Groovy Knights Dream Drop: machine à sous gratuite 

Challenger né, Relax Gaming relève un nouveau défi, celui de faire danser les chevaliers sur une piste de disco, sur sa machine à sous Groovy Knights Dream Drop, sans oublier d’y ajouter sa signature avec 6 jackpots progressifs Dream Drop.

Curieux de voir le résultat, nous l’avons testé sur la version démo puis avec des mises de 0.20€. Nous vous partageons notre avis complet dans cette revue.

Présentation de Groovy Knights Dream Drop

Vous êtes-vous déjà posé la question : et si on dansait le disco au Moyen Âge ? Les développeurs de Relax Gaming si, et ils ont en fait une machine à sous atypique qu’est Groovy Knights Dream Drop.

Jouée sur une grille de 5 rouleaux sur 4 rangées, elle propose un décor décalé avec un arrière-plan qui représente une piste de dance éclairée par une boule miroitante. Sur les côtés, des personnages médiévaux, habillés dans un style disco.

Le mécanisme de gains repose sur 20 lignes de paiements fixes pour des perspectives de gains allant jusqu’à 10 000x la mise. La gamme de paris est assez large, mais ce qui nous intéresse c’est le minimum de 0.20€ qui nous permet de jouer prudemment.

Son RTP de 94% nous a un peu refroidis au début, mais sa volatilité moyenne a vite comblé cette lacune en nous octroyant des récompenses régulières et d’une valeur satisfaisante.

Côté fonctionnalité, cette machine à sous marquera les esprits avec sa gigantesque roue Dream Drop, son Wild en expansion et ses respins légendaires accessibles en option achat de bonus.

Caractéristiques de Groovy Knights Dream Drop

Grille : 5 rouleaux, 4 rangées, 20 lignes de paiement fixes

RTP maximum : 94%

Volatilité : Moyenne

Mise : De 0,20€ à 100€

Fonctions : Respins Disco Knight, Jackpot progressif Dream Drop, Achat de bonus

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Groovy Knights Dream Drop?

Groovy Knights Dream Drop n’est pas le plus intuitif que nous ayons vu, mais en testant les différents boutons, nous avons vite compris son fonctionnement.

Pour ajuster nos mises, nous avons les boutons classiques +/- .

Les spins se lancent via le plus gros bouton Play et nous pouvons appuyer sur le bouton avec la flèche double pour accélérer les tours.

Nous pouvons également programmer un nombre de tours infini via le menu Autoplay. Les options avancées se trouvent sous la petite flèche à droite du menu.

L’option achat de bonus est aussi disponible via le bouton « Buy » qui nous mène directement vers les respins grâce à un pari supplémentaire de 25x à 150x la mise initiale.

Fonctionnement de la machine à sous Groovy Knights Dream Drop

Groovy Knights Dream Drop propose une mécanique classique avec une grille simpliste de 5×3 et des gains qui se décrochent grâce à une combinaison de 3 symboles identiques ou plus alignés sur des rouleaux adjacents allant de la gauche vers la droite.

Les symboles sont illustrés par des icônes de cartes et des équipements de chevaliers. Ils sont regroupés en 3 catégories :

Symboles faibles : Piques, trèfles, carreaux et cœurs récompensés jusqu’à 0.10 à 2x la mise.

Symboles premium : Épées, boucliers, trompettes, étoiles du matin payent entre 0.50x et 15x la mise.

Symboles spéciaux (jokers) : Le jeu comprend deux types de Wilds, chacun de taille 1×4, qui remplacent tous les symboles payants. En plus d’aider à former des combinaisons, ils sont essentiels pour activer la fonctionnalité Disco Knight.

Quels sont les bonus disponibles dans Groovy Knights Dream Drop?

La première chose que nous avons notée est l’absence d’un bonus Free Spins. Heureusement, ce manque est comblé par un respins. Ces derniers peuvent être déclenchés via des symboles Wilds ou avec l’option achat de bonus.

Respins Disco Knight

Lorsqu’un chevalier joker apparaît sur la grille, il déclenche un respin : il reste en place, tandis que les autres rouleaux tournent de nouveau. À chaque nouveau respin, le chevalier se déplace vers la gauche et aide à former des combinaisons gagnantes jusqu’à quitter la grille.

Pendant cette phase, plusieurs bonus peuvent apparaître au-dessus des rouleaux :

Ajout d’un chevalier : un nouveau joker est placé tout à droite pour prolonger les respins.

Augmentation du multiplicateur : une icône +1x, +2x ou +3x augmente le multiplicateur total appliqué à tous les gains. Ce multiplicateur peut aller jusqu’à 100x le pari avec un chevalier Disco Wild.

