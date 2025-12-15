Iron Bank 2 : machine à sous gratuite

Editeur: Relax Gaming
Rouleaux : 6x4
Lignes : 4 096
Mise : 0,10€ à 20€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Dans une atmosphère tropicale étouffante, Relax Gaming fait une nouvelle fois grimper l’adrénaline avec Iron Bank 2.
Entre symboles spéciaux, multiplicateurs et tours gratuits sous haute tension, chaque spin peut se transformer en coup de maître. Ceux qui exécuteront le plan à la perfection peuvent espérer décrocher le butin de 50 000x la mise.
Prêts à rejoindre l’équipe et à forcer les coffres ? Nous vous dévoilons les rouages de ce casse millimétré.

Présentation de Iron Bank 2

Iron Bank 2 est un film de braquage tropical né d’une collaboration entre Relax Gaming, maître dans l’art de créer des machines à sous et la plateforme de streaming CasinoGrounds.

L’ambiance générale reste fidèle au premier opus, avec en toile de fond un décor exotique inspiré de Cuba. Rues bordées de palmiers, des voitures de luxe et des façades colorées se répondent dans un contraste marqué.

À gauche de l’écran, l’Iron Bank s’impose et rappelle la part d’ombre du braquage.

Les mauvais coups, quant à eux, se préparent sur une grille de 6×4 rangées portées par une volatilité extrême et un RTP de 96.10% qui se place parfaitement dans la moyenne.

Avec la plage de mise de 0,10€ à 20€, nous pouvons prolonger nos sessions pour tenter de nous en rapprocher.

Caractéristiques d’Iron Bank 2

  • Grille : 6×4
  • Lignes de paiement : 4 096
  • RTP maximum : 96.10%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,10€ à 20€
  • Fonctions : symboles spéciaux, multiplicateurs, rouleaux extensibles, free spins, achat de bonus
  • Gains max : 50 000x
Comment jouer à Iron Bank 2 ?

Le tableau de commande d’Iron Bank 2 n’est pas forcément des plus épurés ni des plus simples à première vue, mais en explorant les différentes options, nous avons vite pris le contrôle du coffre.

Les mises s’ajustent facilement via les boutons +/- et le bouton central sert à lancer les “casses“. Le bouton à double flèche quant à lui sert à accélère le rythme.

Le menu Autoplay offre la possibilité de programmer une série de tours automatiques, et les options avancées se cachent sous la petite flèche à droite.

Avant de faire tourner les rouleaux, nous pouvons choisir le mode que nous allons jouer grâce au petit bouton qui se trouve à gauche de la grille.

Enfin, un bouton « Buy » ouvre l’accès à une fonctionnalité spéciale. Nous disposons également d’un Ante bet qui se cache sous la jauge avec la tête de taureau.

Fonctionnement de la machine à sous Iron Bank 2

Le tumulte d’Iron Bank 2 se déploie sur une grille 6×4 qui offre jusqu’à 4 096 façons de gagner.

Les combinaisons se forment quand au moins 3 symboles icônes identiques s’alignent sur des cases adjacentes en partant du rouleau le plus à gauche.

La structure de la grille reste stable à la fin du tour, mais la fonction Mystère aléatoire peut ajouter des symboles mystères pour créer de nouvelles combinaisons inattendues. Des Wilds peuvent aussi ajouter des multiplicateurs.

Côté symboles, nous retrouvons :

  • Les cartes 10 à As qui rapportent entre  0,10× à 0,80× la mise.
  • La valise, le harpon, le verre, le cigare, le bijou et le taureau quant à eux payent entre 0.30x à 50x la mise.
  • Le Wild, un symbole multifonction sur cette slot peut aussi attribuer des récompenses allant de 1x à 50× le pari.

Quels sont les bonus disponibles dans Iron Bank 2 ?

Afin de nous aider à réussir nos coups, Relax Gaming a embarqué un arsenal de fonctionnalités sur Iron Bank 2.

Fonctionnalité du jeu de base

Dès le jeu de base, nous pouvons choisir comment aborder nos spins. Grâce au jauge W et ?, nous pouvons choisir entre 2 mécaniques :

  • La fonction Mystère aléatoire (sous le « ? ») : ajoute jusqu’à 19 symboles mystère sur les rouleaux. À chaque apparition, ils se transforment en un même symbole, créant des combinaisons inattendues et des gains supplémentaires.
  • La fonction Wilds aléatoire ajoute jusqu’à 4 Wild extensibles sur les rouleaux 2 à 5 avec un multiplicateur de x2 à x10.

Free Spins

Nous faisons sauter le coffre-fort des tours gratuits de l’Iron Bank 2 grâce à 3 Scatters ou plus, qui tombent sur nos rouleaux. Notre hold-up peut prendre différentes tournures suivant le nombre de Scatters que nous obtenons et le mode que nous choisissons :

  • 3 Scatters déclenchent les tours gratuits classiques.
  • 4 Scatters offrent les super tours gratuits.
  • 5 Scatters activent l’ultra tour gratuit.
  • 6 Scatters donnent accès aux ultra tours gratuits avec un gain maximal de 2 000× la mise.

En début de spin, le jeu nous propose 3 modes, dont chacun offre sa propre fonctionnalité.

Multiplicateur Collecte

Si nous choisissons ce mode, nous commençons avec 7 tours gratuits. Avec des collecteurs à noix de coco placés au-dessus de la grille. Ces canons se rechargent grâce aux noix de coco contenues dans la cage qui tombent sur le rouleau correspondant.

Quand un canon accumule 3 noix de coco, il tire sur le compteur et ajoute +1 tour supplémentaire et augmente la valeur du multiplicateur de +1. Celui-ci applique sa valeur aux combinaisons qui se forment sur son rouleau.

