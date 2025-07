Jack Hammer 4 Chasing the Dragon machine à sous gratuite 

Une sirène de police déchire le silence et nous voilà plongés dans l’ombre, dans les rues mal famées de Chinatown sur Jack Hammer 4 : Chasing the Dragon.

Notre célèbre héros nous invite à vivre une nouvelle aventure encore plus palpitante à travers les gains sticky, les respins, les Wilds spéciaux et les tours gratuits. Arriverons-nous à bout de sa forte volatilité pour décrocher le jackpot de 10 000x la mise ?

L’enquête est lancée, suivez-nous dans cette descente musclée au cœur du crime !

Présentation de Jack Hammer 4 Chasing the Dragon

Jack Hammer 4 : Chasing the Dragon est le tout nouvel épisode de la série culte lancée par NetEnt, il y a plus de dix ans. Avec ce quatrième opus, le développeur suédois réinvente son héros emblématique dans une ambiance plus sombre et plus mature.

Porté par une bande son jazzy, nous atterrissons dans une ruelle d’un chinatown où comme un dragon qui déploie ses ailes, le crime s’insinue partout, même sur sa grille de 6×6 rouleaux.

Sur ce titre, nous ne savons jamais à quoi s’attendre avec sa haute volatilité qui peut nous rapporter gros, mais qui peut aussi nous jouer de sales tours.

Son RTP de 96.03% laissez présager des gains intéressants sur le long terme, mais il faut jouer plusieurs milliers de tours pour le ressentir, raison pour laquelle nous nous cantonnons à la mise minimale de 0.20€. Le pari maximal de 50€ est relativement bas, mais reste trop risqué.

Caractéristiques de Jack Hammer 4 chasing the dragon

Grille : 6×6

Lignes de paiement : cluster pay

RTP maximum : 96.03%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,20€ à 50€

Fonctions : Respins, Wilds mystères, gains collants, tours gratuits, Elevate

Comment jouer à Jack Hammer 4 Chasing the Dragon ?

Si la grille est un peu surchargée, le tableau de commande de Jack Hammer 4 est très épuré.

Pour commencer à jouer, nous avons les boutons classiques +/- pour ajuster nos mises.

Le bouton Spin, quant à lui, est bien visible en bas de la grille. Il nous est possible d’ajuster la vitesse des tours grâce au petit bouton sur sa gauche.

Pour acheter des fonctions spéciales, il nous suffit d’ouvrir le menu « Elevate » où nous pouvons trouver 4 options.

Nous regrettons seulement l’absence du mode Autoplay, mais cela n’empiète pas pour autant sur notre expérience.

Fonctionnement de la machine à sous Jack Hammer 4 Chasing the Dragon

NetEnt voit les choses en grand sur cette machine à sous en ligne et propose une impressionnante grille de 6×6 avec un système de paiement en grappes ou cluster.

Les gains sont attribués pour les groupes de 6 symboles identiques ou plus alignés sur des cases adjacentes à l’horizontale ou à la verticale. Comme sur d’autres créations comme Reel Rush, les gains déclenchent des respins, mais cette fois-ci les clusters restent collés à la grille pendant que les autres rouleaux se remettent à tourner.

Le tableau de paiement comprend 9 symboles standards :

Les icônes premiums sont représentées par les personnages et sont payées entre 0.75x et 40x le pari pour une combinaison de 5 à 36 symboles identiques.

Le dragon et la théière sont des symboles intermédiaires et payent entre 0.65x à 17.50x le pari pour un cluster de 5 à 36 icônes.

Les symboles standards quant à eux sont illustrés par les calligraphies chinoises qui sont récompensées entre 0.30x et 12.50x la mise.

Nous y avons également un Scatter qui déclenche les bonus free spins, ainsi que d'autres symboles spéciaux.

Quels sont les bonus disponibles dans Jack Hammer 4 Chasing the Dragon ?

Jack Hammer 4 : Chasing the Dragon ne fait rien comme les autres en termes de gameplay. Les fonctionnalités spéciales nous surprennent autant dans le jeu de base qu’en mode bonus.

Sticky Win

Le ballet des fonctionnalités commence avec le Sticky Win qui s’active dans le jeu principal et attribue un respin. Elle est déclenchée lorsqu’il y a au moins un cluster et/ou 3 symboles scatter qui apparaissent sur les rouleaux.

Pendant les respins, les symboles du cluster gagnant restent figés sur les rouleaux et peuvent s’agrandir si d’autres symboles du même type apparaissent sur les cases adjacentes. Un nouveau respin est accordé à chaque fois que cela se produit.

Wilds spéciaux

Aux 4 coins de la grille, nous avons des symboles spéciaux notamment une icône mystère et des Wilds de toutes sortes. Cette fois-ci, ils ne jouent pas le rôle de joker, mais améliorent nos opportunités de gain.

Lorsqu’une position de coin fait partie d’un cluster gagnant, le symbole Wild active alors sa fonctionnalité Wild correspondante :

Wild multiplicateur : ajoute un multiplicateur de 2x, 3x, 5x ou 10x au cluster. S’il est dévoilé par le symbole question la valeur entre 30x et 50x.

