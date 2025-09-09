Dead Men Walking: machine à sous gratuite

Editeur: Nolimit City
Rouleaux : 5x3
Lignes : 17
Mise : 0,20€ à 200€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Dans l’ombre froide d’une place oubliée, Dead Men Walking se dévoile avec un une atmosphère funeste qui nous traverse de part en part. 

Ce tableau macabre signé Nolimit City nous entraîne dans un univers sombre et oppressant où free spins, xNudges et leurs multiplicateurs nous font frissonner avec des gains colossaux allant jusqu’à 25 313× la mise. 

En marchant aux côtés du Bourreau, nous avons saisi les secrets de cette mécanique unique. Découvrons-les ensemble ! 

Présentation de Dead Men Walking  

Connu pour ses créations décalées, Nolimit City continue dans sa lancée et ne manque pas de nous impressionner avec sa machine à sous Dead Men Walking. 

Comme vous pouvez le deviner à travers son titre, cette slot porte sur un thème morbide qui explore un univers jamais abordé, celle de l’exécution et la torture médiévale. 

Placée au centre d’un décor sépia rappelant les foules venues assister aux châtiments publics, la grille arbore une structure d’apparence classique de 5×3 rangées et 17 lignes de paiement. Une structure qui peut vite changer grâce aux diverses fonctionnalités.  

Chaque tour peut se solder par une chute brutale, à cause de la forte volatilité, mais elle peut aussi nous surprendre avec des récompenses particulièrement gratifiantes. La noirceur se nuance aussi grâce au RTP de 96.20%, qui se révèle suffisamment correct pour offrir une lueur d’espoir. 

Caractéristiques de Dead Men Walking 

  • Grille : 5×3 
  • Lignes de paiement : 17 
  • RTP maximum : 96.20% 
  • Volatilité : élevée 
  • Mise : de 0,20€ à 200€ 
  • Fonctions : respins, free spins, symboles spéciaux, multiplicateurs 
  • Gains max : 25 313×
dead men walking machine à sous

Comment jouer à Dead Men Walking?  

L’interface de Dead Men Walking reprend le style propre à Nolimit City : un peu éparpillé dans sa disposition, mais très simple à prendre en main.  

Nous disposons d’une gamme de mise très large allant de 0.20€ à 200€ que nous trouvons sous l’icône de jetons située en bas à gauche de la grille. Le choix se fait en un clic, car les tranches de mises sont détaillées au centime près. 

Le lancement des spins se fait quant à lui via le bouton circulaire avec une flèche, placé du côté opposé de l’écran. 

Comme toujours, nous avons le plaisir de jouer avec un mode Autoplay très complet avec les options de personnalisation des pertes et des gains. En activant les quickspins, nous pouvons immerger enchaîner jusqu’à 1 000 tours automatiques en moins de 2 minutes.  

L’option d’achat de bonus avec le petit éclair jaune est aussi proposée sur ce titre. Nous avons même des onglets supplémentaires représentés par des bannières qui se déploient pour booster nos spins. 

dead men walking jeu Nolimit City

Fonctionnement de la machine à sous Dead Men Walking 

Sur Dead Men Walking, une grille de 5×3 rangées est le théâtre d’une scène macabre où instruments de torture, défilent lentement pour incruster l’ambiance oppressant.  

Nous devons aligner au moins 3 de ces symboles de manière consécutive, de gauche à droite, pour générer un gain. À la place des cascades, le jeu repose sur des respins grâce au xNudge. 

Côté symboles, l’éditeur mise sur un équilibre entre simplicité et impact thématique en proposant 7 icônes classiques et quelques symboles spéciaux : 

  • Symboles de faible valeur : représentés par le boulet, les griffes et l’araignée
  • Symboles moyens : illustrés par les autres instruments de torture
  • Symboles premiums : le Bourreau et le coupable 

Vous verrez d’autres symboles apparaitre sur la grille comme le parchemin, la bourse avec l’inscription bonus qui n’offrent pas directement des prix, mais qui interviennent dans les fonctions spéciales. 

Quels sont les bonus disponibles dans Dead Men Walking?  

Ne vous laissez pas tromper par son allure relativement traditionnelle. La grille de Dead Men Walking ne se contente pas de tourner dans le vide, mais cache une mécanique riche et surprenante

Fair Pits 

Au-dessus des rouleaux, trois brasiers qui activent des fonctions spéciales qui changent le cours des parties durant le jeu de base. Lorsqu’un parchemin s’active, le brasier correspondant s’embrase. Chacun apporte sa propre mécanique : 

  • xWays (parchemin orange) : transforme le symbole en 2 à 4 exemplaires identiques, augmentant les combinaisons possibles. 
  • Infectious Wild (parchemin rouge) : contamine un symbole choisi au hasard et le transforme, ainsi que toutes ses occurrences, en wilds. S’il y a plusieurs Infectious Wilds, chacun cible un symbole différent. 
  • xSplit (parchemin gris) : scinde tous les symboles de sa rangée, double leur taille et se transforme lui-même en wild. Les scatters et xSplit ne peuvent pas être divisés. 
dead men walking fair pits

Les xNudge Wilds et la Dead Man’s March 

Quand le condamné apparaît sur la grille, il s’étend sur sa longueur et recouvre la totalité de son rouleau. Ils s’accompagnent d’un multiplicateur avec une valeur qui débute à x1. Ce symbole agit comme Wild et substitue toutes les icônes classiques pour nous aider à former des combinaisons gagnantes.  

