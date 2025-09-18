Machine à sous gratuite : Cash Truck Begins

Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure à bord d'un magnifique camion et de sillonner les routes les plus atypique du monde ?

C'est l'expérience de jeu qui vous est proposée sur Cash Truck Begins, machine à sous originale et très volatile.

Nous avons eu le plaisir de tester cette slot et nous allons à présent vous partager notre avis dans les moindres détails.

Présentation de Cash Truck Begins

Cash Truck Begins est à mettre au crédit du fournisseur de jeux en ligne Quickspin, provider historique de cette industrie.

Elle a vu le jour en 2025 et fait suite à l'un des opus les plus connus de ce fabricant, Cash Truck, qui a vu le jour 3 ans auparavant et qui est l'un de ses plus gros succès.

D'autres variantes ont également été conçues, et sont toujours très appréciées des joueurs pour leur originalité.

L'introduction d'il y a quelques lignes a très légèrement été enjolivée lorsqu'on parle de la thématique de cette machine à sous.

Certes, c'est bien un tour en camion qui vous attend, cependant ce n'est pas vraiment une promenade en toute tranquillité qui se présentera devant vous.

Vous prendrez les routes les plus arpentées de la planète, dans une ambiance relativement dark, avec l'objectif d'arriver à destination sain et sauf.

Les graphismes sont absolument magnifiques, avec un chemin en pierres devant vous et un mystérieux château au loin.

Mention spéciale au fond sonore, qui laisse présager du suspense pendant toute votre session de jeu sur la slot.

Caractéristiques de Cash Truck Begins

Grille : 5×7

: 5×7 Lignes de paiement : 16 807

: 16 807 RTP : 96,19%

: 96,19% Volatilité : Haute

: Haute Mises : 0.20€ à 100€

: 0.20€ à 100€ Fonctions spéciales : Multiplicateurs / Free Spins / Wilds / Bonus Buy

: Multiplicateurs / Free Spins / Wilds / Bonus Buy Gains max : 20 000x

Comment jouer à Cash Truck Begins ?

Avant même de comprendre le fonctionnement de la machine à sous Cash Truck Begins, il faudra maîtriser l'interface afin de savoir comment y jouer.

Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que nous vous offrons la possibilité de tenter votre chance sur cette création directement sur notre site.

Il faudra tout simplement cliquer sur l'onglet Jouer Gratuitement sur l'image de présentation en haut de cet avis détaillé.

Nous vous attribuerons un solde conséquent afin de tenter votre chance en argent fictif. Vous pourrez par conséquent jouer sans déposer d'argent, uniquement pour vous amuser et comprendre la slot.

Vous devrez définir le montant de la mise en bas à droite de l'aire de jeu, qui devra être comprise entre 0,20€ et 100€.

Les joueurs peuvent aussi activer l'éclair pour accélérer la vitesse des spins ou encore définir un nombre de tours de jeu consécutifs afin de se concentrer uniquement sur la jouabilité.

Pour lancer les rouleaux et connaître le résultat de la prochaine partie, il suffit de cliquer sur la flèche ronde présente à droite de la grille.

Fonctionnement de la machine à sous Cash Truck Begins

Après avoir posé les bases, nous pouvons à présent nous intéresser au fonctionnement de la machine à sous Cash Truck Begins.

Il faut dans un premier temps savoir que le format de cette slot est relativement original, ce qui va très certainement attirer de nombreux joueurs.

On retrouve une aire de jeu 5×7, qui est particulièrement rare dans l'univers du casino en ligne. La grille sera donc plus haute que large.

Elle est composée de 5 rouleaux qui peuvent recevoir jusqu'à 7 symboles. Au début de chaque spin, les colonnes contiennent 4 occurrences chacune.

Pour réaliser des gains, il faudra réussir à connecter au moins 3 symboles identiques directement sur l'aire de jeu.

