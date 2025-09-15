Lab of Madness it’s a Wild: machine à sous gratuite 

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Play'n Go.
D’un éclat électrique suivi d’un rift strident, Labs of Madness It’s a Wild nous ouvre les portes de l’antre d’un savant fou où l’impensable prend vie.
Au milieu des fioles fumantes et des machines grinçantes, nous nous devons d’assembler des cœurs, des bras et des bouts de scie pour concocter la formule ultime de 8 000x la mise. Symboles spéciaux, free spins et prix instantanés deviennent alors nos meilleurs alliés pour réussir notre quête.
Après avoir manipulé ces flacons de fortune et assemblé chaque fragment, nous vous dévoilons nos expériences les plus délirantes.
Avec Labs of Madness It’s a Wild, Play’n Go s’aventure dans un terrain qu’il maîtrise bien : celui des récits sombres travaillés dans un style léger et amusant.
Inspirée de la légende de Frankenstein, la machine met en scène un savant déjanté qui tente de redonner vie à une créature improbable dans un décor cartoonesque, oscillant entre science et horreur.
En toile de fond, un laboratoire en noir et blanc, avec de larges vitraux ainsi que des fioles rassemblées dans un circuit alchimique.
Notre aventure débute quand le savant actionne l’interrupteur et dévoile une grille de 5×4 rangées et 20 lignes de paiements.
La mécanique nous met face à une volatilité élevée qui nous expose à un niveau de risque relativement important. Heureusement, avec une gamme de mises qui débute à 0.20€, nous rentrons dans un bon standard pour nous rapprocher du RTP de 96.23%. Le maximum de 100€ pourrait en revanche être tentant pour les plus courageux.
Labs of Madness It’s a Wild est très facile à prendre en main et propose un tableau de commande très détaillé.
Comme beaucoup d’autres créations de Play’n Go, cette machine à sous ne propose pas d’option d’achat et confie le cours de nos parties au seul fil du hasard.
Dans le laboratoire déjanté de Labs of Madness It’s a Wild, nous manipulons une grille 5×4 où les expériences prennent forme à travers 20 lignes de paiement. Les combinaisons gagnantes se fabriquent en alignant au moins 3 symboles identiques de gauche à droite.
Pour mieux comprendre les ingrédients de cette formule étrange, voici les catégories de symboles :
Si la mécanique de base est assez simpliste, nous pouvons tout de même nous attendre à de beaux coups de théâtre grâce aux multiplicateurs des Wilds et aux améliorations apportées par les symboles Orbs et Power Up.
Nous avons trouvé beaucoup de fonctionnalités spéciales sur Lab of Madness it’s a Wild. Des fonctions que nous avons déjà vues sur d’autres créations, mais cette fois-ci abordées dans un style totalement original.
La première chose qui attire notre regard, ce sont les trois ampoules Bulbs suspendues au-dessus des rouleaux. Elles restent ternes au départ, mais dès qu’un Orb de la même couleur tombe sur la grille, une décharge d’énergie vient les traverser pour marquer la collecte et elles commencent à s’illuminer.
Quand un ou plusieurs BULBS atteignent l’état OVERCHARGED, ils déclenchent les FREE SPINS avec leur joker spécial. Notre session débute à 10 free spins avec la fonction associée au bulb qui a activé la fonction. Ce pouvoir sera associé à chaque symbole Wild qui tombe sur la grille :
Correspondant au Bulb rouge, cette fonction attribue un multiplicateur aléatoire de x2, x3, x4 ou x5 sur chaque Wild qui atterrit durant les tours gratuits.
Quand les bonus tours gratuits s’activent avec le Bulb vert, le Wild qui apparaît sur la grille se déchaine et se déploie pour couvrir l’intégralité du rouleau. Si le multiplicateur est actif, il s’applique donc à tout le rouleau.
Si c’est le Bulb violet qui atteint l’Overcharge, les tours gratuits se déroulent avec des Wilds mobiles. Ainsi, ces derniers se déplacent horizontalement de droite à gauche de rouleau en rouleau à chaque tour.
