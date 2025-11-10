Deck of Scurra : machine à sous gratuite

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Millionz Casino : Notre avis en tant que joueur
Millionz Casino
1000 €
Jusqu'à 100 %
50 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x0
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
MyStake Casino : Notre avis en tant que joueur
MyStake
1000 €
Jusqu'à 100 %
Offre exclusive
Max bet : 5 €
Wager : x30
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Editeur: Print Studios
Rouleaux : 5x3
Lignes : 243
Mise : 0.10€ à 50€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Deck of Scurra : machine à sous gratuite

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Print Studios.

Deck of Scurra est une machine à sous dans laquelle vous rejoignez un bouffon influent qui joue dans un salon privé clandestin du XIXe siècle. Faites tomber les cartes sur les rouleaux pour tenter de dénicher les mystérieux bonus qui sont proposés !

Bien évidemment, l’équipe de Jeux-gratuits-casino a voulu tenter de s’asseoir à la table auprès du croupier silencieux pour tenter de percer l’âme du jeu. Découvrez dans cet article l’ensemble des fonctionnalités, gains potentiels et caractéristiques de la machine !

Présentation de Deck of Scurra

Nous avons eu l’opportunité de tester pour la première fois cette sombre et mystérieuse machine à sous le 24 octobre 2025, lorsque Print Studios a annoncé sa sortie. Deck of Scurra nous a immédiatement frappé par ses mécaniques, par son univers et ses symboles qui transportent dans un mélange de jeu de cartes et de machine à sous.

Deck of scurra machine à sous avis

Cette fois, vous avez la possibilité de remporter jusqu’à 20 000 fois votre mise sur Deck of Scurra, avec une grille 5×3 dans laquelle vous pourriez voir apparaître le bouffon à tout moment ! Les Evolving Deck Bonus sont disponibles et peuvent rendre les choses particulièrement intéressantes.

Avec 243 lignes de paiement, la machine à sous développée par Print Studios est déjà un succès sur les casinos partenaires de l’éditeur. Il faut dire que l’âme du Bouffon et du croupier invisible offrent une dimension supplémentaire aux tirages et une tension constante, tant dans la mécanique que dans l’ambiance visuelle ou sonore.

Voici l’ensemble des caractéristiques principales de Deck of Scurra :

  • Grille : 5×3
  • RTP : 96.09%
  • Volatilité : Élevée
  • Fonctions spéciales : Cascade, Améliorations de symboles, Free Spins, Feature Bet

Comment jouer à Deck of Scurra ?

Vous avez enfin de vous confronter au sombre bouffon Scurra dès maintenant ? Il faut prendre votre courage à deux mains et vous inscrire sur un casino en ligne partenaire de Print Studios recommandé par nos équipes. En remplissant le formulaire et en faisant un premier dépôt, vous recevez même un bonus de bienvenue dans la plupart des cas.

Une fois que vous avez trouvé Deck of Scurra dans le lobby du casino, vous n’avez plus qu’à configurer votre partie avant de demander au mystérieux croupier de tirer les cartes. Print Studios accepte des mises en démo ou en argent comprises entre 0.10€ et 50€ et permet de lancer jusqu’à 1 000 spins en automatique.

Miser sur deck of scurra machine à sous gratuite

Avant de commencer, les joueurs qui ne veulent pas attendre que le joker apparaisse de lui-même sur les rouleaux peuvent également activer l’un des achats de bonus proposés par l’éditeur : augmenter ses chances de tomber sur les scatters, activer jusqu’à 5 scatters ou même un bonus mystère.

C’est le moment de lancer les premiers tours de rouleaux sur Deck of Scurra en cliquant sur « Spin ». Immédiatement, vous êtes débité du montant que vous avez préalablement indiqué et le croupier tire 5×3 cartes face à vous : les combinaisons, cascades et autres fonctions du jeu peuvent alors s’activer pour former des gains !

Jouer à la machine à sous Deck of Scurra

Comme toutes les machines à sous présentées sur notre site Jeux-gratuits-casino, tous les gains effectués grâce à une mise réelle sur Deck of Scurra peuvent vous permettre de faire un retrait. Veillez seulement à valider votre compte en envoyant vos documents au préalable.

Fonctionnement de la machine à sous Deck of Scurra

Dans cette salle clandestine, Print Studios vous met face à un croupier mystérieux qui tire 5×3 cartes à chaque spin. Avec 243 façons de gagner, vous devez réussir à placer au moins 3 symboles identiques sur les rouleaux de Deck of Scurra pour remporter un gain, tout en étant aidé par l’âme et les fonctions du Joker.

Comme beaucoup de jeux Print Studios, vous êtes également aidé par la fonction de Cascade sur cette machine à sous. Dès qu’une combinaison gagnante apparaît, les cartes connectées disparaissent pour être remplacées par d’autres : une chance d’accumuler les fameuses Jester Cards ou pour enchaîner les gains sans payer à nouveau.

