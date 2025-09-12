Chaos Crew 3: machine à sous gratuite 

Propulsés une fois de plus dans l’univers glitchy de Chaos Crew 3, nous revoilà aux côtés de Cranky et Sketchy pour gravir de nouveaux sommets qui culminent à 30 000x la mise.

Ce street art signé Hacksaw Gaming nous entraîne dans un univers urbain dégoulinant de néons et de graffitis fluorescents où multiplicateurs, Epic Drop et bonus free spins s’entrelacent pour composer une mécanique de folie.

Prêt pour une virée électrisante ? Notre équipe vous accompagne dans l’effervescence colorée de Chaos Crew 3 !

Présentation de Chaos Crew 3

Chaos Crew 3 est une machine à sous sur laquelle Hacksaw Gaming renoue avec l’univers déjanté de l’un de ses plus grands succès, Chaos Crew.

Sur ce 3ᵉ opus, nous avons le plaisir de replonger dans un décor urbain baigné de noir, illuminé de graffitis fluorescents et de néons vibrants. Le tout porté par une bande-son qui conserve son mythique piano, désormais dopé par un rythme plus dynamique.

La grille, quant à elle, garde sa structure de 5×5 rouleaux, mais avec 19 lignes de paiement. Nos fidèles alliés Cranky et Sketchy reprennent du service pour animer nos parties avec leurs drôles de frimousses, mais aussi en attribuant de beaux multiplicateurs.

Côté gains, l’éditeur revoit les multiplicateurs max à la hausse avec un jackpot de 30 000x la mise, mais à la baisse son RTP de 96.18%. Le retour espéré pourrait néanmoins être satisfaisant si nous arrivons à tenir sur le long terme face à sa forte volatilité.

Caractéristiques principales

Grille : 5×5

: 5×5 Lignes de paiement : 19

: 19 RTP : 96,18%

: 96,18% Volatilité : élevée

: élevée Mises : 0.10€ à 30€

: 0.10€ à 30€ Fonctions spéciales : multiplicateurs aléatoires, symboles spéciaux, tours gratuits

: multiplicateurs aléatoires, symboles spéciaux, tours gratuits Gains max : 30 000x

Comment jouer à Chaos Crew 3 ?

Sur Chaos Crew 3, Hacksaw Gaming bouscule les repères en déplaçant le tableau de commande sur la droite de la grille. Un léger désordre volontaire, qui n’enlève rien à la fluidité et à l’intuitivité propres à la série.

Pour naviguer sur la plage de mise de 0.10€ à 30€, nous pouvons utiliser les boutons +/-. La valeur choisie est affichée clairement au centre de l’écran.

Une fois le pari ajusté, nous pouvons lancer nos spins en appuyant sur le plus gros bouton.

Toujours aussi complet, le mode « Auto » reste notre option préférée, car il nous permet d’enchaîner jusqu’à 1 000 tours consécutifs sans avoir à intervenir. Les autospins peuvent aussi s’arrêter dès que les limites de pertes et de gains que nous avons préalablement établies sont atteintes.

Nous disposons également d’un raccourci vers les bonus grâce à l’option d’achat. Une alternative très pratique, mais qui peut coûter cher !

Fonctionnement de la machine à sous Chaos Crew 3

La mécanique de Chaos Crew 3 est relativement basique. Elle repose sur une grille de 5×5 rouleaux et 19 lignes de paiements fixes. Nous gagnons si 3 symboles identiques ou plus s’alignent sur des rouleaux adjacents de gauche à droite, en commençant par le rouleau le plus à gauche.

Du côté du tableau de paiement, le chaos règne et aucun lien logique ne semble unir les symboles mis à part la touche fluorescente qui les enveloppe d’une même aura.

Les symboles de faible valeur sont les lettres formant le mot CHAOS et qui rapportent jusqu’à 2x la mise pour 5 identiques.

Les icônes de forte valeur (main avec le signe Shaka, cerveau violet, panneau Stop, part de pizza et fusée en forme de requin) quant à elles, offrent entre 5x et 10x la mise pour une combinaison de 5.

Le Wild Cranky peut aussi nous attribuer des récompenses de 10x notre pari pour un assortiment de 5 icônes identiques.

Nous avons également les Crazy Multipliers qui boostent nos gains à travers leur multiplicateur spécifique et les icônes FS Scatters qui activent les différentes sortes de bonus Free Spins.

Quels sont les bonus disponibles dans Chaos Crew 3 ?

Fidèle à sa série, le gameplay de Chaos Crew 3 est loin d’être tranquille. Il nous a même surpris avec sa liste de fonctions spéciales et modes bonus encore plus longue que celle des volets précédents.

This cat is Cranky

Lorsque nous tombons sur le Cranky Cat, nous faisons face à un Joker pas comme les autres. Non seulement il remplace les symboles payants, mais il applique aussi son multiplicateur sur nos gains à chaque fois qu’il s’invite dans une combinaison gagnante.

Si plusieurs Cranky Cat apparaissent ensemble, leurs valeurs se multiplient entre elles avant de s’appliquer à notre récompense. En jeu de base, un seul Cranky peut surgir par rouleau, avec des multiplicateurs allant de x2 à x20.

Glitchy Dog

Le Glitch Dog est un symbole spécial qui ne paie pas directement, mais se change en Crazy Multiplie. Il booste les multiplicateurs sur les rouleaux.

À chaque apparition, cette icône saute vers une autre position pour faire apparaître de nouvelles valeurs qui augmentent nos gains potentiels.

Pendant les bonus, il reste actif sur la grille et continue de sauter et de se multiplier tour après tour, jusqu’à la fin du bonus.

