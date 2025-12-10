Big Bass Splash 1000 : machine à sous gratuite

Editeur: Pragmatic Play
Rouleaux : 5x3
Lignes : 10
Mise : 0,10€ à 250€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Big Bass Splash 1000 : machine à sous gratuite
Pragmatic Play
Zeus Vs Typhon : machine à sous gratuite 
Pragmatic Play
Santa’s Slay: machine à sous gratuite
Pragmatic Play
Starlight Princess Super Scatter : machine à sous gratuite 
Pragmatic Play
Sweet Rush Bonanza: machine à sous gratuite 
Pragmatic Play
Spellmaster: machine à sous gratuite 
Pragmatic Play
Sweet Bonanza Super Scatter : machine à sous gratuite 
Pragmatic Play
Fortune of Aztec : machine à sous gratuite 
Pragmatic Play
Olympus Wins Super Scatter : machine à sous gratuite
Pragmatic Play
Machine à sous gratuite : Rainbow Reels
Pragmatic Play

Sous le scintillement des vagues, Big Bass Splash 1000 ramène toute la magie de la pêche avec plus de fun et de sensations XXL.

Outre les gains de 25 000x la mise, multiplicateurs, prix instantanés et tours gratuits feront chavirer vos cœurs et vous offriront les plus belles poussées d’adrénaline.

Curieux de savoir ce que Pragmatic Play a concocté pour nous, nous avons testé la slot et voici ce que nous avons découvert ! 

Présentation de Big Bass Splash 1000

Big Bass Splash 1000 est une machine à sous sur laquelle Pragmatic Play et Reel Kingdom viennent étoffer leur collection déjà bien garnie.

Sur cette fresque aquatique, nous sommes invités à affronter un courant bien plus vif pour tenter de ferrer de plus gros poissons. Le tout s’inscrit toujours dans un design cartoon très coloré, illustrant le fond d’un lac animé de bulles, de poissons, de coraux et d’algues.

La grille s’avère plus compacte et adopte un format de 5×3 rangées. Les rebondissements, eux, se révèlent à travers des free spins, des modificateurs imprévisibles et surtout des Money Symbols pouvant grimper jusqu’à 1 000x.

Si la grille a été réduite, le RTP de 96,52% a en revanche été revu à la hausse tout comme le gain max qui est passé de 5 000x à 25 000x la mise. Nous retrouvons la très forte volatilité de la première version, ainsi qu’une boîte d’appâts tout aussi garnie, avec une plage de mises allant de 0,10€ à 250€.

Caractéristiques de Big Bass Splash 1 000

  • Grille : 5×3
  • Lignes de paiement : 10
  • RTP maximum : 96.52%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,10€ à 250€
  • Fonctions : prix instantanés, free spins, multiplicateurs, achat de bonus
  • Gains max : 25 000x
Big bass splash 1000 pragmatic play

Comment jouer à Big Bass Splash 1000 ?

Derrière son ambiance de pêche pétillant, Big Bass Splash 1000 conserve une interface épurées et intuitive avec tous les boutons principaux concentrés en bas à droite de la grille.

Pour ajuster nos mises, nous utilisons les boutons + et – situés de part et d’autre du bouton Spin qui est désormais marqué par le célèbre logo de Reel Kingdom.

Plutôt que de lancer chaque tour manuellement, nous activons souvent l’option Autoplay, capable d’enchaîner jusqu’à 1 000 spins d’affilée.

En parcourant ce menu, nous n’avons toutefois pas trouvé des paramètres avancés pour fixer un seuil de pertes maximal. Cela nous encourage à utiliser l’autoplay avec prudence et de jouer par séries de 10 tours.

Sur le flanc gauche de la grille, la machine propose 1 ante bet et 2 achats de bonus, permettant d’accéder immédiatement aux Free Spins classiques ou à la version Super Free Spins.

Slot Big bass splash 1000

Fonctionnement de la machine à sous Big Bass Splash 1000

Si l’univers de Big Bass Splash 1000 est plus vif et coloré, sa mécanique reste très simpliste. Elle se joue sur une grille de 5×3 rangées pour 10 lignes de paiement fixes.

