Fortune of Aztec : machine à sous gratuite 

Sur la terre des Incas, la sublime machine à sous Fortune of Aztec se réveille pour nous dévoiler les vestiges du passé.

Sa jolie grille claire et lumineuse vous en fera voir de toutes les couleurs avec ses gains en cascades, ses tours gratuits ainsi que ses multiplicateurs qui vont jusqu’à 100 000x la mise. Mais, attention, il s’agit d’un jeu à forte volatilité, les risques sont élevés et rien n’est gagné d’avance !

Prêt pour un yoyo d’émotions ? Notre équipe vous révèle tous les mystères enfouis de Fortune of Aztec.

Présentation de Fortune of Aztec

Fortune of Aztec est une petite mine aux trésors taillée sur le thème de l’ère Maya. Spécialement optimisée pour mobile, cette machine à sous troque l’ambiance oppressante et mystérieuse des temples incas par un univers lumineux, et coloré.

Pragmatic Play et Fat Panda ont aussi apposé leurs signatures sur cette création à travers des visuels soignés, des mécaniques sophistiquées et une gamme de fonctionnalités des plus fournies.

Ses mécaniques reposent sur une grille atypique de 6 rouleaux avec une ligne indépendante placée au-dessus des autres, variant de 2 à 5. Celle-ci peut activer jusqu’à 32 400 manières de gagner.

Son gameplay compte plus de 3 fonctions spéciales hormis les gains en cascades.

Avec un RTP de 96.50%, Fortune of Aztec rentre bien dans la moyenne et pourrait être intéressant sur le long terme, mais encore faut-il résister à sa haute volatilité.

Notre conseil ? Essayer le jeu en mode démo puis jouer avec la mise minimale de 0.20€. Vous pouvez toujours tenter le seuil maximal de 300€ si le cœur vous en dit.

Caractéristiques de Fortune of Aztec

Grille : 6 rouleaux

Lignes de paiement : jusqu’à 32 400

RTP maximum : 96.5%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,20€ à 300€

Fonctions : cascades, tours gratuits, multiplicateurs et achat de bonus

Comment jouer à Fortune of Aztec ?

Comme toutes les machines à sous de Pragmatic Play, Fortune of Aztec propose une interface très facile à prendre en main.

Si vous êtes un débutant, vous seriez tenté de cliquer sur le plus gros bouton qui est la commande de rotation. Ce qui n’est pas un problème si vous jouez gratuitement, mais avec des mises réelles, prenez temps d’ajuster votre pari.

Pour ce faire, cliquez sur l’icône de jeton pour déployer le menu des mises et déterminez combien vous voulez parier via les boutons +/-.

De notre côté, la première chose qui nous intéresse, c’est la présence du mode autoplay où nous pouvons jouer jusqu’à 1 000 tours automatiques, mais comme il n’y a pas d’options de limitation de pertes, nous préférons jouer par tranche de 10 tours.

La slot ne propose pas une option d’achat en tant que tel, mais elle vous propose de placer une mise supplémentaire pour augmenter vos chances d’obtenir des Scatters.

Fonctionnement de la machine à sous Fortune of Aztec

Si son interface est épurée, nous ne pouvons pas en dire autant concernant le fonctionnement de Fortune of Aztec. En effet, sa grille propose une structure atypique avec 6 rouleaux avec une ligne spéciale au-dessus des autres allant de 2 à 5.

Cette ligne tourne indépendamment et de droite à gauche.

Les gains se font avec au moins 3 symboles identiques alignés de gauche à droite, peu importe leur taille.

Au total, la machine à sous peut activer jusqu’à 32 400 façons de gagner.

Le jeu ne s’arrête pas là ! Une fois les combinaisons gagnantes payées, elles sont retirées de la grille pour lancer un mécanisme de cascade jusqu’à ce que plus aucune récompense ne soit décrochée.

Pour ce qui est de la valeur des symboles :

Les statuts (tigre, oiseau, chien, dragon, tortue et singe) paient entre 0.30x et 4x le pari.

Les icônes de cartes quant à elles sont récompensées entre 0.05x et 0.50x la mise.

Nous y avons aussi trouvé un Sactter et un Wild.

Quels sont les bonus disponibles dans Fortune of Aztec ?

Côté fonctionnalités, la machine à sous en ligne Fortune of Aztec propose un gameplay assez basique.

Multiplicateurs de cascades

Pour chaque cascade, nous pouvons espérer décupler nos gains grâce aux multiplicateurs affichés au-dessus de la grille. Celui-ci débute à 1x et augmente de +1 à chaque nouvel assortiment gagnant.

Lorsque la séquence se termine, le multiplicateur total accumulé s’applique au gain total de cette séquence. Le multiplicateur est ensuite réinitialisé à 1x pour les spins suivants.

Borders feature

Sur Fortunes of Aztec, même les symboles classiques peuvent nous surprendre avec des gains plus élevés. Certaines icônes peuvent apparaître avec une bordure argentée sur la grille.

