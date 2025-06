City of Sound: machine à sous gratuite 

Bienvenue sur City of Sound, une machine à sous de Play’n Go qui vous éblouira avec ses visuels et son gameplay hors du commun.

Composez vos notes avec une mise à partir de 0.05€ et faites des respins, des tours gratuits et des multiplicateurs vos instruments. En collectionnant les disques d’or, vous pourriez remporter jusqu’à 4 000x vos paris.

Prêt à créer vos plus belles symphonies sur City of Sound ? Nos experts vous donnent le tempo !

Présentation de City of Sound

City of Sound est une machine à sous qui enrichit la collection de la boîte à musique de Play’n Go. Taillée dans un style pop rock des années 90, elle nous fait penser aux groupes qui jouent dans le garage d’une maison.

Le jeu se déroule dans une ville britannique, devant une maison en brique rouge au-dessus de laquelle, nous pouvons deviner un arc-en-ciel. La grille prend la forme d’un instrument de musique qui se divise en 5 rouleaux de 3 rangées. Elle comprend 25 lignes de paiements fixes.

Sans miser sur le spectaculaire en termes de gains, cette création de Play’n Go fait tout de même son petit effet auprès des joueurs avec son RTP de 96.3%, sa volatilité moyenne ainsi que sa gamme de fonctionnalités bien fournie.

Caractéristiques de City of Sound

Grille : 5 rouleaux, 3 rangées, 25 lignes de paiement fixes

: 5 rouleaux, 3 rangées, 25 lignes de paiement fixes RTP maximum : 96,3%

: 96,3% Volatilité : élevée

: élevée Mise : De 0,05€ à 100€

: De 0,05€ à 100€ Fonctions : Respins, tours gratuits, expanding Wild

: Respins, tours gratuits, expanding Wild Gains max : 4 000x

Comment jouer à City of Sound?

Il nous a suffi d’un seul coup d’œil pour comprendre le mécanisme de la machine à sous en ligne City of Sound. Comme pour la majorité des créations de Play’n Go, les boutons de commandes sont regroupés en bas de la grille pour faciliter la prise en main.

Pour commencer, nous ajustons nos mises avec les flèches gauche, droite (+/-). Plusieurs montants y sont aussi proposés avec des seuils de 0.05€ à 100€.

Le bouton de rotation est celui de couleur verte placé en bas à droite. Nous avons préféré jouer en « Autoplay » via le petit bouton orange et avons programmé jusqu’à 100 autospins.

Vous trouverez les règles du jeu et les fonctionnalités de la slot sous le bouton « i ». Pour couper le son, accélérer les tours ou consulter l’historique, les commandes correspondantes se trouvent en bas à gauche.

Fonctionnement de la machine à sous City of Sound

Pas besoin d’être un expert des machines à sous comme nous pour comprendre les mécaniques de City of Sound. Notre objectif est d’aligner au moins 3 symboles sur l’une de 25 lignes de paiement.

Les symboles sont divisés en trois groupes bien distincts :

Symboles de faible valeur : ce sont les lettres J, Q, K et A , habillées dans un style musical. Elles payent jusqu’à 2× la mise pour une ligne complète.

: ce sont les lettres , habillées dans un style musical. Elles payent jusqu’à pour une ligne complète. Symboles premium : ils sont représentés par des éléments liés à l’univers de la musique urbaine et rapportent jusqu’à 20× la mise pour cinq icônes identiques sur la grille.

: ils sont représentés par des éléments liés à l’univers de la musique urbaine et rapportent jusqu’à pour cinq icônes identiques sur la grille. Symboles spéciaux :

: Le Disque d’Or : active les respins.

active les respins. Le Coffret de Disques : débloque instantanément la valeur des disques présents.

débloque instantanément la valeur des disques présents. Le Scatter déclenche les bonus free spins.

déclenche les bonus free spins. Le Wild remplace tous les symboles normaux pour compléter les combinaisons gagnantes. 5 wilds sur une ligne paient jusqu’à 20 fois la mise.

Aucun calcul n’est nécessaire pour connaitre les gains. Les combinaisons gagnantes sont mises en surbrillances tandis que la valeur de la récompense est affichée au milieu de la grille.

Quels sont les bonus disponibles dans City of Sound?

Apparemment, Play’n Go a simplifié la mécanique et le fonctionnement de City of Sound pour mettre le paquet dans les bonus et fonctionnalités.

Respins dorés & coffrets musicaux

Dès que 6 disques dorés s’alignent sur la grille de City of Sound, une séquence de 3 tours spéciaux se déclenche.

Durant cette phase, seuls les disques ou les coffrets peuvent apparaître.

Chaque nouveau disque redonne 3 tours supplémentaires et reste figé à l’écran.

Une fois la série terminée, chaque disque visible rapporte une valeur comprise entre 1x et 1 000x la mise.

Si tous les emplacements sont remplis, un gain additionnel de 1 000x vient s’ajouter au total.

