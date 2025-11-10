Giraffalot : machine à sous gratuite

Editeur: ELK Studios
Rouleaux : 5x4
Lignes : 26
Mise : 0.20€ à 100€
Jackpot : 10 000x
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Bienvenue sur la machine à sous Giraffalot, une création d’ELK Studios que nous avons voulu essayer récemment et qui nous a rapidement tapé dans l’œil par son univers distinct, où le royaume des animaux va vous faire vibrer.

En procédant à un test complet de la slot Giraffalot, nous avons pu détecter l’ensemble de ses fonctionnalités et découvrir un jeu au fort potentiel. Découvrez dès maintenant la machine à sous et jouez gratuitement sur notre site !

Présentation de Giraffalot

Lancée le 4 novembre 2025 chez tous les casinos qui sont en partenariat avec ELK Studios, Giraffalot vous emmène dans le royaume de Catalot, affaibli après une grande guerre, où le château est en ruines, les ressources manquent et le peuple des animaux attend un espoir.

giraffalot machine a sous

Le roi Leonhart envoie son fidèle chevalier, Sir Giraffalot, à la recherche du Calice Sacré aux pouvoirs magiques, capables de redorer le royaume entier. Cette machine à sous à l’ambiance médiévale et chevaleresque va donc vous faire participer à la quête de cette girafe et ses compagnons d’armes.

Sur une grille 5×4 avec le château de Catalot en arrière-plan, vous avez la possibilité de remporter jusqu’à 10 000 fois votre mise grâce à 26 lignes de paiement et des fonctionnalités magiques. Comme à son habitude ELK Studios dévoile un jeu avec un véritable storytelling, particulièrement original.

Ci-dessous, les principales caractéristiques de la Giraffalot machine à sous :

  • Grille : 5×4
  • RTP : 94%
  • Volatilité : Moyenne/Élevée
  • Fonctions spéciales : Bonus, Respin, Wild, Expanding Wilds, Spreading Wilds, Achat de bonus (X-iter), Multiplicateurs, Super Bonus

Comment jouer à Giraffalot ?

Afin de prendre les armes aux côtés de Sir Giraffalot pour combattre et défendre le royaume, vous devez évidemment vous inscrire sur un casino en ligne qui est en partenariat avec ELK Studios. La liste est longue, et est disponible directement sur cette page.

Après avoir déposé quelques écus à l’aide de votre carte bancaire Visa, Mastercard ou l’une des méthodes de paiement acceptées, vous pouvez lancer la machine à sous depuis le lobby, placer une mise comprise entre 0.20€ et 100€, ou même lancer jusqu’à 100 spins en auto.

miser sur giraffalot slot

Une fois que les rouleaux commencent à tourner sur Giraffalot, les symboles peuvent se placer sur l’une des 26 lignes de paiement et peuvent former des gains immédiatement ! Des expanding wilds, wilds multiplicateurs et même des scatters peuvent même booster votre aventure.

jouer a giraffalot casino

Avec la possibilité de gagner jusqu’ à 1 000 000€ sur Giraffalot, chaque victoire dans la bataille pour le royaume de Catalot vous permet de récupérer de l’argent réel sur votre compte bancaire ! Vous pouvez effectivement réaliser un retrait à tout moment si votre profil est vérifié sur votre casino.

Fonctionnement de la machine à sous Giraffalot

Comme vous l’avez bien compris, vous vous battez aux côtés du chevalier Giraffalot pour tenter de trouver le Calice Sacré sur une grille 5×4 avec 26 lignes de paiement fixes. Vous devez aligner au moins 3 symboles de gauche à droite pour pouvoir former un gain chevaleresque pour l’honneur du royaume de Catalot.

Ce fonctionnement est particulièrement simple et permet à tous les amateurs de machines à sous de prendre en main rapidement Giraffalot. Mais vous devez tout de même connaître les symboles classiques et spéciaux qui composent cet univers créé par ELK Studios :

Les symboles disponibles

En temps de guerre à Catalot, ce sont évidemment les personnages principaux du royaume qui sont mis en avant dans les différents symboles de la machine à sous, ils représentent les symboles à haute valeur :

  • Roi Leonhart : entre 0.50x et 10x
  • Reine Elephant : entre 0.40x et 5x
  • Combattant Rhino : entre 0.35x et 3x
  • Archer lémurien : entre 0.30x et 2x

La magie de cet univers devait également intégrer des cartes mystérieuses qui représentent des symboles de faible valeur :

  • A : entre 0.15x et 1.50x
  • K : entre 0.15x et 1.50x
  • Q : entre 0.15x et 1.50x
  • J : entre 0.15x et 1.50x
symboles giraffalot elk studios

Bien évidemment, les gains de la slot Giraffalot ne reposent pas seulement sur les symboles ci-dessus. Le chevalier peut intervenir à de nombreuses reprises pour booster considérablement ses troupes et vous aider à booster vos gains.