Les symboles disponibles

Pour appuyer sur cette ambiance feutrée tout au long de votre expérience sur Deck of Scurra, un jeu de cartes réservé aux aristocrates fait office de symboles. Des figures majeures et des cartes mineures peuvent apparaître à chaque spin :

  • Les figures majeures, les Reines : Queen of Desire, Queen of War, Queen of Nature et Queen of Minds (0.50x à 5x).
  • Les cartes mineures : Heartroot, Spear, Clover et Jewel (0.20x à 1x).
Symboles machine à sous deck of scurra

En réalité, comme vous allez rapidement le comprendre en perçant les mystères de la mécaniques de Deck of Scurra, les symboles classiques peuvent être largement améliorés grâce à d’autres cartes spéciales.

Les cartes d’altération

Pendant les cascades, vous pouvez collecter des cartes d’altérations qui sont des tours de magie de Scurra ! Une fois que les gains sont terminés, celles-ci sont appliquées sur les cartes visibles sur la table et offrent de nombreux effets :

  • Carte de Couronnement (Coronation) : transforme les symboles à faible valeur en haute valeur.
  • Carte Lunaire bleue (Blue Lunar) : change les cartes d’une couleur vers une autre pour réarranger les alliances.
  • Carte Lunaire Pourpre (Purple Lunar) : changer toutes les cartes faibles en cartes fortes de la même sorte.
  • Carte du Corbeau (Crow) : dupliquer les cartes identiques visibles pour augmenter les gains sur la table.
  • Carte du Corbeau Dorée (Golden Crow) : doubler toutes les duplications déjà obtenues, pour démultiplier les possibilités.
Cartes alteration machine à sous deck of scurra

Si vous êtes un amateur de magie, Deck of Scurra devrait vous impressionner ! Le Joker sait parfaitement comment faire pour transformer une situation banale en un moment de haute tension grâce à ses pouvoirs magiques.

Quels sont les bonus disponibles dans Deck of Scurra ?

Absolument tous les secrets de cette pièce clandestine peuvent être percés grâce aux fonctions bonus disponibles sur Deck of Scurra. Lorsque vous allez faire tourner les rouleaux, vous aurez forcément envie de tomber dessus !

Voici le fonctionnement des bonus de la machine à sous :

Bonus du Paquet Évolutif

Pour activer le fameux Evolving Deck Bonus, il faut que le bouffon fasse son apparition sur la table ! Au moins 3 cartes Jester, qui représentent les scatters, permettent de vraiment commencer la partie.

Scatters machine à sous deck of scurra

Voici les différentes conditions de déclenchement du bonus Deck of Scurra :

Nombre de ScattersFree Spins de départCartes pour l’amélioration
3 Jesters5 FS6 cartes symboles + 3 cartes d’altération
4 Jesters7 FS9 cartes symboles + 6 cartes d’altération
5 Jesters9 FS12 cartes symboles + 9 cartes d’altération

Avant de commencer les free spins, vous vous retrouvez face au Maître du Jeu dans un tirage assez stressant, permettant de créer une amélioration immédiate du paquet qui sera utilisé. Concrètement, vous pouvez accumuler des symboles principaux et des cartes d’amélioration.

Amelioration bonus machine à sous deck of scurra

Ensuite, pendant le bonus Evolving Deck Bonus, le paquet ne se réinitialise pas à chaque spin, et au contraire, les cartes sont conservées et les améliorations sont permanentes sur les rouleaux. Cela permet d’avoir un Deck de plus en plus puissant et de se rapprocher du gain x20 000.

Free spins machine à sous Deck of Scurra

Sachez aussi que chaque nouvelle carte Jester qui tombe pendant ce mode de jeu permet d’obtenir un free spin supplémentaire et de tirer plus de cartes pour améliorer encore votre deck. Autant dire que tout peut exploser une fois que les pouvoirs de Scurra sont accumulés.

Feature Bet

Bonne nouvelle pour tous les impatients qui découvrent Deck of Scurra et qui veulent absolument voir tomber le sombre Joker sur les rouleaux, Print Studios propose également l’achat de bonus avec son option « Feature Bet ».

Concrètement, voici ce que vous pouvez acheter dans cette salle clandestine :

  • Scatter boost : booster entre 0.66% et 97.05% vos chances de tomber sur des Jesters pour déclencher un bonus grâce à une fonction ajustable, payante jusqu’à 80 fois votre mise.
  • 3 Jesters : acheter un Evolving Deck Bonus avec 3 scatters pour 81 fois votre mise.
  • 4 Jesters : acheter un Evolving Deck Bonus avec 4 scatters pour 162 fois votre mise.
  • 5 Jesters : acheter un Evolving Deck Bonus avec 5 scatters pour 678 fois votre mise.
  • Mystery Bonus : acheter un nombre de scatters aléatoires entre 3 et 5 pour 150 fois votre mise.
Achat bonus machine à sous deck of scurra

Afin d’avoir plus de chances de déclencher les fameux pouvoirs de Deck of Scurra, il est évidemment plus efficace de passer par l’achat de bonus ! Mais attention, le joker peut également faire des mauvais tours

