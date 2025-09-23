Gonzo’s Quest 2: machine à sous gratuite 

Editeur: NetEnt
Rouleaux : 6x4+
Lignes : 26 244
Mise : 0.30€ à 30€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Avalanche : Oui
D’un grondement de tambour qui résonne au loin, accompagné d’une musique orientale aux accents d’aventure, Gonzo’s Quest 2 s’ouvre comme un carnet de voyage vers l’inconnu.  

Ce bijou signé NetEnt nous met sur les traces du conquistador intrépide qui se rapproche de plus en plus de la cité perdue de l’Eldorado. Cette fois-ci, une grille expansive, des avalanches, des symboles géants et des Free Spins révèlent des trésors insoupçonnés, avec un potentiel de gains de 15 825x la mise

Après avoir écouté le souffle de la jungle et les murmures des anciens, notre équipe lève le voile sur cette aventure gravée dans la roche. 

Présentation de Gonzo’s Quest 2  

Gonzo’s Quest II : Return to El Dorado est la suite tant attendue de l’un des plus grands succès de NetEnt, une suite qui tient parfaitement ses promesses ! 

Taillée à peu près dans le même style graphique que ses grandes sœurs, cette machine à sous nous emmène devant le 5e portail de pierre de l’Eldorado qui se révèle être une structure vivante. Elle sert de support à une grille initiale de 6×4 rangées qui peut changer de configuration à chaque fois que nous alignons les bons symboles.  

À chaque spin, une pyramide se dessine au loin, nous rappelant notre objectif de 15 825x la mise tandis que le lac nous fait penser au risque inhérent à la forte volatilité

Quoi qu’il en soit, le RTP de 96.06% se montre particulièrement intéressant et nous incite à prolonger nos sessions. D’autant plus que la gamme de mises de 0.30€ à 30€ offre une marge confortable pour bien gérer notre budget. 

Caractéristiques de Gonzo’s Quest 2 

  • Grille : 6 x4+ 
  • Lignes de paiements : 26 244 
  • RTP : 96.06 % 
  • Volatilité : Élevée 
  • Mises: 0.30€ à 30€ 
  • Fonctionnalités : Cascades, Expanding Reels, symboles spéciaux, Free Spinsachat de bonus 
Gonzo's quest 2 machine à sous

Comment jouer à Gonzo’s Quest 2?  

Il nous a été très facile de prendre les commandes de la machine à sous Gonzo’s Quest 2, car son tableau de bord comporte très peu de boutons. 

Nous pouvons rapidement ajuster nos mises en cliquant sur la partie « Bet » qui déploie la grille des paris autorisés ou tout simplement utiliser les boutons +/-. 

L’inscription « Spin » nous indique clairement où appuyer pour lancer un tour. Juste à gauche de ce bouton, nous avons aussi le menu « Autoplay » qui permet d’enchaîner jusqu’à 100 tours automatiques.  

Comme toujours, en l’absence des options de limitation, nous préférons jouer par tranche de 10 à 25 Autospins. 

En bas à gauche, nous pouvons voir le bouton Elevate qui correspond au menu d’option d’achat qui comprend 5 choix pour booster nos parties. 

Jouer à Gonzo's Quest II machine à sous

Fonctionnement de la machine à sous Gonzo’s Quest 2  

Gonzo’s Quest 2 propose une mécanique assez atypique qui nous rappelle un peu celle de Conquer Babylon de Relax Gaming.  

Le jeu repose sur une grille initiale de 6×4 rangées qui s’étend progressivement vers le haut à chaque victoire pour une configuration ultime de 6×8 rangées

Grâce à cela, nous profitons d’un nombre croissant de lignes de paiements allant jusqu’à 26 244 façons de gagner. Les gains se déclenchent dès que 3 symboles identiques ou plus apparaissent sur des rouleaux adjacents, de gauche à droite 

La slot embarque aussi un système de cascade qui augmente considérablement nos potentiels de gains.  

