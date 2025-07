Brute Force Alien Onslaught : machine à sous gratuite

Soif d’action et de gains ? Nolimit City nous sert un cocktail explosif avec Brute Force : Alien Onslaught !

Plongé dans une guerre interstellaire, vous aurez 3 héros se battant à vos côtés dans le jeu de base comme dans les free spins pour vous attribuer les meilleurs des multiplicateurs. S’ils font bien leur travail, ils peuvent vous rapporter jusqu’à 80 000x votre mise.

Nous sommes partis en éclaireurs, voici notre rapport !

Présentation de Brute Force : Alien Onslaught

Après le succès fracassant de Brute Force en 2024, Nolimit City revient à la charge avec Brute Force : Alien Onslaught, un second opus plus sombre, mais aussi plus généreux.

Créée dans un style de jeux d’arcades des années 90, cette machine à sous en ligne nous rappelle les visuels du célèbre jeu contra aussi bien dans ses visuels que dans sa bande sonore. Côté fonctionnalité, son éditeur impose son empreinte avec des symboles X-Nudge, des tours gratuits, ainsi qu’une option d’achat de bonus poussée à l’extrême !

Tout cela se passe sur une grille de 6×5 rouleaux et 30 lignes de paiement avec un modèle mathématique à très forte volatilité.

Vous pouvez donc vous attendre à des gains énormes comme des passages à vide. Pour parer cela, nous vous recommandons de rester prudent et de choisir des mises qui se rapprochent du minimum de 0.20€, bien que le jeu accepte des paris jusqu’à 100€.

De cette manière, vous pouvez potentiellement jouer sur le long terme et tenter de profiter du RTP de 96% pour amortir vos pertes.

Caractéristiques de Brute Force : Alien Onslaught

Grille : 6×5

Lignes de paiement : 30

RTP maximum : 96%

Volatilité : Élevée

Mise : De 0,2€ à 100€

Fonctions : xNudge, multiplicateur, tours gratuits, achat de bonus

Gains max : 80 000x

Comment jouer à Brute Force : Alien Onslaught ?

L’interface de Brute Force : Alien Onslaught nous a semblé un peu désordonné au début, mais après avoir essayé tous les boutons, nous avons vite pris nos marques.

Nous trouvons particulièrement pratique le menu des mises avec le jeton qui s’ouvre pour afficher tous les paris disponibles.

Le bouton de lancement est toujours le plus gros de l’écran, mais nous nous intéressons surtout à l’option « Autoplay » qui est très complète. En ajustant des limites de pertes bien précises, nous jouons par tranche de 50 autospins, mais vous pouvez jouer jusqu’à 1000 tours d’affilés.

Nous y avons également trouvé un raccourci d’achat de bonus, juste au-dessus du bouton de rotation.

Les explications détaillées concernant le fonctionnement de la slot sont quant à elles placées sous le menu hamburger.

Fonctionnement de la machine à sous Brute Force : Alien Onslaught

Nolimit City a choisi une structure classique de 6×5 rouleaux comme support à la mécanique dynamique de Brute Force : Alien Onslaught. Ses 30 lignes de paiement fonctionnent de la gauche vers la droite et payent à partir de 3 icônes identiques sur des cases adjacentes.

Ses 10 symboles de paiement se répartissent de la manière suivante :

Symboles royaux (faible valeur) : 10, J, Q, K, A payent jusqu’à 2,5x la mise pour 6 symboles identiques.

Symboles extraterrestres (haute valeur) : les aliens payent entre 6x à 24x la mise pour une ligne complète de 6.

Symboles Wilds aléatoire : en plus de jouer le rôle du joker, ils déclenchent la transformation des symboles faibles en symboles premium.

xNudge Wilds (spéciaux) : représentées par les personnages principaux du jeu (Joshua, Jason, Jade, Xylox), ces icônes apparaissent sous forme de Wilds empilées avec multiplicateur aléatoire.

Quels sont les bonus disponibles dans Brute Force : Alien Onslaught ?

Comme à son habitude, Nolimit City déploie l’artillerie lourde côté fonctionnalités et cette fois, encore plus que sur le premier opus de Brute Force.

Les xNudge Wilds

Cette fonction débute quand l’un des symboles Wilds empilés tombe aléatoirement sur nos rouleaux, chacun d’eux attribue un multiplicateur différent :

Joshua : le personnage roux nous offre une montée progressive à +1 par coup de pouce et va jusqu’à x7.

Jason : le personnage brun nous propulse à +2 par pas pour monter jusqu’à x15.

Jade : la jolie blonde est un véritable détonateur qui grimpe de +5 jusqu’à un maximum de x40.

Xylox : le Wild caméléon collecte les multiplicateurs des autres Wilds présents sur la grille. Il peut devenir collant sur plusieurs tours et récupérer les multiplicateurs des autres Wilds pour les appliquer à nos gains lorsqu’il quitte la grille.

À chaque combinaison gagnante avec un ou plusieurs xNudge Wilds, nous voyons le xNudge Meter s’illuminer, pour indiquer la valeur des multiplicateurs.

Free Spins

Nous savions que notre aventure serait tumultueuse sur Brute Force : Alien Onslaught, mais nous ne nous attendions pas à autant de fonctionnalités notamment au niveau des bonus tours gratuits.

