Chaos Crew 3: machine à sous gratuite 

200 Free Spins offerts sur PampaGo
Bonus de bienvenue
Ruby Vegas Casino : Notre avis en tant que joueur
Ruby Vegas Casino
2000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x20
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
PampaGo Casino
1 000 €
Jusqu'à 100 %
200 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x35
Dépôt minimum : 20€
Obtenir mon bonus
Bonus de bienvenue
Millionz Casino : Notre avis en tant que joueur
Millionz Casino
1000 €
Jusqu'à 100 %
50 Free Spins
Max bet : 5 €
Wager : x0
Dépôt Minimum: 20 €
Obtenir mon bonus
Editeur: Hacksaw Gaming
Rouleaux : 5x5
Lignes : 19
Mise : 0.10€ à 30€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Chaos Crew 3: machine à sous gratuite 

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Hacksaw Gaming.

Chaos Crew 3: machine à sous gratuite 
Chaos Crew 3: machine à sous gr
Hacksaw Gaming
Le Zeus: machine à sous gratuite 
Le Zeus: machine à sous gratuit
Hacksaw Gaming
Bullets and Bounty: machine à sous gratuite 
Bullets and Bounty: machine à s
Hacksaw Gaming
Rainbow Princess : machine à sous gratuite 
Rainbow Princess : machine à so
Hacksaw Gaming
Aiko and the Wind Spirit : machine à sous gratuite 
Aiko and the Wind Spirit : machi
Hacksaw Gaming
Charm of the Dragon : machine à sous gratuite 
Charm of the Dragon : machine à
Hacksaw Gaming & Bullshark
Pyrofox : machine à sous gratuite 
Pyrofox : machine à sous gratui
Hacksaw Gaming & Backseat
Machine à sous gratuite : Densho
Machine à sous gratuite : Densh
Hacksaw Gaming
Le Bandit Casino : Machine à sous gratuite Hacksaw Gaming
Le Bandit Casino : Machine à so
Hacksaw Gaming
Machine à sous gratuite : Ronin Stackways
Machine à sous gratuite : Ronin
Hacksaw Gaming

Propulsés une fois de plus dans l’univers glitchy de Chaos Crew 3, nous revoilà aux côtés de Cranky et Sketchy pour gravir de nouveaux sommets qui culminent à 30 000x la mise.  

Ce street art signé Hacksaw Gaming nous entraîne dans un univers urbain dégoulinant de néons et de graffitis fluorescents où multiplicateurs, Epic Drop et bonus free spins s’entrelacent pour composer une mécanique de folie.  

Prêt pour une virée électrisante ? Notre équipe vous accompagne dans l’effervescence colorée de Chaos Crew 3 ! 

Présentation de Chaos Crew 3 

Chaos Crew 3 est une machine à sous sur laquelle Hacksaw Gaming renoue avec l’univers déjanté de l’un de ses plus grands succès, Chaos Crew. 

Sur ce 3ᵉ opus, nous avons le plaisir de replonger dans un décor urbain baigné de noir, illuminé de graffitis fluorescents et de néons vibrants. Le tout porté par une bande-son qui conserve son mythique piano, désormais dopé par un rythme plus dynamique

La grille, quant à elle, garde sa structure de 5×5 rouleaux, mais avec 19 lignes de paiement. Nos fidèles alliés Cranky et Sketchy reprennent du service pour animer nos parties avec leurs drôles de frimousses, mais aussi en attribuant de beaux multiplicateurs. 

Côté gains, l’éditeur revoit les multiplicateurs max à la hausse avec un jackpot de 30 000x la mise, mais à la baisse son RTP de 96.18%. Le retour espéré pourrait néanmoins être satisfaisant si nous arrivons à tenir sur le long terme face à sa forte volatilité

Caractéristiques principales  

  • Grille : 5×5 
  • Lignes de paiement : 19 
  • RTP : 96,18% 
  • Volatilité : élevée 
  • Mises : 0.10€ à 30€
  • Fonctions spéciales : multiplicateurs aléatoires, symboles spéciaux, tours gratuits 
  • Gains max : 30 000x 
Chaos crew 3 machine à sous

Comment jouer à Chaos Crew 3 ?  

