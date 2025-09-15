Lab of Madness it’s a Wild: machine à sous gratuite 

D’un éclat électrique suivi d’un rift strident, Labs of Madness It’s a Wild nous ouvre les portes de l’antre d’un savant fou où l’impensable prend vie.

Au milieu des fioles fumantes et des machines grinçantes, nous nous devons d’assembler des cœurs, des bras et des bouts de scie pour concocter la formule ultime de 8 000x la mise. Symboles spéciaux, free spins et prix instantanés deviennent alors nos meilleurs alliés pour réussir notre quête.

Après avoir manipulé ces flacons de fortune et assemblé chaque fragment, nous vous dévoilons nos expériences les plus délirantes.

Présentation de Lab of Madness it’s a Wild

Avec Labs of Madness It’s a Wild, Play’n Go s’aventure dans un terrain qu’il maîtrise bien : celui des récits sombres travaillés dans un style léger et amusant.

Inspirée de la légende de Frankenstein, la machine met en scène un savant déjanté qui tente de redonner vie à une créature improbable dans un décor cartoonesque, oscillant entre science et horreur.

En toile de fond, un laboratoire en noir et blanc, avec de larges vitraux ainsi que des fioles rassemblées dans un circuit alchimique.

Notre aventure débute quand le savant actionne l’interrupteur et dévoile une grille de 5×4 rangées et 20 lignes de paiements.

La mécanique nous met face à une volatilité élevée qui nous expose à un niveau de risque relativement important. Heureusement, avec une gamme de mises qui débute à 0.20€, nous rentrons dans un bon standard pour nous rapprocher du RTP de 96.23%. Le maximum de 100€ pourrait en revanche être tentant pour les plus courageux.

Caractéristiques de Labs of Madness It’s a Wild :

Grille : 5×4

Lignes de paiement : 20

RTP maximum : 96.23%

Volatilité : élevée

Mise : 0,20€ à 100€

Fonctions : symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins, prix instantanés

Gains max : 8 000x

Comment jouer à Lab of Madness It’s a Wild ?

Labs of Madness It’s a Wild est très facile à prendre en main et propose un tableau de commande très détaillé.

Pour ajuster nos mises par exemple, nous avons tous les montants disponibles qui s’affichent. Nous pouvons directement cliquer dessus ou utiliser les boutons +/-.

qui s’affichent. Nous pouvons directement cliquer dessus ou utiliser les Le bouton spin se reconnaît facilement avec son habituelle flèche tournante . Nous avons également le choix de jouer jusqu’à 100 tours automatiques grâce au mode « Autoplay ». Le jeu propose d’ailleurs plusieurs curseurs pour programmer l’arrêt des tours lorsque le seuil défini est atteint.

se reconnaît facilement avec son habituelle . Nous avons également le choix de jouer jusqu’à 100 tours automatiques grâce au mode « ». Le jeu propose d’ailleurs plusieurs curseurs pour programmer l’arrêt des tours lorsque le seuil défini est atteint. Pour accélérer les tours et arrêter le son, vous trouverez des boutons plus discrets placés en bas à gauche de votre écran.

Comme beaucoup d’autres créations de Play’n Go, cette machine à sous ne propose pas d’option d’achat et confie le cours de nos parties au seul fil du hasard.

Fonctionnement de la machine à sous Lab of Madness it’s a Wild

Dans le laboratoire déjanté de Labs of Madness It’s a Wild, nous manipulons une grille 5×4 où les expériences prennent forme à travers 20 lignes de paiement. Les combinaisons gagnantes se fabriquent en alignant au moins 3 symboles identiques de gauche à droite.

Pour mieux comprendre les ingrédients de cette formule étrange, voici les catégories de symboles :

Cartes de 10 à As : rapportent des gains plus modestes, mais réguliers allant de 0.20x à 2x le pari.

Les Symboles d’une valeur moyenne sont la scie et la main. Ils payent entre 0.50x à 4x la mise.

Les icônes prémiums sont le cœur et le savant et sont rémunérées entre 1x et 10x le pari.

Le monstre de Frankenstein (joker) : remplace la plupart des symboles pour former des alignements gagnants. Il peut aussi créer ses propres lignes lucratives avec des récompenses qui varient de 2x à 10x la mise.

Si la mécanique de base est assez simpliste, nous pouvons tout de même nous attendre à de beaux coups de théâtre grâce aux multiplicateurs des Wilds et aux améliorations apportées par les symboles Orbs et Power Up.

Quels sont les bonus disponibles dans Lab of Madness it’s a Wild ?

Nous avons trouvé beaucoup de fonctionnalités spéciales sur Lab of Madness it’s a Wild. Des fonctions que nous avons déjà vues sur d’autres créations, mais cette fois-ci abordées dans un style totalement original.

Bulbs et Orbs

La première chose qui attire notre regard, ce sont les trois ampoules Bulbs suspendues au-dessus des rouleaux. Elles restent ternes au départ, mais dès qu’un Orb de la même couleur tombe sur la grille, une décharge d’énergie vient les traverser pour marquer la collecte et elles commencent à s’illuminer.

À mesure que les ampoules se chargent, leur lumière devient plus vive et la tension monte.

Quand l’une d’elles atteint l’état Overcharged, elle éclate littéralement de lumière.

L’écran est plongé dans un halo électrique avant de déclencher des Free Spins.

