Bubblegum and Robo: machine à sous gratuite 

Au cœur d’une casse endormie, la machine à sous Bubblegum and Robo surgit comme un souvenir d’anime japonais des années 90 !

Cette toile de nostalgie signée Peter & Sons marie la tendresse d’un enfant à l’univers cabossé des robots pour nous faire découvrir une mécanique pleine de tension. Porté par une mécanique très volatile, le jeu révèle un potentiel impressionnant de 20 000x la mise.

Après avoir suivi les étincelles de ses circuits, nous vous dévoilons les secrets que cette machine garde dans son métal.

Présentation de Bubblegum and Robo

Bubblegum and Robo est une machine à sous sur laquelle Peter & Son laisse une nouvelle fois éclater son génie créatif.

L’inspiration nous vient de célèbres animés comme « Le Géant de fer » ou encore « Next Gen » où un robot bosselé retrouve une seconde vie grâce à l’affection d’un enfant. Dans ce cas, avec l’aide d’un petit drone bricoleur.

La toile de fond dévoile une ville industrialisée, où les carcasses métalliques s’empilent dans une casse animée de temps en temps par des tentatives de réparation.

De ce contraste émerge une grille colorée de 5×5 rouleaux et 15 lignes de paiements, le tout animé par une forte volatilité combinée à un RTP de 96.62%, ce qui pourrait jouer à notre avantage sur le long terme.

Pour nous aider à libérer le plein potentiel du jeu, des symboles spéciaux et des free spins se joindront à notre aventure.

La gamme de mise de 0.10€ à 50€, quant à elle, nous semble rassurante tout en offrant satisfaction aux plus audacieux.

Caractéristiques de Bubblegum & Robo

Grille : 5×5

Lignes de paiement : 15

RTP maximum : 96.62%

Volatilité : élevée

Mise : De 0,10€ à 50€

Fonctions : multiplicateurs, free spins

Gains max : 20 000x

Comment jouer à Bubblegum and Robo ?

Bubblegum and Robo ne ressemble pas à beaucoup d’autres machines à sous notamment lorsqu’on fait allusion à son tableau de commande. Elle nous propose notamment une manette épurée, mais aussi très ergonomique.

Nous n’avons pas trouvé de bouton +/- pour ajuster nos mises, un seul clic sur l’onglet « Bet » suffit pour faire apparaître la grille de paris et choisir le montant à jouer.

Pour lancer les tours, nous avons le choix entre le bouton classique ou opter pour l’Autoplay avec la possibilité de jouer un nombre infini de spins. Nous devons, cependant, doubler de vigilance, car le jeu ne dispose pas de réglage supplémentaire pour déterminer les limites à ne pas dépasser.

En regardant plus attentivement, nous avons constaté la présence de quelques boutons pratiques pour améliorer notre expérience comme le bouton de son, le quickspin et le menu hamburger qui comporte les règles générales et le tableau de paiement.

Sous la petite icône fusée, nous avons 4 options pour l’achat de bonus.

Fonctionnement de la machine à sous Bubblegum and Robo

Bubblegum and Robo nous impressionne grâce à sa capacité à mêler tendresse et adrénaline à travers une mécanique simple, mais dynamique. Celle-ci est basée sur une grille de 5×5 rouleaux. Les gains se forment grâce à des alignements classiques de 3 symboles identiques ou plus sur des rouleaux adjacents.

Pour offrir des gains, la combinaison doit parcourir l’une des 15 lignes de paiement sans interruption de gauche à droite, toujours en partant du rouleau le plus à gauche.

La machine propose une variété de symboles au design détaillés et particulièrement attachants :

Les icônes plus rares et emblématiques, telles que la fillette et le cyborg, offrent des récompenses plus importantes, de 2x à 20x la mise.

Les personnages comme le petit garçon, le vieillard ou les outils attribuent des gains modestes de 0,30x à 5x la mise selon leur valeur.

Le Wild classique, en plus de compléter des combinaisons, peut lui aussi nous rapporter jusqu’à 20x la mise pour une ligne complète de 5 symboles identiques.

Enfin, Bubblegum and Robo intègre des symboles spéciaux qui ne paient pas directement, mais déclenchent des fonctionnalités captivantes comme les VS Wilds, les multiplicateurs aléatoires et les free spins.

Quels sont les bonus disponibles dans Bubblegum and Robo ?

À première vue, les règles de Bubblegum and Robo laissent penser à un éventail de fonctionnalités assez restreint, mais au bout de quelques tours, nous avons vite découvert la richesse de son gameplay.

Battle Feature

Chaque fois qu’un VS Wild apparaît, nous assistons à un combat entre deux multiplicateurs. Le multiplicateur gagnant s’applique aux Wilds étendus. Nous pouvons ainsi profiter d’un multiplicateur allant de 2x à 100x.

Si un VS Wild s’étend, mais ne produit pas de gain, il peut générer aléatoirement des Wilds sur les rouleaux. Ces Wilds et n’ont pas de multiplicateur, mais agissent comme les Wilds classiques.