Nous décrochons une victoire lorsque nous alignons 3 symboles identiques ou plus sur des rouleaux adjacents, de gauche à droite. Les tours se déroulent sans cascades ni multiplicateurs durant le jeu de base.

Nous avons en revanche la possibilité d’avoir un respin si 2 scatters apparaissent pour faire apparaitre un dernier et activer les tours gratuits.

Pour attribuer nos récompenses, la slot s’appuie sur 10 symboles :

  • Figures de cartes (10 à As) : rapportent de 0,20x à 10x la mise pour une combinaison de 3 à 5 symboles identiques.
  • Symboles aquatiques et objets de pêche (poissons, boîtes de pêche, libellules, rouleaux) : offrent entre 1x et 100x la mise selon le symbole et la combinaison.
  • Voiture : l’icône la plus généreuse, paye à partir de 2 symboles alignés pour 0,50x la mise, et sa récompense maximale atteint 200x la mise.

3 autres symboles peuvent aussi tomber sur notre grille. Ces derniers n’attribuent pas de récompenses, mais tiennent un rôle important dans les fonctions spéciales.

Quels sont les bonus disponibles dans Big Bass Splash 1000 ?

Au premier coup d’œil nous sommes tentés de dire que la machine à sous manque de fonctionnalités et ne propose que des free spins, mais sous cette eau d’apparence calme se cache un tsunami de fonctions spéciales.

Free Spins

Nous déclenchons la fonction Free Spins quand nous obtenons 3, 4 ou 5 symboles SCATTER pour 10, 15 ou 20 tours gratuits.

Même avec seulement 2 Scatters qui tombent, nous avons une chance qu’un troisième soit ajouté grâce à des mécanismes aléatoires :

  • Respin des Scatter : Si les symboles Scatter peuvent descendre d’une case tout en restant visibles sur les rouleaux, un respin s’active automatiquement. Les rouleaux où se trouvent les Scatters glissent alors d’une position vers le bas, tandis que tous les autres rouleaux se remettent à tourner pour tenter de créer de nouvelles combinaisons.
  • Hameçon magique : un hameçon peut tirer un rouleau vers le haut pour révéler un Scatter supplémentaire.
Free spins Big bass splash 1000

Modificateurs aléatoires

Avant le début du round, entre 0 et 5 modificateurs sont appliqués au hasard :

  1. More Fish : Nous obtenons plus de symboles de poissons pendant les tours gratuits.
  2. More Fisherman : cette fois-ci ce sont les Wilds pêcheurs qui apparaissent plus souvent au cours des bonus.
  3. More Dynamites, Hook & Bazookas : Augmente nos chances d’obtenir une fonction dynamite, hameçon ou bazooka.
  4. Start from Level 2 : Le round commence directement au niveau 2.
  5. +2 Spins : Deux tours gratuits supplémentaires sont ajoutés dès le départ et à chaque retrigger.

Collecte des symboles Money

Pendant les Free Spins, chaque symbole Wild récupère les valeurs des symboles Money présents à l’écran. Les Wild s’accumulent dans le compteur du haut de la grille.

Si nous arrivons à accumuler 4 Wilds sur nos rouleaux, la fonction est renouvelée avec 10 tours gratuits supplémentaires. La valeur des Money symbols est de 2x au niveau 2, 3x au niveau 3 et 10x au niveau 4.

Les tours additionnels se jouent après la fin des tours gratuits en cours et le multiplicateur s’applique à ces tours. Après le quatrième niveau, la fonction ne peut plus être renouvelée.

Interactions aléatoires

Comme nous l’avons annoncé, le jeu peut prendre une tournure surprenante durant les free spins. Parmi ces surprises figurent les suivantes :

  • Dynamite : si des pêcheurs apparaissent à l’écran, mais pas de poissons, un petit coup de dynamite peut faire surgir des poissons sur les rouleaux à la fin du tour gratuit.
  • Hameçon : si des poissons sont présents, mais aucun pêcheur, un hameçon peut intervenir pour faire apparaître des symboles Wild sur l’écran et compléter nos combinaisons.
  • Bazooka : lorsque nous avons des pêcheurs, mais aucun poisson, un bazooka peut transformer tous les symboles non-Wild en nouvelles icônes.