Pour ce qui est de symboles, NetEnt conserve la même formule avec des blocs de pierre ornés par des portraits atypiques : 

  • Les symboles classiques représentés par la fleur et les animaux 0.06x et 0.26x la mise. 
  • Les symboles à haute valeur illustrés par les icônes sacrées peuvent rapporter de 0.1x à 1x le pari. 
  • Les 2 types de Wilds remplacent tous les symboles sauf Scatter et peuvent former des combinaisons gagnantes offrir entre 0.23x et 1x la mise

Quels sont les bonus disponibles dans Gonzo’s Quest 2 ?  

La grande richesse de Gonzo’s Quest 2 se révèle surtout à travers ses fonctionnalités spéciales. 

La magie débute dès que nous obtenons notre première victoire. Non seulement la grille gagne en hauteur, mais le multiplicateur affiché sur le flanc droit de celle-ci augmente d’un cran. La valeur de ce multiplicateur s’applique alors aux gains que nous obtenons durant le spin. 

Nous pouvons aussi nous attendre à d’autres surprises. 

Random Wilds Feature 

Cette fonction s’active dès qu’un Calamity Wild, représenté par une pierre rouge, apparaît et qu’une combinaison gagnante se produit à l’écran, même s’il n’en fait pas directement partie. 

Avant que les rouleaux ne s’étendent et que de nouveaux symboles viennent combler les positions vides, le Calamity Wild place 3 à 6 Wilds classiques de manière aléatoire sur les rouleaux. Ces Wilds peuvent remplir un emplacement vide ou recouvrir un autre symbole. 

Ces nouveaux Wilds nous offrent alors la chance de former de nouvelles combinaisons gagnantes. 

Wild machine à sous Gonzo's Quest 2

Colossal Symbols 

Nous avons aussi découvert que les Scatters et les symboles de forte valeur peuvent prendre une dimension colossale de 2×2 à 4×4 sur la grille.  

  1. Ces blocs géants équivalent à 4, 9 ou 16 symboles classiques.  
  1. Lors de la fonction Random Wilds, certains de ces symboles colossaux peuvent se transformer en colossal Wilds

Free Spins et Super Free Spins  

Lorsque nous obtenons entre 3 et 6 Scatters, nous déclenchons 10 à 20 Free Spins, voire des Super Free Spins selon les symboles présents. 

Pendant ces tours gratuits : 

  • La grille peut s’étendre jusqu’à 8 rangées grâce aux Avalanches 
  • Les rangées ajoutées restent en place au spin suivant, jusqu’à atteindre la hauteur maximale 

Free Spins classique  

Ce mode s’active avec 3 Scatters ou plus dans un format standard (1×1). 

  1. Le bonus démarre avec un multiplicateur à x2 et augmente de +2 après chaque Avalanche. 
  1. Le multiplicateur revient à x2 au spin suivant. 
  1. 3 Scatters supplémentaires nous offrent encore plus de tours gratuits. 

Super Free Spins 

Si le mode bonus est activé avec au moins un Scatter colossal. Nous obtenons ainsi 10 tours gratuits mais le multiplicateur de départ dépend de la taille du Scatter colossal : 

Taille du Scatter Multiplicateur de départ Augmentation 
2×2 x2 +2 
3×3 x3 +3 
4×4 x5 +5 

Durant les Super Free Spins, Gonza’s Quest 2 n’applique aucune limite sur ses multiplicateurs

Si de nouveaux Free Spins sont déclenchés et qu’un Scatter colossal est présent, les Free Spins sont améliorés en Super Free Spins. Le multiplicateur en cours est conservé ou amélioré selon la valeur initiale des Super Free Spins. 

Free spins machine à sous Gonzo's Quest 2

Elevate Feature 

Comme sur ses autres créations, NetEnt nous offre la possibilité de pimenter nos sessions grâce à une option d’achat de bonus

  • pour 2x la mise, nous avons au moins un Scatter de garanti. 
  • Pour 10x la mise, au moins un Calamity Wild apparaît dans une combinaison gagnante. 
  • Pour 30x la mise, la grille est étendue à 8 rangées et un Calamity Wild est garanti. 
  • 100x la mise et nous voyons 3 à 6 Scatters apparaître, activant les Free Spins (Super Free Spins possibles, mais rares). 
  • Pour 1000x la mise, 3 à 6 Scatters apparaissent dont au moins un colossal, garantissant Super Free Spins.  