S’ils font partie d’un gain, ils deviennent dorés et changent de symbole.

Si un symbole doré gagne à son tour, il se transforme en Wild.

Ce Wild explose ensuite et déclenche une cascade.

Free Spins

En obtenant au moins 4 Scatters sur nos rouleaux, nous accédons aux bonus free Spins de la machine à sous Fortune of Aztec. La session débute à 10 tours gratuits pour 4 scatters, mais ce nombre augmente de 2 par 2 pour chaque scatter supplémentaire. Le maximum est de 30 free spins déclenchés par 14 Scatters.

Durant cette session, nos multiplicateurs débutent à 2x et augmentent de +2 à chaque cascade. Ils ne sont pas réinitialisés entre les différents spins.

Le multiplicateur pendant les tours gratuits s’applique aux gains de chaque tour individuel.

Ante bet

Comme nous l’avons précisé plus haut, l’option d’achat ou Ante Bet de cette machine à sous en ligne ne permet pas d’accéder directement aux bonus free pins. Elle nous permet de doubler nos chances d’obtenir des Scatters sur la grille grâce à une mise supplémentaire de 1.25x.

En regardant dans les règles générales, nous avons aussi vu qu’elle nous permettrait de pousser le multiplicateur de mise jusqu’à 25x. Chose que nous n’avons pas pu constater au fil de nos sessions.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Fortune of Aztec vise les étoiles avec des potentiels de gains allant jusqu’à 100 000x la mise. Une somme qui n’est pas forcément réaliste, mais qui fait rêver. Après des centaines de tours, notre meilleure récompense s’est élevé à 125x notre pari, ce qui est déjà très bien !

Nous avons aussi constaté qu’il est assez facile de former des combinaisons gagnantes grâce au nombre de lignes de paiements décuplés. Cela atténue un tant soit peu sa forte volatilité.

Pour ce qui est de son taux de redistribution ou RTP de 96.50%, il est tout à fait raisonnable et pourrait faire de Fortune of Aztec une machine à sous intéressante sur les sessions prolongées. Cela dit, ce pourcentage reste purement théorique et ne garantit en aucun cas un retour précis à chaque partie.

Alternatives à Fortune of Aztec

Toujours fascinés par le génie de Pragmatic Play, nous avons exploré l’univers des machines à sous qui se rapprochent de Fortune of Aztec. Trois d’entre elles ont particulièrement retenu notre attention.

Olympus Wins Super Scatter

Bien qu’ancré dans la mythologie grecque, Olympus Wins Super Scatter partage beaucoup de points communs avec Fortune of Aztec, notamment dans ses visuels, son RTP et ses perspectives de gains.

Cette création de Pragmatic Play et de Fat Panda propose aussi une interface optimisée pour mobile avec des graphismes colorés et propose des multiplicateurs et des fonctionnalités spéciales généreuses ainsi qu’un jackpot de 100 000x la mise.

Caractéristique Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie grecque RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ – 240€ Gains maximums 100 000x la mise Grille 5 rouleaux

Fortunes of Aztec

Fortunes of Aztec travaille aussi le thème de la civilisation des Incas dans un univers lumineux et coloré. Sa grille est en apparence plus grande que celle de Frotune of Aztec comporte en réalité moins de rouleaux.

Son RTP et sa volatilité sont moins élevés, mais cela n’enlève en rien au dynamisme du jeu. Son gameplay embarque le mécanisme de cascade, des tours gratuits et des multiplicateurs.

Caractéristique Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie Aztec RTP 96.42% Plage de mises 0,20€ – 240€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×4

John Hunter and the Mayan Gods

Dans la lignée des explorations archéologiques, cette machine vous plonge au cœur des mystères mayas avec le célèbre aventurier John Hunter.

Comme Fortune of Aztec, elle mise sur un décor exotique et une mécanique axée sur les gains en cascade. Elle propose aussi une fonction de symboles expansifs et des free spins avec multiplicateurs croissants.

Caractéristique Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Mythologie Aztec RTP 96.46% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 500x la mise Grille 5×3

Fortune of Aztec : notre avis complet

Fortune of Aztec est en apparence une miniature de Fortunes of Aztec de Pragmatic Play, mais elle est en réalité beaucoup plus grande. Tant au niveau de sa grille qu’au niveau de ses perspectives de gains.

Ses visuels sont agréables à voir, surtout sur mobile. Sur grand écran, la grille est un peu petite et le table de commande assez compacte.

Notre principal regret est le fait de ne pas pouvoir accéder directement aux free spins via l’option d’achat. D’autant plus que celui-ci est assez difficile à déclencher. Il nous a fallu faire tourner les rouleaux une bonne centaine de fois avant le premier déclenchement.

Les gains attribués par la slot sont en revanche très satisfaisants. Bien que le gain maximal nous semble difficile à atteindre, sa forte volatilité pourrait nous réserver des surprises !

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play 💰 Mises 0,20€ à 300€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 32 400 🔥 Jackpot Non