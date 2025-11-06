Bloody Pesos : machine à sous gratuite 

Sous une pluie de coups de feu, le chef du cartel nous entraîne dans le tumulte explosif de Bloody Pesos.

Sur cette fresque criminelle signée Yggdrasil, les piles secrètes, les multiplicateurs et les tours bonus s'enchaînent dans un chaos stylisé et brutal. Vous mèneront-ils vers le butin ensanglanté de 90 000x la mise ?

En attendant, suivez-nous dans cette descente infernale au cœur du cartel et découvrez la folie meurtrière et colorée de Bloody Pesos !

Présentation de Bloody Pesos

Signée par Yggdrasil, Bloody Pesos est une machine à sous explosive qui explore la dualité fascinante du monde des cartels, dans une ambiance mêlant luxe ostentatoire et violence brutale.

Sa grille de 5×4 rangées se déroule alors dans un décor étonnamment paisible et lumineux avec des villas luxueuses entourées de jardins parfaitement entretenus, des bâtiments dispersés au milieu de la campagne et d’un ciel d’un bleu éclatant.

Les visuels cartoons et les couleurs éclatantes peignent un décor presque paradisiaque, pourtant chaque spin rappelle la brutalité du monde qu’il dépeint. Derrière cette apparente légèreté se cache une volatilité extrême. Ainsi, nous pouvons enchaîner les pertes avant de libérer des gains qui sauront néanmoins récompenser notre patience.

Heureusement que la machine à sous propose une gamme de mises confortable de 0.20€ à 70€ qui nous permet de jouer prudemment pour prolonger nos sessions et tenter de nous rapprocher du RTP de 96%.

Caractéristiques de Bloody Pesos

Grille : 5×4

Lignes de paiement : 20

RTP maximum : 96%

Volatilité : élevée

Mise : de 0,20€ à 70€

Fonctions : free spins, symboles spéciaux, multiplicateurs

Gains max : 90 000x

Comment jouer à Bloody Pesos ?

En plus de sa gamme de mises large et rassurante, Bloody Pesos est aussi d’une ergonomie impressionnante. Les boutons de commandes sont concentrés à droite de la grille et sont empilés de manière intuitive.

Avant toute chose, nous ajustons nos mises via la pile de jetons en bas à droite du tableau de commande. Celle-ci mène vers un menu complet des mises autorisées.

Au-dessus, se trouve le bouton spin qui sert à lancer le jeu. Nous le reconnaissons facilement grâce à la flèche tournante.

Nous disposons également d’un menu « Autoplay » très complet qui nous permet de programmer un nombre infini d’Autospin avec des seuils de pertes et de gains préalablement déterminés.

Pour prendre un raccourci vers les bonus, l’option d’achat de bonus se trouve tout en bas de l’écran tandis que l’Ante bet est placé sur le sommet du tableau de commande.

Fonctionnement de la machine à sous Bloody Pesos

Le chaos du cartel de Bloody Pesos s’organise sur une grille de 5×4 rangées avec 20 lignes de paiement fixes.

Les combinaisons gagnantes se forment de gauche à droite, à partir du premier rouleau, lorsque au moins 3 symboles identiques apparaissent sur une même ligne.

La structure du jeu reste stable après chaque tour, mais les piles mystères peuvent bouleverser l’équilibre à tout moment. Ces piles se transforment simultanément en un symbole aléatoire et peuvent attribuer des gains supplémentaires.

Côté symboles, Yggdrasil mise sur un mélange de clins d’œil au monde criminel et de touches humoristiques :

Symboles de faible valeur : le poulet, le badge, l’étui à billets et le crâne rapportent entre 0,50× et 2,50× la mise pour 5 symboles identiques.

Symboles premiums : les quatre membres du cartel offrent entre 5× et 25× la mise pour une ligne complète.

Symbole Wild : peuvent se substituer à tous les symboles, sauf aux symboles Scatter et Secret. Il attribue également des récompenses allant de 2.50x à 50x la mise s’ils s’alignent sur des rouleaux adjacents.

Une fonction inédite nous a particulièrement marqués sur Bloody Pesos, le Bet Change. À chaque fois que nous modifions nos mises, les symboles présents sur la grille changent.

Quels sont les bonus disponibles dans Bloody Pesos ?

Sous ses airs colorés et presque bon enfant, Bloody Pesos cache aussi un arsenal de fonctionnalités. Le jeu mise ainsi sur une mécanique nerveuse où les piles mystères, les multiplicateurs progressifs et les tours gratuits peuvent tout faire basculer à tout moment.

Secret Cargo et Smuglle

Les secrets cargos sont des symboles spéciaux représentés par des coffres et qui apparaissent par piles sur nos rouleaux de manière aléatoire.

À la fin du spin, ils révèlent un même symbole.

Il peut ainsi créer de nouvelles combinaisons gagnantes ou améliorer nos gains.

La pile de symboles secrets descend ensuite d’une case à chaque tour.

Un nouveau symbole est révélé à chaque nouveau tour.

Bullet Storm Feature

Si la pile mystère révèle des Golden Car Scatters, chaque position de la pile secrète affiche une pièce multiplicatrice de mise.