RTP, volatilité et potentiel de gains

C’est important de se lancer sur une machine à sous comme Deck of Scurra en toute connaissance, en connaissant l’ensemble de ses caractéristiques techniques. Suite à nos tests et à la lecture de la documentation de Print Studios, nous avons pu collecter tout ce qu’il faut savoir :

  • RTP : le RTP de Deck of Scurra est de 96.09%, ce qui est au-dessus de la moyenne des machines à sous testées sur Jeux-gratuits-casino, et qui assure des retours assez importants sur le long terme.
  • Potentiel de gains : Print Studios a fixé un jackpot à 20 000x votre mise sur Deck of Scurra, soit un gain maximal de 1 000 000€ si vous l’atteignez avec la mise maximale de 50€.
  • Volatilité : le jeu affiche une volatilité élevée, ce qui offre des parties particulièrement stressantes. Les gains sont en effet rares mais très élevés quand ils arrivent.

Comme à son habitude, le fournisseur de jeu propose une machine à sous qui n’a pas à rougir au niveau de ses caractéristiques. Mais il faut accepter que le Joker puisse se jouer de vous pendant un certain nombre de spins avant d’espérer profiter de ses pouvoirs.

Alternatives à Deck of Scurra

Si vous êtes un passionné de machines à sous et que vous voulez trouver d’autres alternatives à Deck of Scurra, vous êtes exactement au bon endroit. Notre site regorge de possibilités, et nous recommandons d’essayer aussi :

Uncle Profit

Uncle Profit vous transporte dans un pavillon de banlieue dans lequel l’un des résidents se bat pour faire fuir tous les nains de jardin qui l’envahissent. Développé par Print Studios en juin 2025, le titre permet de remporter jusqu’à 50 000 fois votre mise !

Vous pouvez miser entre 0.20€ et 20€ sur une grille 5×5, afin d’avoir une chance également de toucher des scatters pour déclencher le mode bonus. Utilisant aussi le Feature Bet, les joueurs qui aiment acheter des bonus sur Deck of Scurra peut le faire sur Uncle Profit.

Uncle profit machine à sous

Holy Hand Grenade II : Dream Drop

Nous devons absolument vous proposer de découvrir Holy Hand Grenade II Dream Drop de Print Studios. Cet univers médiéval décalé et absurde permet de gagner jusqu’à 30 000x votre mise sur une grille 5×4, et même d’avoir accès à des jackpots progressifs !

Sur cette machine à sous, vous pouvez intégrer une cathédrale lorsque vous décrochez entre 3 et 5 Scatters, et permet de révéler des SuperSpinners, des explosions ou même une fonction Free the Goat. Clairement un jeu qui en met plein les yeux.

Holy hand grenade ii dream drop machine à sous

Crescendo

Crescendo est une machine développée par ELK Studios qui pourrait également satisfaire ceux qui aiment jouer avec des cartes ! Cette fois, c’est un univers minimaliste qui a été choisi pour remporter jusqu’à 25 000x votre mise.

Avec un RTP de 94% légèrement inférieur à Deck of Scurra, mais une limite de mise plus élevée (entre 0.20€ et 100€), vous devez réussir à aligner des combinaisons de poker comme un 5 of a Kind pour réussir à gagner.

crescendo machine a sous

Deck of Scurra : notre avis complet

Print Studios a montré à nouveau ses talents avec Deck of Scurra, qui est une machine à sous sombre, mystérieuse et explosive, comme on les aime. Les nombreux pouvoirs du Bouffon permettent d’améliorer considérablement les cartes et offrent une vraie dimension aux tirages.

Nous avons pris énormément de plaisir à nous asseoir dans cette salle souterraine clandestine et l’arrivée de symboles Jesters sur les rouleaux rend le jeu encore plus palpitant. Avec la possibilité de gagner jusqu’à 20 000x sa mise, tout peut se passer à ce moment.

Le fameux Evolving Deck Bonus est évidemment la pièce maîtresse de cette machine à sous. Le fait qu’il soit même possible d’augmenter ses chances de le toucher grâce à un boost scatter ajustable est vraiment appréciable.

Sans aucun doute, nous recommandons aux membres de la communauté de Jeux-gratuits-casino de prendre le temps d’essayer immédiatement Deck of Scurra en version démonstration, ou de rejoindre un casino partenaire de Print Studios dès maintenant.

🎰 Editeur de jeux Print Studios
💰 Mises 0.10€ à 50€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 243
Steve
Par Steve le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

ez marble race las vegas live ezugi
EZ Marble Race Las Vegas d’Ezugi: Que vaut ce jeu ?  
Jeux de Live Casino
halloween auto roulette live
Halloween Auto Roulette : Que vaut ce jeu ?  
Jeux de table
money time live
Money Time Pragmatic: Testez ce jeu de casino en live 
Jeux de Live Casino
chicken road
Chicken Road : Que vaut ce jeu ? 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
heads will roll crash game
Heads Will Roll : Que vaut ce jeu de casino ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Vortex Casino : Notre avis sur ce jeu 
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pragmatic megasicbo
Le jeu de casino en direct Mega Sic Bo
Guides Casino