Das xBoot 2wei! : machine à sous gratuite

Editeur: Nolimit City
Rouleaux : 6
Lignes : 576
Mise : 0,20€ à 100€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Das xBoot 2wei! : machine à sous gratuite
Dans l’ombre des abysses, Das xBoot 2wei! avance sans bruit pour embarquer dans une bataille navale sans merci.

Les spins deviennent alors de véritables manœuvres stratégiques, où symboles spéciaux, respins, mécaniques atypiques et free spins déclenchent un flot de multiplicateurs qui peuvent atteindre les 59 999x la mise !

Après avoir scruté l’horizon au périscope, nous vous révélons les codes de combat enfouis dans les profondeurs de Das xBoot 2wei!.

Présentation de Das xBoot 2wei!

Après 4 ans d’attente, Yggdrasil poursuit enfin l’une de ses séries cultes, Das xBoot, dans un style encore plus immersif et tendu.

Dans cette odyssée sous-marine, nous reprenons le contrôle du sous-marin à 6 rouleaux et 75 712 lignes de paiement, cette fois-ci dans une version remasterisée tant dans les visuels que dans la mécanique.  Le design, toujours dans un style cartoon, affiche des graphismes plus détaillés et des animations plus recherchées.

L’arsenal de fonctionnalités a aussi été amélioré pour nous aider à faire face aux pressions de la forte volatilité, tandis que le RTP de 95.94%, quant à lui, a baissé d’un cran, mais reste dans la moyenne haute.

Si nous arrivons à mettre à profit la large gamme de mises de 0.20€ à 100€ pour prolonger nos sessions, nous pourrions profiter d’un retour assez satisfaisant.

Caractéristiques de Das xBoot 2wei!

  • Grille : 6 rouleaux
  • Lignes de paiement : 576 à 75 712
  • RTP maximum : 95.94%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,20€ à 100€
  • Fonctions : respins, symboles spéciaux, multiplicateur, Periscope Up!, Torpedo Builder, Golden Torpedo Builder
  • Gains max : 59 999x
Das xboot 2wei! Nolimit city

Comment jouer à Das xBoot 2wei! ?

Pas besoin de faire l’école des sous-marins pour piloter ce submersible, car les commandes de Das xBoot 2wei! sont très claires.

Pour régler nos torpilles, nous cliquons sur l’icône de jetons en bas à gauche pour afficher la grille des mises et pour sélectionner le montant désiré.

Le levier de propulsion est représenté par le plus gros bouton placé à droite, marqué par la flèche tournante.

Pour ceux qui préfèrent laisser l’équipage gérer la navigation, le mode Autoplay associé aux Quick Spins permet de parcourir jusqu’à 1000 rotations automatiques en moins de 2 minutes. Cela en maintenant un contrôle total grâce aux limites de gains et pertes personnalisables.

Et pour les moments où nous voulons passer directement à l’attaque, le bouton dédié à l’achat de bonus sous le bouton éclair nous propulse au cœur des tours gratuits.

Machine à sous Das xboot 2wei!

Fonctionnement de la machine à sous Das xBoot 2wei!

Das xBoot 2wei! se joue sur une grille asymétrique de 6 rouleaux avec 4 rangées sur les 2 rouleaux centraux, 3 sur les suivants et 2 sur les extrémités. Celle-ci peut aussi s’élargir grâce à certaines fonctions, pour nous offrir jusqu’à 576 lignes de paiements.

Nous décrochons une victoire quand au moins 3 symboles identiques apparaissent sans interruption sur des rouleaux successifs. Des multiplicateurs peuvent aussi tomber pour décupler nos récompenses.

Dans le tableau de paiement, 10 symboles réguliers s’alignent :

  • Les cartes royales de 10 à As sont payées entre 0.20x à 0.90x la mise.
  • Les membres de l’équipage quant à eux rapportent 0.30x à 5x le pari.

Quels sont les bonus disponibles dans Das xBoot 2wei! ?