Les fonctions spéciales

Toute la puissance de Sir Giraffalot se fait ressentir lorsque des symboles spéciaux apparaissent sur les rouleaux. Comme vous allez le découvrir ci-dessous, des wilds vraiment intéressants peuvent vous aider dans votre quête du Calice :

  • Expanding Wilds : la girafe s’étend sur tout le rouleau avec son grand cou, et permet de remporter un respin, tout en conservant les wilds et symboles bonus.
  • Multiplier Wilds : le bouclier peut vous permettre de protéger le royaume, puisqu’il aide à former n’importe quelle combinaison gagnante et qu’il ajoute un multiplicateur au gain.
  • Spreading Wilds : ce symbole spécial peut apparaître sur le 3ème rouleau de Giraffalot et permet de convertir un type de symbole en wilds, ou d’augmenter le multiplicateur d’un Expanding wilds.
  • Wild : remplace n’importe quel autre symbole pour former une combinaison gagnante à votre avantage, une ligne complète de 5 Wilds permet de remporter 25 fois votre mise.
  • Super Spin : au début d’un spin ou d’un respin (grâce à l’Expandind Wild), le Super Spin peut s’activer aléatoirement et remplacer les faibles symboles par de courageux combattants du royaume à haute valeur.
fonctions speciales giraffalot

ELK Studio a réussi même dans ses symboles spéciaux et fonctions à retranscrire l’ambiance de l’univers qu’il a créé. Vous allez espérer que le preux chevalier Sir Giraffalot apparaisse souvent sur les rouleaux pour étendre son cou, et qu’un multiplicateur s’ajoute !

Quels sont les bonus disponibles dans Giraffalot ?

La quête du Calice sur la machine à sous Giraffalot prend vraiment forme grâce aux scatters. En survivant jusqu’au moment où vous les trouvez, vous pouvez intégrer un mode bonus dans lequel il est possible de remporter le jackpot pour sauver le royaume.

En réalité, deux bonus sont disponibles :

Bonus classique

En combinant trois symboles Bonus sur les rouleaux 1, 3 et 5, vous déclenchez 5 Free Spins sur Giraffalot !  

bonus 3 scatters giraffalot

Dans ce mode de jeu, le chevalier a plus de chances d’apparaître sur les rouleaux 1, 2, 4 et 5, permettant d’enchaîner les respins et d’atteindre des gains supérieurs à la mécanique de base. Cela devrait t’aider grandement dans ta quête médiévale !

Super Bonus

Avec un peu de chance, vous pouvez faire tomber trois scatters dont un symbole Super Bonus, qui va déclencher immédiatement 5 Free Spins encore plus intéressants sur Giraffalot : c’est avec ce bonus que vous avez le plus de chances d’atteindre le jackpot.

super bonus giraffalot

En effet, vous avez la garantie d’avoir entre 1 et 4 Expanding Wilds à chaque spin ! Cela permet d’avoir au moins un respin à chaque fois, et d’enchaîner les gains sur Giraffalot, souvent avec des multiplicateurs élevés.

Difficile d’espérer mieux que le Super Bonus pour les habitants sauvages de Catalot !

Achat de bonus X-iter

ELK Studios a ajouté sa boutique sous marque déposée X-iter sur la slot Giraffalot, pour permettre aux chevaliers les plus téméraires d’acheter directement des améliorations ou des bonus, sans avoir besoin d’atteindre :

  • Super Bonus : déclencher le super bonus, pour 500 fois votre mise.
  • Bonus mode : déclencher bonus classique, pour 100 fois votre mise.
  • Magic Spin : garantie d’avoir au moins 2 expanding wilds, pour 50 fois votre mise.
  • Mega Bonus Hunt : 10x plus de chances de toucher l’un des bonus, pour 5 fois votre mise.
  • Bonus Hunt : 4x plus de chances de toucher l’un des bonus, pour 2.50 fois votre mise.
achat de bonus giraffalot

