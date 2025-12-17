Fortune of Olympus : machine à sous gratuite

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Trickz Casino
1 000 €
Jusqu'à 150 %
100 Free Spins
Max bet : 5€ €
Wager : x20
Dépôt minimum de 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
GQbet Casino
500 €
Jusqu'à 100 %
100 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 10€
Obtenir mon bonus
Editeur: Pragmatic Play
Rouleaux : 7x7
Lignes : Cluster Pay
Mise : 0,20€ à 240€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Avalanche : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Fortune of Olympus : machine à sous gratuite

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Pragmatic Play.

Fortune of Olympus : machine à sous gratuite
Fortune of Olympus : machine à
Pragmatic Play
Big Bass Splash 1000 : machine à sous gratuite
Big Bass Splash 1000 : machine �
Pragmatic Play
Zeus Vs Typhon : machine à sous gratuite 
Zeus Vs Typhon : machine à s
Pragmatic Play
Santa’s Slay: machine à sous gratuite
Santa’s Slay: machine à sous
Pragmatic Play
Starlight Princess Super Scatter : machine à sous gratuite 
Starlight Princess Super Scatt
Pragmatic Play
Sweet Rush Bonanza: machine à sous gratuite 
Sweet Rush Bonanza: machine à s
Pragmatic Play
Spellmaster: machine à sous gratuite 
Spellmaster: machine à sous gra
Pragmatic Play
Sweet Bonanza Super Scatter : machine à sous gratuite 
Sweet Bonanza Super Scatter : ma
Pragmatic Play
Fortune of Aztec : machine à sous gratuite 
Fortune of Aztec : machine à so
Pragmatic Play
Olympus Wins Super Scatter : machine à sous gratuite
Olympus Wins Super Scatter : mac
Pragmatic Play

Guidés par le grondement des tambours et le clairon d’une trompette, nous voilà appelés aux portes de l’Olympe avec Fortune of Olympus.

Dans ce royaume de puissance brute, nous avons gravi les marches des gains accompagnés de cascades envoûtantes, de free spins divins et chevauché des multiplicateurs déchaînés pour tenter d’atteindre le sommet de 10 000x la mise.

Après avoir suivi le tonnerre de Zeus, nous vous partageons les secrets que les dieux nous ont laissés lors de notre épopée.

Présentation de Fortune of Olympus

Fortune of Olympus est une ode majestueuse où Pragmatic Play déploie une nouvelle fois son génie pour célébrer la puissance des dieux.

En découvrant le titre, nous avons d’abord pensé à une suite de la petite slot Fortune of Aztec, mais il s’agit en réalité d’un opus qui enrichit la série Gates of Olympus. Nous retrouvons donc le sommet du Mont Olympe, avec son ciel bleu violacé et ses imposantes colonnes.

Là où Fortune of Aztec insuffle douceur et lumière, Fortune of Olympus impose force et majesté. Sur sa toile de fond aux couleurs vives, Zeus est assis sur son trône doré qui fait exploser son pouvoir sur la grille XXL de 7×7 rangées.

À ses pieds, un amas de pièces d’or qui illustre la fortune que la slot peut nous offrir si nous sommes assez courageux pour affronter sa forte volatilité. Cette générosité se reflète entre autres à travers le RTP de 96.55% qui dépasse largement la moyenne.

Avec une gamme de mises de 0.20€ à 240€, nous disposons d’ailleurs d’une marge suffisante pour tenter de prolonger nos sessions.

Caractéristiques de Fortune of Aztec

  • Grille : 7×7
  • Lignes de paiement : Cluster Pay
  • RTP maximum : 96.55%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,20€ à 240€
  • Fonctions : cascades, tours gratuits, multiplicateurs et achat de bonus
Fortune of Olympus pragmatic play

Comment jouer à Fortune of Olympus ?

Fortune of Olympus affiche un design qui nous est familier qui s’inscrit naturellement dans l’univers mythologique des séries Gates of Olympus.

Pour commencer une partie, nous ajustons nos mises grâce aux boutons – et + situés de part et d’autre du bouton de rotation, marqué d’une flèche tournante et de la couronne emblématique de Pragmatic Play.

Outre le bouton Spin, le jeu intègre un menu Autoplay qui nous permet de lancer jusqu’à 1 000 tours automatiques. Mais, comme nous n’avons pas trouvé de réglage pour limiter les pertes, nous préférons régler la jauge au minimum de 10 autospins pour suivre l’évolution de notre bankroll.