Outre les Orb, nous avons aussi d’autres symboles spéciaux qui sont le POWER UP. Celui-ci n’est cependant disponible que pendant le jeu de base.
Son rôle ? Nous attribuer l’une des récompenses instantanées affichées sur le flanc gauche de la grille. Ces Zap Prize correspondent à 4 jackpots :
Ce que nous apprécions particulièrement sur Labs of Madness It’s a Wild, ce sont les perspectives de gains qu’elle offre malgré sa volatilité élevée. Grâce à elle, nous pouvons espérer des victoires qui, même rares, peuvent atteindre un bon niveau.
Son RTP de 96,23% se situe dans la moyenne haute et nous encourage à prolonger nos sessions de jeu. Le gain maximal de 8 000× la mise quant à lui s’avère aussi réaliste et relativement accessible.
Quoi qu’il en soit, le vrai point fort de cette machine à sous, reste les prix instantanés qui nous offrent des satisfactions immédiates, même s’ils dépendent entièrement du hasard.
En explorant l’univers des machines à sous, nous avons repéré trois titres qui partagent l’esprit scientifique, macabre ou déjanté, de Labs of Madness : It’s a Wild, tout en proposant chacune une identité visuelle et des mécaniques qui leur sont propres.
Dr Francashstein de Red Tiger incarne le même thème que Labs of Madness : It’s a Wild, mais dans un style plus amusant. Les visuels sont plus colorés et les animations sont tout aussi riches que sur la création de Play’n Go.
Sauf que sur ce titre, nous avons une grille plus large de 7×5 rangées avec une mécanique de paiement en Scatter.
|Caractéristiques
|Détails
|Éditeur
|Red Tiger
|Thème
|Frankenstein
|RTP
|96.04%
|Plage de mises
|0,20€ –20€
|Gains maximums
|5 000x la mise
|Grille
|7×5
Sortie la même année que Labs of Madness, cette machine à sous de Spinomenal mérite également votre attention si vous êtes particulièrement fan de l’univers de Frankenstein.
Ce que nous apprécions sur ce titre, c’est la simplicité de son gameplay, mais aussi l’originalité de ses graphismes. Nous trouvons le choix des symboles particulièrement judicieux.
|Caractéristiques
|Détails
|Éditeur
|Spinomenal
|Thème
|Frankenstein
|RTP
|95.42%
|Plage de mises
|0,01€ –10€
|Gains maximums
|5 000x la mise
|Grille
|3×3
Sticky Bombs de Booming Games porte aussi sur un thème scientifique qui met en scène un savant fou, mais elle troque la touche d’horreur et d’effroi contre une multitude d’explosions colorées.
Nous avons également droit à un lot de fonctionnalités bien fourni avec des perspectives de gains plus basses, mais alléchantes.
|Caractéristiques
|Détails
|Éditeur
|Booming Games
|Thème
|Scientifique, Bombes
|RTP
|95.80%
|Plage de mises
|0,20€ –200€
|Gains maximums
|1 445x la mise
|Grille
|7×5
Lab of Madness it’s a Wild nous fait penser à une histoire à la fois glauque et émouvante d’une mère rongée par la douleur et qui tente de ramener son fils à la vie grâce à ses expériences scientifiques.
Cette atmosphère sombre et troublante, Play’n Go l’a parfaitement mise en avant à travers des visuels soignés. Chaque symbole est riche en détail, comme pour raconter une part de cette tragédie.
Le gameplay nous surprend tout autant. Nous avions déjà vu des collecteurs dans d’autres machines à sous, mais ceux de Lab of Madness It’s a Wild portent une véritable étincelle d’originalité. Ils nous ont d’ailleurs offert de belles opportunités de gains à plusieurs reprises.
|🎰 Editeur de jeux
|Play'n Go
|💰 Mises
|0,20€ à 100€
|🕹️ Freespins
|Oui
|🎮 Lignes
|20
|🔥 Jackpot
|Oui
Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.