Pour cela, il faudra avoir 3 occurrences similaires sur les 3 premiers rouleaux de la slot, en partant der la colonne la plus à gauche.

Les connexions sont adjacentes, ce qui signifie que l'emplacement des symboles dans les colonnes n'a aucune importance.

On retrouve une nouvelle fois la fonction cascade, qui retire les symboles ayant connecté afin de laisser place à de nouvelles occurrences, qui arriveront du haut des rouleaux.

Les emplacements vides seront remplis par d'autres symboles, ce qui permettra de connecter plusieurs fois sur le même tour de jeu.

Il est important de préciser que chaque symbole ayant connecté sur une colonne déverrouille une nouvelle case en haut des rouleaux concernés.

Vous aurez donc plus de possibilités de réaliser des gains. Si vous parvenez à ouvrir toute la grille, vous accèderez un format 5×7 et bénéficierez de 16 807 ways.

Les symboles classiques sont représentés par le trèfle, le carreau, le cœur et le pique, tandis que les premiums ont l'apparence des occurrences suivantes :

La hache

Le marteau

Les couteaux

Le viking sur fond vert

Le viking sur fond bleu

Le viking sur fond rouge

La viking sur fond doré

Cash Truck Begins met en avant des symboles wilds, qui peuvent remplacer les occurrences classiques et premiums et prendre leur valeur.

Si vous parvenez à débloquer toute la grille, un wild au format 3×3 viendra se positionner sur l'aire de jeu afin de vous permettre de réaliser des connexions intéressantes.

Quels sont les bonus disponibles dans Cash Truck Begins ?

Vous avez la possibilité d'accéder à un incroyable bonus qui offre la possibilité de bénéficier de 3 tours gratuits.

Cette fonctionnalité peut être obtenue en bénéficiant d'au moins 3 scatters, ou bien en payant un montant correspondant à 40 fois la mise de départ.

Pendant le base game, si vous voyez apparaître deux scatters, la grille sera vidée et ne resteront que ces symboles spéciaux.

Un re-spin sera lancé, avec une nouvelle possibilité d'obtenir le troisième scatter qui vous donnera accès aux free spins.

Lorsque vous accédez au bonus, l'aire de jeu est une nouvelle fois vidée et seuls des symboles de valeurs ou des occurrences spéciales peuvent intervenir.

L'objectif principal sera de cumuler le plus de symboles de valeur. Ces multiplicateurs seront additionnés à la fin des tours gratuits pour connaître votre gain total.

Dès qu'un nouveau symbole, quel qu'il soit, intervient sur l'écran, le compteur de free spins sera réinitialisé et vous aurez 3 nouvelles tentatives.

L'aire de jeu commencera au format 5×4 et pourra être agrandie en fonction des occurrences obtenues pendant le bonus.

Voici la liste de tous les symboles qui peuvent apparaître au moment des tours gratuits de Cash Truck Begins :

Pièces : ajoute un multiplicateur

: ajoute un multiplicateur Grabber : collecte toutes les valeurs présentes sur la grille

: collecte toutes les valeurs présentes sur la grille Brutal Grabber : collecte les valeurs à chaque nouveau symbole

: collecte les valeurs à chaque nouveau symbole Doubler : double sa propre valeur dès qu'un nouveau symbole apparaît

: double sa propre valeur dès qu'un nouveau symbole apparaît Zapper : double la valeur de tous les symboles adjacents

: double la valeur de tous les symboles adjacents Brutal Zapper : double la valeur des symboles adjacents à chaque nouveau symbole

: double la valeur des symboles adjacents à chaque nouveau symbole Booster : ajoute sa valeur à tous les symboles de valeur

: ajoute sa valeur à tous les symboles de valeur Brutal Booster : ajoute sa valeur à tous les multiplicateurs à chaque nouveau symbole

: ajoute sa valeur à tous les multiplicateurs à chaque nouveau symbole Upgrader : améliore les symboles présents sur la grille

: améliore les symboles présents sur la grille Expander : débloque 3 nouveaux emplacements

Sur la dernière ligne verrouillée, on retrouve des symboles de valeur très intéressants, qui peuvent être débloqués à tout moment.