Pendant les free spins, si un nouveau VS Wild a le multiplicateur le plus élevé de la grille, il met à jour tous les autres Wilds pour correspondre à son multiplicateur, et les multiplicateurs restent actifs pendant toute la durée des tours gratuits.

Free Spins

Sur Bubblegum Robo, nous avons droit à une seule variante de tours gratuits, mais celle-ci concentre toute l’intensité du jeu.

Nous y accédons quand 3 symboles Scatter tombent sur nos rouleaux.

Le bonus se déclenche avec 10 tours gratuits.

Les VS Wilds étendus deviennent Sticky pour toute la durée de la fonctionnalité.

La valeur du multiplicateur du Wild s’applique à chaque gain dans lequel il est impliqué.

Les free spins ne peuvent pas être relancés.

Golden Bet, Power Bet et Achat de Free Spins

En embarquant dans la petite fusée, nous avons découvert, pour améliorer le déroulement de nos parties, des options d’achat qui nous donnent directement l’accès aux tours gratuits :

Nous pouvons payer 1,5x notre mise pour doubler nos chances de déclencher les free spins.

Avec la Power Bet (100x la mise), nous avons 2 Wilds étendus garantis sur chaque spin. Mais, cette option n’augmente pas les chances de déclencher les free spins.

Pour 100x notre mise, nous pouvons acheter 10 free spins classiques.

Pour 200x la mise avec Power FS, nous avons 10 free spins avec plus de chances d’obtenir des Wilds étendus et des multiplicateurs plus élevés.

RTP, volatilité et potentiel de gains

La machine à sous en ligne Bubblegum and Robo offre un potentiel de gains intéressant dans le jeu de base comme dans les bonus. Avec un RTP de 96,62% cette machine à sous pourrait nous offrir un retour intéressant si nous arrivons à jouer suffisamment longtemps.

Nous sommes cependant, face à une forte volatilité, donc un risque de perte plus élevé. En contrepartie, nous pouvons espérer des récompenses plus importantes quand l’occasion se présente.

Dans le meilleur des cas, nous pourrions décrocher jusqu’à 20 000x notre mise, un sommet impressionnant, mais relativement accessible si la chance nous sourit.

Alternatives à Bubblegum and Robo

Pour prolonger l’expérience avec une pointe de nostalgie et de curiosité, nous avons exploré d’autres machines qui pourraient séduire les amateurs de Bubblegum and Robo. Voici 3 suggestions qui nous ont spécialement marqués et qui valent le détour :

Aiko and the Wind Spirit

Nous avons choisi Aiko and the Wind Spirit pour substituer Bubblegum Robo, car elle nous apporte la même dose de nostalgie. Également taillée sur le thème des animés, mais cette fois-ci avec une touche de mystique, cette machine à sous d’Hacksaw Gaming offre un bon équilibre entre calme et poussée d’adrénaline.

Jouée sur une grille 5×4 rangées, elle s’avère plus riche en fonctionnalités. Ce titre propose en revanche un RTP un peu en dessous de celui de Bubblegum Robo ainsi que des perspectives de gains moins élevées.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animés RTP 96.29% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5×4

Robot World

Si vous êtes plutôt intéressé par l’univers des robots, nous vous proposons d’essayer le titre Robot World comme alternative à Bubblegum Robo.

Sur cette création d’Aiwin Games, les automates prennent le contrôle du monde. Elle nous plonge dans un univers chaotique où multiplicateurs, free spins et jackpots se marient parfaitement avec la science-fiction.

Caractéristiques Détails Éditeur Aiwin Games Thème Robots RTP N/A Plage de mises 0,01€ – 5€ Gains maximums 1 000x la mise Grille 5×4

Crystal Robot

Toujours dans le thème des robots, cette machine à sous créée par Hacksaw Gaming peut aussi remplacer Bubblegum Robo.

Ses visuels nous font surtout penser à la saga Transformers tandis que sa mécanique repose sur une grille classique de 5×5 et 19 lignes de paiement. Elle propose à peu près les mêmes fonctionnalités avec des Wilds spéciaux et des tours gratuits.

Caractéristiques Détails Éditeur Hacksaw Gaming Thème Robots RTP 96.28% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 12 500x la mise Grille 5×5

Bubblegum and Robo: notre avis complet

Notre équipe est unanime, Bubblegum and Robo est une excellente machine à sous. Son scénario nous a particulièrement charmés et attendris. Elle nous a même fait retomber en enfance le temps de quelques spins.

Hormis son côté nostalgique, cette machine à sous propose des visuels très lisses avec des animations un peu surprenantes. Le tout orné par un tableau de commande ultra épuré et facile à prendre en main.

Sa mécanique reste assez simple, mais propose suffisamment de fonctionnalités spéciales pour animer les parties. Ces derniers attribuent également de belles opportunités de gains.

🎰 Editeur de jeux Peter&Son 💰 Mises 0,10€ à 50€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 15