Sur Chaos Crew 3, Hacksaw Gaming bouscule les repères en déplaçant le tableau de commande sur la droite de la grille. Un léger désordre volontaire, qui n’enlève rien à la fluidité et à l’intuitivité propres à la série. 

Pour naviguer sur la plage de mise de 0.10€ à 30€, nous pouvons utiliser les boutons +/-. La valeur choisie est affichée clairement au centre de l’écran. 

Une fois le pari ajusté, nous pouvons lancer nos spins en appuyant sur le plus gros bouton

Toujours aussi complet, le mode « Auto » reste notre option préférée, car il nous permet d’enchaîner jusqu’à 1  000 tours consécutifs sans avoir à intervenir. Les autospins peuvent aussi s’arrêter dès que les limites de pertes et de gains que nous avons préalablement établies sont atteintes. 

Nous disposons également d’un raccourci vers les bonus grâce à l’option d’achat. Une alternative très pratique, mais qui peut coûter cher ! 

Machines à sous Chaos Crew 3

Fonctionnement de la machine à sous Chaos Crew 3  

La mécanique de Chaos Crew 3 est relativement basique. Elle repose sur une grille de 5×5 rouleaux et 19 lignes de paiements fixes. Nous gagnons si 3 symboles identiques ou plus s’alignent sur des rouleaux adjacents de gauche à droite, en commençant par le rouleau le plus à gauche. 

Du côté du tableau de paiement, le chaos règne et aucun lien logique ne semble unir les symboles mis à part la touche fluorescente qui les enveloppe d’une même aura. 

  • Les symboles de faible valeur sont les lettres formant le mot CHAOS et qui rapportent jusqu’à 2x la mise pour 5 identiques. 
  • Les icônes de forte valeur (main avec le signe Shaka, cerveau violet, panneau Stop, part de pizza et fusée en forme de requin) quant à elles, offrent entre 5x et 10x la mise pour une combinaison de 5. 
  • Le Wild Cranky peut aussi nous attribuer des récompenses de 10x notre pari pour un assortiment de 5 icônes identiques. 

Nous avons également les Crazy Multipliers qui boostent nos gains à travers leur multiplicateur spécifique et les icônes FS Scatters qui activent les différentes sortes de bonus Free Spins.  

Quels sont les bonus disponibles dans Chaos Crew 3 ?  

Fidèle à sa série, le gameplay de Chaos Crew 3 est loin d’être tranquille. Il nous a même surpris avec sa liste de fonctions spéciales et modes bonus encore plus longue que celle des volets précédents.  

This cat is Cranky 

Lorsque nous tombons sur le Cranky Cat, nous faisons face à un Joker pas comme les autres. Non seulement il remplace les symboles payants, mais il applique aussi son multiplicateur sur nos gains à chaque fois qu’il s’invite dans une combinaison gagnante. 

Si plusieurs Cranky Cat apparaissent ensemble, leurs valeurs se multiplient entre elles avant de s’appliquer à notre récompense. En jeu de base, un seul Cranky peut surgir par rouleau, avec des multiplicateurs allant de x2 à x20

Glitchy Dog 

Le Glitch Dog est un symbole spécial qui ne paie pas directement, mais se change en Crazy Multiplie. Il booste les multiplicateurs sur les rouleaux.  

À chaque apparition, cette icône saute vers une autre position pour faire apparaître de nouvelles valeurs qui augmentent nos gains potentiels.  

Pendant les bonus, il reste actif sur la grille et continue de sauter et de se multiplier tour après tour, jusqu’à la fin du bonus. 

Glichy dog Chaos Crew 3 machine à sous

Can you spell CHAOS ? 