  • Au niveau super, nous avons droit à un Expanding Wild qui occupe la totalité du rouleau et qui se déplace aléatoirement sur la grille jusqu’à la fin des tours.
  • Le mode Ultra quant à lui se joue avec 2 Expanding Wilds qui se déplacent aussi de manière aléatoire à chaque nouveau tour.
Symbole Mystère

Ce mode nous attribue 6 tours gratuits avec un symbole mystère qui est choisi aléatoirement en début de spin. Celui-ci sera enfermé dans les mini-coffres et y restera collé.  À chaque nouveau spin, les cases mystères révèlent des symboles identiques qui peuvent former combinaisons gagnantes.

De nouveaux symboles mystères peuvent tomber sur les rouleaux et y resteront aussi collés. Ils rechargent également la jauge qui attribue +2 tours additionnels lorsqu’elle est remplie.

Si dans le mode classique, nous jouons sur la grille initiale de 5×3 rangées, les modes super et ultra quant à eux ajoutent respectivement 1 et 2 rangées à la grille.

Expanding Wilds

Ce bonus nous offre aussi 6 tours gratuits avec des Wilds qui s’empilent quand ils apparaissent sur les rouleaux 3 et 4. Lorsque cela se produit, nous obtenons +1 tour gratuit.

Le multiplicateur associé au Wild commence à x1 et augme à chaque fois que le symbole contribue à une combinaison gagnante. Ils restent collés à la grille tant que de nouveaux assortiments touchent leurs positions.

  • En mode super, les Wilds des rouleaux 2 et 5 sont déplacés sur les rouleaux centraux 3 et 4, avec un multiplicateur initial x3.
  • Pour l’ultra tour gratuit, tous les Wilds sont centralisés sur les rouleaux 3 et 4 et bénéficient d’un multiplicateur initial x6.

Dans ce mode, les multiplicateurs des Wilds ne s’additionnent pas, mais se multiplient entre eux avant de s’appliquer à nos gains.

Achat de bonus et Antebet

Pour forcer la serrure des bonus, nous pouvons passer par la case buy qui affiche 3 options :

  • 100x la mise : achat des tours gratuits classiques
  • 300x la mise : achat des super tours gratuits
  • 900x la mise : achat des ultra-tours gratuits

Si nous voulons améliorer nos chances de déclencher les tours gratuits sans trop bousculer le hasard, 2 Ante Bet s’offrent aussi à nous sous le bouton « upgrade » :

  • Pour 10x la mise, nous retirons les symboles classiques et faisons tomber uniquement des symboles bonus.
  • Pour 1.50x le pari initial en revanche, nous obtenons au moins un symbole bonus à chaque tour.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Iron Bank 2 est une machine à sous prometteuse en termes de gain et pas seulement parce qu’il affiche un multiplicateur impressionnant de 50 000x, mais aussi parce qu’il affiche des fonctionnalités particulièrement généreuses.

Sa forte volatilité nous a certes joué des tours avec des pertes sur de longues périodes, mais elles sont vite compensées lorsque les gains apparaissent.

Le RTP de 96% indique un bon retour, car il se rapproche de la moyenne. Celui-ci signifie que si nous jouons suffisamment longtemps, nous pourrions théoriquement nous attendre à des gains relativement gratifiants.

Alternatives à Iron Bank 2

Si vous cherchez des alternatives dans le même esprit qu’Iron Bank 2, nous vous proposons 3 excellentes alternatives qui reprennent l’ambiance explosive et la tension maîtrisée.

Iron Bank

Sorti bien avant Iron Bank 2, le premier opus n’a rien perdu de son charme et reste aujourd’hui une parfaite alternative. La suite s’appuie d’ailleurs sur les fondations posées par cette version avec le même format de grille, même mécanique centrale, et plusieurs fonctionnalités qui font volontairement écho à l’original.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurRelax Gaming
ThèmeBraquage de banque
RTP96.20%
Plage de mises0,10€ – 20€
Gains maximums49 999x la mise
Grille6×4
Bloody Pesos

Bloody Pesos semble avoir été sculpté dans la même moule qu’Iron Bank 2. Nous y retrouvons notamment une interface colorée qui tranche avec le thème des cartels. Son gameplay est tout aussi sophistiqué pour des opportunités de gains impressionnantes pour un RTP similaire à celui de la création de Relax Gaming.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurYggdrasil
ThèmeCartel
RTP96%
Plage de mises0,20€ – 70€
Gains maximums90 000x la mise
Grille5×4
Toro 911

Toro 911 porte également la touche latino qui règne sur Iron Bank 2, bien que le jeu se déroule dans un décor un peu différent. Cette création d’ELK Studios propose une mécanique tout aussi nerveuse avec une longue liste de fonctions spéciales.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurELK Studios
ThèmeAction
RTP94%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums10 000x la mise
Grille5×7
Iron Bank 2 : notre avis complet

Iron Bank 2, c’est du lourd ! Autant dans son thème que dans ses fonctionnalités, certainement parce que 2 géants ont contribué à sa création.

Le gameplay, lui, n’est pas immédiatement intuitif alors que nous sommes souvent amenés à faire des choix. Comprendre leur impact est donc essentiel pour prendre la meilleure décision. Mais, une fois pleinement immergés, chaque fonctionnalité devient un vrai régal. Nous prenons notamment plaisir à explorer les différentes possibilités que la slot nous offre.

Côté visuels, nous retrouvons la qualité que nous avons tant appréciée sur le premier opus. Les graphismes sont bien détaillés et lumineux.