Sur le flanc gauche de la grille, un bouton rouge regroupe les 4 ante bets juste en dessous, le menu bleu présente 2 options d’achat de bonus.

Machine à sous fortune of olympus

Fonctionnement de la machine à sous Fortune of Olympus

La machine à sous Fortune of Olympus s’érige sur une impressionnante grille de 7×7 rangées, avec un système de paiement en cluster.

Nous gagnons si nous obtenons au moins 5 symboles identiques qui se connectent horizontalement ou verticalement.

Sur cette slot, chaque triomphe peut devenir spectaculaire grâce à la fonction cascade. Les multiplicateurs, quant à eux, frappent nos rouleaux de manière aléatoire pour décupler nos gains dans le jeu de base comme durant les tours gratuits.

La mosaïque des gains révèle 7 icônes de paiements :

  • Symboles de faible valeur : gemmes vertes, violettes et rouges, rapportent entre 0.20x à 30x le pari.
  • Symboles de forte valeur : coupes, casques, anneaux et éclairs, offrent de 0.40x et 150x la mise.

Nous n’y avons pas trouvé de Wild, mais l’habituel Scatter est bel et bien présent. Il n’attribue pas de gain, mais nous aide à déclencher les bonus tours gratuits.

Quels sont les bonus disponibles dans Fortune of Olympus ?

Sur Fortune of Olympus, les dieux de l’Olympe nous offrent des bonus divins qui font vibrer la grille à faire déverser la fortune aux pieds de Zeus.

Multipliers Symbols

Zeus peut bénir nos parties de ses mains grâce aux multiplicateurs. Ces symboles peuvent surgir à tout moment, sur tous les rouleaux, que ce soit en jeu normal ou pendant les free spins.

Chaque multiplicateur affiche une valeur aléatoire, allant de 2x jusqu’à un colossal 500x. Celui-ci s’applique à nos gains à la fin des cascades. Si plusieurs multiplicateurs tombent durant les cascades, leur valeur s’additionne avant de s’appliquer aux gains.

Multiplicateurs fortune of olympus

Free Spins

Lorsque nous obtenons au moins 4 Scatters, Zeus se lève de son trône pour nous offrir le meilleur des spectacles et des récompenses avec les Free Spins. 4, 5, 6 ou 7 symboles scatters attribuent respectivement 15, 20, 25 ou 30 tours gratuits.

Pendant ce bonus, l’interface change un peu et affiche des collecteurs à gauche de la grille :

  • Collecteur de cascades : les gains que nous obtenons sont récupérés par la case violette qui les additionne jusqu’à ce que plus aucune combinaison gagnante ne se forme.
  • Collecteur de multiplicateur : tous les multiplicateurs qui tombent sur la grille sont collectés par cette stèle dorée. La valeur qu’elle affiche sera appliquée au gain de chaque cascade. Celle-ci ne se réinitialise pas jusqu’à la fin du bonus, mais peut grandir si de nouveaux symboles multiplicateurs apparaissent.

Grâce à 4 à 7 nouveaux Scatters, le round se rallonge pour prolonger la magie.

Free spins fortune of olympus

Special Bets


Pour changer le rythme du jeu sans trop bousculer le cours du hasard , Fortune of Olympus nous propose 4 options Ante bet sous le menu Special Bet :

  • Ante Bet 1 : Pour 2x, nos chances de déclencher des Free Spins sont multipliées par 5.
  • Ante Bet 2 : Pour 7x, nous avons 5x plus de change d’obtenir des Super Free Spins par 5.
  • Super Spin 1 : Pour 10x, nous avons la garantie qu’un multiplicateur de bonus tombe à chaque spin, rendant chaque tour plus intense.
  • Super Spin 2 : Pour 250x, chaque spin nous assure au minimum un multiplicateur de 50x, pour des sensations décuplées.

Buy Free Spins

Nous pouvons néanmoins directement prendre en main notre destin avec l’option achat de bonus :

  • Pour 100x la mise, nous profitons du bonus standard avec 4 à 7 scatters garantis.
  • 500x notre nous ouvre la porte des Super Free Spins, où chaque multiplicateur vaut au minimum 5x.
Achat bonus fortune of olympus

RTP, volatilité et potentiel de gains

Fortune of Olympus joue clairement dans la cour des dieux capricieux avec sa volatilité élevée. Certaines sessions peuvent mettre notre patience à l’épreuve avant que la mécanique ne laisse place à des pics de gains soudains, portés par les cascades et les multiplicateurs.