Lorsque nous obtenons 5 symboles formant le mot CHAOS sur une ligne, nous déclenchons un Epic Drop avec un tour récompense.  

  1. Chaque rouleau démarre avec un multiplicateur à x1
  1. Tous les symboles deviennent des symboles forts, et les 5 symboles CHAOS se transforment en Glitch Dogs qui sautent vers de nouvelles positions. 
  1. Une fois repositionné, chaque Glitch Dog devient un Crazy Multiplier

Ces derniers se présentent sous quatre formes : 

  • Sketchy Skull : ajoute sa valeur au multiplicateur du rouleau. 
  • Epic Sketchy Skull : ajoute sa valeur à tous les rouleaux. 
  • Cranky Cat : multiplie le multiplicateur du rouleau. 
  • Epic Cranky Cat : multiplie tous les rouleaux. 

Les valeurs vont de 1x à 20x pour les Skull et de x2 à x20 pour Cranky. 
Les multiplicateurs au-dessus des rouleaux augmentent progressivement au fur et à mesure que les Crazy Multipliers apparaissent 

Jeu bonus – CTRL + ALT + CHAOS 

Si nous obtenons 3 symboles FS, nous activons une session de tours gratuits qui débute avec 3 vies. Chaque Crazy Multiplier qui tombe recharge le compteur.  

Le premier Glitch Dog nous redonne nos vies, puis saute de case en case à chaque spin. Pendant ce mode, seuls les symboles morts, les Glitch Dogs et les Crazy Multipliers peuvent tomber sur nos rouleaux.  

Nos multiplicateurs s’accumulent jusqu’au dernier tour gratuit, avant d’être additionnés et multipliés par notre mise. 

Jeu bonus – The Korrupted K9 

Avec 4 symboles FS, nous plongeons dans une version encore plus sombre des tours gratuits avec au moins un Glitchy Dog déjà présent sur la grille.   

Nous avons également un nouveau symbole : le Chaos Upgrade

  • Il s’active si un Crazy Multiplier ou un Glitch Dog se trouve à proximité (dans un carré 3×3 autour de lui). 
  • Lorsqu’il s’active, il ajoute une valeur multiplicatrice aux Crazy Multipliers et Glitch Dogs présents dans ce carré. 
  • Les valeurs possibles vont de 1x à 100x selon le symbole. 
Free spins Chaos Crew 3

Bonus caché – An Epic Glitch ! 

Si nous réussissons l’exploit d’obtenir 5 symboles FS, nous déclenchons le chaos absolu à travers des free spins ultra-boostés.  

  1. La grille entière se remplit de Crazy Multipliers. 
  1. Un Chaos Upgrade se déchaîne. 
  1. Les Glitch Dogs bondissent partout pour libérer leur puissance.  

Achat de bonus 

Cette option nous a aidés à découvrir les fonctionnalités spéciales en seulement 3 clics, moyennant bien sûr des paris additionnels. 

  • 5x : 10 fois plus de chances d’obtenir des tours gratuits
  • 200x : 5 Crazy Multipliers garantis à chaque spin. 
  • 100x : le bonus classique Chaos Crew avec 3 vies rechargeables et le symbole Glitch Dog
  • 200x : 3 vies rechargeables avec Crazy Multipliers, Chaos Upgrade et symboles Glitch Dog. L’achat de ce bonus peut déclencher un Epic Glitch Bonus
Bonus buy Chaos Crew 3

RTP, volatilité et potentiel de gains  

Dans Chaos Crew 3, les gains classiques nous ont semblé modestes, mais avec les multiplicateurs, leurs valeurs se décuplent assez facilement. Cela ne signifie cependant pas que nous allons gagner à chaque tour.  

Avec sa haute volatilité, nous devons nous attendre à un niveau de risque plus important en échange ce potentiel de gain élevé.  

