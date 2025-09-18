Deadeye: machine à sous gratuite 

Sous un soleil écrasant, le sifflement d’un serpent se mêle aux premiers coups de feu et dévoile la sombre machine à sous Deadeye.

Sur cette création, ELK Studio nous entraîne dans un western de poussière et de flammes, armé de symboles nudges, multiplicateurs, free spins et duels impitoyables pour décrocher la plus haute récompense de 10 000x la mise.

Notre équipe a tracé son chemin dans le sable brûlant, il ne vous reste plus qu’à le suivre !

Présentation de Deadeye

Deadeye nous replonge dans l’univers du Far West, cette fois avec le style unique d’ELK Studios.

Sur cette machine à sous, nous découvrons une facette moins aride et plus chaleureuse du monde des cowboys. Nous atterrissons donc, dans une ville ensoleillée où les maisons en bois s’alignent le long de rues tapissées d’herbes fines et une pompe à vent tourne au rythme de la brise.

Le ciel est d’un bleu éclatant et le décor, rendu de manière réaliste nous révèle alors une grille de 6×4 rouleaux, avec au-dessus une rangée bonus où se déroulent différentes sortes d’événements spéciaux.

Les symboles et les multiplicateurs qui y apparaissent apportent une dynamique constante même lorsque tout semble calme.

Par ailleurs, avec la forte volatilité de Deadeye notre aventure est toujours chargée de tension partagée entre un risque de perte élevé et la possibilité de décrocher de jolis pactoles.

Grâce à sa gamme de mise de 0.20€ à 100€ nous disposons d’une bonne marge pour prolonger nos sessions et tenter de nous rapprocher du RTP de 94%.

Caractéristiques de Deadeye

Grille : 6×4

Lignes de paiement : 30

RTP maximum : 94%

Volatilité : élevée

Mise : de 0,20€ à 100€

Fonctions : tours gratuits, multiplicateur, symboles spéciaux, Duel

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Deadeye ?

La machine à sous Deadeye partage l’intuitivité de toutes les créations d’ELK Studio avec son tableau de bord bien qu’éparpillé reste facile à prendre en main.

Nous n’avons pas de bouton +/- pour ajuster nos mises. À la place, la slop nous propose l’iconique pile de jetons à gauche de la grille. Sous ce bouton se trouve une grille détaillée avec la valeur des paris autorisés.

Pour lancer les tours, deux chemins s’offrent à nous :

Appuyer sur le bouton « Spin » pour tirer au coup par coup

Lancer une rafale de 10, 25, 50 ou 100 Autospins via le bouton « Auto ».

Comme il n’y a pas de cran de sécurité qui permet de limiter les pertes, nous préférons jouer par salves de 10 à 25 tours, histoire de garder la main sur notre budget.

Enfin, pour les plus pressés, le raccourci vers l’action immédiate passe par le bouton X-iter, qui permet de viser directement les bonus en échange de mises supplémentaires.

Tout cela, vous pouvez les tester gratuitement via la version démo en haut de notre page.

Fonctionnement de la machine à sous Deadeye

En plus de ses visuels réalistes Deadeye propose une mécanique inhabituelle qui s’articule autour d’une grille de 6×4 rouleaux complétée par une rangée bonus pour nous donner un total de 30 lignes de paiements.

Chaque combinaison gagnante est signalée par un crépitement de pièces qui tombent. Cela se produit quand 3 symboles identiques ou plus tombent sur nos rouleaux.

Le tableau de paiement quant à lui rassemble 10 symboles principaux :

Les symboles royaux (10-A) rapportent modestement, entre 0,50x et 1x la mise, pour 6 symboles identiques.

Les cinq personnages : le Kid, l’Outlaw, la Calamity, le Goon et le Gentleman sont plus généreux, avec des gains allant de 1,25x à 5x notre pari, pour 6 symboles identiques.

Les personnages peuvent apparaitre sur des positions variées de 1×1, 1×2 ou 1×3 pour améliorer nos chances de gagner.

En dehors des icônes classiques, vous pourriez également voir des symboles spéciaux comme le Wild, le Scatter et la porte du saloon tomber sur la grille et bousculer le déroulement de vos parties.

Quels sont les bonus disponibles dans Deadeye?

Dans Deadeye, impossible de rester peinards trop longtemps. Les rouleaux trouvent toujours le moyen de nous surprendre. Entre les coups de feu qui claquent au-dessus de nos têtes, les portes de saloon qui s’ouvrent toutes seules et les duels qui éclatent sans prévenir, nous restons constamment sur le qui-vive, toujours prêts à être mis en joue.

Tirs sur les rouleaux

La présence de la rangée de fer apporte un vrai piquant à notre expérience, car avant la fin de chaque spin, nous pouvons entendre des coups de feu traverser le désert.

Quand les balles frappent les rouleaux 1, 2, 5 et 6, elles ajoutent le portrait d’un personnage.

Si ce même personnage tombe en bas, il se transforme en Wild.

Les cases de ce rouleau peuvent afficher plusieurs symboles à la fois suite à plusieurs tirs.

Les combinaisons gagnantes se forment ainsi plus facilement

Sur les rouleaux du milieu, les tirs touchent les portes et ajoutent des multiplicateurs de x2 à x100, qui doublent à chaque nouveau tir.

La valeur de ce multiplicateur est appliquée au symbole révélé par la porte du Saloon qui se trouve sur son rouleau.

Portes de saloon

Sur la grille de base, de grandes portes de saloon d’une taille 1×3 peuvent apparaître sur les rouleaux 3 et 4. À la fin des tours, la porte s’ouvre et révèle un personnage avec un multiplicateur.

Il peut potentiellement former un assortiment gagnant si d’autres icônes du même type sont présentes sur les 2 premiers rouleaux. Son multiplicateur s’applique sur les gains de cette combinaison.

Si ce symbole est aligné à un multiplicateur de la rangée de fer, celui-ci s’ajoute à son multiplicateur initial.

Duel

Si deux portes s’affichent en même temps, elles s’alignent pour provoquer un duel. Le résultat :

Soit un personnage en élimine un autre et s’étend en symbole géant 2×3 avec son multiplicateur.

Soit les deux tombent et laissent place à un Wild 2×3 combinant leurs multiplicateurs.

Après le Duel, des Wilds supplémentaires apparaissent sur les rouleaux extérieurs pour faire grimper les gains.

Free Spins

Avec 3 symboles Bonus ou plus, les bonus Free Spins se déclenchent dans un décor qui devient chaotique où toute la ville s'embrase.

Un collecteur illustré par un cylindre d’un revolver apparaît en haut à gauche de la grille.

Il récupère les balles des symboles Bonus.

Chaque symbole Bonus peut transporter jusqu’à deux balles.

À chaque fois que 6 balles s’accumulent, nous recevons un Free Spin supplémentaire.

6 nouveaux tirs viennent frapper la rangée de fer.

Le bonus continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de balles dans le barillet ou que le plafond de gain soit atteint.

Durant les free spins les cases actives sur la rangée de fer restent actives et les multiplicateurs augmentent à chaque tour. Nous avons aussi constaté que les duels sont plus fréquents pendant les tours gratuits.

Achat de bonus

Avec X-iter, nous pouvons choisir différents modes pour pimenter nos tours :

Super Bonus : nous entrons directement dans le Super Bonus game, où chaque symbole Bonus transporte 2 balles, pour 500x notre mise.

Bonus : nous accédons au Bonus game garanti, pour 100x notre mise.

Duel : un spin avec un duel assuré, pour 25x notre mise.

Shots Fired : un spin avec au moins 3 tirs déclenchés sur les plaques d’acier, pour 10x notre mise.

Bonus Hunt : un spin avec trois fois plus de chances de déclencher le Bonus game, pour 3x notre mise.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Les caractéristiques techniques Deadeye nous mènent à dire que cette machine à sous est assez généreuse. L’espoir de multiplier nos mises de départ par 10 000x nous anime à chaque tour, même si cette perspective est assez rare.

Le RTP de 94% quant à lui se trouve en dessous de la moyenne de 96%, mais si nous arrivons à tenir assez longtemps, nous pourrions obtenir un retour intéressant.

Néanmoins, nous devons rester prudents face à sa forte volatilité qui nous expose à des risques de pertes plus importantes. En contrepartie, elle peut nous attribuer des récompenses élevées quand l’occasion se présente.

Alternatives à Deadeye

Et parce qu’au Far West on a toujours plusieurs façons de dégainer, notre équipe vous propose 3 alternatives pour varier l’action selon manière de jouer.

Bullets and Bounty

Nous avons testé Bullets and Bounty presque au même moment que Deadeye et pensons que ces titres peuvent parfaitement se substituer l’un l’autre. Outre leur thème, ces créations proposent également quelques similitudes dans leur mécanisme notamment avec la fonction VS des multiplicateurs.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Farwest RTP 96.27% Plage de mises 0,10€ – 250€ Gains maximums 20 000x la mise Grille 5×5

Pirots 3

ELK Studio a aussi abordé le thème du Farwest sur la saga Pirots avec son 3e volet. Ce titre nous a particulièrement séduits avec son originalité.

Si vous recherchez le dépaysement, nous vous conseillons de choisir Pirots 3 comme alternative de Deadyeye. D’autant plus que vous y trouverez les mêmes perspectives de gains avec le même RTP et la même volatilité.

Caractéristiques Détails Éditeur ELK Studio Thème Oiseaux, farwest RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×7

Wild West Ways

Nous avons aussi eu un coup de cœur pour Wild West Ways et pensons que cette machine à sous de Wizard Games représente une excellente alternative à Deadeye.

Bien qu’elle propose moins de fonctions spéciales, elle offre cette machine à sous reste très dynamique dans son gameplay grâce à sa structure atypique.

Caractéristiques Détails Éditeur Wizard Games Thème Farwest RTP 96.10% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 5 rouleaux

Deadeye : notre avis complet

Nous ne pouvons que féliciter ELK Studio pour ce beau chef-d’œuvre qu’est Deadeye.

Il réussit à capturer l’essence d’un western dans un style plutôt accueillant, mais toujours avec cette tension constante où des rebondissements peuvent éclater à tout moment.

Satisfaits de son gameplay et de ses visuels, nous avons également été bluffés par les potentiels de gains que ce titre nous a offert. Bien que sa forte volatilité ait mis nos nerfs à rude épreuve, elle s’est tout de même montrée très généreuse.

🎰 Editeur de jeux ELK Studio 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 30