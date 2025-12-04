Army of Ares: machine à sous gratuite

Editeur: Hacksaw Gaming
Rouleaux : 5x4
Lignes : 14
Mise : 0,10€ à 50€
Freespins : Oui
Autoplay : Oui
D’un fracas martial qui remonte des entrailles d’Olympe, Hacksaw Gaming invoque la fureur du Dieu au casque écarlate dans Army of Ares.

Sur cette toile embrasée, le maître de la guerre fait trembler l’air, fracasse les armes et impose son autorité à coups de symboles spéciaux, de rouleaux enragés et de multiplicateurs incendiaires. Trois types de Free Spins unissent également leurs forces pour forger des récompenses titanesques pouvant culminer à 15 000x la mise.

Avant de fouler l’arène d’Arès, ancrez vos pas sur les repères de nos experts !

Présentation de Army of Ares

Après Spear of Athéna, où la sagesse stratégique régnait sous l’égide de la déesse, Hacksaw Gaming s’attaque aux fronts brûlants de l’Olympe avec une approche plus féroce et violente.

Sous un ciel d’un gris menaçant, strié de nuées lourdes, la silhouette d’Arès se dresse à la tête d’une armée sanguinaire prête à déferler. Le champ de bataille, balayé par une lueur rouge brumeuse, semble respirer au rythme de ses pas.

La grille de 5×4 rangées et 14 lignes de paiement trône au centre de l’action avec une structure épurée pour laisser toute la place à l’intensité du conflit et à la fureur des multiplicateurs. Le tout porté par une forte volatilité notée à 4/5.

Le RTP de 96.26%, quant à lui, reflète la puissance d’Arès et pourrait jouer à notre avantage après de longues sessions. Heureusement, la slot propose une gamme de mises raisonnable de 0,10€ à 50€ qui nous permet d’adopter une approche prudente pour prolonger nos sessions.

Caractéristiques de Army of Ares

  • Grille : 5×4
  • Lignes de paiement : 14
  • RTP maximum : 96.26%
  • Volatilité : élevée
  • Mise : de 0,10€ à 50€
  • Fonctions : rouleaux extensibles, symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins
  • Gains max : 15 000x
Army of ares machine a sous de hacksaw gaming

Comment jouer à Army of Ares?

Avec la rigueur d’un général sur le champ de bataille, Hacksaw Gaming conçoit un tableau de commande parfaitement clair et intuitif.

Le bouton Spin, marqué d’une flèche circulaire nous appelle à lancer directement l’assaut.

 Avant cela, nous devons préparer nos armes et ajuster nos mises à l’aide des flèches haut et bas.

Pour ceux qui préfèrent enchaîner les attaques, le mode Autoplay permet de lancer jusqu’à 1 000 tours consécutifs, avec la possibilité d’interrompre la séquence dès que nos limites de gains ou de pertes sont atteintes.

Enfin, fidèle à l’esprit tactique d’Arès, la slot intègre le bouton jaune Bonus Buy, qui nous ouvre 4 options pour invoquer directement la puissance des Wrath Reels et des tours gratuits.

Army of ares machine à sous Hacksaw Gaming

Fonctionnement de la machine à sous Army of Ares

Army of Ares nous plonge directement dans la fureur guerrière d’Arès avec une grille d’apparence simpliste de 5×4 rangées et 14 lignes de paiement fixes.

Nous obtenons une victoire en alignant 3 symboles identiques ou plus sur des rouleaux adjacents, de gauche à droite. Les tours se déroulent de manière fluide, sans cascades, mais les Wrath Reels et multiplicateurs peuvent surgir à tout moment pour décupler nos gains.

En outre, la slot propose un tableau de paiement assez généreux, composé de 11 icônes classiques et 8 symboles spéciaux :

  • Les icônes basiques (10 à A) attribuent des gains allant de 0.20x à 1x.
  • Les symboles premiums (casques, boucliers, lances, cheval et soldats) rapportent de 1x à 10x la mise.
  • Le Wild complète les assortiments gagnants et peut aussi offrir des gains de 10x la mise  pour une combinaison de 5 symboles identiques.