RTP, volatilité et potentiel de gains  

Nous avons reconnu un beau potentiel de gain sur ce titre de NetEnt, même si atteindre le multiplicateur ultime de 15 825x relève davantage du hasard plutôt que de nos connaissances. 

Avec sa volatilité élevée, Gonzo’s Quest 2 privilégie des récompenses plus rares, mais souvent spectaculaires. Il est donc préférable d’aborder l’aventure avec prudence et de miser petit pour prolonger l’expérience sans épuiser notre budget trop vite. 

Quant à son RTP de 96,06%, il se situe dans la moyenne et pourrait jouer à notre avantage sur le long terme. 

Alternatives à Gonzo’s Quest 2 

Quelle machine à sous peut offrir le même entrain que Gonzo’s Quest 2 ? Notre équipe s’est penchée sur la question et a exploré plusieurs titres capables de faire vibrer les joueurs avec la même intensité. Nous en avons gardé les 3 meilleures.  

Gonzo’s Quest 

L’original reste une référence incontournable et peut parfaitement être une alternative à Gonzo’s Quest 2. Ce titre mise davantage sur la nostalgie et la simplicité. Les graphismes, plus datés, gardent pourtant un charme indémodable et continunt à nous séduire.  

Les perspectives de gains sont certes moins élevées, avec un RTP de 95,97% et une volatilité moyenne-haute, mais restent très alléchants.  

Caractéristiques Détails 
Éditeur NetEnt 
Thème Aventure  
RTP 95.97% 
Plage de mises 0,20€ –50€ 
Gains maximums 2 500x la mise 
Grille 5×3  
gonzos quest alternative gonzos quest 2

Conquer Babylon 

La machine à sous Conquer Babylon nous semble être celle qui se rapproche le plus de Gonzo’s Quest 2, notamment au niveau des fonctionnements. Nous y retrouvons : 

  • La grille expansive 
  • Les cascades de gains 
  • Les gigas symboles 
  • Les multiplicateurs croissants 

Vous apprécierez également ce titre pour ses visuels époustouflants et ses perspectives de gains qui sont assez similaires à celles de la création de NetEnt. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Relax Gaming 
Thème Mythologie  
RTP 96.50% 
Plage de mises 0,20 € –60€ 
Gains maximums 15 000x la mise 
Grille 6×4+ 
conquer babylon alternative gonzo's quest 2

Temple Tumble Megaways  

Temple Tumble Megaways de Relax Gaming et Gonzo’s Quest 2 affichent les mêmes visuels et décors de jungle luxuriante associés à une imposante grille en pierre. Mais la ressemblance ne s’arrête pas là ! 

Cette réalisation de Relax Gaming propose aussi le mécanisme de cascade ainsi qu’une grille à structure variable notamment avec le système de paiement megaways. 

Caractéristiques Détails 
Éditeur Relax Gaming 
Thème Mythologie  
RTP 96.25% 
Plage de mises 0,20€ – 100€ 
Gains maximums 7 767x la mise 
Grille 6×6 
temple tumble megaways alternative gonzos quest 2

Gonzo’s Quest 2: notre avis complet  

Gonzo’s Quest 2 dépasse toutes nos attentes et s’impose sans peine comme notre déclinaison préférée de la saga ! 

Les améliorations par rapport au premier opus sont grandioses tant au niveau des visuels que de la mécanique. Il a été difficile pour notre équipe de ne pas les remarquer.  

Côté gains, les perspectives restent assez modestes pour les combinaisons classiques, mais les fonctionnalités spéciales viennent largement combler ce manque.  

Enfin, la gamme de mise s’avère très rassurante et nous permet de garder le contrôle sur notre budget tout au long des sessions.  

🎰 Editeur de jeux NetEnt
💰 Mises 0.30€ à 30€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 26 244
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
