Bad Santa : machine à sous gratuite

Editeur: Peter & Son
Rouleaux : 6x5
Lignes : Scatter Pay
Mise : 0,20€ à 50€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
Avalanche : Oui
Machines à sous du même éditeur

Les dernières machines à sous similaire à Bad Santa : machine à sous gratuite

Jouez gratuitement sur toutes les dernières nouveautés du fournisseur de jeu Peter & Son.

Bad Santa : machine à sous gratuite
Bad Santa : machine à sous grat
Peter & Son
Barbarossa Dragon Empire : machine à sous gratuite
Barbarossa Dragon Empire : machi
Peter & Son
Bubblegum and Robo: machine à sous gratuite 
Bubblegum and Robo: machine à s
Peter&Son
Dig It: machine à sous gratuite 
Dig It: machine à sous gratuite
Peter & Son
Machine à sous gratuite : Peter Hunter
Machine à sous gratuite : Peter
Peter & Sons
Machine à sous gratuite : Abrakadabra Slot
Machine à sous gratuite : Abrak
Peter & Sons
Machine à sous gratuite : Thunder Hawk
Machine à sous gratuite : Thund
Peter & Sons
Machine à sous gratuite : Barbarossa Doublemax Slot
Machine à sous gratuite : Barba
Peter & Sons
Machine à sous gratuite : Valkyries
Machine à sous gratuite : Valky
Peter & Sons
Machine à sous gratuite : Wild Duel Slot
Machine à sous gratuite : Wild
Peter & Sons

Au moment où les clochettes devraient résonner avec leur éclat habituel, Bad Santa fait irruption et déchire le décor enneigé comme un mauvais présage emballé dans du papier-cadeau.

Dans ce capharnaüm joliment dérangé, Peter & Sons réinvente la fête avec une vision délicieusement chaotique où les monstres ont décidé d’envahir la soirée de Noël, accompagnée de multiplicateurs, de cascades et de tours gratuits qui nous conduisent vers des gains de 20 000x la mise.

Après avoir traversé ce Noël cabossé, nous vous partageons ce que Santa nous a murmuré dans la neige.

Présentation de Bad Santa

Fruit de l’imagination débordante de Peter & Sons, Bad Santa est une machine à sous résolument décalée, tant dans son thème que dans ses visuels.

Pensée pour représenter Noël, elle nous transporte loin des clichés féériques, au cœur d’une forêt enneigée, où le traineau du Père Noël est abandonné, tandis que des guirlandes lumineuses clignotent maladroitement, tentant en vain d’apporter un peu de magie.

Au milieu de cette scène, la grille 6×5 rangées prend place sur un sol glacé et s’anime sous l’influence d’une forte volatilité qui nous donne des coups de chaleur à longueur des sessions. En dépit des malices que celle-ci peut nous réserver, son RTP de 96.18% pourrait combler nos séries de pertes sur le long terme.

Par ailleurs, nous disposons d’une gamme de mises rassurantes de 0.20€ à 50€ pour jouer suffisamment longtemps et nous en rapprocher.

Caractéristiques de Bad Santa

  • Grille : 6×5
  • Lignes de paiement : Scatter Pay
  • RTP maximum : 96.18%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,20€ à 50€
  • Fonctions : multiplicateurs, free spins
  • Gains max : 20 000x
Bad santa peter and sons

Comment jouer à Bad Santa ?

Au cœur de l’interface chaotique de Bad Santa, le panneau de commande reste étonnamment clair, avec une mise en page simple.

La mise se règle sans détours via le bouton « Bet ». Une fois déployé, il affiche une grille complète de valeurs. Nous pouvons de ce fait faire notre choix en un seul clic.

Nous pouvons ensuite utiliser le bouton de spin classique pour jouer un tour après l’autre.

Avec le menu Autoplay, nous avons le choix d’enchaîner 10, 25, 50, 100, 250 et même un nombre infini d’autospins. Ce mode ne propose, toutefois, pas de paramètres avancés pour ajuster les limites à ne pas dépasser. Nous préférons donc nous cantonner à 10 ou 25 tours automatiques pour garder le contrôle sur notre budget.