Les symboles épiques (Wrath Reel, pièces, Battle Horse), quant à eux ne sont pas rémunérateurs en soi, mais amplifient nos gains grâce aux multiplicateurs ou déclenchent d’autres fonctions spéciales.

Quels sont les bonus disponibles dans Army of Ares?

L’arsenal de fonctionnalités d’Army of Ares nous paraît plus sobre que celui de Spear of Athéna, mais chaque fonction qui se débloque complète largement par leur puissance et la tension qu’elle génère.

Wrath Reels

Quand la fureur d’Arès symbolisée par la bannière à la marque rouge s’abat sur l’un de nos rouleaux, elle s’étend sur toute sa longueur pour recouvrir la totalité de la zone.

  1. Il se transforme ensuite en Wild Wrath Reel.
  2. Une fois déployé, il révèle un multiplicateur allant de x2 à x300 qui viendra s’appliquer aux gains de la combinaison qui l’inclut.
  3. Si une combinaison gagnante inclut plusieurs Wrath Reels, ils additionnent leurs multiplicateurs avant de les appliquer au gain.
  4. Le Wrath Reel ajoute aussi 0 à 5 wilds sur des positions aléatoires.
Fonction wrath reel Army of Ares

Fear and Flame

Comme nous l’avons annoncé plus tôt, Army of Ares propose 3 sortes de bonus tours gratuits. La première déclinaison de ces éruptions divines est la flamme de la peur.

Ce bonus s’active lorsque nous obtenons 3 scatters FS en jeu de base, nous déclenchons alors 10 free spins.  Ses mécaniques restent identiques au jeu principal, mais les wilds ajoutés par un Wrath Reel arrivent avec un multiplicateur de x2 à x100.

Wrath and Ruin

Après Fear abd Flame, vient le brasier de la Ruine. Nous  y accédons grâce à 4 scatters FS qui atterrissent simultanément sur la grille. Le mode s’active avec une jauge de 3 vies, chacune équivalant à un tour.

À chaque fois qu’un Disc Multiplier ou un Battle Horse apparaît, nous rechargeons les vies à 3.

La partie s’arrête lorsque toutes nos vies sont consommées. Chaque rouleau possède un Reel Multiplier débutant à x1. Seuls trois types de symboles peuvent tomber : symboles morts, Disc Multipliers et Battle Horses.

  • Les Green Discs ajoutent leur valeur au multiplicateur du rouleau où ils tombent.
  • Les Epic Green Discs ajoutent leur valeur à tous les Reel Multipliers (1x à 100x).
  • Les Red Discs multiplient le multiplicateur du rouleau concerné.
  • Les Epic Red Discs multiplient tous les multiplicateurs (x2 à x10).

Quand un Battle Horse apparaît, nous le collectons au-dessus de son rouleau. À la fin du bonus, chaque cheval révèle un multiplicateur (x2 à x20) appliqué au Reel Multiplier correspondant. La valeur de tous les Reel Multipliers est ensuite additionnée puis appliquée à notre mise pour déterminer notre gain final.

Bonus wrath and ruin Army of Ares

Ares Ascends

Pour marquer le couronnement de notre assaut, le bonus Ares Ascend libère toute la puissance du dieu de la guerre sur notre grille.

Ce bonus épique caché se déclenche lorsque 5 scatters FS tombent sur notre grille. Nous retrouvons les mêmes mécaniques que dans Wrath and Ruin.

Cette fois, nous commençons en revanche, directement avec une grille entièrement remplie de Disc Multiplierset1 Battle Horse garanti. Ainsi, chaque ligne de paiement bénéficie immédiatement de multiplicateurs et nous offre des perspectives de gains décuplés dès le premier tour.