Wild d’amélioration : explose les clusters pour les remplacer par des symboles de plus grande valeur. Le symbole question peut devenir un Super Upgrader qui attribue des symboles prémiums.

Wild Cash prize : offrent des gains instantanés de 0,50x à 2,50x votre mise et vont jusqu’à 10x ou 25x pour le symbole question.

Expander Wild : ajoute jusqu’à 4 symboles au groupe gagnant. Ce nombre peut monter jusqu’à 16 avec un Super Expander sorti d’une boîte mystère.

Free Spins

La machine à sous en ligne Jack Hammer 4: Chasing the Dragon propose des free spins comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Ce bonus se déclenche grâce à 5 Scatter qui apparaissent simultanément sur la grille et attribue 3 tours gratuits.

Durant les bonus tours gratuits, nous pouvons être sûrs de repartir avec de gros gains, car seuls des multiplicateurs peuvent apparaître sur nos rouleaux. De plus, de nouveaux symboles spéciaux s’activent aux 4 coins de la grille :

Déverrouiller : Agrandit la grille en ouvrant une rangée supplémentaire, d’abord en haut, puis en bas, jusqu’à deux extensions possibles.

Générer : Fait apparaître trois multiplicateurs aléatoires sur la grille, avec un maximum de trois activations par session.

Double : Multiplie par deux les multiplicateurs situés à proximité, et peut également se déclencher jusqu’à trois fois.

Collecter : Additionne tous les multiplicateurs présents à l’écran et applique le total cumulé à votre gain.

Elevate

Jack Hammer 4: Chasing the Dragon porte aussi la signature de son éditeur NetEnt à travers la fonction achat de bonus, Elevate :

Pour 2x la mise initiale, nous doublons nos chances de décrocher des tours gratuits.

10x notre pari nous offre une garantie de l’activation d’au moins une fonctionnalité Wild et augmente considérablement nos chances de déclencher les free spins avec un boost de 10x.

Pour 100x notre mise, nous accédons directement aux tours gratuits.

Un pari supplémentaire de 150x, nous mène vers les tours gratuits précédés d’un Tirage au sort qui nous offre 3 ou 4 Wilds aléatoires ainsi qu’une chance de débloquer les Super Tours Gratuits.

Les Super tours gratuits sont à notre portée grâce à une mise additionnelle de 300x.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Le RTP de 96.03% de Jack Hammer 4 : Chasing the Dragon se trouve un peu en dessous de la précédente, mais il reste satisfaisant. Pour une machine à sous à forte volatilité, elle nous a surpris avec des gains qui se débloquent assez fréquemment.

Avec la fonction Sticky Wins et les Wilds, leurs valeurs étaient largement gratifiantes. Nous ne serions, d’ailleurs, pas étonnés de voir un joueur décrocher le jackpot de 10 000x la mise qui est relativement accessible.

Alternatives à Jack Hammer 4 Chasing the Dragon

Si, comme nous, Jack Hammer 4: Chasing the Dragon vous a laissé une forte impression, alors vous devriez jeter un œil sur ces 3 autres titres de NetEnt.

Reel Rush XXXtreme

Nous avons découvert Reel Rush XXXtreme en même temps que Jack Hammer 4 et pensons qu’ils pourraient se substituer l’un l’autre. Bien que taillé dans univers totalement différent, celui des fruits, Reel Rush offre plus ou moins les mêmes poussées d’adrénaline grâce à sa haute volatilité et son lot de fonctionnalités innovantes.

Caractéristique Détail Éditeur NetEnt Thème fruits RTP 96.06% Plage de mises 0,30€ – 60€ Gains maximums 8 130x la mise Grille 5×5

Cash Noire

Dans la même veine que Jack Hammer 4, Cash Noire vous replonge dans un thriller criminel, avec un détective cynique, une ville pluvieuse et des indices à collecter. Le style visuel est très proche de celui de Jack Hammer, mais avec une touche plus cinématographique.

Caractéristique Détail Éditeur NetEnt Thème Action RTP 96.06% Plage de mises 0,20€ – 200€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 5×4

Dead or Alive 2

Bien que l’univers du Far West semble éloigné de celui de Jack Hammer 4 : Chasing the dragon, Dead or Alive 2 propose un gameplay tout aussi riche et imprévisible, avec une volatilité extrême.

Caractéristique Détail Éditeur NetEnt Thème Action RTP 96.80% Plage de mises 0,09€ –18€ Gains maximums 111 111x la mise Grille 5×3

Jack Hammer 4 Chasing the Dragon notre avis complet

Ayant attendu avec impatience la sortie de Jack Hammer 4 : Chasing the Dragon, nous pouvons dire que l’attente en valait largement la peine. Le jeu reprend les codes visuels que nous avons toujours appréciés.

Le seul petit bémol est l’absence d’une option autoplay, qui nous a contraints à lancer chaque spin manuellement, un détail qui peut peser lors de longues sessions.

Le gameplay est un vrai régal. Il est aussi rare de croiser une machine à sous qui offre autant d’occasions de gains, tout en restant accessible avec des mises modestes.

🎰 Editeur de jeux NetEnt 💰 Mises 0,20€ à 50€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes cluster