Avec Das xBoot 2wei!, Nolimit City ne fait clairement pas dans la demi-mesure. Il charge ses torpilles sans retenue avec une véritable armada de fonctionnalités, dont la majorité nous est familière, mais qui sont retravaillées pour offrir davantage de tension, de surprises et de puissance.

xNudge Wild et xWays 

Le xNudge Wild est un symbole Wild qui s’étend sur 4 rangées, lorsqu’il apparaît sur les rouleaux 3 et 4. S’il n’est pas entièrement déployé, il s’ajuste automatiquement pour être entièrement visible sur la grille.

À chaque extension, il augmente la valeur de son multiplicateur de +1. Ces multiplicateurs s’additionnent ensuite entre eux avant d’être appliqués à nos gains.

Les xWays, quant à eux, sont des icônes exclusivement réservées aux rouleaux 2 et 5. Leur rôle est de scinder des symboles sur des positions aléatoires en 2 ou 3 rangées, ce qui augmente instantanément le nombre de lignes de paiement. Si plusieurs xWays sont présents sur la grille, ils révèlent tous le même symbole.

Fonction xways das xboot 2wei!

xBomb

Les xBombs agissent comme des Wilds explosifs qui remplacent tous les symboles classiques pour nous aider à former des combinaisons gagnantes avant d’exploser.

Quand elles explosent, elles éliminent tous les symboles non impliqués dans une combinaison gagnante et provoquent un effondrement de la grille. Chaque explosion ajoute +1 au multiplicateur.

Das xboot 2wei! fonction xbomb

Periscope Up!

Une partie du sous-marin de Das xBoot 2wei! peut remonter à la surface lorsque la fonction « Periscope Up! »s’active :

  1. Le rouleau 3 s’étend alors sur sa longueur pour occuper jusqu’à 8 positions.
  2. Si le Periscope Wild apparaît, nous avons droit à une séquence de tir.
  3. Une cible est désignée, une torpille est lancée, et si elle la touche, le Wild s’étend sur sa longueur.
  4. Celui-ci augmente la valeur du multiplicateur à chaque nudge.
  5. En cas d’échec, le symbole reste un Wild classique.

Cette fonctionnalité peut se déclencher aléatoirement en jeu de base et devient permanente dans certains bonus.

Fonction periscope up Das xboot 2wei!

Torpedo Builder et Golden Torpedo builder

Si un bateau complet apparaît dans l’Ocular au-dessus des rouleaux 5 et 6, une zone de construction s’ouvre sous les rouleaux 2 à 5 et nous gagnons 3 respins.

Durant cette session, seules les pièces de torpille peuvent tomber. Ces derniers sont récupérés par la dernière rangée. Une fois que nous avons rassemblé 4 pièces pour compléter la torpille, elle traverse la grille et révèle des xWays et xWays Wilds basés sur les valeurs collectées.

La version Golden fonctionne sur le même principe que la version classique, mais avec des valeurs bien plus élevées. Les pièces de torpille affichent uniquement +8 ou +88.

Fonction torpedo builder Das xboot 2wei!

Silent Hunter Spins

Sur Das xBoot nous avons droit à 3 sortes de bonus tours gratuits. Le bonus Silent Hunter Spins est le premier de la liste :

  1. Nous l’activons en obtenant 3 scatters représentés par le radar.
  2. Notre bonus commence avec 8 free spins où le Periscope Up! est toujours actif.
  3. Chaque nudge du Periscope Wild et les xBombs augmentent un multiplicateur persistant, qui s’applique au spin concerné.

Wolf Pack Spins

Les Wolf Pack Spins quant à eux sont déclenchés par 4 scatters qui tombent sur nos rouleaux. Ces derniers débloquent 9 tours gratuits avec une torpille déjà chargée au départ.

Les xWays et xWays Wilds collectés peuvent être améliorés au fil des tours et s’activent quand un bateau est visible dans l’Ocular.

