une volatilité moyenne, Le King propose également les fameux Golden Squares pour révéler des prix. La seule différence, c’est que vous pouvez également remporter l’un des quatre jackpots fixes : Mini, Major, Mega ou Max Win !

Le Cowboy : notre avis complet

Tous les joueurs de casino adorent cette fameuse suite de machines à sous d’Hacksaw Gaming autour du raton-laveur, et nous avions vraiment hâte d’essayer Le Cowboy, qui change complètement de décor et qui introduit des mécaniques légèrement différentes.

Au niveau de l’ambiance, les équipes de design ont largement fait le travail et sont parvenues à vraiment vous emporter dans le Far West ! La mécanique Revolver Reveal rend l’expérience haletante avec les fameux symboles mystères qui tombent pour collecter du cash.

Une fois encore, Hacksaw propose aussi un bonus épique caché sur Le Cowboy, qu’il est possible de déclencher avec 5 symboles FS ou grâce à la nouvelle fonction Gamble proposée à chaque vous que l’on touche un bonus.

Avec la possibilité de toucher jusqu’à 25 000 fois votre mise, c’est donc la machine de la série avec le plus gros potentiel. Nous vous recommandons vivement de l’essayer en mode gratuit sur notre site pour vous faire une idée par vous-même.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming 💰 Mises 0.05€ à 40€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Cluster Pays