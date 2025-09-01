Fish & Bird: machine à sous gratuite

Plouf ! Le bruit d’un poisson qui plonge vient rompre le calme d’un lac tranquille et nous appâte vers la fascinante machine à sous Fish and Bird d’ELK Studio.

Derrière ses apparences paisibles, cette création révèle un tourbillon de fonctionnalités qui s’animent aussi bien dans les profondeurs que dans les airs. Poissons géants, oiseaux porteurs de multiplicateurs et sirènes déclencheuses de tours gratuits nous rapprochent de la plus prise de 10 000x la mise.

Après plusieurs heures à explorer ses profondeurs, notre équipe vous livre les dévoile tous les secrets cachés sous la surface de Fish and Bird !

Présentation de Fish &Bird

Fish & Bird est un petit trésor flottant imaginé par ELK Studios, qui nous rappelle la structure de Bass Boss, une machine à sous de Red Tiger.

Telle une toile vivante, son interface divise subtilement l’écran en deux parties : à la surface, le pêcheur et oiseaux scrutent l’eau, tandis qu’en profondeur, la vie aquatique s’anime sur une grille de 4×4 rangées et 256 lignes de paiements.

À chaque rotation, nous observons le ballet du ciel et des abysses, espérant le pêcheur collecte multiplicateurs et symboles bonus pour nous rapporter les meilleures des récompenses.

Avec une volatilité moyenne, nous savons que chaque lancer n’est pas garanti d’être une prise, mais nous pouvons profiter d’un bon équilibre entre fréquence et valeur des gains. Le RTP de 94% quant à lui est un peu en dessous de la moyenne, mais peut nous réserver de belles surprises sur le long terme.

Caractéristiques de Fish & Bird

Grille : 4×4

Lignes de paiement : 256

RTP maximum : 94%

Volatilité : moyenne

Mise : De 0,20€ à 100€

Fonctions : symboles spéciaux, respin, rangée bonus, free spins, ligne de fonctionnalités, achat de bonus

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Fish&Bird ?

Pour ferrer les plus gros poissons de Fish & Bird, nous devons placer une mise de 0.20€ à 100€. Pour ce faire, nous cliquons sur l’icône jeton qui affiche une grille d’appâts parmi lesquelles nous pouvons choisir le montant à jouer.

Les spins se lancent via le plus gros bouton en bas à droite de la grille. Nous pouvons également jouer en mode « Auto » en programmant jusqu’à 100 tours automatiques.

N’ayant pas trouvé d’option de personnalisation sous le menu autoplay, nous préférons jouer entre 10 à 25 autospins et ajuster nos paris en fonction des résultats.

Si nous voulons viser les plus belles prises et explorer les trésors du lac, nous pouvons activer X-iter pour accéder directement aux bonus, en ajoutant quelques mises supplémentaires.

Fonctionnement de la machine à sous Fish & Bird

La structure atypique de Fish & Bird annonce déjà la couleur d’un gameplay totalement atypique, à commencer par ses 256 lignes de paiement, qui facilitent quelque peu l’obtention d’une combinaison gagnante.

Nous obtenons une victoire dès que 3 symboles identiques ou plus s’alignent sans interruption sur des rouleaux adjacents.

Les grandes stars du tableau de paiement sont les poissons et les méduses :

En tant que symboles de faible valeur, les méduses payent entre 0.10x à 0.20x la mise.

Les poissons sont des icônes prémiums et sont rémunérés entre 0.25x et 2x le pari.

Ces symboles existent en 4 taille et peuvent occuper jusqu’à une position de 4×4 rouleaux. Le Wild quant à lui peut s’étendre sur la longueur ou la largeur de sa rangée pour optimiser nos chances de former des assortiments gagnants.

Les poissons et les oiseaux peuvent aussi s’accompagner de multiplicateurs, attendant que le pêcheur les attrape.

Quels sont les bonus disponibles dans Fish & Bird?

Nous avons été agréablement surpris par le spectacle que Fish & Bird nous offre, avec sa multitude de fonctions spéciales et ses animations dynamiques qui, bien plus que de simples cinématiques, s’accompagnent de gains potentiels.

Collectionneur, Super Collectionneur et Plongeur

Sur cette slot, le pêcheur est quelques fois appelé collectionneur. Son rôle : attraper les poissons primés et symboles bonus qui se trouvent sur son rouleau.

Chaque multiplicateur récupéré s’ajoute celui affiché sur le panneau en haut à gauche de la grille.

La valeur totale est appliquée aux gains totaux lorsque le collectionneur disparaît de l’écran.

Chaque poisson primé rapporte aussi sa valeur multipliée par le multiplicateur global actuel.

Si le collecteur attrape une sirène, le bonus tour gratuit est activé.

Le super Collectionneur lui enfile son imperméable pour affronter les tempêtes des Free Spins et utilise un filet pour rafler tous les multiplicateurs qui s’affichent à l’écran.