Battle of the Atlantic Spins

Les Battle of the Atlantic Spins représentent le sommet de l’intensité, avec 10 free spins déclenchés par 5 scatters. Cette fonctionnalité combine Periscope Up! permanent et le Torpedo Builder pour un déluge de multiplicateurs, d’explosions et de révélations xWays.

À la fin d’un bonus de free spins, un Extra Spin avec multiplicateurs et la progression de la torpille en cours sont proposés. Elle nous offre alors une dernière opportunité d’exploiter une configuration favorable.

Free spins das xboot 2wei!

Nolimit Boosters & Bonus Buy

Pour accéder aux moments les plus explosifs de la slot, nous avons plusieurs options d’achat :

  • 1,50x la mise garantit l’apparition d’un symbole Scatter.
  • 8x la mise garantit l’activation de Periscope Up.
  • 20x la mise active le Torpedo Builder avec un bateau normal complet dans l’Oculaire.
  • 4 500x la mise offre un Golden Torpedo Builder avec un bateau doré complet dans l’Oculaire.

En complément, il est possible d’acheter un accès direct aux tours gratuit :

  • Silent Hunter : pour 80x la mise
  • Wolf Pack : pour 250x la mise
  • Battle of the Atlantic : pour 750x ou 290x la mise selon l’option choisie

RTP, volatilité et potentiel de gains

Si nous nous référons aux récompenses des combinaisons classiques, le potentiel de gains de Das xBoot 2wei! peut sembler modeste. Pourtant, la forte volatilité agit comme la pression des abysses et peut faire surgir des gains élevés et surprenants, comme des torpilles inattendues. Et pourquoi pas les 59 999x promis ?

Le RTP de 95,94% est légèrement en dessous de la moyenne des slots en ligne, mais reste intéressant si nous nous donnons le temps de plonger profondément.

Alternatives à Das xBoot 2wei!

Pas prêt à remonter à la surface ? Voici 3 alternatives aquatiques qui peuvent bien séduire tous les amateurs de thèmes maritimes et de mécaniques puissantes.

Das xBoot

Le premier opus de la série reste une valeur sûre pour les amateurs de batailles navales. La grille affiche une disposition, mais légèrement plus simple et la gamme de fonctionnalités est moins complexe que le second volet.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurNolimit City
ThèmeSous-marin, bataille navale
RTP96.03%
Plage de mises0,25€ – 100€
Gains maximums55 200x la mise
Grille6 rouleaux
das x boot alternative das xboot 2wei!

Seamen

Pour ceux qui aiment l’humour et un thème maritime plus décalé, Seamen est aussi une excellente alternative. Comparée à Das xBoot 2wei!, Seamen mise davantage sur l’excentricité et le fun, tout en conservant un gameplay très riche.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurNolimit City
ThèmeMarins
RTP96.04%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums20 000x la mise
Grille4 rouleaux
seamen alternative das xboot 2wei!

Barbarossa Dragon Empire

Pour un voyage plus exotique, mais toujours dans la lignée des machines à sous à fort potentiel, Barbarossa Dragon Empire peut substituer Das xBoot 2wei!.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPeter & Sons
ThèmePirates
RTP96.45%
Plage de mises0,20€ – 20€
Gains maximums40 000x la mise
Grille5×3
barbarossa dragon empire alternative das xboot 2wei!

Das xBoot 2wei! : notre avis complet

Das xBoot 2wei! est tout simplement un chef-d’œuvre ! Les visuels et les animations nous marquent, avec ses mises en scène dignes d’un film de bataille navale.

Très vite, elle nous donne le sentiment de tenir les commandes du sous-marin, surtout lors des phases où nous lançons les torpilles contre les navires ennemis.

Concernant le gameplay, il est rare de croiser une machine à sous qui propose autant de fonctionnalités, à part chez Nolimit City, évidemment.

Enfin, nous restons satisfaits des potentiels de gains qui, s’ils peuvent paraître modestes au premier abord, peuvent rapidement s’emballer grâce aux fonctions spéciales.

🎰 Editeur de jeux Nolimit City
💰 Mises 0,20€ à 100€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 576
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