C’est à vous de vérifier que votre bourse est assez remplie pour aider Sir Giraffalot et ses compères dans leur quête au Calice.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Avant de rejoindre ce royaume déjanté, nous vous recommandons vivement de prendre en considération les caractéristiques de la machine à sous Giraffalot d’ELK Studios. Celles-ci devraient vous permettre de savoir si elle vous convient vraiment :

  • RTP : le RTP de Giraffalot est de 94%, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des jeux testés par notre rédaction. Cela s’explique par son fort potentiel et ses nombreuses fonctions.
  • Potentiel de gains : vous pouvez remporter jusqu’à 10 000 fois votre mise (1 000 000€) sur cette slot d’ELK Studios. Un potentiel colossal qui devrait satisfaire de nombreux joueurs de notre communauté.
  • Volatilité : elle est de 7/10 (moyenne/élevée), et permet d’avoir un bon compromis. Les gains sont assez fréquents mais moyennement importants. Cela assure de ne jamais s’ennuyer sur Giraffalot et de voir souvent des fonctionnalités tomber.

Dans la documentation de Giraffalot, nous avons également appris que la fréquence de hit est de 23.90%. Cela indique à nouveau qu’il est pas très rare de former des combinaisons gagnantes, notamment grâce au chevalier qui s’étend sur tout le rouleau avec un multiplicateur.

Alternatives à Giraffalot

Vous voulez découvrir d’autres machines à sous gratuites sur Jeux-gratuits-casino qui sont d’excellentes alternatives à Giraffalot ? Ci-dessous, les trois titres que nous recommandons vivement aux amoureux de mécaniques signées ELK Studios :

Avalon X

Avalon X est une machine développée également par ELK Studios, qui plonge aussi dans un univers épique et chevaleresque. Lancée le 2 septembre 2025, vous rejoignez le Roi Arthur pour tenter de remporter jusqu’à 10 000x votre mise.

Sur sa grille 6×7, ce jeu dispose du même RTP de 94%, mais d’une volatilité élevée. De plus, il intègre un système de Mystery Boxes unique sur lequel vous pouvez collecter des pièces d’or ou même une fonction Holy Strike exceptionnelle.

avalon x

Rex Stampede

Dans la série des machines à sous gratuites d’ELK Studios, il peut être aussi intéressant d’essayer gratuitement et sans téléchargement Rex Stampede depuis notre site. Avec 1 024 lignes de paiement actives, son gain maximal est colossal, de 25 000x votre mise.

Cette fois, les designers ont travaillé sur un univers préhistorique où le T-Rex peut tout détruire sur son passage ! Avec des wild multiplicateurs, des tours gratuits et une grille expansive, tout est fait pour vibrer avec les dinos.

rex stampede

Pirots 4

Vous savez à quel point nous sommes fans de la série Pirots d’ELK. Lancée le 24 juillet 2025, Pirots 4 est selon nous l’une des plus belles réussites, avec les perroquets qui partent cette fois à la conquête de l’univers et des étoiles.

Toujours avec un taux de redistribution de 94%, ce jeu permet de gagner exactement comme Giraffalot, jusqu’à 10 000 fois votre mise. Cependant, sa grille 6×6 est beaucoup plus grande et ses fonctionnalités sont légèrement différentes.

pirots 4

Giraffalot : notre avis complet

Le fournisseur a l’habitude de lancer des séries à succès grâce à des univers déjantés, distincts et parfaitement réalisés. Giraffalot a également été lancé avec un vrai storytelling et des designs uniques, dans lesquels le personnage principal représente le meilleur symbole.

La machine à sous Giraffalot correspond aux standards d’ELK en termes de potentiel et de caractéristiques, puisqu’elle affiche un RTP de 94% et un gain maximal de 10 000x votre mise. Elle intègre l’achat de bonus X-iter pour accélérer vos parties si vous le souhaitez.

Nous avons eu la chance de toucher plusieurs fois le Super Bonus sur Giraffalot et quel plaisir de voir apparaître des Expanding Wilds avec des multiplicateurs qui déclenchent des respins à chaque tour gratuit !

Même si le RTP peut être critiqué, cette slot peut effectivement exploser à tout moment avec ses nombreuses fonctions. Nous vous recommandons vivement de tenter votre chance dans le royaume de Catalot, au moins en mode démonstration sur notre site.

🎰 Editeur de jeux ELK Studios
💰 Mises 0.20€ à 100€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 26
🔥 Jackpot 10 000x
Steve
Par Steve le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