Par ailleurs, le RTP de 96,55% laisse entrevoir un retour qui pourrait être intéressant sur le très long terme, à condition d’accepter un parcours semé d’embûches.

Et si la chance nous sourit, nous pourrions peut-être rafler le gain maximal de 10 000x la mise, un horizon qui nous semble lointain, mais qui nourrit l’attente, spin après spin.

Alternatives à Fortune of Olympus

Quand la foudre de Zeus se fait attendre, d’autres portes de l’Olympe s’ouvrent. Si Fortune of Olympus fait vibrer les sommets, nous avons aussi trouvé 3 autres alternatives mythologiques qui prolongent l’aventure avec leurs propres mécaniques, ambiances et promesses de gains.

Gates of Olympus

Véritable source où la magie a commencée, Gates of Olympus s’impose comme une alternative incontournable à Fortune of Olympus.

Lancée il y a plusieurs années, cette machine à sous n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction et continue de faire chavirer nos cœurs grâce à ses mécaniques emblématiques de gains en scatter, de multiplicateurs et de tours gratuits. Cela pour des gains un peu plus réalistes.

Pragmatic Play veille d’ailleurs à faire vivre cette licence en la déclinant régulièrement, dont Fortune of Olympus vient aujourd’hui enrichir l’héritage.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmeMythologie Grecque
RTP96.50%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums5 000x la mise
Grille6×5
gates of olympusalternative fortune of olympus

Zeus Vs Typhon

La machine à sous Zeus VS Typhon explore, elle aussi, la puissance du dieu suprême de l’Olympe, mais sous une facette plus sombre et plus intense que Fortune of Olympus.

Au-delà de ses visuels spectaculaires, la slot propose une mécanique particulièrement engageante qui repose sur des fonctionnalités proches de celles de Fortune of Olympus. Les perspectives de gains s’inscrivent également dans une dynamique similaire.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmeMythologie Grecque
RTP96.49%
Plage de mises0,20€ – 240€
Gains maximums10 000x la mise
Grille6×4
zeus vs typhon alternative fortune of olympus

Spear of Athena

Si vous souhaitez explorer une facette plus douce de l’Olympe, Spear of Athena constitue une excellente alternative à Fortune of Olympus.

Nous apprécions particulièrement ce titre pour ses fonctionnalités plus dynamiques et ses perspectives de gains plus généreuses. Grâce à sa volatilité moyenne, cette machine à sous offre un équilibre appréciable entre la fréquence des gains et leur potentiel.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeMythologie Grecque
RTP96.20%
Plage de mises0,10€ –50€
Gains maximums15 000x la mise
Grille6×5
spear of athena alternative fortune of olympus

Fortune of Olympus : notre avis complet

Fortune of Olympus s’impose comme un digne héritier de sa lignée, et nous lui devons sans hésiter plusieurs éloges pour cela.

La slot nous a complètement séduits avec ses visuels exceptionnels et ses animations qui sont d’une fluidité exemplaire. Nous avons, cependant, noté quelques redondances avec les précédents opus, mais rien de bien grave.

Une légère déception nous a saisis à la découverte de la liste des fonctionnalités, trop mince, mais qui s’est vite dissipée au bout de quelques spins. Le jeu s’avère très rythmé et dynamique. Les free spins sont un vrai régal ! Les effets sonores et les éclats dorés qui ornent l’écran y sont certainement pour quelque chose.

Quoi qu’il en soit, cette machine à sous se montre très généreuse et dépasse nos attentes en termes de gains !

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play
💰 Mises 0,20€ à 240€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes Cluster Pay
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

red baron live
Red Baron Live
Jeux de Live Casino
ez marble race las vegas live ezugi
EZ Marble Race Las Vegas d’Ezugi: Que vaut ce jeu ?  
Jeux de Live Casino
halloween auto roulette live
Halloween Auto Roulette : Que vaut ce jeu ?  
Jeux de table
money time live
Money Time Pragmatic: Testez ce jeu de casino en live 
Jeux de Live Casino
chicken road
Chicken Road : Que vaut ce jeu ? 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
heads will roll crash game
Heads Will Roll : Que vaut ce jeu de casino ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Vortex Casino : Notre avis sur ce jeu 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !