Dead West: machine à sous gratuite 

Dans la lueur vacillante d’un soleil sanglant, un souffle de flûte résonne pour annoncer la chevauchée macabre de Dead West.

Sur cette création aux relents de chair brûlée, NetEnt transforme la légende du western en cauchemar. Ainsi, il déchaîne cascades, symboles spéciaux, multiplicateurs, explosions et tours gratuits pour nous mener vers le jackpot de 10 863x la mise.

Nos experts se sont aventurés dans ces terres maudites pour vous révéler les secrets de cette chasse funeste.

Présentation de Dead West

Dead West est une machine à sous qui explore une nouvelle fois le Far West, mais sous le prisme sombre et glauque de NetEnt.

Sortie en octobre 2025, elle s’inscrit parfaitement dans l’atmosphère d’Halloween grâce à ses visuels réalistes et détaillés. Le scénario met en scène une ville abandonnée où la grille de 6×7 rangées est le théâtre de duels entre cowboys sans âme ainsi que les survivants.

En toile de fond, les rues désertes sont balayées par le vent qui soulève poussière et herbes sèches, tandis qu’une corde pend mollement à gauche. Corbeaux et ruines complètent le décor pour le rendre encore plus sinistre.

Pour accentuer la tension, NetEnt a choisi une mécanique à forte volatilité qui accroît les risques de pertes, mais qui peut rapporter gros quand l’occasion se présente. Le RTP de 96.03%, quant à lui, se situe dans la moyenne et pourrait nous offrir un bon retour après quelques milliers de tours.

Pour ce faire, la mise minimale de 0.20€ est idéale pour tenir le plus longtemps possible. Le seuil maximal de 400€ permet aux plus téméraires de miser plus gros.

Caractéristiques de Dead West

Grille : 6×7

Lignes de paiement : Scatter Pay

RTP maximum : 96.03%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,20€ à 400€

Fonctions : tours gratuits, multiplicateurs, symboles spéciaux

Gains max : 10 863x

Comment jouer à Dead West?

Prendre les rênes dans Dead West est aussi simple que de dégainer son arme dans un duel au soleil couchant.

Nous ajustons notre cartouche de mise à l’aide des boutons +/- haut et bas situées en dessous de la grille.

Une fois la mise définie, un simple clic sur « Spin » fait tourner la grille. Nous disposons également de l’option « Autoplay » qui permet de jouer jusqu’à 100 spins automatiques avec la même mise.

Cependant, comme il n’y a pas d’option d’arrêt automatique lorsque nous atteignons nos limites de pertes, nous préférons garder le contrôle et jouer 10 à 25 autospins.

Pour passer directement à l’action, nous pouvons opter pour l’Achat de bonus. En cliquant sur le bouton Elevate, nous nous retrouvons un menu déroulant avec 5 possibilités de booster nos parties.

Fonctionnement de la machine à sous Dead West

Dead West est aussi impressionnant dans ses visuels comme dans son fonctionnement. Sa mécanique repose sur une grille atypique qui se compose de 7×6 rangées qui fonctionnent à la verticale et 1 rangé supplémentaire à l’horizontale.

Celle-ci embarque également un système de paiement en Scatter. Les victoires se décrochent dès que 8 symboles identiques ou plus apparaissent simultanément sur nos rouleaux, sans qu’ils soient alignés.

Chaque gain déclenche une cascade. Les combinaisons gagnantes sont retirées de la grille pour faire tomber de nouveaux symboles. La chaîne de réactions se poursuit tant que de nouvelles combinaisons gagnantes apparaissent.

Le tableau de paiement de cette machine à sous comporte 9 symboles classiques :

Les icônes de cartes récompensées entre 0.05x et 500x.

La poupée, le revolver et la balle payés entre 0.25x à 500x.

Les personnages quant à eux rapportent entre 1x et 500x.

Quels sont les bonus disponibles dans Dead West?

Bien que désert, l’univers de Dead West est loin d’être mort. Sous ses airs de ville fantôme, la machine cache une mécanique particulièrement riche en fonctionnalités.

Symboles Wild

Lors de nos sessions sur Dead West, nous avons croisé deux types de jokers.

Les Wilds classiques qui affichent une configuration basique de 1×1 tombent directement depuis la Feature Lane. Lorsqu’une avalanche se déclenche sous un Wild classique, il descend sur la grille où il joue le rôle de joker et nous aide à former des assortiments gagnants.

Les Wilds Colossaux de 2×2 ou 3×3 apparaissent à l’improviste sur les rouleaux. Ils comptent respectivement pour 4 ou 9 jokers, et remplacent aussi tous les symboles payants.

Hot Zone

Au début de chaque spin, une ou plusieurs positions de la grille s’embrasent et affichent un multiplicateur. Quand un symbole situé dessus participe à un gain, ce gain est multiplié.

Ces multiplicateurs restent collants jusqu’à la fin des tours et augmentent de valeur à chaque fois qu’il contribue à une victoire avant de disparaître au début du spin suivant.

Feature Lane et symboles spéciaux

La rangée supérieure de la grille de Dead West n’est pas simplement atypique dans son mécanisme, mais aussi dans les symboles qu’elle peut accueillir. En effet, cette rangée ne comporte que des symboles spéciaux qui entrent en jeu quand ils tombent sur la grille après une cascade.

Bombe : fait exploser les symboles voisins.

Swap : transforme les symboles adjacents en un seul type (et peut même donner un Wild).

Multiplier : applique un x2 ou x3 sur la bobine et ses voisines.

Expand : transforme sa case en Zone Chaude, puis en une version améliorée ou persistante si elle est combinée avec d’autres.

Expand+ : étend cet effet sur plusieurs cases, avec les mêmes évolutions possibles.

Ces déclenchements s’activent dans un ordre précis et rythment chaque avalanche.

Free Spins

Quand 3 à 6 scatters illustrés par la corde apparaissent, l’arrière-plan s’embrase et affiche un paysage chaotique. Nous obtenons ensuite 5 à 12 free spins suivant le nombre de Scatters qui ont déclenché le bonus.

Pendant cette phase, les hot zones qui s’affichent restent actives jusqu’à la fin des tours gratuits et gagnent de la valeur à chaque fois qu’une combinaison gagnante se forme sur sa position.

Elevate

Comme sur bon nombre des créations de NetEnt, nous avons également la possibilité de forcer la main au destin sur Dead West grâce au menu Elevate, qui correspond à 5 options d’achat :

1.50x : Chasse aux Scatters, qui augmente nos chances de déclencher les tours gratuits.

5x : Feature Lane Max, où la voie spéciale se remplit de symboles spéciaux.

30x : Frénésie des Hot Zones, qui remplit la zone de paiement avec des Hot Zones.

100x : Nous permet d’activer directement les tours gratuits.

300x : Activations des Free Spins avec la Feature Lane entièrement remplie de symboles spéciaux.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Nous avons perçu un potentiel de gain remarquable sur Dead Wild, même si atteindre le maximum de 10 863x la mise tient davantage du coup de chance que de notre maîtrise.

Avec sa volatilité élevée, le jeu offre des gains moins fréquents, mais peut nous surprendre avec des gains impressionnants à certains moments. Pour en profiter pleinement, il vaut mieux rester prudent et privilégier de petites mises, histoire de garder le plaisir intact plus longtemps.

Enfin, son RTP de 96,03% s’aligne sur la moyenne du marché et laisse entrevoir une rentabilité correcte sur le long terme, à condition de gérer nos spins avec intelligence.

Alternatives à Dead West

Si l’univers crépusculaire de Dead West vous a séduit, sachez que plusieurs autres machines à sous méritent le détour pour prolonger l’aventure dans un esprit similaire. Trois titres en particulier s’imposent comme des alternatives séduisantes, chacun avec ses atouts propres.

Deadeye

En dehors de son atmosphère plus sombre et macabre, Dead West partage de nombreuses similitudes avec Deadeye, notamment le changement de décor spectaculaire lors de l’activation des Free Spins.

Également ancrée dans l’univers du Far West, cette création signée ELK Studios propose une expérience tout aussi palpitante, reposant sur une mécanique de jeu similaire.

On y retrouve notamment la rangée supplémentaire supérieure, les symboles spéciaux et les tours gratuits. Son véritable atout réside toutefois dans un scénario plus dynamique, rythmé par des duels intenses qui prennent vie directement sur la grille.

Caractéristiques Détails Éditeur ELK Studio Thème Farwest RTP 94% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×4

Bullets and Bounty

Sur la machine à sous Bullets and Bounty, Hacksaw Gaming travaille le même thème que celui de Dead West. Ce titre offre à peu près les mêmes fonctionnalités, dans des graphismes assez similaires.

Si sa gamme de mises se trouve à un cran en dessous de celle de Dead West, Bullet and Bounty offre des opportunités de gains plus importants avec un RTP un poil plus élevé et un multiplicateur max doublé.

Cette machine à sous embarque, en revanche, une faible volatilité qui offre un meilleur confort en termes de fréquence de gains et s’avère mieux adaptée aux joueurs débutants.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Farwest RTP 96.27% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 20 000x la mise Grille 5×5

Hot Shot the Sheriff

Née d’une collaboration entre Hacksaw Gaming et Backseat Gaming, Hot Shot the Sheriff se présente comme une alternative plus légère et décontractée à Dead West. Nous apprécions particulièrement ses graphismes soignés et détaillés, qui privilégient un style cartoon plus coloré.

Cette machine à sous partage la forte volatilité de Dead Wild, mais avec des perspectives de gains décuplés.

Caractéristiques Détails Éditeur Backseat et Hacksaw Gaming Thème Farwest RTP 96.32% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 25 000x la mise Grille 6×5

Dead West: notre avis complet

Dead West est une machine à sous surprenante qui nous séduit immédiatement avec ses graphismes, sombres et détaillés, parfaits pour célébrer Haloween !

D’autant plus que la fluidité et le dynamisme des animations nous donnent l’impression de participer à un véritable film interactif.

Le gameplay est vraiment remarquable. Il est facile à comprendre, chargé de tension, mais surtout riche en fonctionnalités. Ce que nous apprécions le plus, c’est de voir les symboles spéciaux tomber de la feature lane pour déclencher une succession de gains presque interminable.

Certes, les victoires peuvent se faire attendre à certains moments, mais les récompenses sont à la hauteur de l’attente. Notre conseil, c’est de bien gérer votre budget pour prolonger vos sessions.

🎰 Editeur de jeux NetEnt 💰 Mises 0,20€ à 400€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes Scatter Pay