Quelques outils pratiques sont également présents au premier plan, dont le mode quickspin pour accélérer les animations, ainsi que le menu “hamburger” qui regroupe les règles et les informations essentielles.

Notre clin d’œil préféré reste la petite fusée trafiquée, qui donne accès aux différentes formules d’achat de fonctionnalités.

Machine à sous Bad Santa

Fonctionnement de la machine à sous Bad Santa

La machine à sous Bad Santa déploie son chaos festif sur une grille 6×5 rangées reposant sur un système de gains en scatter.

Les combinaisons gagnantes se forment dès que nous avons 8 symboles identiques ou plus qui tombent simultanément n’importe où sur la grille. Une fois un groupe gagnant repéré, les icônes disparaissent pour laisser tomber de nouveaux symboles et créer une éventuelle cascade de gains.

Nous y avons également trouvé un système de multiplicateur qui fonctionne de la même manière que celle de Barbarossa Empire Dragon. À chaque victoire, le multiplicateur affiché sur le cadeau vient frapper la grille pour s’appliquer à nos gains. Sa valeur est ensuite doublée pour la prochaine cascade.

Le tableau de paiement, quant à lui, est peuplé de créatures tapageuses et de friandises étranges :

Les monstres sont les symboles premium, et leurs récompenses vont de 0,35x à 10x pour un pari de 1.
Les sucreries occupent le niveau faible, avec des valeurs comprises entre 0,10x et 1,50x.

Cette machine à sous ne dispose pas de Wild, mais embarque en revanche un Scatter qui nous aide à activer les Free Spins.

Quels sont les bonus disponibles dans Bad Santa ?

Sous le couvercle du traineau abandonné de Bad Santa, il ne restait que des tours gratuits et des multiplicateurs. Nous pensions donc découvrir un simple paquet déjà vu, mais les bonus se sont révélés étonnamment palpitants et bien plus riches.

Multiplicateurs

Comme nous l’avons dit plus haut, la machine à sous Bad Santa est dotée d’un système de multiplicateur progressif représenté par des cadeaux qui s’enchainent sur le flanc gauche de la grille.

  1. La valeur affichée débute à 1x.
  2. La valeur du multiplicateur actif placé au sommet de la pile s’applique au gain de la cascade.
  3. Celle-ci est doublée à chaque victoire.
  4. Après chaque cascade, nous pouvons donc nous attendre à des gains de plus en plus élevés.
  5. Le multiplicateur est ensuite réinitialisé lorsqu’il n’y a plus d’assortiment gagnant qui se forme.

Cependant, certaines boîtes « Jump » équipées de bombes peuvent faire sauter un palier de multiplicateur. Il peut alors nous offrir un multiplicateur bien plus élevé que celui que nous espérions décrocher.

Multiplicateurs Bad Santa

Free Spins

Dans Bad Santa, les tours gratuits ne se déclenchent que lorsque le Père Noël apparait sur la grille en tant que Scatter. Grâce à 4 de ces symboles, nous décrochons un bonus de 7 free spins.

Chaque Scatter supplémentaire qui tombe sur nos rouleaux durant les bonus nous offre également 2 tours supplémentaires.

Le fonctionnement de ce bonus est le même que celui du jeu de base, mais avec les multiplicateurs qui conservent leur valeur jusqu’à la fin des tours gratuits. Nous pouvons de ce fait espérer cumuler des gains de plus en plus élevés après chaque spin.

Nous avons d’ailleurs remarqué que les multiplicateurs avec les bombes apparaissent plus fréquemment qu’en base game.

Free spins Bad Santa

Golden Bet et Achat de bonus

Pour éviter d’attendre qu’un miracle de Noël se produise naturellement, Bad Santa met à notre disposition 3 raccourcis bien pratiques vers les bonus :

  • Le Golden Bet : en misant 1.20× la mise de base, nous augmentons nos chances de déclencher les Free Spins.