Quand le pêcheur descend dans les profondeurs de la grille, il attrape les poissons primés à main nue pour en extraire le multiplicateur. Comme le collectionneur, il se déplace d’un rouleau à chaque spin et disparaît quand il atteint l’extrémité gauche. La mécanique des multiplicateurs est la même que celle avec un collectionneur.

Jeu bonus et super bonus

Un seul symbole bonus suffit pour déclencher les bonus free spins de Fish & Bird. Pour cela, il faut cependant qu’il s’aligne avec un collectionneur ou un plongeur.

Un ou plusieurs Collectionneurs apparaît au-dessus de la grille et se déplace d’une colonne après chaque tour.

Il récupère les multiplicateurs de chaque rouleau au-dessus duquel il se trouve et attrape les oiseaux qui croisent son chemin.

Les bonus se terminent quand le dernier collecteur disparait de l’écran.

Le super bonus quant à lui se joue quand un Super Collectionneur attrappe une sirène. Cette session fonctionne de la même manière que les tours gratuits classiques, mais avec un Super Collectionneur collé à la grille.

X-iter – achat de bonus

Le bouton X-iter nous mène vers un menu avec 5 options d’achats pour passer directement aux bonus grâce à une mise supplémentaire.

La Chasse aux Bonus, disponible pour 2,50x la mise, permet de tripler les chances de déclencher un tour bonus.

En misant 10x, nous débloquons la fonctionnalité Spreading Wild, qui ajoute une nouvelle dynamique aux spins.

Avec 25x la mise, nous faisons apparaître un giga symbole impressionnant.

Pour 50x, c’est un tour bonus standard qui s’active.

Enfin, en misant 250x, nous accédons au prestigieux super bonus.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Fish & Bird opte pour une formule mesurée avec une volatilité moyenne, permettant d’alterner entre des séries de petites victoires et des moments plus calmes. Lors de nos tests, environ 4 tours sur 10 se sont révélés gagnants, même si certaines phases sans succès peuvent surprendre.

Avec un RTP de 94%, le jeu se situe légèrement en dessous de la moyenne habituelle, offrant malgré tout un rendement acceptable sur la durée, tant que l’on adopte une stratégie prudente dans la gestion de sa mise.

Enfin, le gain maximum de 10 000x la mise est un bon argument, bien qu’il soit difficilement atteignable en pratique.

Alternatives à Fish & Bird

Suggérer trois autres machines à sous qui partagent un thème ou une mécanique similaire. Pour chacune, expliquer pourquoi elle peut plaire aux amateurs de Gates of Olympus.

Big Bass Bonanza

Plus célèbre dans sa catégorie, Big Bass Bonanza et ses dérivés constituent des alternatives incontournables de Fish & Bird. Dans sa version classique, cette machine à sous aborde le thème de la pèche dans des graphismes détaillés et haut en couleur.

Son éditeur Pragmatic Play l’a doté d’un RTP plus élevé de 96.71% pour des potentiels de gains moins impressionnants, mais plus accessibles que Fish & Bird.

Caractéristiques Détails Éditeur Pragmatic Play Thème Pêche RTP 96.71% Plage de mises 0,10€ – 250€ Gains maximums 2 100x la mise Grille 5×3

Seamen

Portant sur un thème aquatique, Seamen de Nolimit City est aussi une alternative intéressante à Fish & Bird pour ses visuels tout aussi captivants. Cette machine à sous dispose aussi d’une grille de 4 rouleaux avec 225 lignes de paiements. Son RTP ainsi que ses perspectives de gains sont aussi au-dessus de celui de Fish & Bird.

Caractéristiques Détails Éditeur Nolimit City Thème Marin RTP 96.04% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 20 000x la mise Grille 4 rouleaux

Gator Hunters

Après une pêche fructueuse Fish & Bird, vous pouvez aussi tenter votre chance sur Gator Hunters de Nolimit City. Cette machine à sous propose une aventure tout aussi rythmée avec des mécanismes originaux. Les deux titres partagent une même intensité ludique, mais Gator Hunters affiche un RTP de 96.11% pour des gains potentiels allant jusqu’à 25 000x le pari.

Caractéristiques Détails Éditeur Nolimit City Thème Chasse aux crocodiles RTP 96.11% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 25 000x la mise Grille 6×5

Fish & Bird: notre avis complet

Fish & Bird est une vraie réussite, dont ELK Studio peut être fier. Elle peut évoquer, au premier regard, quelques similitudes avec le titre Bass Boss de Red Tiger, mais elle se démarque rapidement grâce à sa propre patte graphique et ses fonctionnalités originales.

D’apparences simples, ses visuels sont en réalité soignés dans les moindres détails. Il en est de même pour sa mécanique de gameplay qui s’harmonise avec des animations qui nous ont littéralement hypnotisés.

Nous avons trouvé notre compte même dans les gammes de paris qui nous ont parfaitement mis à notre aise pour varier nos approches sans prendre des risques trop importantes.

🎰 Editeur de jeux ELK Studio 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 256