Free spins

Quand un ou plusieurs BULBS atteignent l’état OVERCHARGED, ils déclenchent les FREE SPINS avec leur joker spécial. Notre session débute à 10 free spins avec la fonction associée au bulb qui a activé la fonction. Ce pouvoir sera associé à chaque symbole Wild qui tombe sur la grille :

Multiplier wild

Correspondant au Bulb rouge, cette fonction attribue un multiplicateur aléatoire de x2, x3, x4 ou x5 sur chaque Wild qui atterrit durant les tours gratuits.

Si une ligne gagnante inclut un MULTIPLIER WILD, le gain est multiplié par la valeur indiquée.

Si plusieurs WILDS apparaissent sur la même ligne, leurs multiplicateurs s’additionnent avant d’être appliqués.

Les MULTIPLIER WILDS peuvent s’empiler sur un rouleau, partageant la même valeur de multiplicateur.

Expanding wild

Quand les bonus tours gratuits s’activent avec le Bulb vert, le Wild qui apparaît sur la grille se déchaine et se déploie pour couvrir l’intégralité du rouleau. Si le multiplicateur est actif, il s’applique donc à tout le rouleau.

Walking wild

Si c’est le Bulb violet qui atteint l’Overcharge, les tours gratuits se déroulent avec des Wilds mobiles. Ainsi, ces derniers se déplacent horizontalement de droite à gauche de rouleau en rouleau à chaque tour.

Si le multiplicateur est actif, sa valeur reste la même à chaque déplacement.

Si le mode extensible est actif, l’EXPANDING WILD se déplace aussi vers la gauche.

À chaque déplacement d’un walking wild, un re-spin est accordé pour réorganiser les symboles sur la grille avant le début du prochain tour.

Zap prizes

Outre les Orb, nous avons aussi d’autres symboles spéciaux qui sont le POWER UP. Celui-ci n’est cependant disponible que pendant le jeu de base.

Son rôle ? Nous attribuer l’une des récompenses instantanées affichées sur le flanc gauche de la grille. Ces Zap Prize correspondent à 4 jackpots :

MINI : 20x

MINOR : 50x

MAJOR : 100x

MEGA : 5 000x

RTP, volatilité et potentiel de gains

Ce que nous apprécions particulièrement sur Labs of Madness It’s a Wild, ce sont les perspectives de gains qu’elle offre malgré sa volatilité élevée. Grâce à elle, nous pouvons espérer des victoires qui, même rares, peuvent atteindre un bon niveau.

Son RTP de 96,23% se situe dans la moyenne haute et nous encourage à prolonger nos sessions de jeu. Le gain maximal de 8 000× la mise quant à lui s’avère aussi réaliste et relativement accessible.

Quoi qu’il en soit, le vrai point fort de cette machine à sous, reste les prix instantanés qui nous offrent des satisfactions immédiates, même s’ils dépendent entièrement du hasard.

Alternatives à Lab of Madness it’s a Wild

En explorant l’univers des machines à sous, nous avons repéré trois titres qui partagent l’esprit scientifique, macabre ou déjanté, de Labs of Madness : It’s a Wild, tout en proposant chacune une identité visuelle et des mécaniques qui leur sont propres.

Dr Francashstein

Dr Francashstein de Red Tiger incarne le même thème que Labs of Madness : It’s a Wild, mais dans un style plus amusant. Les visuels sont plus colorés et les animations sont tout aussi riches que sur la création de Play’n Go.

Sauf que sur ce titre, nous avons une grille plus large de 7×5 rangées avec une mécanique de paiement en Scatter.

Caractéristiques Détails Éditeur Red Tiger Thème Frankenstein RTP 96.04% Plage de mises 0,20€ –20€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 7×5

Frankenstein’s Rebirth

Sortie la même année que Labs of Madness, cette machine à sous de Spinomenal mérite également votre attention si vous êtes particulièrement fan de l’univers de Frankenstein.

Ce que nous apprécions sur ce titre, c’est la simplicité de son gameplay, mais aussi l’originalité de ses graphismes. Nous trouvons le choix des symboles particulièrement judicieux.

Caractéristiques Détails Éditeur Spinomenal Thème Frankenstein RTP 95.42% Plage de mises 0,01€ –10€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 3×3

Sticky Bombs

Sticky Bombs de Booming Games porte aussi sur un thème scientifique qui met en scène un savant fou, mais elle troque la touche d’horreur et d’effroi contre une multitude d’explosions colorées.

Nous avons également droit à un lot de fonctionnalités bien fourni avec des perspectives de gains plus basses, mais alléchantes.

Caractéristiques Détails Éditeur Booming Games Thème Scientifique, Bombes RTP 95.80% Plage de mises 0,20€ –200€ Gains maximums 1 445x la mise Grille 7×5

Lab of Madness it’s a Wild : notre avis complet

Lab of Madness it’s a Wild nous fait penser à une histoire à la fois glauque et émouvante d’une mère rongée par la douleur et qui tente de ramener son fils à la vie grâce à ses expériences scientifiques.

Cette atmosphère sombre et troublante, Play’n Go l’a parfaitement mise en avant à travers des visuels soignés. Chaque symbole est riche en détail, comme pour raconter une part de cette tragédie.

Le gameplay nous surprend tout autant. Nous avions déjà vu des collecteurs dans d’autres machines à sous, mais ceux de Lab of Madness It’s a Wild portent une véritable étincelle d’originalité. Ils nous ont d’ailleurs offert de belles opportunités de gains à plusieurs reprises.

🎰 Editeur de jeux Play'n Go 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 20 🔥 Jackpot Oui