Pour accéder immédiatement au cœur des festivités, nous avons :

  • Buy Free Spins : pour 100× la mise, nous remportons 7 Free Spins.
  • Random Free Spins : si nous payons 200× la mise, nous profitons d’un pack aléatoire comprenant entre 7 à 11 Free Spins, déterminés juste avant le début du bonus.
Achat bonus Bad Santa

RTP, volatilité et potentiel de gains

Avec le combo Scatters Pay, cascades et multiplicateurs, nous pouvons nous attendre à des perspectives de gains intéressantes sur Bad Santa. Sa forte volatilité peut, cependant, se montrer exigeante et provoquer quelques séries de pertes avant de débloquer des victoires.

Le RTP de 96.18%, quant à lui, se trouve un dans la moyenne de 96% et annonce un retour théorique intéressant après quelques milliers de tours.

Au sommet de cette fête déjantée, nous pouvons espérer décrocher un gain maximal de 20 000x la mise, un objectif ambitieux et en parfaite adéquation avec l’univers chaotique et imprévisible de la machine à sous.

Alternatives à Bad Santa

Pour continuer notre aventure Bad Santa, partons explorer d’autres machines à sous qui revisitent les fêtes de Noël sous des angles tout aussi singuliers.

Santa’s Sweatshop

La machine à sous Santa’s Sweatshop de Trifecta est celle qui se rapproche le plus de l’ambiance sinistre de Bad Santa. Le jeu se déroule dans l’atelier chaotique d’un Père Noël tyrannique, peuplé de lutins débordés et de jouets de mauvaise qualité.

Comme Bad Santa, ce jeu affirme sa générosité à travers un système de paiement atypique à la place d’une ligne de paiement ordinaire. Elle propose une mécanique de cluster pay associé à des cascades.

Son RTP et son multiplicateur max sont un peu en dessous de celui de Bad Santa, mais les perspectives de gains restent très alléchantes.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurTrifecta Gaming
ThèmeNoël
RTP93.90%
Plage de mises0,20€ – 100€
Gains maximums5 000x la mise
Grille6×6
santas sweatshop alternative bad santa

LE Santa

Le Santa adopte également une approche assez atypique du thème de Noël en l’intégrant à la série emblématique « Le » d’Hacksaw Gaming. Ses visuels sont en revanche plus classiques et son ambiance générale dégage une belle féérie.

Tout comme Bad Santa, nous y retrouvons une mécanique dynamique avec un système de paiement en cluster associé à des cascades, le tout pour des perspectives de gains similaires.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeNoël
RTP96.14%
Plage de mises0,10€ – 50€
Gains maximums20 000x la mise
Grille6×5
le santa alternative bad santa

Santa’s Slay

Si vous voulez vous immerger dans la féerie traditionnelle de Noël, Santa’s Slay est une excellente alternative.

Là où Bad Santa insuffle humour noir et ambiance sinistre, cette création de Pragmatic Play fait scintiller boules et guirlandes.

Sa mécanique s’avère également plus simple et plus épurée avec des lignes de paiements classiques. Son RTP est, cependant, un peu plus élevé que celui de Bad Santa, mais leur multiplicateur max reste le même.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmeNoël
RTP96.53%
Plage de mises0,05€ – 240€
Gains maximums2 000x la mise
Grille5×4
santas slay alternative bad santa

Bad Santa : notre avis complet

Bad Santa ne représente pas forcément l’univers féerique et joyeux que nous attendons d’une slot de Noël, mais nous devons reconnaître qu’il s’agit d’une belle création.

Nous saluons l’audace de l’éditeur qui a choisi une patte graphique plus sobre que d’ordinaire afin de renforcer cette ambiance volontairement bâclée. Les petits détails disséminés dans le décor ont tout de même fait leur petit effet !

Côté gameplay, l’expérience est bien rythmée, même en jeu de base. La gamme de fonctionnalités, bien que réduite, apporte son lot d’excitation et de récompenses.

Au final, Bad Santa réussit à imposer sa personnalité, et c’est précisément ce qui nous a plu. Le ton grinçant, les réactions en chaîne et les petites surprises visuelles suffisent largement à nous donner envie d’y revenir.

🎰 Editeur de jeux Peter & Son
💰 Mises 0,20€ à 50€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes Scatter Pay
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