Une fois visibles en entier, ils déclenchent le respin Dead Man’s March

  1. Il se déplace d’un cran vers la gauche à chaque respin
  1. Son multiplicateur augmente de +1 à chaque pas
  1. Lorsqu’il atteint le premier rouleau, il transfère son multiplicateur au wild le plus proche
  1. La marche continue jusqu’à ce que le dernier xNudge Wild ait atteint la gauche de la grille
  1. Le multiplicateur indiqué s’applique à chaque gain dans lequel le xNudge est impliqué

Dead Man’s Gold Bonus Spins 

En obtenant 3, 4 ou 5 scatters représentés par la bourse remplie d’or nous déclenchons respectivement 3, 4 ou 5 Bonus Free Spins. La configuration du jeu change entièrement durant cette session bonus avec une grille qui s’étend à 5×5 rouleaux, et seules des pièces peuvent tomber. 

Chaque pièce qui apparaît maintient le compteur de tours. Si 3 pièces ou plus s’alignent verticalement ou horizontalement, elles sont collectées et rémunérées. 

Certaines pièces sont spéciales : 

  • Collector : cumule la valeur de toutes les pièces présentes sur la grille
  • Cloner : copie la pièce la plus forte sur toutes les autres
  • Multiplier : double la valeur des pièces visibles
  • King’s Grace : réinitialise le compteur de spins
dead men walking freespins

Reaper’s Gold Bonus Spins 

Avec 3, 4 ou 5 scatters dorés, nous accédons à la version Reaper’s Gold. La mécanique est similaire à Dead Man’s Gold, mais les pièces spéciales s’activent immédiatement à leur atterrissage, sans attendre d’être collectées. 

Les Boosters et achats de bonus 

Pour entrer directement au cœur de l’action avec les bonus, nous avons accès à des Boosters et à des achats directs

  • Booster 1 (1.50x la mise) : augmente la probabilité de déclencher Dead Man’s Gold en ajoutant jusqu’à 4 scatters supplémentaires
  • Booster 2 (2.50x la mise) : transforme les scatters en scatters dorés
  • Booster 3 (5x la mise) : booste les chances de déclencher Reaper’s Gold
  • Booster 4 (40x la mise) : garantit au moins 1 xNudge Wild

Côté bonus : 

  • Dead Man’s Gold pour 100x la mise
  • Reaper’s Gold pour 300x la mise
  • Dead Man’s Gold + xNudge Wild pour 800x la mise
  • Lucky Draw pour 550x la mise, un tirage qui peut offrir l’un des bonus précédents

RTP, volatilité et potentiel de gains  

Nous constatons que même les combinaisons classiques de Dead Men Walking peuvent offrir des gains très intéressants.  

Cependant, avec une forte volatilité, notée à 8/10 par son développeur, les récompenses peuvent se montrer rares, mais qui peuvent s’avérer conséquentes quand l’occasion se présente. 

Avec un RTP de 96,20%, le jeu pourrait être attractif si nous jouons suffisamment longtemps pour obtenir un retour qui s’y rapproche. Le multiplicateur maximal 25 313× la mise est alléchant, mais il nous faudra beaucoup de chance pour espérer le décrocher un jour. 

Alternatives à Dead Men Walking  

Captivés par l’atmosphère oppressante et les mécaniques tendues de Dead Men Walking, nous sommes partis à la recherche d’autres titres qui offrent une aussi expérience sombre et intense. Le vaste monde de l’iGaming et des machines à sous nous ont donné l’embarras du choix, mais nous en avons retenus les 3 qui nous ont le plus marqués.  

Mental 2 

Mental 2 nous a toujours séduit avec son côté décalé et troublant et avons constaté que c’est le titre qui se rapproche le plus de Dead Men Walking. Cette création mérite aussi toute votre attention pour son lot de fonctionnalité original

Caractéristiques Détails
Éditeur Nolimit City 
Thème Thriller Psychologique 
RTP 96.06% 
Plage de mises 0,20€ – 100€ 
Gains maximums 99 999x la mise 
Grille 5 rouleaux
mental 2 alternative dead men walking

Rotten 

Rotten de Hacksaw Gaming évoque un univers de zombies en décomposition, mais son atmosphère en général nous rappelle celle de Dead Men Walking. Ces deux machines à sous affichent des RTP sensiblement similaires, mais Rotten se montre un peu plus volatile. 

Caractéristiques Détails
Éditeur Hacksaw Gaming 
Thème Zombie 
RTP 96.27% 
Plage de mises 0,10€ – 100€ 
Gains maximums 10 000x la mise 
Grille 6×5 
rotten alternative dead men walking

Disturbed 

Nolimit City ne manque vraiment pas d’inspiration pour troubler notre esprit. Avec Disturbed, nous immergeons dans un monde aussi sinistre que celui de Dead Men Walking, mais avec des perspectives de gains plus importants.  

Caractéristiques Détails 
Éditeur Nolimit City 
Thème Horreur, thriller  
RTP 96.10% 
Plage de mises 0,20€ – 100€ 
Gains maximums 54 391x la mise 
Grille 5 rouleaux 
desturbed alternative dead men walking

Dead Men Walking: notre avis complet  

Dean Men Walking nous a un peu troublés avec son thème, ce qui veut dire que Nolimit City a réussi son challenge haut la main !  

Nous félicitons l’effort déployé par l'éditeur pour proposer des fonctionnalités originales, bien loin des options classiques.

Nous avons également descellé un très haut potentiel en termes de gameplay qui nous a donné des sueurs froides spin après spin. 

🎰 Editeur de jeux Nolimit City
💰 Mises 0,20€ à 200€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 17