Le bonus prend fin lorsque 3 tours gratuits consécutifs ne font apparaître aucun nouveau symbole de valeur, ou occurrence spéciale.

Il est possible d'accéder à un Super Bonus en obtenant 5 scatters ou en payant un montant correspondant à 185 fois la mise de départ.

Vous commencerez les free spins avec 2 symboles Expander, ce qui signifie que vous aurez plus de place pour obtenir de nouveaux symboles.

RTP, volatilité et potentiel de gains

La volatilité de la machine à sous Cash Truck Begins est très importante. Cela signifie que les gains colossaux sont rares mais restent envisageables.

Le gain potentiel maximal est, lui aussi, intéressant pour les joueurs, car il correspond à 20 000 fois la mise de départ.

En ce qui concerne le taux de redistribution, il est de 96,19%, ce qui est au-dessus de la moyenne des slots qui est de 96%.

Le RTP est un indicateur mesurant le pourcentage d'argent que vous pourrez théoriquement récupérer sur le long terme.

Alternatives à Cash Truck Begins

Même si Cash Tuck Begins est l'une des meilleures machines à sous que nous avons eu la chance de tester, il est possible qu'elle ne soit pas au goût de tous les gamblers.

C'est pour cette raison que nous avons proposé dans les paragraphes qui suivent quelques slots similaires qui pourraient bien être d'excellentes alternatives.

Cash Truck

Cash Truck est le premier opus de cette saga à succès. Il est bien évidemment conçu par le même fournisseur de jeux en ligne, à savoir Quickspin.

Créée en 2022, cette machine à sous a véritablement contribué à la démocratisation de ce fabricant, avec une thématique originale : les camions sur les routes américaines.

Le principe est relativement similaire à Cash Truck Begins, avec une grille évolutive qui peut proposer un format 5×7 au maximum.

On retrouve aussi un bonus d'exception dans lequel il faudra collecter des multiplicateurs, afin de se rapprocher du gain maximal de 25 000 fois la mise de départ.

Caractéristiques Détails Éditeur Quickspin Thème Camions RTP 96% Mise Min / Mise Max 0,20€ – 100€ Gain max 25 000x la mise Grille 5×7

Money Train

Money Train est tout simplement l'une des machines à sous les plus populaires dans l'univers des jeux d'argent.

Conçue par le provider Relax Gaming, elle a révolutionné cette industrie, grâce notamment à une fonction bonus iconique.

Pendant les tours gratuits, la grille est vidée intégralement afin de collecter des symboles de valeur, qui peuvent être sublimés par des occurrences spéciales.

C'est l'une des premières slots à proposer la fonction achat de bonus et de proposer une max win aussi importante qui est de 20 000x le bet.

Caractéristiques Détails Éditeur Relax Gaming Thème Far West RTP 96.20% Mise Min / Mise Max 0,20€ – 50€ Gain max 20 000x la mise Grille 5×4

Cash Truck Begins : notre avis complet

Nous vous conseillons vivement de tenter votre chance sur Cash Truck Begins si vous aimez les machines à sous originales.

Nos experts ont adoré la thématique atypique, avec des décors très bien réussis et un fond sonore qui colle parfaitement à l'univers de la slot.

La grille évolutive ajoute une certaine touche d'excitation supplémentaire. Le bonus est un modèle du genre, avec la possibilité de collecter des multiplicateurs très intéressants.

Si vous souhaitez vivre une expérience de jeu hors du commun, ce jeu en ligne sera une excellente alternative.

🎰 Editeur de jeux Quickspin 💰 Mises 0.20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 16 807 🔥 Jackpot Non