La slot propose non pas un, mais 5 sortes de free spins :

Tours de REDemption : pour 3 symboles Scatter, dont au moins 2 de couleur rouge, 10 Tours Rédemption s’activent avec le Wild xNudge de Xylox qui reste collant jusqu’à la fin des free spins, mais Joshua ne sera pas de la partie.

Super REDemption : pour au moins 3 scatters rouges + 1 scatter d’une autre couleur, nous décrochons 10 tours gratuits avec Xylon présent sur la grille, mais pas Jason et Joshua.

BLU Genesis : L’activation de 10 tours BLU Genesis s’effectue lorsque 3 symboles Scatter apparaissent, avec un minimum de deux symboles bleus. Durant cette fonctionnalité tous les symboles xNudges Wilds sont collants lorsqu’ils tombent sur la grille.

Super BLU Genesis : Lorsque 4 symboles Scatter apparaissent, dont au moins 3 bleus, 10 tours Super BLU Genesis sont déclenchés. Tous les Wilds xNudge qui apparaissent sur la grille peuvent être stickys.

Tours Punition Stellaire : en obtenant 2 Scatters rouges et 2 Scatters bleus, nous gagnons 10 tours gratuits. Un Wild xNudge apparaît toujours au premier tour, en restant actif jusqu’à la fin des free spins. Cependant, Joshua et Jason n’apparaissent pas pendant cette fonctionnalité.

Les boosters Nolimit ou achats de fonctionnalités

L’arsenal de fonctionnalités de Brute Force : Alien Onslaught s’est ouvert à nous en un clic, avec la fonction xBoost, correspondant à l’achat de bonus. Sous ce menu, nous avons trouvé :

4,6x la mise pour 1 Scatter garanti sur le rouleau 2

32x la mise pour 2 Scatters garantis sur les rouleaux 2 et 3

40x, 220x, 750x, 2 500x et 8 000x la mise : déclenche les tours gratuits avec respectivement 1, 2, 3, 4 et 5 xNudge Wild

100x la mise : active BLUE Genesis ou REDemptions

800x la mise pour Punition Stellaire ou Super REDemption

450x la mise : active un tirage au sort entre les super bonus

Ces options sont relativement intéressantes, car elles peuvent généralement mener vers des gains plus importants, mais elles ne sont pas sans risques. Notre conseil est de choisir une mise peu élevée si vous voulez en profiter.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Pour un jeu à très haute volatilité, Brute Force : Alien Onslaught s’est montré clément en début de session, avec des gains tombant à un rythme régulier et d’une valeur élevée. Toutefois, cette générosité s’est estompée, laissant place à de longues phases sans aucune récompense.

Son RTP de 96% rentre dans la moyenne bien qu’il varie un peu lorsqu’une option d’achat de bonus est activée. D’un point de vue mathématique, ce taux pourrait être intéressant sur le long terme, mais il reste théorique et repose sur des milliers de tours.

Le multiplicateur max de 80 000x la mise peut être attractif, mais il n’est pas forcément à portée de main.

Alternatives à Brute Force : Alien Onslaught

Si les mécaniques explosives de Brute Force : Alien Onslaught vous a captivé, Nolimit City ne manque pas ressource pour vous faire vibrer avec ses réalisations sombres et palpitantes.

Fire in the Hole xBomb

Fire in the Hole xBomb offre une ambiance radicalement différente de celle de Brute Force : Alien Onslaught, en nous immergeant au cœur d’une mine. Elle partage en revanche son haut niveau de volatilité ainsi que son moteur de jeu riche et dynamique.

Caractéristiques Détail Éditeur NoLimit City Thème Mines RTP 96.06% Plage de mises 0,20€ – 50€ Gains maximums 60 000x la mise Grille 6×6

Mental

Autre titre culte de Nolimit City, Mental est moins orienté action militaire, mais offre une intensité psychologique et graphique comparable. Avec ses multiplicateurs de folie, ses free spins et ses symboles spéciaux, il se rapproche de Brute Force : Alien Onslaught par sa capacité à proposer des gains énormes.

Caractéristiques Détail Éditeur NoLimit City Thème Thriller psychologique RTP 96.08% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 66 666x la mise Grille 5×3

Dragon Tribe

Dragon Tribe plonge les joueurs dans un univers fantasy brutal, peuplé de dragons féroces et de guerriers tribaux. Si l’univers est plus médiéval-fantastique que futuriste, cette slot est une bonne alternative pour Brute Force : Alien Onslaught. Son gameplay est axé sur les multiplicateurs croissants, mais aussi les fameux xNudge.

Caractéristiques Détail Éditeur NoLimit City Thème Dragons RTP 96.07% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 27 000x la mise Grill 6×4

Brute Force, Alien Onslaught : notre avis complet

Si vous aimez être plongé dans un monde chaotique, palpitant et bourré d’action, Brute Force : Alien Onslaught est faite pour vous. Cette machine à sous nous a un peu fait retomber en enfance avec ses graphismes en 2D qui se rapproche fortement à celui du jeu Contra.

Sa longue liste de fonctionnalités nous a un peu déstabilisés, mais après les avoir essayées une par une avec l’option d’achat, nous y avons pris goût. Il serait judicieux pour les joueurs débutants de l’essayer en mode démo avant de miser de l’argent.

Les perspectives de gains sont impressionnantes et satisfaisantes, surtout lorsque l’un des bonus est actif. La prudence est cependant de mise puisqu’il s’agit d’un jeu à forte volatilité !

🎰 Editeur de jeux Nolimit City 💰 Mises 0,20€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 30 🔥 Jackpot Non