Achat de bonus

Grâce aux options d’achats affichées à gauche de la grille, nous pouvons jeter notre ligne un peu plus loin et mettre la main à la poche pour accélérer les prises :

  • Tours gratuits classiques : en payant 100x notre mise, nous accédons directement à la fonction de tours gratuits.
  • Super tours gratuits : pour 450x notre mise, nous pouvons déclencher des super tours gratuits, avec une chance augmentée d’obtenir des symboles Money d’une valeur allant jusqu’à 1 000x la mise.

En outre, si nous payons le double de notre pari initial, nous décuplons nos chances d’accéder aux bonus.

Ante bet et Achat bonus Big bass splash 1000

RTP, volatilité et potentiel de gains

Notre traversée se déroule sur des eaux agitées, face à des courants imprévisibles imposés par la forte volatilité. Certaines de nos sessions peuvent sembler capricieuses, avec des vagues de gains qui se font attendre, avant de libérer soudainement de splendides prises.

Avec un RTP de 96,52%, le jeu pourrait offrir, sur le long terme, un retour intéressant sur nos paris. Cela implique néanmoins de naviguer sur des centaines, voire des milliers de tours.

Le gain maximal de 25 000x quant à lui représente l’un des atouts majeurs de cette aventure aquatique. Rare et exigeant, il reste terriblement grisant, et nous donne envie de lancer encore et encore notre ligne.

Alternatives à Big Bass Splash 1000

Si vous aimez les aventures aquatiques et les mécaniques pleines de surprises, le catalogue de Pragmatic Play regorge de machines à sous captivantes. Parmi elles, nous en avons retenu 3 qui peuvent parfaitement remplacer Big Bass Splash 1000.

Big Bass Splash

La première alternative est tout simplement la version classique Big Bass Splash. Elle partage avec la version “1000” le charme cartoon et les symboles MONEY, mais la grille est légèrement différente et le gain maximal plus modeste.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmePêche
RTP96.71%
Plage de mises0,10€ – 300€
Gains maximums5 000x la mise
Grille5×4
big bass splash alternative big bass splash 1000

Big Bass Bonanza 1000

Pour ceux qui souhaitent rester dans la famille Big Bass tout en recherchant une expérience plus tranchante et dynamique, Big Bass Bonanza 1000 est un excellent choix.

Le système de tours gratuits et de multiplicateurs rappelle celui de Big Bass Splash 1000, mais avec un niveau de volatilité légèrement différent avec des pics de gains plus fréquents.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmePêche
RTP96.51%
Plage de mises0,10€ – 250€
Gains maximums20 000x la mise
Grille5×3
big bass bonanza 1000 alternative big bass splash 1000

Bigger bass Bonanza

Bigger Bass Bonanza est une alternative idéale pour ceux qui veulent un défi plus intense. Le thème de la pêche est conservé, mais l’action se passe en pleine mer. Nous devons donc nous attendre à plus de remous, de vagues et de tempêtes.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmePêche
RTP96.71%
Plage de mises0,10€ – 240€
Gains maximums4 000x la mise
Grille5×4
bigger bass bonanza alternative big bass splash 1000

Big Bass Splash 1000: notre avis complet

C’est toujours un plaisir de redécouvrir les grands classiques comme Big Bass Splash sous un nouvel angle, et nous n’avons pas été déçus par la version 1000.

Du côté des visuels, les changements restent subtils. Les détails ont peu changé, mais la palette de couleurs est devenue plus vive et les animations légèrement enrichies.

Le gameplay est assez complet, même si nous nous attendions à un peu plus d’innovations. Malgré cela, les opportunités de gains offertes par la machine à sous notamment à travers les combinaisons classiques sont vraiment exceptionnelles et suffisent à nous tenir en haleine à chaque rotation!

🎰 Editeur de jeux Pragmatic Play
💰 Mises 0,10€ à 250€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 10
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