Feature Buys

Pour nous permettre de plonger directement au cœur de l’action, plusieurs achats sont disponibles sur Army Ares :

  • Les BonusHunt FeatureSpins à 3x la mise, qui multiplient par 5 nos chances de déclencher un bonus.
  • Les Carnage FeatureSpins à 60x, garantissant au moins 1 Wrath Reel et une probabilité plus élevée de wilds.
  • Nous pouvons acheter Fear and Flame pour 100x ou Wrath and Ruin pour 200x la mise.
Achat bonus Army of Ares

RTP, volatilité et potentiel de gains

La machine à sous Army of Ares tranche avec une intensité brute à travers sa forte volatilité. Celle-ci transforme chaque tour en un affrontement imprévisible. Les victoires se font plus rares, mais leur puissance frappe avec fracas lorsqu’elles se produisent.

Avec un RTP de 96,26%, le retour potentiel se situe dans la moyenne haute, et pourrait nous offrir une assise solide si nous arrivons à prolonger notre périple.

Le gain maximal de 15 000x la mise demeure un sommet difficile à atteindre, mais chaque tour nous fait sentir sa puissance titanesque, attisant l’adrénaline et le frisson.

Alternatives à Army of Ares

Durant notre odyssée à travers les royaumes de l’Olympe, nous avons découvert d’autres affrontements divins qui valent le détour et prolongent l’intensité de notre périple.

Spear of Athena

Insufflée d’une aura plus douce et plus posée, Spear of Athena s’impose comme une alternative incontournable à Army of Ares.

Toutefois, cette machine à sous de Hacksaw Gaming n’est calme qu’en apparence. Son gameplay est chargé de tension avec une longue liste de fonctionnalités.

Elle offre un taux de redistribution qui se rapproche de celle d’Army of Ares ainsi que des potentiels de gains similaires. Sa volatilité est en revanche moins élevée, ce qui nous offre un meilleur équilibre en termes de fréquence et de valeur des gains.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurHacksaw Gaming
ThèmeMythologie Grecque
RTP96.20%
Plage de mises0,10€ – 50€
Gains maximums15 000x la mise
Grille6×5
spear of athena alternative army of ares

Rise of Olympus Extreme

D’un RTP exactement pareil à celui d’Army of Ares, Rise of Olympus Extreme est aussi une option intéressante pour explorer les merveilles de l’Olympe.

Cette slot embarque une mécanique originale et généreuse avec un système de paiement en cluster ainsi qu’une large sélection de fonctionnalités spéciales, cela pour des perspectives de gains impressionnants allant jusqu’à de 50 000x la mise.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPlay’n Go
ThèmeMythologie Grecque
RTP96.20%
Plage de mises0,10€ – 100€
Gains maximums50 000x la mise
Grille5×5
rise of olympus extreme alternative army of ares

Zeus Vs Typhon

Si vous recherchez le côté brutal et impitoyable qui règne sur Army or Ares, nous vous recommandons Zeus Vs Typhon.

Sur cette création de Pragmatic Play, la confrontation entre Zeus et le titan Typhon influence directement la mécanique du jeu avec un système de paiement atypique. Sa liste de fonctionnalités est moins longue, mais reste très captivante.

CaractéristiquesDétails
ÉditeurPragmatic Play
ThèmeMythologie Grecque
RTP96.49%
Plage de mises0,20€ –240€
Gains maximums10 000x la mise
Grille6×4
zeus vs typhon alternative army of ares

Army of Ares: notre avis complet

Army of Ares est un concentré pur d’adrénaline ! Les visuels, bien qu’épurés offrent une immersion des plus appréciables. Nous retrouvons la signature du grand Hacksaw Gaming dans chaque détail des graphismes.

Sa mécanique de gameplay est très nerveuse et nous tient en haleine à chaque rotation. Cela tout en restant facile à prendre en main. Elle propose un ensemble de fonctionnalités qui nous sont assez familières, mais revisitées et amplifiées pour intensifier l’expérience et accroître le potentiel de surprises.

Pour ce qui est des gains, nous sommes largement satisfaits des perspectives de gains attribués par la slot. Même les combinaisons classiques sont particulièrement généreuses.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming
💰 Mises 0,10€ à 50€
🕹️ Freespins Oui
🎮 Lignes 14
Azélie Montclair
Par Azélie Montclair le
Bonus 1 000 €
200 free spins
Récupérer mon bonus