Les coffrets dorés attribuent en revanche des récompenses immédiates qui correspondent à la somme totale des disques présents. Nous obtenons ensuite 3 respins supplémentaires.

Mega Free spins

Parmi les bonus que nous avons découverts dans City of Sound, les Méga Tours Gratuits sont ceux qui apportent le plus de spectacles visuels. Ils ne se résument pas non plus à de simples tours gratuits. Il s’accompagne d’une autre fonction qui correspond à un symbole géant de 3×3 qui occupe le centre de la grille.

Nous avons déclenché le bonus en obtenant 3 symboles scatter, ce qui nous a offert 5 mégas free spins.

Pendant ces tours, un gros symbole 3×3 apparaît à chaque spin. Il peut s’agir d’un symbole régulier, d’un wild ou même d’un disque d’or géant.

Ce symbole géant couvre neuf cases à la fois, ce qui augmente fortement les chances de former des combinaisons gagnantes.

Si c’est un disque d’or géant (appelé Mega Gold Record), il se divise en 9 petits disques qui peuvent déclencher le mode respin directement pendant les tours gratuits.

Il est aussi possible de relancer les tours gratuits avec un Mega Scatter, jusqu’à un maximum de 45 spins.

Gold Record Stack

Cette fonction est pour nous comme une quête secondaire où nous devons accumuler des symboles de disque d’or.

Quand ces icônes tombent sur la grille et ne déclenchent pas de respin, elles sont envoyées dans le collecteur au-dessus de la grille.

Cette pile s’accumule tour après tour, sans limites visibles.

À tout moment, de manière aléatoire, cette pile peut s’activer et déclencher un gain immédiat, appelé Gold Record Stack Win.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Play’n Go annonce un RTP de à 96.3% pour City of Sound, ce qui se situe bien dans la moyenne des machines actuelles. Ce taux nous semble honnête, même si comme toujours, il reste purement théorique et ne garantit en rien un retour constant à chaque session.

Nous avons surtout apprécié jouer avec sa volatilité moyenne qui débloque des gains relativement réguliers, sans longues périodes à vide. La valeur des prix est aussi assez satisfaisante.

Le potentiel de gains plafonné à 4000x la mise est assez modeste comparé à d'autres titres à jackpot comme Viper City Heist, mais, c’est ce réalisme que nous apprécions.

Alternatives à City of Sound

Vous avez apprécié les graphismes et le gameplay de City of Sound ? Ces 3 autres créations de Play’n Go devront certainement vous plaire.

Viper City Heist

Tout comme City of Sound, Viper City Heist propose une expérience centrée sur des fonctionnalités riches et une esthétique soignée. Si City of Sound s’inspire de la scène Britpop, Viper City Heist plonge dans un univers de film d’action.

Les deux jeux partagent une structure classique en 5×3, mais Viper City Heist se distingue par une volatilité plus élevée, un RTP plus élevé de 96.65% ainsi qu’une mécanique de jackpot progressif.

Caractéristique Détail Éditeur Play’n GO Thème Action RTP 96.65% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximum 15 000x la mise Grille 5 rouleaux x 3 rangées

Potion of Madness

Avec une volatilité moyenne et un RTP est de 96,2%, Potion of Madness s’avère être l’alternative idéale à City of Sound.

Cette machine à sous de Play’n Go nous emmène dans un laboratoire d’un savant fou qui s’amuse sur une grille dynamique de 5 rouleaux, avec entre 3 et 40 lignes de paiement (lors des free spins).

Tout comme City Sound, elle permet de garder les pieds sur terre avec un gain maximal de 6 000× la mise.

Caractéristique Détail Éditeur Play’n GO Thème Fantaisie RTP 96.2% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximum 6 000x la mise Grille 5 rouleaux x 3 à 6 rangées

Trinity Impact

Trinity Impact est taillé dans un environnement entièrement différent de celui de City of Sound, mais elle offre à peu près les mêmes ressentis.

Leurs principaux points communs :

leurs RTP qui avoisinent les 96%

leurs gains max assez limités, mais accessibles

Caractéristique Détail Éditeur Play’n GO Thème Fantaisie et super héros RTP 96.2 % Plage de mises 0,05 € – 100 € Gains maximum 1 600x la mise Grille 3×3

City of Sound: notre avis complet

City of Sound est une très belle machine à sous dans tous les sens du terme. Nous lui accordons une note de 8.5/10 pour la qualité de ses visuels, le choix de la bande sonore, son gameplay recherché.

Son seul défaut serait le temps de chargement un peu longs surtout sur mobile, certainement dû à la richesse des graphismes. Néanmoins, une fois le jeu lancé, la fluidité est au rendez-vous.

Côté fonctionnalités, nous avons observé quelques similitudes avec certaines créations de Play’n Go comme Legion Gold Victory. Travaillées sur un autre thème, elles nous ont tout de même offert un dépaysement appréciable. Mais aussi et surtout, des opportunités de gains impressionnants !

🎰 Editeur de jeux Play' n Go 💰 Mises 0,05€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 25 🔥 Jackpot Non