: une icône +1x, +2x ou +3x augmente le multiplicateur total appliqué à tous les gains. Ce multiplicateur peut aller jusqu’à 100x le pari avec un chevalier Disco Wild. Superposition de chevaliers : si deux jokers se chevauchent, ils fusionnent en une pile de Chevaliers Disco Wild.

Quand cette fonction se déclenche, les danseurs à côté de la grille lâchent les cordes et brandissent des panneaux : l’un avec les gains en temps réel et l’autre avec le multiplicateur global.

Le chevalier quitte la grille quand il arrive sur le rouleau le plus à gauche, marquant la fin du bonus. Mais un second respin peut se déclencher quand le chevalier standard quitte la grille et qu’un autre vienne le remplacer.

Achat de bonus

En cliquant sur le bouton avec un panier, nous avons eu accès à 3 options pour activer des respins :

Avec un chevalier simple pour 25x notre pari.

Avec un chevalier double pour 70x la mise.

Avec un chevalier Disco pour 150x le pari.

Bonus Dream Drop

Notre but ultime est d’accéder à cette fonction inédite aux créations de Relax Gamins. Elle se déclenche grâce au mot « DREAM » qui s’affiche sur la rangée au-dessus de la grille.

Quand cela se produit, une roue apparait à l’écran et se met à tourner pour nous attribuer l’un des 6 jackpots de la machine à sous.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Groovy Knights Dream Drop ne suit pas toujours un rythme régulier en termes de gains : attendez-vous à des phases calmes et à quelques pics d’adrénaline.

Son RTP de 94% est en dessous de la moyenne, mais le jeu compense avec un potentiel de gains élevé, affichant jusqu’à 10 000x la mise et un jackpot progressif démarrant à 1,5 million d’euros.

En pratique, ces sommes restent rares, mais lors de notre session, la volatilité moyenne du jeu nous a tout de même offert plusieurs gains notables, notamment un joli multiplicateur de 100x sur notre mise de 0.20€ lors d’un long respin.

Alternatives à Groovy Knights Dream Drop

Si vous avez apprécié l’univers déjanté ainsi que les jackpots hallucinants de Groovy Knights Dream Drop, voici trois autres machines à sous qui pourraient vous plaire.

Temple Tumble 2 Dream Drop

Si c’est le système de jackpots progressifs Dream Drop qui vous attire, Temple Tumble 2 est une excellente alternative. Ce titre propose une exploration de temple en mode avalanche, avec des bonus variés et la possibilité de déclencher l’un des 5 jackpots Dream Drop.

Le gameplay est plus orienté puzzle et destruction de blocs, mais le suspense autour des jackpots est identique. Le RTP tourne autour de 94,8 %, dans la même lignée que Groovy Knights.

Caractéristique Détail Éditeur Relax Gaming Thème Mythologie RTP 94.8% Plage de mises 0,20€ – 80€ Gains maximums 10 045x la mise (hors jackpot) Grille 6×6

Hellcatraz 2 Dream Drop

Ce jeu partage la même mécanique Dream Drop que Groovy Knights, mais avec une esthétique totalement différente. Son gameplay dynamique basé sur les cascades, ses symboles mystères et ses multiplicateurs en font une alternative idéale pour les amateurs d’action continue et de volatilité élevée.

Caractéristique Détail Éditeur Relax Gaming Thème Action RTP 93.99% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5×5

Money Train 4

Pour ceux qui ont aimé la tension des respins à forte volatilité, Money Train 4 est une valeur sûre. Nous y retrouvons un mode respin central, où chaque symbole spécial peut modifier l’issue de la partie, à la manière des symboles au-dessus des rouleaux dans Groovy Knights.

L’univers est beaucoup plus post-apocalyptique que festif, mais les respins et les multiplicateurs explosifs offrent des sensations similaires, avec un potentiel max de 150 000x.

Caractéristique Détail Éditeur Relax Gaming Thème Action RTP 96.1% Plage de mises 0,10€ – 6€ Gains maximums 150 000x la mise Grille 6×6

Groovy Knights Dream Drop: notre avis complet

Relax Gaming mérite une note de 8/10 pour sa machine à sous Groovy Knights Dream Drop. Ses visuels sont un peu ternes, mais en harmonie avec le thème. La bande son est très agréable à l’oreille et les animations particulièrement amusantes.

Son fonctionnement est un peu difficile à cerner au début, puis devient très immersif au bout de quelques secondes.

Bien que les free spins nous aient un peu manqués, le jeu ne perd pas pour autant de son dynamisme. L’idée de décrocher l’un des jackpots a suffi à nous maintenir en haleine tout au long de la session.

Il faut cependant garder la tête froide et rester discipliné pour éviter de se laisser emporter par des mises irréfléchies. Nous vous recommandons d’ailleurs de tester le jeu en mode démo avant de miser de l’argent.

🎰 Editeur de jeux Relax Gaming 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🎮 Lignes 20 🔥 Jackpot Oui