Pour ce qui est de son RTP de 96.18%, il dépasse un peu la moyenne et pourrait être intéressant sur le long terme. Le gain maximal de 30 000× la mise reste assez rares, mais nous paraît alléchant. 

Alternatives à Chaos Crew 3  

En explorant le monde des machines à sous, nous avons rapidement repéré 3 titres qui se présentent comme d’excellentes alternatives à Chaos Crew 3. 

Chaos Crew 

Sur Chaos Crew, nous avons le plaisir de redécouvrir le début de l’aventure de Cranky et Sketchy, ainsi que les mécaniques de base qui ont fait le succès de la série. D’un RTP légèrement plus élevé que celui de Chaos Crew 3, ce titre affiche cependant, des potentiels de gains plus modestes. 

Caractéristiques Détails 
Éditeur Hacksaw Gaming 
Thème Chaos
RTP 96.30% 
Plage de mises 0,20€ – 100€ 
Gains maximums 10 000x la mise 
Grille 5×5 
chaos crew alternative chaos crew 3

Jack Hammer 4 

Toujours dans un style urbain, Jack Hammer 4 peut parfaitement se substituer à Chaos Crew 3 avec son gameplay dynamique. Cette machine à sous de NetEnt se montre également un peu plus généreuse, grâce à son système de gains en cluster. 

Caractéristiques Détails 
Éditeur NetEnt 
Thème Urbain et crime 
RTP 96.03% 
Plage de mises 0,20€ –50€ 
Gains maximums 10 000x la mise 
Grille 6×6 
jack hammer 4 alternative chaos crew 3

Rip City 

RIP City nous rappelle Chaos Craw 3 avec son thème et ses touches flashys. En y regardant de plus près, cette création partage également la même structure avec une grille de 5×5 rouleaux et 19 lignes de paiements.  

Caractéristiques Détails 
Éditeur Hacksaw Gaming 
Thème Urbain  
RTP 96.22% 
Plage de mises 0,10€ –100€ 
Gains maximums 12 500x la mise 
Grille 5×5 
rip city alternative chaos crew 3

Chaos Crew 3: notre avis complet  

Nous avons trouvé Chaos Crew 3 bien plus riche et plus dynamique que ses grandes sœurs. Ce titre mérite parfaitement le détour pour son gameplay original

Malgré sa forte volatilité, elle reste accessible à toutes les catégories de joueurs, principalement grâce à sa large gamme de mises.  

Les fonctionnalités sont un peu atypiques, mais restent faciles à comprendre et offrent des potentiels de gains satisfaisants. 

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming
💰 Mises 0.10€ à 30€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 19
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 2000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
Un peu de lecture
Toute l'actualité sur le casino en ligne

Notre équipe met en avant les denières news sur l'univers du casino en ligne.

pingoo crash casino
Pingoo Splash : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
hubert hits crash game casino
Hubert Hits  : Que vaut ce jeu ?  
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
fortune roulette
Fortune Roulette : Notre avis sur ce jeu
Jeux de Live Casino
stake pump casino jeux gratuit
Pump Casino : Notre avis sur ce jeu
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
penalty shoot out banner
Test et avis sur le jeu Penalty Shoot Out Street
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
depositphotos 42539795 l
Notre test et avis du jeu de casino Vortex
Mini jeux de casino : Profitez gratuitement des meilleures créations !
pragmatic megasicbo
Le jeu de casino en direct Mega Sic Bo
Guides Casino
imperiaal quest live casino
Le jeu de casino en direct Imperial Quest
Guides Casino
wildz extra chilli epic spins all news uid 643917b3649f5
Le jeu de casino en direct Extra Chilli Epic Spins
Guides Casino
casino 3491252 1920
Comment sont règlementées les machines à sous en ligne ?
News
poker chips 5623768 1920 380x2141 1
Les meilleurs jeux de casino pour débutants : le guide ultime
News
casino 3260372 1920
L’évolution des machines à sous à travers les âges
Guides Casino