Can you spell CHAOS ?

Lorsque nous obtenons 5 symboles formant le mot CHAOS sur une ligne, nous déclenchons un Epic Drop avec un tour récompense.

Chaque rouleau démarre avec un multiplicateur à x1.

Tous les symboles deviennent des symboles forts, et les 5 symboles CHAOS se transforment en Glitch Dogs qui sautent vers de nouvelles positions.

Une fois repositionné, chaque Glitch Dog devient un Crazy Multiplier.

Ces derniers se présentent sous quatre formes :

Sketchy Skull : ajoute sa valeur au multiplicateur du rouleau.

Epic Sketchy Skull : ajoute sa valeur à tous les rouleaux.

Cranky Cat : multiplie le multiplicateur du rouleau.

Epic Cranky Cat : multiplie tous les rouleaux.

Les valeurs vont de 1x à 20x pour les Skull et de x2 à x20 pour Cranky.

Les multiplicateurs au-dessus des rouleaux augmentent progressivement au fur et à mesure que les Crazy Multipliers apparaissent

Jeu bonus – CTRL + ALT + CHAOS

Si nous obtenons 3 symboles FS, nous activons une session de tours gratuits qui débute avec 3 vies. Chaque Crazy Multiplier qui tombe recharge le compteur.

Le premier Glitch Dog nous redonne nos vies, puis saute de case en case à chaque spin. Pendant ce mode, seuls les symboles morts, les Glitch Dogs et les Crazy Multipliers peuvent tomber sur nos rouleaux.

Nos multiplicateurs s’accumulent jusqu’au dernier tour gratuit, avant d’être additionnés et multipliés par notre mise.

Jeu bonus – The Korrupted K9

Avec 4 symboles FS, nous plongeons dans une version encore plus sombre des tours gratuits avec au moins un Glitchy Dog déjà présent sur la grille.

Nous avons également un nouveau symbole : le Chaos Upgrade.

Il s’active si un Crazy Multiplier ou un Glitch Dog se trouve à proximité (dans un carré 3×3 autour de lui).

Lorsqu’il s’active, il ajoute une valeur multiplicatrice aux Crazy Multipliers et Glitch Dogs présents dans ce carré.

Les valeurs possibles vont de 1x à 100x selon le symbole.

Bonus caché – An Epic Glitch !

Si nous réussissons l’exploit d’obtenir 5 symboles FS, nous déclenchons le chaos absolu à travers des free spins ultra-boostés.

La grille entière se remplit de Crazy Multipliers.

Un Chaos Upgrade se déchaîne.

Les Glitch Dogs bondissent partout pour libérer leur puissance.

Achat de bonus

Cette option nous a aidés à découvrir les fonctionnalités spéciales en seulement 3 clics, moyennant bien sûr des paris additionnels.

5x : 10 fois plus de chances d’obtenir des tours gratuits.

200x : 5 Crazy Multipliers garantis à chaque spin.

100x : le bonus classique Chaos Crew avec 3 vies rechargeables et le symbole Glitch Dog.

200x : 3 vies rechargeables avec Crazy Multipliers, Chaos Upgrade et symboles Glitch Dog. L’achat de ce bonus peut déclencher un Epic Glitch Bonus.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Dans Chaos Crew 3, les gains classiques nous ont semblé modestes, mais avec les multiplicateurs, leurs valeurs se décuplent assez facilement. Cela ne signifie cependant pas que nous allons gagner à chaque tour.

Avec sa haute volatilité, nous devons nous attendre à un niveau de risque plus important en échange ce potentiel de gain élevé.

Pour ce qui est de son RTP de 96.18%, il dépasse un peu la moyenne et pourrait être intéressant sur le long terme. Le gain maximal de 30 000× la mise reste assez rares, mais nous paraît alléchant.

Alternatives à Chaos Crew 3

En explorant le monde des machines à sous, nous avons rapidement repéré 3 titres qui se présentent comme d’excellentes alternatives à Chaos Crew 3.

Chaos Crew

Sur Chaos Crew, nous avons le plaisir de redécouvrir le début de l’aventure de Cranky et Sketchy, ainsi que les mécaniques de base qui ont fait le succès de la série. D’un RTP légèrement plus élevé que celui de Chaos Crew 3, ce titre affiche cependant, des potentiels de gains plus modestes.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Chaos RTP 96.30% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5×5

Jack Hammer 4

Toujours dans un style urbain, Jack Hammer 4 peut parfaitement se substituer à Chaos Crew 3 avec son gameplay dynamique. Cette machine à sous de NetEnt se montre également un peu plus généreuse, grâce à son système de gains en cluster.

Caractéristiques Détails Éditeur NetEnt Thème Urbain et crime RTP 96.03% Plage de mises 0,20€ –50€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×6

Rip City

RIP City nous rappelle Chaos Craw 3 avec son thème et ses touches flashys. En y regardant de plus près, cette création partage également la même structure avec une grille de 5×5 rouleaux et 19 lignes de paiements.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Urbain RTP 96.22% Plage de mises 0,10€ –100€ Gains maximums 12 500x la mise Grille 5×5

Chaos Crew 3: notre avis complet

Nous avons trouvé Chaos Crew 3 bien plus riche et plus dynamique que ses grandes sœurs. Ce titre mérite parfaitement le détour pour son gameplay original.

Malgré sa forte volatilité, elle reste accessible à toutes les catégories de joueurs, principalement grâce à sa large gamme de mises.

Les fonctionnalités sont un peu atypiques, mais restent faciles à comprendre et offrent des potentiels de gains satisfaisants.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming 💰 Mises 0.10€ à 30€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 19