Les pièces et les multiplicateurs correspondent à des gains instantanés avec des valeurs allant de 1x à 2 500x. Une fois les icônes révélées, leurs valeurs sont additionnées et sont payées.

Si les cases révèlent en revanche des Scatters, nous accédons au bonus tour gratuit.

Tours gratuits Cartel Carnage

Si nous collectons 3 symboles scatter avec la bombe, nous accédons aux bonus Free Spins, avec un multiplicateur croissant. Le nombre de tours gratuits n’est pas préalablement déterminé. La session perpétue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de symboles secrets sur les rouleaux.

Pendant les tours gratuits, un multiplicateur s’applique à tous les gains.

Le multiplicateur commence à x1.

Chaque fois que la fonction Secret Cargo est déclenchée et que des symboles secrets apparaissent, le multiplicateur augmente de +1.

Le multiplicateur augmenté s’applique au tour gratuit suivant.

Si les symboles secrets apparaissent uniquement sur la quatrième rangée, un tour gratuit supplémentaire est accordé.

Ante Bet et Achat de bonus

La machine à sous Bloody Pesos propose aussi des fonctions optionnelles qui nous permettent d’améliorer nos spins ou d’accéder directement aux bonus.

Only Wins Mode : en appuyant sur ce bouton, nos mises sont automatiquement doublées et nous avons 99.99% de chances de décrocher un gain à chaque spin.

Buy Bonus : sous ce menu, nous avons une option d’achat de bonus qui nous mène vers le Cartel Carnage Bonus grâce à un pari additionnel de 50x la mise initiale.

Les gains obtenus avec ces options peuvent toutefois ne pas couvrir le coût total de la mise, ce qui ajoute une part de risque à cette option.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Après avoir étudié le potentiel de gains de Bloody Pesos, notre équipe a conclu que cette machine à sous offre des récompenses parmi les plus intéressantes de sa catégorie. Cela notamment grâce à son RTP de 96% qui se trouve pile dans la moyenne des slots.

Bien que sa forte volatilité nous expose à des risques de pertes plus importantes, nous pouvons toutefois nous attendre à décrocher de belles récompenses quand l’occasion se présente et sa large gamme de fonctionnalités y contribue pour beaucoup !

Le multiplicateur max de 90 000x n’est certes pas facile à décrocher, mais il reste alléchant pour les joueurs les plus audacieux.

Alternatives à Bloody Pesos

Pour les amateurs de Bloody Pesos, plusieurs machines à sous offrent des sensations similaires grâce à leurs thèmes explosifs et à leurs mécaniques de gains dynamiques. Nous en avons sélectionné 3 pour vous offrir la meilleure expérience.

Corsica

Corsica de Trifecta Gaming constitue une alternative intéressante à Bloody Pesos grâce à son thème centré sur la révolte et l’aventure. Nous y retrouvons le contraste entre le visuel et l’ambiance en général de la slot avec une interface colorée.

Ces deux créations proposent le même RTP ainsi qu’une gamme de mises tout aussi basse et confortable. Corsica affiche en revanche une perspective de gains moins importante.

Caractéristiques Détails Éditeur Trifecta Gaming Thème Révolution Corse RTP 96% Plage de mises 0,50€ –40€ Gains maximums 20 000x la mise Grille 5×4

Jack Hammer 4

Pour prolonger l’expérience palpitante de Bloody Pesos, nous avons choisi Jack Hammer 4 : Chasing the Dragon de NetEnt. Cette machine à sous nous embarque dans une aventure policière intense, où les ruelles colorées de Chinatown contrastent avec une atmosphère plus sombre et menaçante.

Son RTP se rapproche de celui de Bloody Pesos, mais son gain maximal est bien inférieur. Nous y retrouvons néanmoins la forte volatilité qui nous a tenus en haleine sur Bloody Pesos.

Caractéristiques Détails Éditeur NetEnt Thème Action RTP 96.03% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 6×6

Viper Heist City

Viper Heist City de Play’n Go est une excellente alternative à Bloody Pesos parce qu’il propose un thème assez similaire. Ses visuels sont tout aussi soignés et mettent en avant un décor digne d’un blockbuster d’Hollywood.

Côté mécanique, la grille de Viper Heist City affiche la même structure que celle de Bloody Pesos, avec 5 rouleaux et 20 lignes de paiement. Son RTP est légèrement plus élevé, tandis que son multiplicateur maximal reste un peu en dessous de celui de Bloody Pesos.

Caractéristiques Détails Éditeur Play’n Go Thème Crime organisé RTP 95.65% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 15 000x la mise Grille 5×3

Bloody Pesos : notre avis complet

Nous avons été agréablement surpris par Bloody Pesos. Les visuels sont remarquables, avec des couleurs vives et des détails minutieusement soignés.

Le gameplay est un vrai régal ! Et son tableau de commande ? D'une ergonomie exemplaire, particulièrement complète, ce qui rend la navigation particulièrement agréable.

La machine offre également des perspectives de gains intéressantes, avec des fonctionnalités spéciales qui rendent chaque spin palpitant.

Bien que les tours gratuits aient pu nous déstabiliser par leur rythme et leurs mécanismes un peu complexes, ils se sont montrés généreux et nous ont attribué de belles opportunités.

🎰 Editeur de jeux Yggdrasil 💰 Mises 0,20€ à 70€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 20